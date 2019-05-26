殺破狼周運勢／白羊、天秤金錢運佳 獅子職場鋒芒畢露

2019-05-26 00:00 聯合新聞網 文／殺破狼



殺破狼星座運勢。 圖／Shutterstock 分享 facebook

殺破狼2019年5月27日~6月2日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢：

金錢運佳，天王星與金星齊聚金錢宮位，額外的收益增加，心情也特別好，容易手滑買很多奢侈品。天王星與家宅宮位的火星有良好連結，某些白羊座會出租閒置的房地產或是空間，賺一些租金。

旅遊運方面，太陽與水星齊聚在旅行宮位，心情極佳，非常有效率地計畫一趟旅程，到想朝聖的地方打卡。然而水星受到木星與海王星影響，很容易遇到交通事故，滯留在某個地區。

本週須注意的部分：

感情運方面，在秘密宮位的海王星受到遠行宮位的木星與水星影響，遠距戀愛的白羊座，對於目前的愛戀開始有些不確定，已經忘了對方的笑容與溫柔，內心的空虛無人可傾訴。有穩定關係的白羊座，與另一半則有溝通不良的狀況。

工作運方面，在面試宮位的水星受到海王星與木星影響，洽談合約或是面試新工作，會感覺面試人員的專業知識極度缺乏，對於理想的單位感到有些失望，即便錄取了，也不會很想就任。

家宅運方面，火星持續在家宅宮位行進，當心門戶被宵小入侵，以及注意電器、爐火的使用，家宅狀況較多。與某個家人容易吵架，家庭關係較為緊繃。某些白羊座會有搬家的需求，這一陣子會不斷尋求適合的落腳處。

金牛座：

整體運勢：

感情運佳，天王星與金星齊聚在命宮，突然被意想不到的對象告白，讓你受寵若驚，但由於目前還沒準備好與這個人建立情感關係，需要花較多的時間相處與思考。

學業運方面，火星落在學業宮位與天王星有良好連結，原本不看好的科目，考試成績居然低空跨越門檻，使你感到心情愉悅。某些金牛座學習新事物，進步神速，很快就能理解原理，進而廣泛運用。

本週須注意的部分：

金錢運方面，在財務宮位的木星受到水星與海王星影響，今年繳的稅可能比往年還多，讓你感到詫異。某些金牛座雖然收入有增加的趨勢，但卻不斷接到一些人遊說投資，此時需多了解投資內容為何。

人際關係方面，在人際關係的海王星受到木星與水星影響，開始發現某些人的接近，不過就是想沾你的名利，覺得世界很現實。此時容易與人發生一些金錢糾紛，鬧得不太愉快。

工作運方面，火星落在面試宮位，此時會不斷地丟履歷與面試新工作，尋求較理想的出路，然而此時也會對這些徵才的單位有些疑慮，感覺制度與人事組織不太理想。

雙子座：

整體運勢：

金錢運方面，在財務宮位的冥王星與土星與金星有良好連結，赫然發現自己今年會有一筆退稅可收，雖然這筆錢暫時還領不到，但有一筆錢可以期待的感覺總是感覺愉悅。

本週須注意的部分：

工作運方面，在志業宮位的海王星受到木星與水星的影響，在工作領域上較為孤立無援，原本是夥伴的共事者，會站在你的對立面，甚至成為你的仇敵。

感情運方面，在感情宮位的木星受到水星與海王星影響，愛情已經成為一種負擔，開始產生逃避的心理，然而這段關係已經不容許你說放手就放手，正陷入矛盾與煎熬中。

健康運方面，太陽與水星齊聚命宮，當心著涼感冒，會是呼吸系統毛病好發的高峰期。此時也要注意心血管方面的問題，有心悸、頭暈、目眩的症狀要特別留意。

巨蟹座：

整體運勢：

人際關係方面，金星與天王星齊聚人際關係宮位，同時金星與在遠行宮位的海王星有良好連結，可能在異地遇到陌生人給予你的幫助，甚至會收到特別的小禮物，東西雖然不貴重，但讓你心暖。

感情運方面，土星與冥王星合相在感情宮位，與在人際關係宮位的金星有良好連結，過去的就讓它過去，現在的生活是全新的，新的人際關係中，不乏讓你心動的對象。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的木星受到海王星與水星影響，感到專業能力不被重視，對於現在的職場感到倦勤，開始萌生轉換跑道的想法，不過暫時不敢做太躁進的冒險，會開始騎驢找馬，尋求更好的出路。

健康運方面，火星持續影響命宮，當心血光之災，容易罹患急性的疾病，甚至需要動手術治療，在精神宮位的水星影響健康宮位的木星，需注意身心靈的平衡，心理壓力可能因此影響整個身體的運作，產生自律神經失調的問題。

