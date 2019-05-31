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每日星座運勢／牡羊事業旺與人交涉 聽意見勿衝動

2019-05-31 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

圖／ingimage
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2019-05-31

牡羊座

快樂的一天，要接住丘比特之箭哦！

整體運：★★★★★

單身者可利用休息時間去近郊走走，帶上自己心愛的物品，為自己助助運，會有美麗的邂逅的哦！你若是精打細算起來比誰都能節省，這種風格當然大受長輩讚賞；工作積極性較高，願意吃苦。

愛情運：★★★★★

愛情運有高潮迭起的跡象，有出忽意外之外驚喜發生喔！

事業運：★★★★☆

今日的事業運旺旺，可是辛苦難免，必須費心的與人周旋交涉，多聽長官的意見，不要太衝動或一意孤行。

財運：★★★★☆

賺錢不費力，業務工作者只要先前根基穩定，今日則可水到渠成。股票族今日可以獲利了結。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：19:00-20:00玉米黃

開運方位：西北方向

金牛座

工作進展緩慢，感覺壓力增大。

整體運：★☆☆☆☆

工作上要有計劃，方可避免出現手足無措的局面。閒暇之餘，別到處亂跑，累得筋疲力盡不說，還易影響工作狀態。別把工作中的不滿情緒帶回家，與另一半說話的口氣太僵硬，易發生不愉快。

愛情運：★☆☆☆☆

感情上有一團亂的情形，不是互相吃醋就是互相爭個你死我活，別鬥氣，氣壞了就不好了！

事業運：★★☆☆☆

今日事業上有些小麻煩，會有突如其來的變動不在你預期中，你對於突如其來的變化容易產生適應不良感覺。

財運：★☆☆☆☆

財運不佳，動作愈大損失愈多，可別胡亂投資或賭博，以防肉包子打狗一去不回。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：14:00-16:00玉米黃

開運方位：西南方向

雙子座

愉快的一天，容易獲得愛情的滋潤。

整體運：★★★★☆

單身者今天桃花當頭，出門約會記得把自己精心打扮一番，個人魅力才會充分展現哦。在資金運作上會出現周轉不靈的現象，切不可病急亂投醫，將所有資金全盤托出，這樣只會讓風險越來越大。

愛情運：★★★★☆

愛情運旺盛，夫妻間的矛盾可望逐漸化解；單身者在逛商場時偶遇夢中情人的機率高。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，想要引起工作熱忱，務必把每件事情都想像的很有趣！

財運：★★★☆☆

財務上有喜訊，要大膽直接的談判金錢問題，只要敢開口多能有正面的答案。

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：06:00-08:00蜜瓜黃

開運方位：正北方向

巨蟹座

情緒較為安定，能靜心思考問題。

整體運：★★★☆☆

單身者向心動的對象發出愛的信號，對方若即若離，沒有明顯的回應。或許對方正在考察你，堅持自己的信念才有希望水到渠成。遲遲不動手做事，思前想後反而有礙工作進展，不可因猶豫而錯過表現的機會。

愛情運：★★☆☆☆

憂樂兩極化的一天，常會由感而發，觸景傷情。

事業運：★★★☆☆

易受外界不同聲音的干擾，老是臨時變更計劃，會讓事情變得更複雜難理。

財運：★★★★☆

財運不錯，有機會收到禮物。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：14:00-15:00翡翠綠

開運方位：西北方向

獅子座

今天上班很輕鬆。

整體運：★★★☆☆

深紫色對你有很強的助運作用，中午休息時不妨出門走動走動，能遇到與你性情相近且有益於你事業發展的人；投資的小道消息應接不暇，幸好身邊有人能助你剔除假象；應試者面試受阻，提前半小時出門才能免除阻礙，面試結束還會有意外收穫哦！

愛情運：★★★★☆

單身者與熱情、活潑的異性特別有緣；戀愛中的人婚姻運佳，適合談婚論嫁。

事業運：★★★☆☆

心情不穩定，越是煩亂越易出錯，盡量讓自己維持平和心情去處理難題，這樣才能將問題快速解決。

財運：★★★☆☆

很捨得把大筆鈔票花在心愛的人身上，偶爾還是要睜大眼睛看看，若遇人不淑，那就血本無歸囉！

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：07:00-09:00水晶紫

開運方位：正東方向

處女座

心中有許多想法，且多能實現。

整體運：★★★★☆

今天會無心工作，甚至還會想去面試新職務，有向外發展計劃；愛情際遇很不錯，能結識讓自己興奮的網絡情緣；錢財運強悍，正財、偏財都有所得，可小賭一把。

愛情運：★★★★☆

俗話說小別勝新婚，夫妻、情侶間適當保持距離，可增添許多神秘感與新鮮感！

事業運：★★★☆☆

受家庭影響較大，保持家庭和睦，取得家人的支持才是上策，沒有雜務干擾的你才有可能專心去思索怎樣在工作上獲得突破。

財運：★★★★★

辛苦耕耘後才能得財的一天。金錢流動變化性較大，有多重進財的跡象，可是也容易有多方面的開銷！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：07:00-08:00乳酪白

