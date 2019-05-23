每日星座運勢／射手事業運強有偏財 好運接連不斷

2019-05-23 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-05-23

牡羊座

做的不如想的好。

整體運：★☆☆☆☆

「強扭的瓜不甜」，如果對方已無意於你，也別勉強，重新尋找幸福才是正道。投資上要多份謹慎，盲目聽從他人意見，小心中小人圈套。約同事玩樂最好提前預約，不然容易空有一番安排最後他人都不能赴約。

愛情運：★☆☆☆☆

任性的一天，還是獨處比較好，省得惹來一身腥。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，有點悶悶不樂的感覺，不太想工作卻偏偏有一堆事情，聽點音樂會許能改善些！

財運：★☆☆☆☆

財運不如意，不宜買賣。財務的損失多來自於糊塗，也有意外損財的機會，一旦破財就看開點吧！

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：21:00-22:00艷棗紅

開運方位：正西方向

金牛座

情緒不太穩定，易有瘋狂的舉動。

整體運：★★☆☆☆

特別容易激動的一天，最好不要參與多人討論，以免引起爭端，難以收場。與好朋友在金錢往來上也應情、錢分明，以免引起不必要的麻煩。有伴侶的人在另一半面前易發脾氣，但多能獲得對方的理解。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人愛情甜蜜幸福，進入平穩階段，可多與對方討論結婚事宜！

事業運：★★★☆☆

各項事務都整理得井井有條，不過下午容易心神不寧，可別在緊要關頭出錯唷！

財運：★★☆☆☆

財務狀況需要多留意，小心出現財務危機！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：15:00-16:00嫩芽綠

開運方位：西南方向

雙子座

授人以魚不如授人以漁。

整體運：★★★★☆

與對方多些交流，今天是你們增進感情的好時機喔！將錢包塞滿些，會給你的財運帶來很好的開運作用喔！將自己的工作技能告訴他，既得到精神上的愉悅還能在實處幫到他人，一舉兩得。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會在工作中結識情投意合的異性朋友；戀愛中的人別一心多用，專情一些才好。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，是個辛苦耕耘的日子，要憑著個人的實力來處理手邊的工作，有先苦後甘的傾向。

財運：★★★☆☆

花錢海派，有點打腫臉充胖子的味道，所幸貴人運不錯，不至於兩袋空空。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：08:00-09:00竹葉青

開運方位：東北方向

巨蟹座

注意留心周圍的環境，利用一切可以利用的東西。

整體運：★★★☆☆

猜不透對方的想法，在愛情面前躊躇不前，與其自己獨自猜測，還不如直接詢問對方。理財上，容易因判斷失誤而造成財產損失，投資之前一定要謹慎。看書學習應講方法，死記硬背會很辛苦。

愛情運：★★★☆☆

已婚者的感情較平淡，不妨多花些心思製造愛情中的浪漫和驚奇，雙方都會更有激情！

事業運：★★★★☆

工作順利，與人合作的機會多，互動愉快，但成績平平。

財運：★★☆☆☆

現實物質是今日的生活重心，滿腦子想賺錢也會想著花錢，只要保守謹慎不衝動、不投機，不會有太大的困難。

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：22:00-23:00薰衣草紫

開運方位：東北方向

獅子座

微笑、大方會給你帶來好運。

整體運：★★★★☆

單身者可用自己的熱情爽朗感染心儀對象，形象分可望提升；職場中你自信大方的微笑讓人如沐春風，服務水平和態度可得到提升；下班或放學後有出去放鬆的機會，朋友的邀請別拒絕。

愛情運：★★★★☆

桃花運旺盛，易引起異性為你爭風吃醋，處理好兩性關係是今天的重點。

事業運：★★★☆☆

溝通協調力不錯，有機會與上司交流，保持平和的態度可以獲得上司器重。

財運：★★★★★

財運旺盛，先前有投資計劃者可放手一搏，可望收穫豐厚。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：08:00-09:00薰衣草紫

開運方位：西北方向

處女座

大膽去嘗試。

整體運：★★★☆☆

投資者此日最好持觀望態度，在動產或不動產上投資，都有可能套牢手上的餘錢；事業上可以去嘗試新鮮的挑戰，會有意想不到的效果；戀人之間互送小禮物，一點小情趣，就能加深彼此的感情。

愛情運：★★★☆☆

和另一半的感情雖然趨於穩定，但要注意別因此而沉溺於工作而忽略對方喔！

事業運：★★★☆☆

運勢不錯，無太大工作壓力，業務工作者、生意人想有好的業績還得積極挖掘商機。

財運：★★☆☆☆

散財日，扮演散財童子的日子，趁今日主動請客吧，對人際關係會有正面幫助。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：06:00-07:00琉璃銀

