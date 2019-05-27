每日星座運勢／水瓶多注意人際關係 事業旺貴人助

2019-05-27 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-05-27

牡羊座

一些小改變會讓人有耳目一新的感覺。

整體運：★★★☆☆

桃花運較差，單身者把一成不變的造型轉變一下，就能吸引異性的接近，愛情運會有所提升。單調而枯燥的工作容易使人產生厭倦感，何不嘗試新的工作方法，新奇的感覺可大大調動起你的積極性！

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運勢像陰天，烏雲密佈，有點失去信心了！

事業運：★★★☆☆

工作上缺少精益求精精神，很少對「如何才能做到更好」多花心思。

財運：★★★☆☆

財運不錯，正是錢財回收期。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：14:00-16:00大理石灰

開運方位：正北方向

金牛座

多愁善感的一天。

整體運：★★☆☆☆

容易觸景生情，想起一些傷心事，情緒會有些許波動。對另一半的主動親近，你會有敷衍了事的念頭。工作之餘不妨抽些時間休閒，哪怕是聽聽音樂，也能讓心情好轉。學生族會把錢花在異性朋友身上。

愛情運：★★☆☆☆

有伴侶的人，彼此保持一點距離比較好，黏的太緊會讓對方不耐煩唷！

事業運：★★☆☆☆

情緒比較的暴躁，工作上稍感不順，便容易與周圍的同事起衝突，傷了同事間的和氣。

財運：★★★☆☆

不利投機，因為心態上患得患失的情緒過重，即使獲得小利也讓自己傷神不安。

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：06:00-07:00翡翠綠

開運方位：正南方向

雙子座

顯得急躁，做事缺乏耐性。

整體運：★☆☆☆☆

不要過多依賴於投資環境，盲目相信別人的推介，自己的實際情況才是你投資時應考慮的問題。工作上和上司在理念上有點分歧，容易造成不合，應小心自己的言行。可能的話今天就多動動身子骨，安排些健身運動會給你帶來好心情。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛運真是亂七八糟的一天，少惹桃花為妙，穿著打扮、行為舉止正經點，省得惹到不必要的麻煩。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，急躁，好大喜功容易惹得一身腥，乖乖的把份內事完成比較重要咧！

財運：★★☆☆☆

小氣財神附身，在小氣中雖可囤積財富，然恐使人際關係不佳。

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：07:00-08:00夕陽橙

開運方位：東南方向

巨蟹座

別人的成功經驗成為你急功近利的誘因。

整體運：★★☆☆☆

今天對感情的期待過高，因此在現實相處的過程中，你會感到些許失落。在身邊資訊的影響下，你期望通過投資獲得大且快速的回報，但大的投資，也將意味著更高的風險。工作非常努力，雖然不能馬上看不到成效，但仍有小小的滿足感。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者對另一半缺乏耐性，對方的一些行為讓你難以忍受，時有爭吵。

事業運：★★★☆☆

重點應放在職場人際關係上，晚輩有困難時不妨伸出援手，為自己聚集人氣。

財運：★★☆☆☆

多留心錢財往來，易有糾紛。

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：13:00-14:00琥珀橙

開運方位：正東方向

獅子座

桃花太惹眼，令朋友羨慕不已。

整體運：★★★★☆

不是因為漂亮而吸引異性的目光，今天你所表現出的乖巧、懂事才更讓異性著迷；理財頗讓家人放心，會因此得到更多的理財機會哦！處理工作難題的能力漸漸提高，與他人的合作亦平添幾分默契。

愛情運：★★★★★

愛情運還不錯啦，都向外活動會有特殊的機遇喔！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，適合循序漸進的聽命行事，一分耕耘一分收穫。

財運：★★★★☆

容易因果斷的態度而得財。

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：20:00-22:00琉璃銀

開運方位：東北方向

處女座

今天還是吃清淡些的好。

整體運：★★★☆☆

今天會遇愛情搶手，還是不要硬碰硬，給喜歡的人一點時間，他會給出令人滿意的答案；理財顯得有些急躁，且容易曲解他人的好意，小心因此而傷害真心幫你的人哦！事業運有些轉向，特別是行政人員需暫時緩緩手頭的工作。

愛情運：★★★☆☆

和另一半的感情雖然趨於穩定，但要注意別因此而沉溺於玩樂忽略了對方喔！

事業運：★★☆☆☆

工作上顯得較衝動，小心因莽撞而碰壁連連。集思廣益，注意態度才能提升運氣。

財運：★★☆☆☆

判斷力偏弱，易憑直覺來做決定，小心損財。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：14:00-16:00冷泉藍

