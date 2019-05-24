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每日星座運勢／雙子事業佳充滿熱忱 可多元化運作

2019-05-24 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

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2019-05-24

牡羊座

急於表現、愛出風頭易適得其反。

整體運：★★★☆☆

逞強好勝會惹來一堆麻煩事。對於超出自己能力範圍外的事情要懂得拒絕，為了愛面子逞強，結果會是忙得焦頭爛額還辦不好事情。面對愛好賭博的朋友，最好離對方遠一些，將錢財借給對方，就要做好有去無回的心理準備。

愛情運：★★★☆☆

在感情生活中不宜充當主導的角色，多遷就伴侶可讓你獲得更多的關愛！

事業運：★★★☆☆

心情起伏不定，有不滿現狀的傾向。不過，想要改變，還得把目前的事務處理妥當。

財運：★★☆☆☆

財運容易受到外力干擾，除了有花冤枉錢的傾向，也恐因為工作上的需要而花錢。

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：04:00-06:00臘梅白

開運方位：西南方向

金牛座

情商減低、智商跳高的一天。

整體運：★★★☆☆

今天心態不好，容易與另一半發生摩擦，冷靜下心態，不要把矛盾越鬧越大。直覺敏銳，是不錯的投資時機，股票族有買賣的想法應大膽行動。而求職者運氣不錯，很容易找到合適的工作，注意把握。

愛情運：★☆☆☆☆

任性的一天，還是獨處比較好，省得惹來一身腥。

事業運：★★★★☆

撥雲見日，心境會豁然開朗，活力和衝勁能得到明顯提高，工作進度會超前進行。

財運：★★★★☆

金錢支出較頻繁，不過貴人助力強，資金不足可向親友求助喔！

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：23:00-24:00睡蓮紫

開運方位：東南方向

雙子座

好心情讓你想好好款待自己。

整體運：★★★★★

工作很忙碌，表現的地方很多，自己的才能發揮得淋漓盡致。想好好慰勞自己的話，花錢買享受也值得。約上一夥同事去環境優雅的場所吃一頓口味大餐，接下來就可以去唱卡拉OK，偶爾狂歡回也是很好的放鬆。

愛情運：★★★★☆

戀愛多化多端的一天，情人間可以攜手合作，可是不要互相干涉。

事業運：★★★★★

事業運很不錯，企圖心旺盛，對事情充滿鬥志與熱忱，適合朝多元化運作，可以同時進行不同性質的事務，不妨在工作中聽聽音樂，工作效率會更好喔！

財運：★★★★☆

財源順遂，遇到金錢困難時，只要開口不難找到金援者。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：18:00-20:00淺海藍

開運方位：東北方向

巨蟹座

千萬別聽信謠言。

整體運：★☆☆☆☆

可千萬不能聽信無風險、高收益、「一夜暴富」的神話，一旦落入非法金融機構陷阱會讓你血本無歸；如有聽到關於愛人的風言風語，別急著對他興師問罪，弄清事實真相才是理智之舉；與朋友交往時，別太深入人家的隱私。

愛情運：★★☆☆☆

愛情運不錯，另一半很能理解你，你工作中的煩惱對方也能給予一定的幫助，讓你感動。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，要注意自己的言行舉止是否得宜，尤其在說話方面，以免惹來口舌是非。

財運：★☆☆☆☆

勿將所有資產投入高風險的金錢遊戲，否則倘若失利，必定損失慘重。

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：06:00-08:00象牙白

開運方位：正東方向

獅子座

小心與你走得過近的人。

整體運：★★☆☆☆

愛情機緣不斷，極易在公眾場合交到好桃花，但要提防爛桃花！理財缺乏經驗，加上財運不濟，今天的意外支出頗多。工作際遇頗好，但切忌因眼前所取得的成績而放棄其他機會，小心因小失大。

愛情運：★★★☆☆

單身者想戀愛就得打起精神來，對自己沒信心很難獲得異性的好感唷！

事業運：★★★☆☆

其實你只要放鬆心態，任何事務都能輕鬆、順利的完成。

財運：★☆☆☆☆

財運欠佳，凡事謹慎為宜，股票族的朋友莫聽信小道消息，也不宜有任何的舉動。

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：15:00-17:00寶石藍

開運方位：東南方向

處女座

輕裝上陣更容易成功！

整體運：★★★★☆

今天工作輕鬆，雖然有些忙碌，但調整得當也會顯得張弛適中。有機會與好友相聚，放鬆身心的同時也會提升人際關係。學生族學習壓力變大，因為負面的情緒而導致學習效果不佳，拋開得失心反而會有突破。

愛情運：★★★☆☆

運氣平平，刻意的打扮對戀愛運有正面的幫助，如果很閒，就去剪個頭髮吧！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，有利於對外工作者，在對外接觸時多能掌握好運，內勤工作者的感受比較不強烈。

