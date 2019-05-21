親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
全台豪大雨特報
遠航砍航線擴大
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
翻轉生命的毛孩

每日星座運勢／雙魚運勢旺盛的一天 投資機遇不錯

2019-05-21 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

圖／ingimage
圖／ingimage
分享

2019-05-21

牡羊座

多外出走走，是今天幸運的重點。

整體運：★★★★☆

感情上發展迅速，單身的你今天因自信而魅力大增。家人關懷倍增，讓自己的內心溫暖如春，做起事來勁頭也變得更足，能超額完成工作。財運上多留意身邊的小事，從中能挖掘出很不錯的機會。

愛情運：★★★★☆

顯得很注重穿著打扮，容易給另一半賞心悅目的之感，感情升溫。

事業運：★★★★☆

看似驚險萬分的任務到了你的手裡卻會成了好事，諸事都較為順利圓滿。

財運：★★★★☆

多與朋友聯絡，會有意外商機。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：21:00-22:00羽絨白

開運方位：西南方向

金牛座

微笑將是你的招牌。

整體運：★★★★☆

今天的你，心情可謂是陽光明媚，燦爛的笑容對異性很有殺傷力，但也要時刻提防爛桃花哦；財運很旺，微笑待人，獲得意外之財的機率很大；工作上，不斷接到新的任務，但不乏他人的幫助。

愛情運：★★★☆☆

運勢平平，花點精神在自己身上，不要去挑剔對方。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，積極點，持續點，才能在工作上得到成就感。

財運：★★★★☆

打起精神做生意，大訂單可離你不遠了喔！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：05:00-06:00翡翠綠

開運方位：正東方向

雙子座

不必強人所難。

整體運：★★★☆☆

如需朋友或同事幫忙而對方有原因不方便幫時，切不可勉強人家，不然會弄自己很尷尬或是弄得人家極不開心；單身者在朋友的Party中會對風趣幽默的異性比較上心；工作中對訂單的處理不到位，容易致使客戶所需貨物不能及時發出。

愛情運：★★★★☆

有伴侶的人感情平順，彼此照顧；單身者與能說會道的異性特別有緣，容易有新戀情。

事業運：★★★☆☆

說話要稍微注意場合，以免你的無心直言得罪了周圍的同事。

財運：★★☆☆☆

今日花錢特別大派，想要守住荷包就不要往外面跑！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：13:00-15:00淺海藍

開運方位：正北方向

巨蟹座

你的視聽會受外界因素干擾。

整體運：★★☆☆☆

感情失意者會因他人的無心之語而引起傷感，甩開束縛自己的精神枷鎖，才更能好地迎來愛情的春天。工作的積極性受到不良情緒影響，無法進入正常的狀態。找好友傾訴一番，朋友的安慰與鼓勵能讓你看到希望，心理會輕鬆許多。

愛情運：★★☆☆☆

出差返回者，別忘了帶一份禮物送給伴侶，表達你濃濃的情意，可讓感情升溫！

事業運：★★☆☆☆

工作面臨挫折，別一個人獨自撐著，尋求他人的幫助就能很好地解決問題。

財運：★★★☆☆

心存不切實際的發財夢，反而會招來厄運。

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：13:00-14:00深海藍

開運方位：正東方向

獅子座

從實際出發。

整體運：★★★☆☆

對金錢的收益比較看重，好高騖遠使理財的精準度有所降低，靜心多觀察反而是權宜之策；善於利用自身優勢，順利完成領導交待的任務；約朋友吃吃火鍋、烤肉類的東西能讓心情放鬆。

愛情運：★★★☆☆

在聚會中有機會認識新朋友，也有互相看對眼的異性朋友，可望發展一段感情。

事業運：★★★★☆

人緣佳，憑借隨機應變的能力在交際場合如魚得水，有難題只要開口就能得到貴人幫助。

財運：★☆☆☆☆

財運不佳，動作愈大損失愈多，可別胡亂投資或賭博，以防肉包子打狗一去不回。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：12:00-13:00秋葵綠

