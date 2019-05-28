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每日星座運勢／金牛心態好事如人意 異性緣超級好

2019-05-28 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

圖／ingimage
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2019-05-28

牡羊座

旁人的評價、周圍的眼光都讓你十分在意。

整體運：★★★☆☆

行動上想要有更突出的表現，無形中給自己增加了不少壓力。戀愛中的人激情暫時冷卻，要想討對方的歡心，多製造浪漫來增加些情趣吧。添置新裝的時候，不要只聽銷售人員的讚美之詞，適合別人的未必就適合你哦。

愛情運：★★★☆☆

想戀愛就不要被不安全感所困，宜變被動為主動，借助外力感情進展會更順利！

事業運：★★★☆☆

工作會遇到一些困難，不過貴人助力強，在關鍵時刻能得他人幫助。

財運：★★★☆☆

判斷容易出錯，在購物時要特別小心，別相信誇大不實的廣告宣傳。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：19:00-21:00珊瑚橙

開運方位：東北方向

金牛座

心態好自然覺得事事如人意。

整體運：★★★★★

另一半時髦的打扮，讓你有眼前一亮的感覺，讓你不由自主地重新審閱對方。有機會參加朋友的Party，由於你出色的言詞，引來眾人投注的目光。可以在朋友的介紹下，認識來自不同領域資深的專業人士，不可放過請教的機會哦。

愛情運：★★★★☆

異性緣超級好的，有許多機會跟異性互動呢，也容易得到異性的幫助喔！

事業運：★★★★★

事業運頗優，容易得到貴人的協助扶持。適合扮演軍師的角色，提供專業資訊或是創意靈感給同事參考。

財運：★★★★☆

有點勞心的日子，可是遇到困難多能逢凶化吉，金錢上的貴人多來自於長輩。有小小的偏財運，例如：收到小禮物！

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：06:00-07:00鈦晶金

開運方位：西南方向

雙子座

端正理財態度。

整體運：★★★☆☆

詳盡瞭解競爭對手策略，制定一整套行之有效的工作計劃，使得你在工作中進步很快；溫柔的體貼與關愛，讓情人之間充滿濃濃愛意；良好的理財心態與專業的理財方法是你今天需要惡補的知識。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人應注意處理好兩性關係，小心第三者插手；單身者易在聚會中有艷遇。

事業運：★★★★☆

運勢旺盛，口頭表達能力轉強，特別有利於業務洽談，會因為獲得信任而使談判進展順利。

財運：★★★☆☆

出門少帶現金，小心破財。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：12:00-13:00白鋼銀

開運方位：東南方向

巨蟹座

不要把黑鍋往他人身上推哦！

整體運：★★☆☆☆

今天的幸運色會幫你的大忙，連平時視你為冤家的他都會有眼前一亮的新鮮感；財運的風向不錯，開開窗對提運有助益；工作中易分神，有闖禍的危險，勇於承擔責任局勢反而好轉。

愛情運：★★★☆☆

愛情較平順，已婚者容易得到另一半的支持；單身者無心戀愛，一心投入工作。

事業運：★★☆☆☆

情緒極不穩定，稍有不順便覺得很煩心，失去耐性，工作必然會屢遭挫折。

財運：★★★☆☆

因嘗到一時的甜頭，而賭性、貪念大發或縱於玩樂，只怕會捅出難以收拾的麻煩。

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：17:00-19:00橄欖綠

開運方位：西南方向

獅子座

多聆聽他人的聲音。

整體運：★★★☆☆

價值觀不同會造成個人對待問題的態度不同，試著多用寬容的心去面對與他人人際關係上的分歧；工作上諸多受阻，需費時應對；熱衷於期貨的投資者可在此日跟著大眾的潮流進行投資。

愛情運：★★★★☆

單身者對異性的主動示意應多留心，有喜歡的對象別錯過戀愛的好機會。

事業運：★★★☆☆

感覺工作有點枯燥，積極性一點點被消磨。打起精神來，享受其中才會有成就感。

財運：★★★☆☆

偏財運較弱，不宜買彩票、樂透。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：14:00-16:00葡萄紫

開運方位：東北方向

處女座

放棄便也是開始。

整體運：★★☆☆☆

看似已經出局的愛情又會出現轉機，再多給他一點時間，你們的愛情便又會有開始的機會哦！人際趨緊，略欠圓融，還是拿出點誠意好；今天無法單憑自己的實力獲得更多，需改善工作態度及工作方法才好。

