愛家好男人巨蟹也上榜！容易外遇星座男Top5公開

2019-05-19 14:48 聯合新聞網 安妞‧星座



圖／StockSnap 分享 facebook 現代男女感情關係分分合合，時常對感情的看法不確定，不敢放真正的感情，這樣的現象應該是整個社會的通病，讓人對感情存在高度質疑又趨之若鶩，而大家之所以對感情畏懼，不外乎都是因為擔心被劈腿遇到會外遇的渣男渣女，這種偷吃不抹嘴還行為大膽妄為，真是全天下苦海女神龍最哀怨的淒涼情事了！既然如此，我們今日就來分析這些愛情苦主最痛恨的冤傾債主，看看有哪些星座男是最會外遇的TOP5吧！

第五名-牡羊座

個性熱情又貪圖新鮮感的牡羊座，天生外放又容易吸引人群注意，在他們的感情世界裡同樣也會是如此，感情方面總是喜歡維持超高熱度，所以他們的愛情容易三分鐘熱度，屬於把感情當免洗餐具，用過就丟的感覺喔！外加牡羊座的男生喜歡挑戰不可能，一開的對象多半是覺得新鮮特別，不是動真感情，只是隨著時間久了一開始的好勝心就變成過度投入，整個不小心就遼下去了～陷入正宮與外遇之前難分難捨，所以世間上的牡羊座，都容易因為一時興起而最後變成愛情外遇的高危險群！建議若是想與牡羊男在一起的女孩兒，最好能夠永遠維持自己的智慧與風趣，才能讓他們對妳充滿興趣喔！

第四名-巨蟹座

容易給人顧家可靠、暖男形象的巨蟹男，說他們會是外遇排行TOP4是不是感覺有些弔詭呢？不過正是因為如此，讓巨蟹男成為外遇首選對象喔！尤其他們貼心暖心會撫慰人心，常常讓身邊的女生不由自主想要貼近，而且暖暖的他們感覺很愛家，時常讓外人覺得羨慕不已，特別想要找他們訴說心事，但是恐怖的來了～巨蟹男天生心軟不懂拒絕，而且個性非常念舊，女人最大的天敵就是他們的初戀情人還有前女友～！他們會願意陪伴對方訴說感情情事，不由自主談著談著就談到床上去了，而且他們對於新舊感情都放不掉，不知不覺就停不下來不斷輪迴喔！所以如果不想參與這種感情糾葛的聰明女孩，在這邊就勸妳不要掉入巨蟹男的溫柔懷抱裡呦～

第三名-天秤座

人生哲學就是萬物皆平衡的天秤座，對愛情亦是如此喔！如果他們身邊已經有一位女友，但是另一邊口袋空空的他們，就會不小心心裡癢癢覺得不對勁沒有平衡的感覺，所以就會開始向外搞曖昧，而且天秤座的他們交友廣闊，各式各樣的人皆是好友，感覺不錯的女生都讓他們有選擇困難症，真不知他們是現代陳世美的化身還是過度自戀，容易因為這樣亂搞外遇，而且天秤座的個性容易做不了真正的決定，所以只要他們身邊的另一半沒有發現的話，他們就會越玩越投入，搞到自己人格快分裂的感覺，所以到最後自己的感情關係也是一團混亂，四處翻雲覆雨處處留情，因此建議理智的女孩們，最好設下自己的感情停損點，以免一同陷入僵局。

第二名-射手座

愛好自由又無法約束的射手座，可說是最讓人又愛又恨的一個情人代表，想要跟他們能夠廝守一生的話，最好能夠看淡很多人世間的愛恨情仇呦！射手座的人容易交朋友，龍鬼蛇神皆能交往與混熟，而且他們最討厭另一半管東管西碎碎唸，最好是能夠給他最大的自由，再者射手座的人時常朋友與情人傻傻分不清楚，界線總是模糊不明，所以時常容易曖昧出軌玩過頭，而且玩完過後還可以是朋友，射手座的人的道德標準不是一般人能夠理解的，所以要跟他們這類型的人相處，建議最好當作是最愛的玩具就好了，不然最後受傷的人可是過度認真的自己呦～

第一名-雙魚座

浪漫多情的雙魚座是讓人覺得容易陷下去的典型愛情多腦河，他們個性溫柔讓人時常難以招架，而且他們有時害怕逃避的時候，會讓母愛爆棚的女孩兒奮不顧身地想保護他們，雙魚座的人時常角色切換，時而男子漢大丈夫時而浪漫孩童甜死人不償命，所以能夠吸引不少四面八方的各路美女，而且雙魚座有個可怕的致命傷，就是他們非常不甘寂寞，只要老婆或是女朋友不在身邊，就會馬上想要空虛找人陪，他們生性容易與人搞曖昧，常常隱約透露寂寞的靈魂，控制不了自己的內心的波濤洶湧，天生的多情種子，因此是最容易外遇出軌的No.1！建議若是愛上這類型男孩的你，還是早日學會斷捨離，省得自己在愛情漩渦裡難以逃離。