財運：★★★★☆

你能趁勢拓寬財源，會出現財富的猛增。也要注意及時剎車，以防外部環境的突變！

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：14:00-16:00臘梅白

開運方位：正北方向

天秤座

多動腦筋才能避開沉悶的一天。

整體運：★★☆☆☆

今天感情過於沉悶，注意培養跟對方的共同興趣，能給愛情生活增添色彩。對金錢的支配比較大方隨意，建議出門少帶些現金，限制消費慾望。與朋友少了些默契，遇到意見不一時，注意表達的語氣。

愛情運：★★☆☆☆

對另一半的要求增多，對方多能妥協、為你著想，讓你感覺滿足。

事業運：★★☆☆☆

做事太過於謹慎，這樣鑽牛角尖只會讓事情複雜化。

財運：★★★☆☆

賺錢企圖心強，腦中會冒出許多賺錢的方式，但計劃過多遲遲不能決定，應有所選擇唷！

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：22:00-24:00蘑菇灰

開運方位：正西方向

天蠍座

運勢跌蕩的一天，各方面運勢高低不一。

整體運：★★★☆☆

今天情侶相處很容易因意見不同而發生爭執，若是不懂寬容，感情會急劇降溫。財運一般，中、短期的股票或是期貨都是你今天在投資上值得關注的項目。工作運不錯，有問題能迎刃而解，且還能從中領悟到提高效率的方法。

愛情運：★★☆☆☆

過度的堅持己見容易破壞雙方和諧的關係，遇到爭執時不要急著辯解或撇清，先冷靜下來再作處理。

事業運：★★★★☆

嚴謹細膩的處事方式會讓你能在細節上發現問題並及時解決，挽回不少損失。

財運：★★★☆☆

財運平平，不宜投機。

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：08:00-09:00玉米黃

開運方位：西北方向

射手座

整體運氣依然很好。

整體運：★★★★☆

桃花朵朵開，陌生的人對你滋生愛意是無不可能的，不過要小心別摘採到爛桃花啊；外出洽談，不妨越級與對方上級談判，有獲得意外收穫之象；任務上稍做下編排，工作便能有條不紊的順利進行。

愛情運：★★★★★

今日你與戀人能明白對方的心意，誰也不想做愛情的霸主，相互坦誠的面對，感受的總是溫馨浪漫的氣氛，還有無窮的情趣。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，心思沒有在工作上，可是最後關頭依然可以做完手邊的工作。

財運：★★★☆☆

偏財喜歡光顧人際活躍的人，頻繁的人際關係會給人帶來意外的驚喜，而你今天在這一點上做得還不夠，所以偏財運也差一些喲！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：07:00-09:00蜜瓜黃

開運方位：正北方向

摩羯座

在工作與生活中尋求平衡感非常重要。

整體運：★★★☆☆

今天的你顯得特別耀眼奪目，極易從人群中脫穎而出並得到異性的關注。人情世故給你帶來頗大的困擾，請客吃飯免不了讓你的錢包縮水。不過，朋友多了路好走，加強人際關係對日後發展有益。

愛情運：★★★☆☆

渴望戀愛、渴望被關心，單身者多參加集體活動，容易得到異性關注。

事業運：★★★★☆

精力充沛，思維很活躍，會突然冒出很有新意的點子，對你負責的任務很有幫助。

財運：★★☆☆☆

財氣不穩定，宜進不宜出。投資判斷上要謹慎，最好按兵不動，注意莽撞之下做出衝動的決定。！

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：13:00-15:00玉髓紅

開運方位：東南方向

水瓶座

運勢較差，需從積極面看待事情。

整體運：★★☆☆☆

戀愛中的人感情比較脆弱，一點風吹草動就能讓你驚惶不安，需轉移注意力。工作面臨考驗，擅長自我鼓勵、暗中努力者可順利跟進；負面思考者受陰連連。財務狀況穩定，有機會獲得長輩照顧。

愛情運：★★☆☆☆

有點苦悶的感覺，已婚者向另一半表達負面情緒時應婉轉一些，太突然會讓對方受不了。

事業運：★★☆☆☆

職場中的人事紛爭較多，面對是非口舌要勇於面對，忍氣吞聲會讓你陷入困境。

財運：★★★☆☆

欠缺條理，欠系統，憑著直覺不按牌理出牌，易損財。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：05:00-06:00玳瑁棕

開運方位：東南方向

雙魚座

做事需量力而行，安守本分。

整體運：★★★★☆

工作中有些障礙，挫折感頓生，令你有點心力交瘁，需費盡心思來解決；財運還可以，不過只是小財而已，做生意者不宜貪大，「密食當三番」才是；你的異性緣很不錯，可得小心處理霧水情緣。

愛情運：★★★☆☆

單身者易有寂寞感，迫切想找個人來陪伴。可到網路上聊聊天，但別因心急而遭遇爛桃花。

事業運：★★★☆☆

事業運勢可持續向有利方向發展，但也有許多做無用功的情況出現，導致情緒起伏較大，易與人發生糾葛，不過慶幸不影響大局。

財運：★★★★☆

財運、人緣都很好，會有人主動與你合作投資一個項目，若是可信賴的人不妨一試。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：08:00-09:00秋葵綠

開運方位：西北方向

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