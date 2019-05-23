親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
豪大雨釀災影響
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
翻轉生命的毛孩

中共強勢與國民黨示弱 成就蔡英文兩岸政策的戰略定力

每日星座運勢／射手事業運強有偏財 好運接連不斷

2019-05-23 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

圖／ingimage
圖／ingimage
分享

2019-05-23

牡羊座

做的不如想的好。

整體運：★☆☆☆☆

「強扭的瓜不甜」，如果對方已無意於你，也別勉強，重新尋找幸福才是正道。投資上要多份謹慎，盲目聽從他人意見，小心中小人圈套。約同事玩樂最好提前預約，不然容易空有一番安排最後他人都不能赴約。

愛情運：★☆☆☆☆

任性的一天，還是獨處比較好，省得惹來一身腥。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，有點悶悶不樂的感覺，不太想工作卻偏偏有一堆事情，聽點音樂會許能改善些！

財運：★☆☆☆☆

財運不如意，不宜買賣。財務的損失多來自於糊塗，也有意外損財的機會，一旦破財就看開點吧！

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：21:00-22:00艷棗紅

開運方位：正西方向

金牛座

情緒不太穩定，易有瘋狂的舉動。

整體運：★★☆☆☆

特別容易激動的一天，最好不要參與多人討論，以免引起爭端，難以收場。與好朋友在金錢往來上也應情、錢分明，以免引起不必要的麻煩。有伴侶的人在另一半面前易發脾氣，但多能獲得對方的理解。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人愛情甜蜜幸福，進入平穩階段，可多與對方討論結婚事宜！

事業運：★★★☆☆

各項事務都整理得井井有條，不過下午容易心神不寧，可別在緊要關頭出錯唷！

財運：★★☆☆☆

財務狀況需要多留意，小心出現財務危機！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：15:00-16:00嫩芽綠

開運方位：西南方向

雙子座

授人以魚不如授人以漁。

整體運：★★★★☆

與對方多些交流，今天是你們增進感情的好時機喔！將錢包塞滿些，會給你的財運帶來很好的開運作用喔！將自己的工作技能告訴他，既得到精神上的愉悅還能在實處幫到他人，一舉兩得。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會在工作中結識情投意合的異性朋友；戀愛中的人別一心多用，專情一些才好。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，是個辛苦耕耘的日子，要憑著個人的實力來處理手邊的工作，有先苦後甘的傾向。

財運：★★★☆☆

花錢海派，有點打腫臉充胖子的味道，所幸貴人運不錯，不至於兩袋空空。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：08:00-09:00竹葉青

開運方位：東北方向

巨蟹座

注意留心周圍的環境，利用一切可以利用的東西。

整體運：★★★☆☆

猜不透對方的想法，在愛情面前躊躇不前，與其自己獨自猜測，還不如直接詢問對方。理財上，容易因判斷失誤而造成財產損失，投資之前一定要謹慎。看書學習應講方法，死記硬背會很辛苦。

愛情運：★★★☆☆

已婚者的感情較平淡，不妨多花些心思製造愛情中的浪漫和驚奇，雙方都會更有激情！

事業運：★★★★☆

工作順利，與人合作的機會多，互動愉快，但成績平平。

財運：★★☆☆☆

現實物質是今日的生活重心，滿腦子想賺錢也會想著花錢，只要保守謹慎不衝動、不投機，不會有太大的困難。

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：22:00-23:00薰衣草紫

開運方位：東北方向

獅子座

微笑、大方會給你帶來好運。

整體運：★★★★☆

單身者可用自己的熱情爽朗感染心儀對象，形象分可望提升；職場中你自信大方的微笑讓人如沐春風，服務水平和態度可得到提升；下班或放學後有出去放鬆的機會，朋友的邀請別拒絕。

愛情運：★★★★☆

桃花運旺盛，易引起異性為你爭風吃醋，處理好兩性關係是今天的重點。

事業運：★★★☆☆

溝通協調力不錯，有機會與上司交流，保持平和的態度可以獲得上司器重。

財運：★★★★★

財運旺盛，先前有投資計劃者可放手一搏，可望收穫豐厚。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：08:00-09:00薰衣草紫

開運方位：西北方向

處女座

大膽去嘗試。

整體運：★★★☆☆

投資者此日最好持觀望態度，在動產或不動產上投資，都有可能套牢手上的餘錢；事業上可以去嘗試新鮮的挑戰，會有意想不到的效果；戀人之間互送小禮物，一點小情趣，就能加深彼此的感情。

