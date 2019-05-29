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每日星座運勢／巨蟹學以致用好日子 發揮專業素養

2019-05-29 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

圖／ingimage
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2019-05-29

牡羊座

愛情需借助開運物開運！

整體運：★★☆☆☆

愛情運低迷，單身MM佩戴銀製耳環會有很好的助運功效。財運不佳，不宜購入樂透或股票，易有去無回。工作家庭兩頭忙，顯得很疲勞，幸而家人很懂得體恤你的辛苦，使你感覺很溫暖。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中的人戀情發展不是很順利，有些停滯不前；單身者有機會結識一些不錯的異性。

事業運：★★★☆☆

勢較平穩，適合安排、計劃下一步的工作，有助於之後工作的穩步進行。

財運：★☆☆☆☆

不宜理財的一天，處理金錢顯得大手大腳，稍微迷糊點就發生損失了。

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：19:00-21:00芥末黃

開運方位：正北方向

金牛座

凡事都得用心。

整體運：★★★★☆

今天愛情運頗好，不妨向你心儀的人來個真情告白，成功的概率有百分之九十哦；找個高雅的環境談生意，是促成生意談成的最佳地點；工作上遇到的麻煩都是粗心造成的，對於文件的整理與打印要特別用心。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會在娛樂場所結識相互欣賞的異性朋友；已婚者與另一半互動較多，感情甜蜜。

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不太好，宜平穩經營，可別胡闖瞎闖，否則會有白忙一場的跡象，尤其在與人應對時，宜謹言慎行。

財運：★★★★☆

財運不錯，可玩玩樂透，試試手氣，但小賭怡情，太過沉迷就容易傷心傷神。

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：08:00-10:00瑪瑙黑

開運方位：東北方向

雙子座

切忌將對方的缺點常掛嘴邊。

整體運：★☆☆☆☆

常拿伴侶的不足與別人的有點做比較，不僅會讓他厭煩，更會使他喪失進取心；工作上承受壓力大，遇事需沉得住氣，煩悶時可放點音樂讓心情舒緩些；小忍成事，大忍成仁，「忍」是你今天的必修課。

愛情運：★☆☆☆☆

克制自己不穩定的脾氣，意氣之爭只會愈搞愈僵。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，既定的行程容易受到他人的改變，而且今日對於變化性高的事務不太容易接受，因而容易心生反感。

財運：★★☆☆☆

不要太貪心，要知足常樂，否則徒增煩惱與糾紛。

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：22:00-24:00葡萄紫

開運方位：正南方向

巨蟹座

今天內心較充實，心情愉快。

整體運：★★★★★

今天與志趣相投的異性共同探討人生，惺惺相惜的感覺讓彼此都體會出一種異樣的滋味。工作上與同事的配合相當默契，能很出色的完成各項工作任務。財運方面表現一般，今天可多關注財經方面的新聞，有助於自己的判斷。

愛情運：★★★★★

感情生活多元化的一天，能夠深切的感受對方熱情的攻勢。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，是個學以致用的好日子，多發揮個人的專業素養吧！

財運：★★★☆☆

財運平順，適合在今日打理規劃你的財務問題，有閒錢時不妨花點小錢去飽餐一頓喔！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：22:00-23:00桐花白

開運方位：正西方向

獅子座

有不錯的表現機會。

整體運：★★★★☆

今天你很想表現自己的愛心，能善待身邊的每一個人，對伴侶也會表現出超乎尋常的關心。理財方面今天會受到小人的覬覦，但你穩重的表現讓對方產生一種睿智與豁達的感覺，似乎無從下手。

愛情運：★★★★☆

已婚者對感情生活表現較平淡，顯得不積極，對另一半冷靜的態度，易引起對方的誤解！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，心態上略顯叛逆，討厭別人差遣，要多留意自己的態度，免得不小心之下跟上司槓上囉！

財運：★★★★☆

投資上，很適合與人合作交易喔！

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：04:00-06:00羽絨白

開運方位：東南方向

處女座

意料之外的事情對你的打擊較大。

整體運：★★☆☆☆

事業運低落，新計劃的推行並不如你預期設想的好，即使如此也不必灰心，經歷也是一筆寶貴的財富。財運一般，不如花點小錢去娛樂休閒一番，放鬆緊繃的神經，讓自己更有信心與動力迎接明天的挑戰。

愛情運：★★☆☆☆

比較粗心，對另一半照顧不周，對方有點不高興了，趕緊噓寒問暖一番吧！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，不要用自己的標準為標準或是光說不練，要以身作則，否則容易遭人杯葛。

