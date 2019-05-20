唐綺陽星座運勢週報：處女工作避免單槍匹馬 天蠍桃花不順遂

2019-05-20 06:59 聯合新聞網 唐綺陽



星座專家唐綺陽。 大慕影藝提供 分享 facebook

重要星象：火星進巨蟹，金星在金牛座，日、水同進雙子，木、土、冥進入相同度數

火星進巨蟹，成家議題和安全感成為大家關注的焦點，與成家有關的行業，如:房產、婚紗及餐宴…等業者火紅，巨蟹座會忙得有些焦躁，小心避免過於情緒化。眾人情緒容易起伏，應避免情緒的爆發。金星在金牛，能享受美好的事物，金牛座行情看漲。日、水同進雙子，雙子易成為矚目焦點。木、土、冥進入相同度數，會發生影響深遠的大事，值得大眾關注。

工作注意：白羊、巨蟹、處女、雙魚

白羊：非常忙碌，為自己多留些餘裕

巨蟹：情勢逼迫之下，激發出創意與效率

處女：避免單槍匹馬，應規劃眾人配合，能提高效率

雙魚：遇到雞同鴨講的對象，花點時間與耐心來磨合

桃花注意：天秤、天蠍、魔羯、水瓶

天秤：孩子氣的撒嬌，希望對方能夠懂

天蠍：桃花不順遂，就先愛自己吧

魔羯：放輕鬆，試著練習撒嬌一下

水瓶：把握當下，否則機會稍縱即逝

財運注意：雙子、獅子

雙子：花費太多，應啟動守財機制

獅子：容易為奢侈品破財

健康注意：金牛、射手

金牛：身體機能正在下降，避免太過勞累

射手：注意老毛病的問題，不能掉以輕心

周運影片連結：唐綺陽官方專屬頻道