每日星座運勢／射手事業運強有偏財 好運接連不斷
2019-05-23
牡羊座
做的不如想的好。
整體運：★☆☆☆☆
「強扭的瓜不甜」，如果對方已無意於你，也別勉強，重新尋找幸福才是正道。投資上要多份謹慎，盲目聽從他人意見，小心中小人圈套。約同事玩樂最好提前預約，不然容易空有一番安排最後他人都不能赴約。
愛情運：★☆☆☆☆
任性的一天，還是獨處比較好，省得惹來一身腥。
事業運：★★☆☆☆
事業運略差，有點悶悶不樂的感覺，不太想工作卻偏偏有一堆事情，聽點音樂會許能改善些！
財運：★☆☆☆☆
財運不如意，不宜買賣。財務的損失多來自於糊塗，也有意外損財的機會，一旦破財就看開點吧！
貴人星座：金牛座
幸運數字：3
吉時吉色：21:00-22:00艷棗紅
開運方位：正西方向
金牛座
情緒不太穩定，易有瘋狂的舉動。
整體運：★★☆☆☆
特別容易激動的一天，最好不要參與多人討論，以免引起爭端，難以收場。與好朋友在金錢往來上也應情、錢分明，以免引起不必要的麻煩。有伴侶的人在另一半面前易發脾氣，但多能獲得對方的理解。
愛情運：★★★☆☆
戀愛中的人愛情甜蜜幸福，進入平穩階段，可多與對方討論結婚事宜！
事業運：★★★☆☆
各項事務都整理得井井有條，不過下午容易心神不寧，可別在緊要關頭出錯唷！
財運：★★☆☆☆
財務狀況需要多留意，小心出現財務危機！
貴人星座：水瓶座
幸運數字：5
吉時吉色：15:00-16:00嫩芽綠
開運方位：西南方向
雙子座
授人以魚不如授人以漁。
整體運：★★★★☆
與對方多些交流，今天是你們增進感情的好時機喔！將錢包塞滿些，會給你的財運帶來很好的開運作用喔！將自己的工作技能告訴他，既得到精神上的愉悅還能在實處幫到他人，一舉兩得。
愛情運：★★★★☆
單身者有機會在工作中結識情投意合的異性朋友；戀愛中的人別一心多用，專情一些才好。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，是個辛苦耕耘的日子，要憑著個人的實力來處理手邊的工作，有先苦後甘的傾向。
財運：★★★☆☆
花錢海派，有點打腫臉充胖子的味道，所幸貴人運不錯，不至於兩袋空空。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：8
吉時吉色：08:00-09:00竹葉青
開運方位：東北方向
巨蟹座
注意留心周圍的環境，利用一切可以利用的東西。
整體運：★★★☆☆
猜不透對方的想法，在愛情面前躊躇不前，與其自己獨自猜測，還不如直接詢問對方。理財上，容易因判斷失誤而造成財產損失，投資之前一定要謹慎。看書學習應講方法，死記硬背會很辛苦。
愛情運：★★★☆☆
已婚者的感情較平淡，不妨多花些心思製造愛情中的浪漫和驚奇，雙方都會更有激情！
事業運：★★★★☆
工作順利，與人合作的機會多，互動愉快，但成績平平。
財運：★★☆☆☆
現實物質是今日的生活重心，滿腦子想賺錢也會想著花錢，只要保守謹慎不衝動、不投機，不會有太大的困難。
貴人星座：獅子座
幸運數字：2
吉時吉色：22:00-23:00薰衣草紫
開運方位：東北方向
獅子座
微笑、大方會給你帶來好運。
整體運：★★★★☆
單身者可用自己的熱情爽朗感染心儀對象，形象分可望提升；職場中你自信大方的微笑讓人如沐春風，服務水平和態度可得到提升；下班或放學後有出去放鬆的機會，朋友的邀請別拒絕。
愛情運：★★★★☆
桃花運旺盛，易引起異性為你爭風吃醋，處理好兩性關係是今天的重點。
事業運：★★★☆☆
溝通協調力不錯，有機會與上司交流，保持平和的態度可以獲得上司器重。
財運：★★★★★
財運旺盛，先前有投資計劃者可放手一搏，可望收穫豐厚。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：9
吉時吉色：08:00-09:00薰衣草紫
開運方位：西北方向
處女座
大膽去嘗試。
整體運：★★★☆☆
投資者此日最好持觀望態度，在動產或不動產上投資，都有可能套牢手上的餘錢；事業上可以去嘗試新鮮的挑戰，會有意想不到的效果；戀人之間互送小禮物，一點小情趣，就能加深彼此的感情。
愛情運：★★★☆☆
和另一半的感情雖然趨於穩定，但要注意別因此而沉溺於工作而忽略對方喔！
事業運：★★★☆☆
運勢不錯，無太大工作壓力，業務工作者、生意人想有好的業績還得積極挖掘商機。
財運：★★☆☆☆
散財日，扮演散財童子的日子，趁今日主動請客吧，對人際關係會有正面幫助。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：3