開運方位：西北方向

天秤座

順勢而為，謀求發展。

整體運：★★★★☆

今天可對自我形象做個鮮亮的改變，可以提高旁人對你的關注度，優秀異性主動接近你的機率都會高很多；財運亨通，投資時能得到貴人的指點，助你找準投資的方向；工作學習上生機勃勃，全身心投入可讓你向奮鬥目標邁進一大步。

愛情運：★★★★☆

異性緣很不錯。單身者在赴約時除了帶上禮物外，別忘了帶上你的真誠與微笑。

事業運：★★★★☆

追求成功的慾望強烈，再小的機會也會好好把握，適時表現一番。

財運：★★★☆☆

分散投資容易散財，適合做長遠規劃。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：15:00-17:00鈦晶金

開運方位：西北方向

天蠍座

要在團隊中找到自己的位置。

整體運：★★★☆☆

上班族在今天就別想要逞能獨挑大樑，勉強地孤軍奮鬥只會讓事情更糟糕，還是跟著團體行動比較安全；學生考試運佳，學習態度積極，但要注意不要因粗心而遺漏學習用具；單身者出門前別忘佩戴水晶，它能增強愛情運勢哦。

愛情運：★★★☆☆

已婚者感情生活平順，不妨多製造浪漫氣氛；單身者約會較多，但想戀愛還需要耐心等待。

事業運：★★☆☆☆

不宜急著向前衝，把規劃做好，再著手實行才會更有勝算。

財運：★★★★☆

對於自己熟悉的領域，可以短線進出，創造利上滾利的財富。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：15:00-16:00蘑菇灰

開運方位：正西方向

射手座

處事冷靜理性，顯得很有決斷力。

整體運：★★★☆☆

今天頭腦靈活，很有主見，對獨立作業者特別有利，因判斷準確，速戰速決而有突出的表現。不過，在與人交往時會不經意地擺出高高在上的姿態，評價他人也會過於主觀，影響人際關係，要多留意自己的言行。

愛情運：★★☆☆☆

外界干擾很多，在心浮氣躁之下，也沒什麼心思去想感情的問題囉！

事業運：★★★★☆

精神抖擻，感覺渾身的細胞都在跳躍，對工作充滿熱情和期望，會使辦事效率提高不少，並忽視許多壓力。

財運：★★★☆☆

疑心病重不輕易相信他人的提議，堅持己見，時而喪失賺錢的契機。

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：08:00-09:00水晶紫

開運方位：東南方向

摩羯座

情緒波動較大，對現狀有許多不滿。

整體運：★★☆☆☆

想要改變與突破的一天，工作面臨較大的挑戰，會遇到不小的阻力，獨自承擔難有成效，團隊力量才能順利進行。晚上有機會與朋友相聚，因朋友介紹獲得商機的機率高，雖眼前沒見到實質收入，但也是個不小的驚喜。

愛情運：★★★☆☆

學習獨立是你在愛情上的重要課題，當然學習信任對方更是你的愛情使命。

事業運：★★☆☆☆

心浮氣躁，容易因一時頭腦發熱做出一些不易實現的事情，更不宜做出重大決策。

財運：★★★☆☆

財運的流動性加強，有左進右出頻頻周轉的跡象。

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：14:00-15:00艷棗紅

開運方位：西北方向

水瓶座

多注意人際關係的保持和維護。

整體運：★★★★★

易遇到不同以往的異性對像或感情體驗，給感情生活增添不少新鮮感；人際關係上信賴感加深，你的誠意也易感動他人；而良好的人際關係會為你今天的工作帶來很大的幫助，事業進展異常順利。

愛情運：★★★★☆

異性緣超級好的，有機會認識與背景性格差異很大的人！

事業運：★★★★★

事業運頗旺，是個名利雙收的好日子。貴人很多，容易得到長輩、上司的協助。

財運：★★★★☆

有收到意外驚喜的機會，雖然不是多麼貴重的禮物，但也能搏君一笑！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：15:00-16:00大理石灰

開運方位：西北方向

雙魚座

愉快的心境，做什麼事情都有幹勁。

整體運：★★★★☆

在心愛的人面前，你的細心與體貼讓對方感到溫暖，雙方的感情穩步上升。財運不錯，對金錢觸覺很靈敏，容易發現不錯的商機。工作雖然比較忙碌，但是心情好，也就感覺不會太累，積極的態度還會獲得老闆的賞識。

愛情運：★★★☆☆

感情豐富的一天，很想粘著對方，可以耍點野野的小脾氣來助興喔！

事業運：★★★★☆

很有威望，無論是在工作上還是生活上都能隨心所欲。不過，也別太大意唷！

財運：★★★★☆

偏財運不錯，小有進帳。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：07:00-08:00臘梅白

開運方位：正南方向

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