開運方位：正北方向

處女座

信心滿滿，機會從四面八方湧現。

整體運：★★★★☆

今天是相親的大吉日，把自己打扮得漂亮一點成功的機率會更高。財運旺盛，是投資的好時機，不要在項目的選擇上花費太多心思，以免錯過良機。嗯，維較開闊，在工作中即使遇到瓶頸，也能憑著敏銳的思維，使問題迎刃而解。

愛情運：★★★★☆

今日是表現你聰明才智的一天，試著表達你獨到的見解會讓情人刮目相看唷！

事業運：★★★★☆

外部環境不錯，長輩貴人也能大力提攜，適宜開展新計劃。外出洽談者，要做到胸有成竹，好運勢隨之而來，而佩戴白色系飾品能為成功助力。

財運：★★★★★

得財順利的一天，有天官賜福的力量。所得的財富多偏向智慧、玩樂型得財，例如：遊戲競賽得到獎金，服務生得到小費等等。

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：04:00-06:00深海藍

開運方位：東南方向

天秤座

今天是適合趕工的日子。

整體運：★★★☆☆

做事效率高，事半功倍，進度也可按預期完成，努力的付出易獲得眾人的認同和讚賞。購買消費品時，不能光看價格而忽視了質量，買到劣質商品可不划算。有機會參加聚會，容易交到志同道合的朋友。

愛情運：★★★☆☆

想戀愛就莫等閒，在選擇伴侶時多聽聽朋友的意見，有機會認識適合的人選。

事業運：★★★★☆

靈感不斷、創意十足，很適合開發、創作，對文案策劃人員特別有利，容易有不錯的策劃方案。

財運：★★☆☆☆

花錢特別海派，容易受到吃喝玩樂的誘惑，想守住荷包就不要往外面跑！

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：06:00-07:00艷棗紅

開運方位：正北方向

天蠍座

投資運攀高，不可放過機會。

整體運：★★★☆☆

看好的證券可以著手進行投資，但不可孤注一擲，留些資金靈活運作。繁忙的工作促使你開動腦筋，容易找到化繁為簡的實用方法，還能提高工作效率。忙裡偷閒時與同事聊聊天，會有驚喜的發現。

愛情運：★★☆☆☆

問題有點棘手，容易吃悶醋，把心思放在理財上面會更好。

事業運：★★★★☆

應把重心放在提高工作業績上，別想投機取巧。

財運：★★★★☆

判斷精準，有進財機會。

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：09:00-10:00水晶紫

開運方位：東北方向

射手座

積極一點，機會就多一點。

整體運：★★☆☆☆

單身者今天容易產生自暴自棄的念頭，對生活、愛情失去信心，積極一點，你的機遇就會悄然改變哦；找個別緻的西餐廳，和心愛的人一起傾聽高雅的音樂和享受異域美食，戀情會有突破性的進展；工作順利，多與同事交流，會讓你獲益不少。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者要注意別把工作上的負面情緒遷怒於對方；單身者易得異性幫助與關心喔！

事業運：★★★☆☆

工作易獲得上司、同事的好評，信心增加不少，工作也更有幹勁。

財運：★★☆☆☆

小心賺取不法之財而引來官非！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：07:00-09:00珊瑚橙

開運方位：正西方向

摩羯座

事業上有困難最好求助他人。

整體運：★☆☆☆☆

一個人單打獨鬥似乎難以解決手頭的工作，最好想辦法找些救兵來幫忙，不然事態發展會比你想像的更糟糕；愛情方面，已婚者因生活壓力大而少有交流，愛淡情馳，應注意多些互動和交流；參加社交活動，多與人認識結緣對日後大有裨益。

愛情運：★☆☆☆☆

冷戰日，保持距離以策安全，因為雙方似乎都有點情緒化。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，有點小狀況使得你心煩氣躁，要穩住腳步才不會犯錯。

財運：★☆☆☆☆

金錢上狀況多，恐發生有口難言的困境，破財倒楣事情多多，金錢上保守為宜，破財時宜想想破財消災，不要太在意。

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：09:00-10:00芙蓉晶粉

開運方位：正西方向

水瓶座

工作上要多聽取眾人的意見。

整體運：★★☆☆☆

和同事共同商討一項任務，這項任務需要與人多方配合。拍馬屁要分清場合，拍錯了地方不僅浪費表情，還會惹來麻煩。多花些時間仔細檢查修正已完成的工作，盡量減少失誤。

愛情運：★★☆☆☆

容易對另一半產生不信任感，彼此的誤會較多，你應多用理性平和的態度與另一半溝通唷！

事業運：★★☆☆☆

情緒消沉，對未來感到彷徨，內心極其渴望有所改變，卻又容易因各種瑣事而停滯不前，作風還應更加果斷。

財運：★★★☆☆

發掘財路時卻莫名的胎死腹中，賺錢勞心費力，宜以專業技藝取財。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：06:00-07:00檸檬綠

