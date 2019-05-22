每日星座運勢／獅子秀出自我得青睞 事業積極應對

2019-05-22 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-05-22

牡羊座

情緒波動較大，對現狀有許多不滿。

整體運：★★☆☆☆

想要改變與突破的一天，工作面臨較大的挑戰，會遇到不小的阻力，獨自承擔難有成效，團隊力量才能順利進行。晚上有機會與朋友相聚，因朋友介紹獲得商機的機率高，雖眼前沒見到實質收入，但也是個不小的驚喜。

愛情運：★★★☆☆

已婚者適合與另一半多進行精神交流，彼此安慰；單身者有思念舊情人的傾向。

事業運：★☆☆☆☆

事業運很差，要收斂點，不要太狂妄或自以為是，否則會自討苦吃的。

財運：★★★☆☆

金錢進出頻繁，讓你心痛不已。宜保持心態平衡，正常看待金錢，得失心不要太重。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：18:00-20:00墨玉綠

開運方位：正西方向

金牛座

冷靜讓你更加智慧。

整體運：★★☆☆☆

跟異性交往，略顯曖昧，讓你的另一半大吃非醋，易為此發生爭執；易有衝動的行為，失去你平日的冷靜穩重，在沒有弄清事情原委前，切忌枉加揣測；投資激情高漲，但空有一番熱情，行動力就顯得有些欠缺。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛運不佳，專心工作會妥當些，要謹防異性朋友所造成的困擾！

事業運：★★★☆☆

工作上表現得很好強，喜歡暗自與人競爭。雖然這讓你進步不少，但也容易讓你和同事相處時會有隔膜。

財運：★★★☆☆

發掘財路時卻莫名的胎死腹中，賺錢特別的勞心費力，宜以專業技藝取財。

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：19:00-21:00芒果黃

開運方位：正西方向

雙子座

與人互動頻繁，人際關係和諧。

整體運：★★★☆☆

今天你幽默風趣的表現，使得辦公室沉悶氛圍一下子活躍起來。財運不佳，炒股者顯得過於激進，資金有被套的危險。戀愛者不要過於鑽牛角尖，放開心胸可讓戀情更加明朗。

愛情運：★★★☆☆

在感情上別鑽牛角尖，這會讓對方受不了。另一半指出你的不足應接受，對方也是好意！

事業運：★★★★☆

良好的社交與人脈，會讓你的工作進展更為順利。

財運：★★☆☆☆

辛苦忙碌的一天，不宜花太多心思在金錢上，把重心放在工作上吧！

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：19:00-21:00湖水綠

開運方位：正東方向

巨蟹座

有種幸運從天而降的感覺。

整體運：★★★★☆

有機會收到奢華的禮物或朋友的邀請，這些都是你桃花的主要來源，還會因為宴請而促成一段美好姻緣。財路豁然開朗，投資易有回報。工作中的歷史遺留問題漸漸浮出水面，局勢亦有逆轉性的好轉。

愛情運：★★★★★

異性緣旺旺日，居多是別人主動來接近你。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，可是自己的心態不太穩定，有投機的傾向，反抗心態也比較明顯。

財運：★★★★☆

你能深謀遠慮，有效益的項目將進一步大幅度的擴大，而效益甚微的項目將縮減以致被取消。

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：11:00-12:00水晶紫

開運方位：東北方向

獅子座

氣勢如虹，才藝發揮得暢快淋漓。

整體運：★★★★★

有機會參加團體娛樂活動。秀出自我，是一種推銷自己的方法。吹拉彈唱，只管拿出來表現，能贏得大家的喝彩。如此出色的全方位展現自我，能得到不少異性的青睞，約上心儀的對象單獨出來走走，讓彼此的交流進一步加深。

愛情運：★★★★☆

今日是搞花樣的好日子，說點笑話、耍個寶，都能吸引異性或情人的注意喔！

事業運：★★★★☆

今日在事業上必須積極的應對，愈是閃避與會感受到壓力，勇敢的面臨突發狀況，你將會有意外的收穫。

財運：★★★★★

財神爺光顧囉！財富不會從天而降，只要努力就能得到豐厚的代價！很適合在今日討債、與人談判金錢、佣金問題！

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：19:00-21:00古銅青

開運方位：西南方向

處女座

今天的情緒比較不錯，做事會比較輕鬆。

整體運：★★★☆☆

雖未把上班的心態調整過來，但輕鬆愉快的氣氛還是讓上班情緒高漲不少；情侶們心情顯得比較雀躍，但面上表情會有些顧做神秘；晚上盡量不要久呆戶外，容易傷風感冒。

愛情運：★★★☆☆

已婚者心情不太好，易怒，對另一半的勸說很反感，調整好心態運勢可提升。

事業運：★★★★☆

與人交流默契度高，適合拜訪客戶、談判薪金等，易獲得令你滿意的結果。

財運：★★☆☆☆

易因衝動，看合夥人不順眼而拆伙，導致損失。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：16:00-18:00墨玉綠

