每日星座運勢／處女不太如意的一天 從自身找原因

2019-05-30 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-05-30

牡羊座

衝動不是天使，是魔鬼。

整體運：★★★★☆

今天很難控制自己的情緒，因衝動而得罪他人，今天還是沉默些好，安分會讓你得到更多的尊重；愛情要求甚高，對方的一個小舉動都會使你胡思亂想，愛他就相信他，以免錯失佳緣；今天工作雖然有點麻煩，但是卻能學到寶貴的經驗。

愛情運：★★★★☆

已婚者很能瞭解另一半的心思，你的關心與體貼讓對方頗為感動，感情升溫快速。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，有點偷懶的心態，挺會摸魚的咧！放慢腳步輕鬆一下無仿，但不要誤了正事喔！

財運：★★★★☆

資金周轉靈活的話，不妨嘗試長線投資。

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：06:00-07:00蘭花紫

開運方位：正東方向

金牛座

情緒不穩定，難以承受挫折。

整體運：★★☆☆☆

心理承受能力較差的一天，愛情、事業會遇到一些不如意的事，讓你有些悶悶不樂，也會沒來由地發脾氣，特別是對親近的人，顯得暴躁。可以花些錢買些自己喜歡的東西，心情會好很多。

愛情運：★★☆☆☆

單身者雖然很渴望戀愛，但對另一半挑剔的眼光卻容易讓你與愛情擦肩而過。

事業運：★★☆☆☆

感覺不太順心，工作常出小狀況，讓你覺得有小人作祟。其實根本沒有這回事，做事專心點吧！

財運：★★★☆☆

有機會與朋友吃喝玩樂，享受輕鬆快樂的美好時光，當然，錢財也會花掉不少。

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：22:00-23:00鈦晶金

開運方位：東北方向

雙子座

運勢平穩的一天。

整體運：★★★☆☆

工作上有外出機會，別只顧著觀光，以免遺忘重要的工作任務。戀愛中的人有機會接觸戀人的摯友，要表現成熟大方點，對你的感情有助益。資金周轉會出現緊張的情況，可向父母求助解燃眉之急。

愛情運：★★★★☆

有伴侶的人感情平順，彼此照顧；單身者與能說會道的異性特別有緣，容易有新戀情。

事業運：★★☆☆☆

上級下達給你新的任務，對你而言會感覺有點難度，甚至會認為上司是在故意針對你。如果你能認真對待，這將是表現能力的好機會。

財運：★★★☆☆

在錢財上能收能放，才能不斷增多。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：19:00-20:00玉米黃

開運方位：西南方向

巨蟹座

小心言語過激惹來糾紛。

整體運：★★☆☆☆

公眾場合少說話，眾人談論的八卦話題少摻和進去，易惹是非。在外玩樂要早點回家，引起家人的不滿，聽埋怨的話自己也會不太舒服。對金錢的花費要有所節制，不然荷包空空會後悔莫及。

愛情運：★☆☆☆☆

亂七八糟的桃花運，少碰為妙，惹來一身腥就不好了。

事業運：★★☆☆☆

顯得衝動易怒，易因工作上的事務而與他人惡語相向，職場人際關係易變得緊張。

財運：★★☆☆☆

外出少帶錢，以免為錢傷神。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：23:00-24:00珠貝白

開運方位：正西方向

獅子座

多留意細節方面的問題。

整體運：★☆☆☆☆

工作運很弱，雖能分辨方向，把握大局，但易因忽略細節而出錯。業務開發者面對客戶時壓力很大，需及時調整談判策略。財運欠佳，投資者面對金錢誘惑需謹慎。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者容易與另一半起爭執，如何與對方做有效的溝通是重要功課。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不太好咧！有點烏煙瘴氣的感覺，事情的變化劇烈，搞得自己的情緒也忽上忽下的。

財運：★☆☆☆☆

投資前經過評估分析，切莫自以為是的投入高風險又陌生的範疇。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00古銅青

開運方位：東北方向

處女座

不太如意的一天，多從自身找原因。

整體運：★★★☆☆

今天桃花凋零，另一半對你表現出較冷淡的態度，別急著責備對方，多反省自己的所作所為。投資機遇不錯，可太過猶豫，容易坐失良機。工作上努力付出，但難以得到應有的回報，讓你有些心灰意冷。

愛情運：★☆☆☆☆

火藥味重了點，別疑神疑鬼的了！額外要注意雙方金錢觀念的差異所引發的紛爭。

事業運：★★☆☆☆

事業運不穩定，心情上有點沮喪，不太有勁，容易有拖泥帶水的情況發生，不妨從最喜歡的項目著手吧！

財運：★★★★☆

有不少意外驚喜，例如：收到禮物、獲得不錯的工作機會等。

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：15:00-16:00硃砂紅

開運方位：正南方向

天秤座

桃花惹眼，令朋友羨慕不已。

整體運：★★★★☆

不是因為漂亮而吸引異性的目光，今天你所表現出的乖巧、懂事才更讓異性著迷。理財頗讓家人放心，會因此得到更多的理財機會。處理工作難題的能力漸漸提高，與他人的合作亦平添幾分默契。