開運方位：東北方向

雙魚座

運勢旺盛的一天，各方面運勢都相當不錯。

整體運：★★★★★

今天桃花旺盛，說想說的話，做想做的事，不要為自己的癡纏而感到不好意思。投資機遇不錯，可以放手一搏。只是不宜與他人合夥投資，容易因為意見分歧而引發矛盾。精神過於振奮容易疲勞，喝點綠豆湯之類的清淡飲品非常不錯。

愛情運：★★★★☆

愛情運旺旺，多花點心思、時間在情人身上，別太硬梆梆喔，否則會使愛情運降溫。

事業運：★★★★★

打起精神做業務，大訂單可離你不遠了喔！

財運：★★★★☆

擅用快速果斷的智慧靈感得財，有點賭運，適合短期、經過分析的賭博型態，例如：短線股票、賭馬等等。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：13:00-14:00遠洋藍

開運方位：正南方向

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

星座運勢

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間

相關新聞

星座可以作為閱讀素養教育的題材嗎？

2019-05-20 12:26

唐綺陽星座運勢週報：處女工作避免單槍匹馬 天蠍桃花不順遂

2019-05-20 06:59

愛家好男人巨蟹也上榜！容易外遇星座男Top5公開

2019-05-19 14:48

殺破狼周運勢／白羊荷包變富足 射手成職場焦點

2019-05-19 00:00

梧桐塔羅占卜：什麼危機影響著我的工作？

2019-05-17 14:57

小孟塔羅：下半年到哪裡找到財源？

2019-05-17 07:30

弄巧成拙？這5種人交心不成變交惡！

2019-05-15 15:15

適應力強！哪些生肖是職場裡的變色龍？

2019-05-15 10:15

退休到底有多可怕？用「退而不休」重新找回你人生的價值

2019-05-14 15:21

靠山山倒？靠自己賺錢過好日子的5個生肖女

2019-05-14 10:12

梧桐塔羅占卜：你給人的第一印象是什麼？

2019-05-13 08:55

分手後才懂珍惜的5大星座！天秤糾結後悔、水瓶想被束縛　

2019-05-12 21:52

下半年愛情最旺5星座出爐！射手留意身邊的人 獅子成人群中巨星

2019-05-10 13:16

小孟塔羅：我要增加哪種特質才能成功？

2019-05-10 08:48

單身必看！如何施展12星座的迷人偷心術？

2019-05-09 09:17

【塔羅】承受壓力與寂寞！你談遠距離戀情會有結果嗎？

2019-05-09 09:01

【測字】不想只做朋友！你和他有望朋友變情人嗎

2019-05-09 08:58

心酸誰人知？哪些生肖總是賺錢給別人花

2019-05-07 18:30

媽媽辛苦了！獻給偉大母親的幸福提點

2019-05-07 11:33

唐綺陽星座運勢週報：天秤單身者桃花多 雙魚身價上漲

2019-05-06 08:00

小孟塔羅：冥冥之中保佑我的是誰？

2019-05-03 08:59

「稅月」不饒人？這些星座最能因稅省下錢！

2019-05-03 08:30

母親節必看！各星座媽媽心心念念的慶祝方式？

2019-05-02 16:14

【圖片心測】選一樣甜點，看你適不適合斜槓人生？

2019-05-02 13:27

5大星座2019下半年財運超旺！天秤有高人指點、海外財運強

2019-05-02 09:20

好姻緣在哪裡？從夢境裡找線索

2019-05-01 10:33

先苦後甘？錢途茫茫？揭露12生肖人生主財運

2019-04-30 15:30

5月星座塔羅運勢：牡羊整體運勢弱 金牛出現情投意合對象

2019-04-29 10:01

不是雞蛋裡挑骨頭！這5大星座只是眼光有點高