開運方位：東南方向

天秤座

普通的一天，趁機調整生活節奏。

整體運：★★★☆☆

今天精神不錯，工作認真仔細，能及時發現失誤，為公司挽回不少損失，得到上司賞識。晚上有機會約上另一半到茶館坐坐，享受一份安靜，聊聊彼此的心情。

愛情運：★★★☆☆

伴侶之間適合聚少離多的相處方式，常時間黏在一起，易因小事而爭論不休。

事業運：★★★☆☆

思維非常活躍，工作中能想到一些簡單實用的點子，份內事務能處理得比較出色，但少了些挑戰精神，績效表現難以突出。

財運：★★☆☆☆

金錢上有點小狀況，尤其是業務、主管級人物容易產生業績、營運壓力。心情鬱悶下不宜處理財務問題。

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：05:00-06:00咖啡棕

開運方位：正南方向

天蠍座

朋友就是你的開心字典。

整體運：★★☆☆☆

情感遇到小挫折，對方的不理解讓你漸漸猶豫，有種想放棄的感覺。投資之路頗為順利，所遇之人均能為你指引出不錯的賺錢之路，但需把握利弊趨勢。工作遇到獲得不錯的學習機會，而且同事間的情誼讓你樂在其中。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛運不太好，戀愛中人特別容易動怒生氣或是為情傷神，轉移注意力不要太偏激囉！

事業運：★★★☆☆

工作受人關注，不要有任何心理壓力，理清頭緒就可以出色地完成。

財運：★★★☆☆

易因思慮不周而破財。

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：14:00-16:00鈦晶金

開運方位：正北方向

射手座

好運接連不斷，事業運極強。

整體運：★★★★★

深諳愛情的藝術，明白做個好的聆聽者會比誇誇其談更能博得心儀者好感，在異性面前有不錯表現；財運較好，得到家人財力上的許多支持，順風順水的感覺當然讓你很滿足；工作任務的拓展，讓你獲得許多展現才能的機會。

愛情運：★★★★☆

以他的意見為意見那就對囉！順著他的意思他會給你帶來幸福的感覺。單身貴族想提升戀愛運就要主動的對外活動唷！

事業運：★★★★★

事業運還不錯，可是競爭、口舌是非難免，說話說重點會好一點，愈到困難時就請上司從中協助囉！

財運：★★★★☆

財運還不錯，雖然有點小勞心，小困難，但多能得到協助而逢凶化吉。而且有小小的偏財運喔！

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：06:00-07:00乳酪白

開運方位：正東方向

摩羯座

有利推行新計劃，收效良好。

整體運：★★★☆☆

因忙於工作，難以顧及感情，對另一半也少了些許耐性，但多能得到對方的諒解。工作需付出較大的努力，付出易有收穫。創業者與合作夥伴會有意見不和，若太過固執小心金錢損失。

愛情運：★★★☆☆

愛情運較普通，單身者太過保守易錯過良緣，大膽直接的表白易取勝。

事業運：★★★★☆

異性貴人運較強，遇到難題時可積極與公司異性交流，有助於解決疑獲萌生新的創意。

財運：★★☆☆☆

不得安寧的一天，特別容易胡思亂想，只要不做任何舉動損失就會少一點！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：07:00-09:00珍珠白

開運方位：西南方向

水瓶座

今天心情不錯，保持良好的狀態。

整體運：★★★★☆

工作上的事情完成得比較順利，工作例會要注意發言方式，尤其在正式場合不宜開玩笑，會給人留下輕浮的印象，不利於工作的開展。財運方面需謹慎，投資欠冷靜，容易因自己的失誤而陷入僵局。

愛情運：★★★☆☆

一個人靜靜的獨處比較好，不要讓外力來干擾你的思緒。

事業運：★★★★☆

事業運不錯呢！能夠開開心心的完成工作，即便小有難題也不會困擾你！

財運：★★★☆☆

今日與錢特別有緣，滿腦子想著錢錢錢，有機會接觸有錢有社會地位的人，不妨與他們談談理財投資之道。

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：09:00-11:00遠洋藍

開運方位：正東方向

雙魚座

展示出你另外的一面。

整體運：★★☆☆☆

你幾個調皮的動作，可愛的表情，雖然讓你看起來有點孩子氣，卻能讓伴侶開懷，想要疼愛你。缺乏投資興趣，養精蓄銳，耐心等待好的機會。工作方面，對剛接觸的新工作顯得有點難以適應。

愛情運：★★★☆☆

單身者更喜歡獨處的自由自在，無心戀愛；戀愛中的人與戀人在吃喝玩樂中，感情倍增。

事業運：★★☆☆☆

想法太多，卻又找不到新的突破，時下的工作便讓你感覺枯燥而乏味，也失去工作的衝勁。

財運：★★☆☆☆

手頭松就花錢凶。懶散拖延使你無形中喪失賺錢的契機。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：13:00-14:00和闐玉白

開運方位：正西方向

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