獅子座：

整體運勢：

工作運方面，金星與天王星齊聚在志業宮位，在職場上鋒芒畢露，會有升遷的希望，不過你會發現釋出的職缺都是吃力不討好的工作，會想留在原來的領域將事情做好。

金錢運方面，在財務宮位的海王星與土星、金星有良好的連結，工作表現亮眼，會領到額外的獎金，收入有增加的趨勢。然而此時也容易把錢花在人際關係與小孩、寵物身上，額外的開銷也比較多。

本週須注意的部分：

感情運方面，在戀愛宮位的木星受到水星與海王星的影響，戀情要當心有第三者介入，或是無意間成為別人關係中的小三，某些獅子座雖然有穩定關係，其中一方會有肉體出軌的現象，使得雙方關係面臨考驗。

人際關係方面，在人際關係宮位的水星受到木星與海王星影響，此時容易被人情緒勒索，或是因為情感與金錢糾紛，惹來不好的風評。單身的獅子座在愛情與友情之間的界線難以拿捏，甚至逾越了肉體關係，使得兩方見面變得尷尬。

處女座：

整體運勢：

遠行運佳，金星與天王星齊聚在遠行宮位，會臨時快閃到一個城市或地區遊覽，時間非常短暫，卻能非常有效率地到想朝聖的地方打卡、買東西。某些處女座可能在旅程中結識有好感的旅伴，發展出特殊的情誼。

人際關係方面，在人際關係宮位的火星與海外宮位的天王星有良好連結，會有很多與異國人士交流的機會，認識許多外國朋友，某些處女座甚至會因此發展出一段異國戀情。

本週須注意的部分：

感情運方面，在感情宮位的海王星受到家宅宮位的木星與志業宮位的水星影響，目前的戀情不受家人祝福，雙方的社會地位與職業性質不太協調，使你在這段關係中處於尷尬的角色。單身的處女座，則可能被家人介紹相親對象。

工作運方面，水星與太陽齊聚在志業宮位，在職場上鋒芒畢露，表現亮眼，然而水星受到夥伴宮位的海王星影響，會因此招來許多嫉妒與眼紅，容易被合作夥伴陷害、扯後腿。或是必須要收拾豬隊友留下來的爛攤子。

天秤座：

整體運勢：

金錢運佳，金星與天王星齊聚在財務宮位，投資運不錯，短線會有令你滿意的獲利。沒有投資習慣的天秤座，購物與消費會因為特殊身份，獲得優惠或紅利，會因此換到你很想要的贈品。

感情運方面，金星與天王星齊聚在慾望宮位，即便只是肢體上的觸碰，都會令你心跳不已，此時與喜歡的對象可能會先性後愛，但靈性的交流較為不足，容易在激情過後，感覺進展太快，無法適應。

遠行運方面，水星與太陽齊聚遠行宮位，遠行會非常有效率的到想朝聖的地點打卡。然而水星受到木星與海王星影響，此時也會因為行程排得太滿，或是必須幫人代購一些物品，完全沒有放鬆的感覺。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的海王星受到水星與木星影響，在職場容易受到他人批評，心理壓力較大，工作效率降低。某些天秤座此時需要到外地出差，在異地水土不服，身體狀況不良，會倍感無助。

交通運方面，在交通宮位的木星受到水星與海王星影響，出門常會遇到許多突發狀況，使得你容易遲到。駕駛車輛要當心行車糾紛，以及被開罰單，通勤也常坐過站、轉錯車。

天蠍座：

整體運勢：

感情運方面，金星與天王星齊聚感情宮位，同時在戀愛宮位的海王星受到落在金錢宮位的木星與水星影響，會砸大錢寵溺喜歡的對象，為愛花錢不手軟。某些天蠍座會把錢砸在看演唱會、追星、玩樂上，或是在寵物與小孩身上的開銷增加，但你會覺得這些付出很愉悅。

遠行運方面，火星落在遠行宮位，與在夥伴宮位的相位良好，會挑戰困難度較高的旅行，像是攀登難度較高的山，或是到較為原始的地區旅行。此時會遇到志同道合的旅伴，在險峻的旅程中，建立特殊的情誼。

本週須注意的部分：

健康運方面，太陽與水星齊聚在疾厄宮位，當心被傳染流感，呼吸系統容易發炎，同時要留意心血管方面的疾病，有頭暈、目眩、心悸等症狀，千萬不可大意。

學習運方面，在學習宮位的土星與冥王星呈現合相，學習某個事物，會遇到較為嚴格的老師，或是不太喜歡指導者的教學風格，使得你因此半途而廢。某些天蠍座會想轉換科系，會需要補習跨領域的科目，卻有吸收不良的困擾。