吉時吉色：06:00-07:00琉璃銀
開運方位：東南方向
天秤座
普通的一天，趁機調整生活節奏。
整體運：★★★☆☆
今天精神不錯，工作認真仔細，能及時發現失誤，為公司挽回不少損失，得到上司賞識。晚上有機會約上另一半到茶館坐坐，享受一份安靜，聊聊彼此的心情。
愛情運：★★★☆☆
伴侶之間適合聚少離多的相處方式，常時間黏在一起，易因小事而爭論不休。
事業運：★★★☆☆
思維非常活躍，工作中能想到一些簡單實用的點子，份內事務能處理得比較出色，但少了些挑戰精神，績效表現難以突出。
財運：★★☆☆☆
金錢上有點小狀況，尤其是業務、主管級人物容易產生業績、營運壓力。心情鬱悶下不宜處理財務問題。
貴人星座：射手座
幸運數字：7
吉時吉色：05:00-06:00咖啡棕
開運方位：正南方向
天蠍座
朋友就是你的開心字典。
整體運：★★☆☆☆
情感遇到小挫折，對方的不理解讓你漸漸猶豫，有種想放棄的感覺。投資之路頗為順利，所遇之人均能為你指引出不錯的賺錢之路，但需把握利弊趨勢。工作遇到獲得不錯的學習機會，而且同事間的情誼讓你樂在其中。
愛情運：★☆☆☆☆
戀愛運不太好，戀愛中人特別容易動怒生氣或是為情傷神，轉移注意力不要太偏激囉！
事業運：★★★☆☆
工作受人關注，不要有任何心理壓力，理清頭緒就可以出色地完成。
財運：★★★☆☆
易因思慮不周而破財。
貴人星座：金牛座
幸運數字：1
吉時吉色：14:00-16:00鈦晶金
開運方位：正北方向
射手座
好運接連不斷，事業運極強。
整體運：★★★★★
深諳愛情的藝術，明白做個好的聆聽者會比誇誇其談更能博得心儀者好感，在異性面前有不錯表現；財運較好，得到家人財力上的許多支持，順風順水的感覺當然讓你很滿足；工作任務的拓展，讓你獲得許多展現才能的機會。
愛情運：★★★★☆
以他的意見為意見那就對囉！順著他的意思他會給你帶來幸福的感覺。單身貴族想提升戀愛運就要主動的對外活動唷！
事業運：★★★★★
事業運還不錯，可是競爭、口舌是非難免，說話說重點會好一點，愈到困難時就請上司從中協助囉！
財運：★★★★☆
財運還不錯，雖然有點小勞心，小困難，但多能得到協助而逢凶化吉。而且有小小的偏財運喔！
貴人星座：金牛座
幸運數字：9
吉時吉色：06:00-07:00乳酪白
開運方位：正東方向
摩羯座
有利推行新計劃，收效良好。
整體運：★★★☆☆
因忙於工作，難以顧及感情，對另一半也少了些許耐性，但多能得到對方的諒解。工作需付出較大的努力，付出易有收穫。創業者與合作夥伴會有意見不和，若太過固執小心金錢損失。
愛情運：★★★☆☆
愛情運較普通，單身者太過保守易錯過良緣，大膽直接的表白易取勝。
事業運：★★★★☆
異性貴人運較強，遇到難題時可積極與公司異性交流，有助於解決疑獲萌生新的創意。
財運：★★☆☆☆
不得安寧的一天，特別容易胡思亂想，只要不做任何舉動損失就會少一點！
貴人星座：雙魚座
幸運數字：1
吉時吉色：07:00-09:00珍珠白
開運方位：西南方向
水瓶座
今天心情不錯，保持良好的狀態。
整體運：★★★★☆
工作上的事情完成得比較順利，工作例會要注意發言方式，尤其在正式場合不宜開玩笑，會給人留下輕浮的印象，不利於工作的開展。財運方面需謹慎，投資欠冷靜，容易因自己的失誤而陷入僵局。
愛情運：★★★☆☆
一個人靜靜的獨處比較好，不要讓外力來干擾你的思緒。
事業運：★★★★☆
事業運不錯呢！能夠開開心心的完成工作，即便小有難題也不會困擾你！
財運：★★★☆☆
今日與錢特別有緣，滿腦子想著錢錢錢，有機會接觸有錢有社會地位的人，不妨與他們談談理財投資之道。
貴人星座：處女座
幸運數字：1
吉時吉色：09:00-11:00遠洋藍
開運方位：正東方向
雙魚座
展示出你另外的一面。
整體運：★★☆☆☆
你幾個調皮的動作，可愛的表情，雖然讓你看起來有點孩子氣，卻能讓伴侶開懷，想要疼愛你。缺乏投資興趣，養精蓄銳，耐心等待好的機會。工作方面，對剛接觸的新工作顯得有點難以適應。
愛情運：★★★☆☆
單身者更喜歡獨處的自由自在，無心戀愛；戀愛中的人與戀人在吃喝玩樂中，感情倍增。
事業運：★★☆☆☆
想法太多，卻又找不到新的突破，時下的工作便讓你感覺枯燥而乏味，也失去工作的衝勁。
財運：★★☆☆☆
手頭松就花錢凶。懶散拖延使你無形中喪失賺錢的契機。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：1
吉時吉色：13:00-14:00和闐玉白
開運方位：正西方向
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