開運方位：正西方向

天秤座

消費應該適可而止。

整體運：★★☆☆☆

適當注意自己的公共禮儀，在別人家裡或公共場所，行為舉止都應適宜，不要過於喧鬧；心思沒在理財上，對待金錢的概念模糊，一不小心就花費頗多；雖然很想學些新東西，但苦於沒有找到入門方法，效果不明顯。

愛情運：★★★☆☆

單身者容易因為工作關係而結識談得來的異性朋友，想戀愛者應把握機會。

事業運：★★★☆☆

會被惰性纏繞，知道不好，卻又不知從何改變。

財運：★★☆☆☆

莫名損財的機會多，例如：遭竊、家電毀損、生財器具毀損。

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：06:00-08:00碧空藍

開運方位：正東方向

天蠍座

要主動創造機會。

整體運：★★★☆☆

上班族因雜事困擾使得自己心浮氣躁，工作效率降低，有加班的可能；與人交流時，記得保持自信的微笑；單身者在熱鬧的派對中易邂逅心儀對象，若想好好發展，帶他離開喧囂找個有情調的地方繼續你們的故事吧。

愛情運：★★★☆☆

情緒的好壞直接影響感情生活，心情愉快時感情甜蜜，心情不好時吵架不斷。

事業運：★★☆☆☆

與個性不合的同事相處較多，讓你感覺有些彆扭。其實只要拋開成見，敞開心扉與對方溝通，你們的相處將會變得很愉快。

財運：★★★☆☆

把物質看淡一點，心情會更好。

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：09:00-11:00水鑽藍

開運方位：西北方向

射手座

規劃之日，不宜冒進。

整體運：★★☆☆☆

工作不求有功，但求無過，做好計劃為以後做準備。愛情運變化多端，有伴侶的人小吵小鬧的狀況此起彼伏，不過，也給平靜的生活增添了一分情趣。多留意財務問題，錢財誘惑多，應加強分辨力。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者與另一半的相處上易出問題，要注意別把工作上的負面情緒遷怒在對方身上。

事業運：★★★☆☆

面對突發事件快速做出決斷很重要，猶豫會使事情變得越來越複雜。

財運：★☆☆☆☆

財運不佳，得財不順，出現金錢耗損難積存的跡象。生意人恐出現金錢困難，投資者要避免自信莽撞所造成的後遺症。

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：15:00-16:00古銅青

開運方位：東南方向

摩羯座

心緒開朗，享受生活的甜美。

整體運：★★★★☆

情感生活在平淡中享受著愛情的甜蜜，讓你覺得相當的舒心。今天貴人運不錯，會得到許多的幫助，讓你在投資場上如魚得水。今天可對工作日程做出一個明確的安排，讓自己對時間把握得更好。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會得到異性的青睞；有伴侶的人感覺甜蜜、溫馨。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，只要抱持喜悅愉快的心情，就能夠今日事，今日畢。

財運：★★★★☆

活動多，開銷大，切忌打腫臉充胖子。

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：22:00-23:00薰衣草紫

開運方位：東南方向

水瓶座

輕鬆的一天。

整體運：★★★☆☆

愛情運頗好，今天有機會在逛街時偶遇曾經喜歡的異性。工作激情減退，但可利用休息時間，約同事一起happy，能加強同仁間的友情。財運一般，生意人對客人多一份熱情，才會有不錯的業績。

愛情運：★★★★☆

異性緣佳，但你會顯得過度熱心，造成異性朋友會錯意，這會讓你陷入困擾喔！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，工作中遇到瓶頸時多用客觀的角度來思考，不要過度偏機了喔！

財運：★★★☆☆

打腫臉充胖子，難以量入為出。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：09:00-10:00朝霞紅

開運方位：正西方向

雙魚座

靈活變通的態度是你所需要的。

整體運：★★☆☆☆

需要多留意與異性相處時的態度，避免不必要的肢體接觸，以免產生流言；財政上，應采較保守的姿態，不宜有太大動作；職場人士不必太拘泥於工作的方式，否則會大大影響目前的發展。

愛情運：★★★☆☆

單身者多多表現你的熱情，可望收穫期待中的羅曼蒂克；戀愛中的人對戀人別太苛刻。

事業運：★★★☆☆

前期工作會顯得比較忙碌，但等你理清頭緒，讓你的心情慢慢平復過來，一切事務便能順利的展開。

財運：★★☆☆☆

因懶惰、投機、縱於玩樂，而將財富揮霍一空。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：22:00-24:00玉髓紅

開運方位：正南方向

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