財運：★★★☆☆

顯得小氣，會破財的機會不高。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：17:00-18:00芒果黃

開運方位：正北方向

天秤座

新手上路需多加注意。

整體運：★★★☆☆

易因輕信他人謠言而對另一半起疑心，有什麼話開誠佈公地說出來，以免被人利用而錯怪對方。報紙雜誌都是投資信息的重要來源，今天有機會從中獲得不錯的投資訊息。瞄準目標便想立刻行動，但事業運欠佳，需謹慎。

愛情運：★★★★☆

已婚者易有驚喜，有機會收到禮物；單身者在異地邂逅情緣的機率高。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，有點小狀況使得你心煩氣躁，要穩住腳步才不會犯錯。

財運：★★★☆☆

應酬支出較多，應有所節制。

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00燻鮭紅

開運方位：西南方向

天蠍座

運勢旺盛，心情愉快。

整體運：★★★★☆

財運不錯，今天對市場的把握相當敏銳，正是出手的好時機。工作上和同事的協作能產生好成績。公園是晚上約會的好地方，夜深人靜，漫步湖邊，能夠讓夫妻感情迅速升溫，相互產生奇妙的情愫。

愛情運：★★★★☆

異性緣很好，單身者有機緣遇到心動的對象；戀愛中人也能有快樂豐富的一天。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，壓力會大一點，可別偷懶，愈是偷懶壓力就愈大，宜虛心接受上司的安排。

財運：★★★★☆

財運不錯的一天，只要積極的開發就能有所收穫，對於商務、業務、開發工作者影響較大。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：13:00-14:00石榴紅

開運方位：正西方向

射手座

情緒較低落，感慨頗多。

整體運：★★☆☆☆

今天戀愛中人為著自己的事情而奔忙，沒什麼時間和戀人聚在一起。財運穩定，不過卻沒有什麼心情去仔細研究市場的進展，有點心不在焉。適合做點輕量運動，比如：健身操，會讓身心愉快。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者注意自己的言行舉止，易引起另一半懷疑，影響彼此感情；單身者易遇到爛桃花。

事業運：★★☆☆☆

運勢不佳，顯得有些自我，讓人難以親近，容易造成機會流失、計劃難以達成。

財運：★★★☆☆

賭性較強，可偏偏財運不太好，如果想留住錢財，千萬別玩金錢遊戲。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：07:00-09:00深海藍

開運方位：東北方向

摩羯座

釋放下感情的壓力。

整體運：★★★☆☆

兩人拋下所有的煩惱和壓力，痛痛快快的玩樂，感情可在歡聲笑語中昇華；觸犯公司或部門規定，易受到罰款或警告的懲罰；投資方面錯失先機，易造成手中的證券滯留，遭遇貶值。

愛情運：★★★★☆

可以到外國人士常去的PUB轉轉，有機會譜寫一段異國戀曲喔！

事業運：★★☆☆☆

要抓緊與老客戶保持聯繫，否則很容易要面臨失去他們的危機。

財運：★★☆☆☆

今日有花錢的衝動性，花錢有不計成本的傾向，要注意仔細評估，免得買到不好的貨色！

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：13:00-14:00珊瑚橙

開運方位：正東方向

水瓶座

試著給自己減壓。

整體運：★★★☆☆

工作中有點急於求成，使得工作效果並不理想，需給自己減輕壓力，表現才會更出色。愛情不太順利，單身者需要主動靠近異性才會有發展戀情的機會。會遭遇好友不遵守承諾的尷尬，看開一些才不會太難過。

愛情運：★★☆☆☆

容易生氣的一天，挺容易吃醋的，收起妒忌心會讓你更有魅力。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，情緒上急躁了點，抱怨多了點，忍一忍，少說兩句吧！

財運：★★★☆☆

暗財大多來自長輩及有社會地位的人。

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：15:00-16:00櫻桃紅

開運方位：正東方向

雙魚座

動小腦筋做些改變會有新發現。

整體運：★★★☆☆

與戀人的相處十分融洽。工作上比較忙碌，先計劃好輕重緩急再開始做，忙裡偷閒休息一下，能讓你保持充沛的精力持續戰鬥。投資上則要小心一點，草率行事會讓你後悔莫及，等時機成熟了再行動吧。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人感情易有重大突破，有機會談及婚嫁之事；已婚者相互支持，感情穩定。

事業運：★★★☆☆

對待工作不宜帶有太多的個人色彩，聽從上司的安排，做好手中的工作才是上策。

財運：★★☆☆☆

今日付出多到少，容易感慨薪水太少，得失心頗重。

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：23:00-24:00萊姆黃

開運方位：東北方向

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