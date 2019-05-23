小孟塔羅：再撐一個月就好！下半年「轉運秘法」來了

2019-05-23 17:00 聯合新聞網 文／小孟



覺得現在諸事不順嗎？再一個月就要下半年了，測測看你會不會轉運吧！ 圖／Stocksnap 分享 facebook 台語有一句俗諺說：「衰到踏到豬屎。」代表人最倒楣的時候。豬屎一般在豬圈裡，還會踩到很是倒楣。其實最常踩到的是豬的腳，所以當你吃完豬腳後，運勢會否極泰來往上走，加上連綿不絕的麵線，表示往上走的綿延千里。請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，下半年轉運秘法？

請憑直覺選擇一張牌。 圖／小孟老師提供 分享 facebook

塔羅牌圖作者：Ann Moura & Kiri Østergaard Leonard (The Green Witch Tarot)

A：穩定情緒(正義牌正位)

牌面上有一個立在地上的石碑，上面刻印了秤子的符號。

這張牌表示下半年，出現人際衝突或口角時，記得要用和平的方式，化干戈為玉帛。小孟老師在此建議你，可在左手佩戴月光石手鍊，因為它能在情緒波動時，協助緩和你的情緒，使你不易陷入失控狀態。你才不會被情緒牽著走，而說出傷害彼此的氣話。

B：傾聽建言(寶劍二正位)

牌面上有二名在麥田旁男子，他們割完麥子後在聊天。

這張牌表示下半年，倘若沒有聽取他人建言，堅持己見剛愎自用，反而最後會傷到自己。小孟老師在此建議你，請找個時間到山上僻靜，當你置身在大自然的環境，沐浴著森林的芬多精時，身上的盔甲便能一一卸下。你才能清空自己的想法，傾聽對你好的聲音。

C：許下心願(錢幣五正位)

牌面上有一名坐在椅上的女子，天空降下的雪已愈堆愈厚。

這張牌表示下半年，當你想做出一些改變時，你會被原有的人事物，給限制而無法動彈。小孟老師在此提醒你，你可以在新月的時候，準備一張空白的紙，用正面的語句寫下你的心願，寫完將它放在你的枕頭下方。藉由月亮的神秘力量，實現願望、美夢成真。

D：清理放下(權杖五)

牌面上有五名拿著魔法杖的男子，其中一人拿著書本依樣畫葫蘆。

這張牌表示下半年，你會面對斷、捨、離的難題，唯有放下你的掙扎，才能讓新的事物，順利進到你的生命中。小孟老師在此提醒你，請在打開窗戶的臥房，準備海鹽與些許酒精，置入耐熱容器後點燃。它可以清理舊有模式，讓停滯的能量能順利轉動。

E：轉向正念(聖杯六正位)

牌面上有一男一女的孩子，他們野餐完後手牽手一起回家。

這張牌表示下半年，負面思想讓你過的更苦，你要學習如何用正念，將悲憤轉化為助力。小孟老師在此提醒你，準備裝滿飲用水藍色的玻璃瓶，將瓶子放在日照下一小時，接著飲用瓶裡的水、或用它來煮東西、洗衣服，它可協助轉化你的思想，釋放導致痛苦的思維。