愛情運：★★★★★

異性緣超級好的，有機會認識與背景性格差異很大的人！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，適合作點富有挑戰性的事務，競爭挑戰能提升你的工作能力喔！工作性質不宜枯燥單一，否則會讓你欲振乏力。

財運：★★★★☆

財富回收的時刻，有金錢入帳的機會，得財比預期中的多一點。正財運強，先前如果沒有付出則不易感受到今日的甜果！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：23:00-24:00嫩芽綠

開運方位：正西方向

天蠍座

語言運用具有藝術性就能成功地為他人化解矛盾。

整體運：★★★☆☆

懂得為雙方保留面子，用幽默機智的幾句話就能化解衝突。投資也要講究策略，一味地橫衝直撞，一不小心就踩到地雷。除了對大氣候要有所掌握，還要有先見之明，才能在投資上有所收穫。

愛情運：★★★★☆

好運站在你這邊，單身者可以鼓起勇氣對心儀的對象表白；戀愛中的人感情甜蜜。

事業運：★★★☆☆

只需做好份內的工作就好，過多插手他人的事反而會讓人反感。

財運：★★☆☆☆

不適合想金錢方面的問題，煩悶之時不妨去喝杯咖啡輕鬆一下。

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：23:00-24:00珠貝白

開運方位：西北方向

射手座

桃花開得旺，要有追求的勇氣。

整體運：★★★★☆

單身者面對來電的異性只有心動加行動，才能得到愛情的眷顧。工作進行得頗為順利，就算其中有點小插曲，還是不會影響整體的進程。年輕女性朋友忙中偷閒，做做健美操活動活動筋骨，對提高工作的效率大有用處呢。

愛情運：★★★★☆

有機會參加團體活動，可慢慢靠近心儀已久的對象，爭取與對方約會，感情進展會很快。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，適合循序漸進的穩定操作，有利於聽命行事。

財運：★★★☆☆

理財宜守不宜攻，運勢平順，是規劃的好時機，等待機會，若貿然投資，風險性會很大。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：15:00-16:00萊姆黃

開運方位：正西方向

摩羯座

與伴侶結合能讓精神愉悅。

整體運：★★★★★

今天性慾會比較強烈，身體狀態也挺好，激情的床上運動會讓你和伴侶得到情感和肉體的滿足；高昂的情緒讓你面對工作的各種麻煩時，均能保持積極的心態；財運的旺盛讓你在投資上不那麼束手束腳，局勢一片光明。

愛情運：★★★★★

豐富多元化的一天。單身者有機會趕很多場約會呢。戀愛中人也能開開心心的玩一天。

事業運：★★★☆☆

應注意不要為了感情問題而在工作上分心，凡事宜親力親為。

財運：★★★★★

賺錢不費力，業務工作者只要先前根基穩定，今日則可水到渠成。股票族今日可以獲利了結。

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：05:00-07:00水晶紫

開運方位：東北方向

水瓶座

事上無難事，只怕有心人。

整體運：★★☆☆☆

情感波動較明顯，易因生活瑣事而與伴侶起爭執，不懂站在對方的立場思考，矛盾將難得調和。財運頗好，與人合作生意者易有不錯的收效。事業運欠佳，但仍存在轉機，付出加倍的努力，終能有所收穫。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者不停的追蹤會讓另一半產生壓力，注意自己說話的語氣，可別像盤問犯人一樣唷！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，很怕壓力加上多愁善感，稍微遇上一點挫折就會令你心灰意冷。

財運：★★★☆☆

花錢時要謹慎評估一番，千萬別出手不計後果唷！

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：18:00-20:00珊瑚橙

開運方位：正東方向

雙魚座

對自己多一些自信。

整體運：★★★☆☆

當另一半的愛慕者出現時，你會表現得比較頹廢，容易胡思亂想，這樣的不自信反而會讓第三者有可乘之機；工作中難免會發生一些失誤，你的勇於承認和積極處理會讓上司寬大處理；與父母的關係有點僵化，別繼續彆扭下去，主動認個錯很快能得到他們的原諒。

愛情運：★★★☆☆

對感情的投入逐漸減少，更喜歡與好友在一起。別疏忽了另一半，對方需要你的關愛！

事業運：★★★★☆

表現積極，力爭上游，主動找事情來做，上司、同事都看在眼裡，易獲得好評。

財運：★★★☆☆

花錢地方多，大多把錢花到朋友身上去了啦！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：07:00-08:00芥末黃

開運方位：正東方向

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