工作運方面，在面試宮位的土星與冥王星呈現合相，丟了很多履歷，想找新工作，會發現目前的職場環境對自己非常不利，很難接到面試通知。某些天蠍座即便有面試機會，後續消息總是石沉大海。

射手座：

整體運勢：

工作運方面，金星與天王星齊聚在工作宮位，有些工作雖然很冒險、挑戰性高，然而當你駕輕就熟後，會發現這樣的工作其實很輕鬆，嘗試一次就上手了。

金錢運方面，在財務宮位的火星與天王星有良好連結，會嘗試新興產業的開發工作，可賺到意外之財。然而在開創的過程中，也會需要先投入大量的資金，金錢進出流量較為劇烈。

本週須注意的部分：

感情運方面，在感情宮位的水星受到木星與海王星影響，與另一半溝通不良，有些事情不知該不該與對方開誠佈公，雙方有些問題持續擺爛，無法獲得解決，此時切勿讓家人介入其中協調，會使問題更為複雜。

健康運方面，火星落在疾厄宮位，同時金星與天王星齊聚健康宮位，要特別留意血光之災，容易發生意外傷害。感染急性疾病的機率較高，喉嚨有發炎、失聲的狀況，內分泌失調，會是身體狀況較不佳的時期。

摩羯座：

整體運勢：

感情運方面，金星與天王星齊聚戀愛宮位，會被意想不到的對象告白，深深被對方的直率與真摯打動，很快陷入熱戀狀態。單身的摩羯座，則可能會迷上某個偶像，會花很多錢追星或看演唱會。

工作運方面，水星與太陽齊聚工作宮位，工作效率佳，在職場上受人矚目，有許多事情到你手上，會因為明快的決策，使得事物進展加速。然而此時也會因為鋒芒畢露，遭人嫉妒，在工作領域上的態度不可過於強勢。

本週須注意的部分：

溝通運方面，在溝通宮位的海王星受到水星與木星影響，容易被某些人惡意中傷，使得週遭的人誤會你。盡量不要在網路上討拍，會因此陷入口舌是非，被酸民攻擊。

健康運方面，水星與太陽齊聚健康宮位，工作壓力較大，身心靈都呈現較為衰弱的狀況。此時容易感染感冒，同時會有失眠、心悸、頭暈、目眩……等症狀，需特別注意身心靈的平衡。

學習運方面，在學習宮位的海王星受到水星與木星影響，考試成績不盡理想，參加重要大考的摩羯座，會被分發到不太理想的單位。某些摩羯座會忘了交重要的報告或作業，學習科目當心被當掉。

水瓶座：

整體運勢：

家宅運方面，金星與天王星齊聚在家宅宮位，家中會突然加入新成員，使得家中氣氛歡愉。某些水瓶座會出租多餘的空間或房屋，租金的收入可讓家庭或房貸負擔比較輕。

本週須注意的部分：

工作運方面，火星持續落在工作宮位，工作有過勞的現象，體力透支，感到十分勞累，甚至引發某些器官發炎的現象。此時要特別當心血光之災，容易發生意外傷害。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星受到海王星與水星影響，當心被某些朋友或是團體詐騙金錢，或是產生財務糾紛，與人的金錢往來要謹慎。容易捲入他人的情感問題中，公親變事主，此時不要管別人情感關係上的閒事。

感情運方面，水星與太陽齊聚在戀愛宮位，曖昧關係必須在此時會說清楚，講明白，否則容易捲入三角關係中，被人講閒話。某些水瓶座會被有好感的對象告白，然而你或對方已經有固定的伴侶了。

雙魚座：

整體運勢：

戀愛運方面，在戀愛宮位的火星與天王星有良好連結，會藉由網路、旅行或是學習的管道，結識有好感的對象，雙方進展迅速，很快就進入熱戀狀態。有穩定關係的雙魚座，與喜歡的人爭執較多，不過藉由親密關係可讓這些事情大事化小、小事化無。

面試運佳，金星與天王星齊聚面試宮位，金星與人際關係宮位的土星有良好連結，面試會是較為討喜的時期，很得長輩緣，會受到年長的貴人提拔，進入理想的單位。此時洽談重要合約也非常順利，很快就能完成簽約。

本週須注意的部分：

工作運方面，在志業宮位的木星受到水星與海王星影響，目前的工作做得有聲有色，卻少了很多發呆與放空的時間。同時因為工作忙碌的關係，少了很多時間陪伴家人，對於工作的意義感到迷惘。

家宅運方面，在家宅宮位的水星受到木星與海王星影響，家中重要的家電在此時故障，必須要換新，然而此時你沒有預算或是時間選購新家電，生活一團混亂。

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