愛情運：★★★☆☆

和另一半的感情雖然趨於穩定，但要注意別因此而沉溺於工作而忽略對方喔！

事業運：★★★☆☆

運勢不錯，無太大工作壓力，業務工作者、生意人想有好的業績還得積極挖掘商機。

財運：★★☆☆☆

散財日，扮演散財童子的日子，趁今日主動請客吧，對人際關係會有正面幫助。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：06:00-07:00琉璃銀

開運方位：東南方向

天秤座

普通的一天，趁機調整生活節奏。

整體運：★★★☆☆

今天精神不錯，工作認真仔細，能及時發現失誤，為公司挽回不少損失，得到上司賞識。晚上有機會約上另一半到茶館坐坐，享受一份安靜，聊聊彼此的心情。

愛情運：★★★☆☆

伴侶之間適合聚少離多的相處方式，常時間黏在一起，易因小事而爭論不休。

事業運：★★★☆☆

思維非常活躍，工作中能想到一些簡單實用的點子，份內事務能處理得比較出色，但少了些挑戰精神，績效表現難以突出。

財運：★★☆☆☆

金錢上有點小狀況，尤其是業務、主管級人物容易產生業績、營運壓力。心情鬱悶下不宜處理財務問題。

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：05:00-06:00咖啡棕

開運方位：正南方向

天蠍座

朋友就是你的開心字典。

整體運：★★☆☆☆

情感遇到小挫折，對方的不理解讓你漸漸猶豫，有種想放棄的感覺。投資之路頗為順利，所遇之人均能為你指引出不錯的賺錢之路，但需把握利弊趨勢。工作遇到獲得不錯的學習機會，而且同事間的情誼讓你樂在其中。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛運不太好，戀愛中人特別容易動怒生氣或是為情傷神，轉移注意力不要太偏激囉！

事業運：★★★☆☆

工作受人關注，不要有任何心理壓力，理清頭緒就可以出色地完成。

財運：★★★☆☆

易因思慮不周而破財。

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：14:00-16:00鈦晶金

開運方位：正北方向

射手座

好運接連不斷，事業運極強。

整體運：★★★★★

深諳愛情的藝術，明白做個好的聆聽者會比誇誇其談更能博得心儀者好感，在異性面前有不錯表現；財運較好，得到家人財力上的許多支持，順風順水的感覺當然讓你很滿足；工作任務的拓展，讓你獲得許多展現才能的機會。

愛情運：★★★★☆

以他的意見為意見那就對囉！順著他的意思他會給你帶來幸福的感覺。單身貴族想提升戀愛運就要主動的對外活動唷！

事業運：★★★★★

事業運還不錯，可是競爭、口舌是非難免，說話說重點會好一點，愈到困難時就請上司從中協助囉！

財運：★★★★☆

財運還不錯，雖然有點小勞心，小困難，但多能得到協助而逢凶化吉。而且有小小的偏財運喔！

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：06:00-07:00乳酪白

開運方位：正東方向

摩羯座

有利推行新計劃，收效良好。

整體運：★★★☆☆

因忙於工作，難以顧及感情，對另一半也少了些許耐性，但多能得到對方的諒解。工作需付出較大的努力，付出易有收穫。創業者與合作夥伴會有意見不和，若太過固執小心金錢損失。

愛情運：★★★☆☆

愛情運較普通，單身者太過保守易錯過良緣，大膽直接的表白易取勝。

事業運：★★★★☆

異性貴人運較強，遇到難題時可積極與公司異性交流，有助於解決疑獲萌生新的創意。

財運：★★☆☆☆

不得安寧的一天，特別容易胡思亂想，只要不做任何舉動損失就會少一點！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：07:00-09:00珍珠白

開運方位：西南方向

水瓶座

今天心情不錯，保持良好的狀態。

整體運：★★★★☆

工作上的事情完成得比較順利，工作例會要注意發言方式，尤其在正式場合不宜開玩笑，會給人留下輕浮的印象，不利於工作的開展。財運方面需謹慎，投資欠冷靜，容易因自己的失誤而陷入僵局。