開運方位：正南方向

天秤座

心靈的交流讓今天變得充實。

整體運：★★★★☆

桃花運不錯，有機會受到心儀的對象邀約共進晚餐，好好展現自己獨特的一面。每個人都希望有人能傾聽自己內心的想法，與志同道合的朋友在一起溝通，讓你覺得很欣慰。工作上與同事之間的配合默契，任務能順利完成。

愛情運：★★★★☆

單身者易有奇緣，彼此曖昧，很甜蜜、很特別，不過，這種浪漫愛情也易成為泡影唷！

事業運：★★★☆☆

工作忙碌，有廢寢忘食的傾向，應多留意自己的身體健康。

財運：★★★★☆

財運不錯，心情開朗，即使小小的進帳都能讓你感到開心！

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：16:00-18:00淺海藍

開運方位：正南方向

天蠍座

貴人相伴的好日子。

整體運：★★★★☆

愛情的滋潤，讓你精神抖擻，對工作也充滿自信，不少好的點子也成為你表現的砝碼。投資上受到他人的提點，在證券交易中能夠買到績優股，獲利的空間明顯增加。業餘時間與他人多進行互動，積累人脈資源也是寶貴的財富。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人感情發展穩定，可以拜見雙方父母，討論未來的感情生活。

事業運：★★★★☆

好運隨身，心情愉悅，工作也變得輕鬆有趣。

財運：★★★★☆

偏財運不錯，可以小賭一把。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：08:00-09:00寶石藍

開運方位：正西方向

射手座

要求有些過高

整體運：★★★☆☆

今天易想起過往的人事物，以致頻頻發呆，會讓另一半不知所措。財運欠佳，掐指算錢，過得有些緊巴巴。工作上喜歡發號施令，令同事不悅。

愛情運：★★★☆☆

戀愛機會較多，多與親友互動，可獲得多方訊息，讓你有機緣遇到有緣人。

事業運：★★★☆☆

重點是處理好與上司的協調關係，懂得忍讓妥協才能更好地溝通，避免矛盾。

財運：★★☆☆☆

花錢享福的好日子，手邊有閒錢時不妨去做頭髮、買漂亮的衣服、品嚐美食！

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：15:00-16:00臘梅白

開運方位：東南方向

摩羯座

壞脾氣在滋長，會讓好運從身邊溜走。

整體運：★★☆☆☆

單身者的愛情際遇良好，身邊的異性朋友頗多，讓你感覺眼花繚亂，談情說愛需有所選擇。財運欠佳，少了他人的幫助，讓你有些難以適應；雖然感覺學習辛苦，但家人的支持與鼓勵又讓你獲得不少動力。

愛情運：★★★☆☆

剛展開新戀情的人應在溝通上多費點心思，否則兩人的戀情難以長久。

事業運：★★☆☆☆

顯得有些精神恍惚，處理事物時頭腦中都沒有形成具體的解決方案，甚至在做事過程中都有可能出現發呆的狀況。

財運：★★☆☆☆

別太投機，小心損失錢財。

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：17:00-18:00蕃茄紅

開運方位：西北方向

水瓶座

情緒不太穩定，思緒比較混亂。

整體運：★☆☆☆☆

今天感情方面很被動，不想於對方太過接觸，想要有獨處的空間。理財方面比較低落，對於市場沒有什麼判斷力，很難找到合適的切入口，只宜觀望。工作中不宜操之過急，容易出錯。

愛情運：★★☆☆☆

別因工作繁忙而忽略了另一半，冷落對方很容易發生口角；戀愛中的人感情進展順利！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，容易受到外力的干擾，例如：與人意見不合或是計劃被人中途改變。

財運：★☆☆☆☆

要小心被親朋好友的話誤導了，說不定對於他們有利的信息卻不適合你。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：13:00-14:00水晶紫

開運方位：正東方向

雙魚座

好運離你稍遠。

整體運：★★★☆☆

多花心思製造一些浪漫氣氛，和戀人的相處能增添幾分濃情蜜意；做事一板一眼，遇到問題很難變通，對事情的發展極不利；和財富總是存在一步之遙，就連買彩券也會因一個號碼的差別，而與獎金擦肩而過。

愛情運：★★★☆☆

已婚者感情生活平順，只是少了些許情趣，你不妨主動製造一些浪漫的情境。

事業運：★★☆☆☆

在工作會議中發表言論時要特別注意措辭，太激憤易得罪人，甚至出現火爆場面，影響工作可就得不償失。

財運：★★★☆☆

情緒不穩，暫停投資行動，因為勉強為之，判斷錯誤的機會很高。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：08:00-10:00和闐玉白

開運方位：西北方向

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