愛情運：★★☆☆☆

另一半顯得有些嘮叨，你可別表現出不耐煩的神情，TA是為你好才會說你喔！

事業運：★★☆☆☆

在領導面前過於表現，小心讓別人誤以為你愛出風頭。

財運：★★★☆☆

稍有不慎易因官災而破財。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-11:00珠貝白

開運方位：正北方向

天秤座

成功重在溝通。

整體運：★☆☆☆☆

愛情需要用點心，為對方唱首歌或燒道菜，都是維護你們感情的好辦法；資金上的周轉不是很靈活，不懂得靈活運用人脈很可能會讓你失去一筆大生意；煩亂的心緒影響到你學習、工作的正常發揮。

愛情運：★★☆☆☆

單身者有機會與異性接觸，但難以展開新戀情，貿然表白被拒機率高。

事業運：★☆☆☆☆

今天事業運很不好，彷彿颳風下雨般的不平靜，所以今日的心理建設非常重要喔！

財運：★☆☆☆☆

財氣混亂狀，容易為了金錢而擔憂，額外要注意莽撞之下做出衝動的決定。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：21:00-22:00嫩芽綠

開運方位：西北方向

天蠍座

切忌喝酒誤事。

整體運：★★★★☆

今天飯局邀請較多，很容易與親戚朋友喝上，要注意自己的酒量，以免醉後失言失態得罪人家而不自知；夫妻雙方應多尊重對方，千萬不可當眾失了他的面子；出門時盡量步行或乘車，自己開車出門容易遇到交通麻煩。

愛情運：★★★★☆

約會最好約他到安靜的地方去，小心中途被人打擾喔！

事業運：★★★★☆

會突然接到新的任務，讓你有些措手不及，別緊張，分清輕重就能輕鬆應對。

財運：★★★☆☆

特別愛花錢的一天，荷包錢放少一點，信用卡快點藏起來，省得亂花一通後心生後悔。

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：17:00-19:00碧空藍

開運方位：東北方向

射手座

時運不佳，處處要小心。

整體運：★★☆☆☆

隱瞞的事情，有要東窗事發的跡象，還是快點向對方坦白從寬吧；財物的頻繁外露，極易招來不善之人的襲擊，造成不小的損失；工作拜訪的過程中，要做好遭到拒絕的心理準備。

愛情運：★☆☆☆☆

感情態度特別敏感且急躁，容易動怒或不耐煩，遇到爭執可能會出現不理智的態度喔！

事業運：★★☆☆☆

情緒多變，暴躁易怒的，工作上一旦遇到不順就會讓你的情緒變得低落。

財運：★★★☆☆

認真的經營事業可以緩緩的帶動財運。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：22:00-23:00硃砂紅

開運方位：東北方向

摩羯座

很有威嚴的一天，組織、管理能力易獲得表現。

整體運：★★★★☆

今天你表現出優秀的領導才能，管理者知人善用，敢於授權，易獲得部屬的尊重，讓你的工作開展得異常順利。單身者與年長的異性較有緣，多留意職場中成熟穩重的異性，遇到有緣人的機率高。

愛情運：★★★★☆

約會時想要迷暈對方嗎？微笑可是最有利的武器！

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平，只要口風緊一點，少說點話，自可平順度日。

財運：★★★★☆

眼光不錯，易買到稱心如意的東西。

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：12:00-13:00蜜瓜黃

開運方位：正北方向

水瓶座

情緒沒有太大波動，較平順的一天。

整體運：★★★☆☆

今天的投資觸覺不錯，可對原有投資進行追加。工作上不適宜繁重的體力工作，選擇一些稍微輕鬆點的文案工作會有所收穫。愛情運較低，有伴侶的人不宜整天粘在一起，易起衝突。

愛情運：★★☆☆☆

遇到討厭的人，趁今天快狠準的拒絕他吧。

事業運：★★☆☆☆

情緒起伏較大，顯得暴躁，與人合作易生矛盾，適合獨立作業，減少與人正面衝突。

財運：★★★★☆

偏財運不錯，可參加抽獎活動。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：15:00-17:00寶石藍

開運方位：正北方向

雙魚座

臉上洋溢著喜悅之情，一言一行都表現出自信。

整體運：★★★★☆

今天異性緣不錯，外出時很容易遇到心儀的對象。投資者需時時觀察其動態跟走向，別輕易聽信他人的慫恿。工作上你的成績會得到上司的肯定，付出會得到相應的回報。

愛情運：★★★★☆

今天你相信全心的付出總能感動對方，心甘情願的為對方操心操勞，就算自己受點委屈，一想起有一天會讓對方接受，心裡還是美滋滋的。

事業運：★★★★★

事業運不錯唷！容易得到長輩或上司的庇蔭照顧，也有機會被賦予特殊的任務。

財運：★★★☆☆

慾望多多的一天，對於物質的企圖心特強，可是貪念愈重、壓力愈大！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：21:00-23:00蜜瓜黃

開運方位：正北方向

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