愛情運：★★★☆☆

一個人靜靜的獨處比較好，不要讓外力來干擾你的思緒。

事業運：★★★★☆

事業運不錯呢！能夠開開心心的完成工作，即便小有難題也不會困擾你！

財運：★★★☆☆

今日與錢特別有緣，滿腦子想著錢錢錢，有機會接觸有錢有社會地位的人，不妨與他們談談理財投資之道。

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：09:00-11:00遠洋藍

開運方位：正東方向

雙魚座

展示出你另外的一面。

整體運：★★☆☆☆

你幾個調皮的動作，可愛的表情，雖然讓你看起來有點孩子氣，卻能讓伴侶開懷，想要疼愛你。缺乏投資興趣，養精蓄銳，耐心等待好的機會。工作方面，對剛接觸的新工作顯得有點難以適應。

愛情運：★★★☆☆

單身者更喜歡獨處的自由自在，無心戀愛；戀愛中的人與戀人在吃喝玩樂中，感情倍增。

事業運：★★☆☆☆

想法太多，卻又找不到新的突破，時下的工作便讓你感覺枯燥而乏味，也失去工作的衝勁。

財運：★★☆☆☆

手頭松就花錢凶。懶散拖延使你無形中喪失賺錢的契機。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：13:00-14:00和闐玉白

開運方位：正西方向

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

星座運勢

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間

相關新聞

【圖片心測】選一張圖，測你目前忽略哪件重要的事？

2019-05-22 10:00

遇到有人說話跳針，12生肖的反應是？

2019-05-21 18:03

【塔羅】一路高漲！最近你的事業運好到破表？

2019-05-21 16:27

星座可以作為閱讀素養教育的題材嗎？

2019-05-20 12:26

唐綺陽星座運勢週報：處女工作避免單槍匹馬 天蠍桃花不順遂

2019-05-20 06:59

愛家好男人巨蟹也上榜！容易外遇星座男Top5公開

2019-05-19 14:48

殺破狼周運勢／白羊荷包變富足 射手成職場焦點

2019-05-19 00:00

梧桐塔羅占卜：什麼危機影響著我的工作？

2019-05-17 14:57

小孟塔羅：下半年到哪裡找到財源？

2019-05-17 07:30

弄巧成拙？這5種人交心不成變交惡！

2019-05-15 15:15

適應力強！哪些生肖是職場裡的變色龍？

2019-05-15 10:15

退休到底有多可怕？用「退而不休」重新找回你人生的價值

2019-05-14 15:21

靠山山倒？靠自己賺錢過好日子的5個生肖女

2019-05-14 10:12

梧桐塔羅占卜：你給人的第一印象是什麼？

2019-05-13 08:55

分手後才懂珍惜的5大星座！天秤糾結後悔、水瓶想被束縛　

2019-05-12 21:52

下半年愛情最旺5星座出爐！射手留意身邊的人 獅子成人群中巨星

2019-05-10 13:16

小孟塔羅：我要增加哪種特質才能成功？

2019-05-10 08:48

單身必看！如何施展12星座的迷人偷心術？

2019-05-09 09:17

【塔羅】承受壓力與寂寞！你談遠距離戀情會有結果嗎？

2019-05-09 09:01

【測字】不想只做朋友！你和他有望朋友變情人嗎

2019-05-09 08:58

心酸誰人知？哪些生肖總是賺錢給別人花

2019-05-07 18:30

媽媽辛苦了！獻給偉大母親的幸福提點

2019-05-07 11:33

唐綺陽星座運勢週報：天秤單身者桃花多 雙魚身價上漲

2019-05-06 08:00

小孟塔羅：冥冥之中保佑我的是誰？

2019-05-03 08:59

「稅月」不饒人？這些星座最能因稅省下錢！

2019-05-03 08:30

母親節必看！各星座媽媽心心念念的慶祝方式？

2019-05-02 16:14

【圖片心測】選一樣甜點，看你適不適合斜槓人生？

2019-05-02 13:27

5大星座2019下半年財運超旺！天秤有高人指點、海外財運強

2019-05-02 09:20

好姻緣在哪裡？從夢境裡找線索

2019-05-01 10:33

先苦後甘？錢途茫茫？揭露12生肖人生主財運

2019-04-30 15:30

5月星座塔羅運勢：牡羊整體運勢弱 金牛出現情投意合對象

2019-04-29 10:01

不是雞蛋裡挑骨頭！這5大星座只是眼光有點高

2019-04-26 16:18

天秤需要神救援、金牛抽絲剝繭！12星座面對報稅時的反應

2019-04-26 09:23

小孟塔羅：我有哪種不為人知的憂鬱因子？

2019-04-26 09:23

常說「我無所謂」內心卻在鬧彆扭的5星座

2019-04-25 14:06

越愛你越喜歡折磨你的星座TOP 4 處女超愛嘮叨、雙子愛吃醋卻裝不在意

2019-04-23 21:56

【塔羅】壞運退散！你最近需要避開哪種麻煩事？

2019-04-23 08:50

殺破狼周運勢／天秤金錢、偏財運佳 巨蟹職場志得意滿

2019-04-21 00:00

自殺式單身的TOP 5星座公開 雙子永遠像個謎、天蠍常讓人誤會

2019-04-20 12:00
看更多

熱門文章

「不會買第2次」好市多最雷商品引6000網友熱議

2019-05-22 17:31

吳德榮：下周二梅雨季第四道鋒面抵達

2019-05-22 07:17

為何日月潭水庫從未洩洪？原來是這機關的妙用

2019-05-22 08:56

35歲老鳥遇到慣老闆 技能點滿僅開23K

2019-05-22 10:05

鮮食到期前7小時「自動打7折」！全家便利商店「友善食光」機制近200項鮮食適用

2019-05-22 16:51

花蓮9:37規模4.6地震 最大震度花蓮南投台中3級

2019-05-22 09:48

減少報廢食品 全家推鮮食效期前7小時打七折

2019-05-22 11:13

太陽變大全身就癢 約二成民眾一生至少得一次

2019-05-22 07:07

【婚姻故事】林宥慈／我的多功能老公

2019-05-22 06:00

礁溪第一家自助式Check-in飯店「品文旅」試營運 每人1500有找

2019-05-22 16:23

苗栗五彩繽紛繡球花 感受浪漫花海

2019-05-22 08:18

太強了！桃園東和鋼鐵空橋入選世界最棒5座橋

2019-05-22 17:00

女熱愛當網紅直播 35歲竟罹患「網紅白內障」

2019-05-22 10:02

影／福衛全民空拍任務 景美女中率先登場

2019-05-22 11:48

別與大獎擦身過 1-2月千萬獎5張還沒領

2019-05-22 10:17

台鐵區間車中壢-埔心撞上疑似闖越者 列車單向行駛

2019-05-22 19:58

車子被螞蟻攻占怎麼辦？ 他推薦「這招」最有效

2019-05-22 16:48

這家茶飲店密度堪比小七 南台灣人手一杯

2019-05-22 09:51

【大叔的中年小事】程耀毅／第八季第五集

2019-05-22 06:00

激情不見了？十大婚姻保鮮祕招 不讓你踏入愛情墳墓

2019-05-22 16:40

迪士尼聯名無極限！滿滿米奇包圍電鍋 鍋蓋上還有超Q米奇頭

2019-05-22 14:51

飛蚊症困擾近半年 竟是乳癌轉移眼底長出腫瘤造成

2019-05-22 15:48

【生活的風景】蔡宛芳／謝謝您，愛地球

2019-05-22 06:00

深夜一波雲系接近台灣北部有雨 影響到明天上午

2019-05-22 07:35

艾兒芬妮DIOR New Look美炸坎城 450個小時手工打造的完美力作

2019-05-22 11:57

台鐵網頁首增「輪椅座」訂票區 身障協會：還不夠

2019-05-22 09:42

【圖片心測】選一張圖，測你目前忽略哪件重要的事？

2019-05-22 10:00

提早學注音 「進小學後差異不大」

2019-05-22 00:37

心跳1分鐘超過200下 28歲女罹心室頻脈暈倒險奪命

2019-05-22 14:02

萬安42號演習 高鐵聯外接駁配合交通管制

2019-05-22 09:58

今汙染物易累積！全台由北而南空品「亮橘燈」

2019-05-22 05:35

小七推新品黑糖冬瓜珍珠 這次南部門市先開賣

2019-05-22 11:48

夏于喬De Beers珠寶上身撐場 大開中門性感造型壓宋芸樺

2019-05-22 15:29

奪命斑馬線 126處年底改善

2019-05-22 00:37

又麻又清香的正宗川味！全台20家名店「藤椒大餐」上桌　越吃越涮嘴

2019-05-22 23:01

食物敏感與老化相關 學者：提防老人

2019-05-22 15:08

退休後才發現職業病 醫院聯手協助職傷給付

2019-05-22 08:27

買三個鐵路便當的注意 你的1-2月發票千萬獎還沒領

2019-05-22 10:21

出生僅25天 北榮完成台灣年紀最小活體肝移植

2019-05-22 16:44

控制血壓遠離三高 專家：需從小做起

2019-05-22 17:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top