2019-04-26 16:18

天秤需要神救援、金牛抽絲剝繭！12星座面對報稅時的反應

2019-04-26 09:23

小孟塔羅：我有哪種不為人知的憂鬱因子？

2019-04-26 09:23

常說「我無所謂」內心卻在鬧彆扭的5星座

2019-04-25 14:06

越愛你越喜歡折磨你的星座TOP 4 處女超愛嘮叨、雙子愛吃醋卻裝不在意

2019-04-23 21:56

【塔羅】壞運退散！你最近需要避開哪種麻煩事？

2019-04-23 08:50

殺破狼周運勢／天秤金錢、偏財運佳 巨蟹職場志得意滿

2019-04-21 00:00

自殺式單身的TOP 5星座公開 雙子永遠像個謎、天蠍常讓人誤會

2019-04-20 12:00

哪些生肖談感情 會被第一印象深深影響？

2019-04-19 23:00

【圖片心測】夢想中的花園 透視你在愛情裡有多固執？

2019-04-19 15:40

小孟塔羅：要怎麼做才能像韓國瑜一樣旺？

2019-04-19 09:03
看更多

熱門文章

北市士林北投大雨多處積淹水 計程車拋錨地下道

2019-05-20 10:37

全台豪雨特報！ 氣象局示警：大規模或劇烈豪雨

2019-05-20 07:25

517竹市淹水原因找到了 議員狠批人為疏失

2019-05-20 14:51

影／暴雨突襲 長庚醫院、機場捷運A8站外淹大水

2019-05-20 11:43

唐綺陽星座運勢週報：處女工作避免單槍匹馬 天蠍桃花不順遂

2019-05-20 06:59

倒店變廢紙？他挖出22年前的三商百貨禮券 實證「買得到東西！」

2019-05-20 10:26

豪大雨狂炸 五股4號越堤道淹水、二重疏洪道道路管制

2019-05-20 13:15

航廈變「氣功場」…全台蚊子機場 不是恆春最慘

2019-05-20 10:00

雷鳴大雨不停！1小時累積雨量前10名 嘉義佔9名

2019-05-20 15:39

雨下大太了！ 受豪大雨影響真理大學宣布停課

2019-05-20 11:51

豪雨沒停班停課 侯友宜：未達標準

2019-05-20 12:08

影／台中暴雨狂下 都會公園、榮總「陸上行舟」

2019-05-20 13:15

豪雨襲擊北海岸 淡水多處積水

2019-05-20 10:13

豪雨炸北台 淡水聖約翰科大、真理大學停課

2019-05-20 12:10

氣象局：新北、台北大雷雨 將持續至11時

2019-05-20 10:09

桃園龜山暴雨淹水 警冒險幫推拋錨車、指揮交通

2019-05-20 12:08

南投埔里路基疑遭溪水掏空 砂石車陷落坑洞

2019-05-20 15:43

吳德榮：梅雨季第三道鋒面上午抵達 慎防劇烈天氣

2019-05-20 07:15

快訊／間歇性大雷雨 南投縣7所中小學下午停課

2019-05-20 14:54

大雨強降三芝淡水積水 侯友宜：淡海輕軌該停駛就停駛

2019-05-20 10:02

恆春航線停飛 潘孟安火大：只看到棄養小孩的父母

2019-05-20 14:53

注意！萬安演習5月27日登場 請民眾配合疏散避難 

2019-05-20 11:44

蘆竹、大園一級警戒 桃園開設三級應變中心

2019-05-20 11:15

影／豪雨炸北台！汐止偵水志工不畏風雨巡視淹水情況

2019-05-20 14:07

豪雨襲台 北北基桃發布淹水警戒

2019-05-20 11:14

鋒面往南！氣象局對15縣市發布豪大雨特報

2019-05-20 15:28

台北萬惡宵夜場 東區凌晨大排長龍的「牛肉麵．雞湯」

2019-05-20 17:39

雨炸北海岸台2線封閉 淡水人：開車快變划船

2019-05-20 11:31

苗栗台中彰化大雷雨！ 持續時間至下午1時

2019-05-20 11:38

北北基桃竹苗豪雨！ 全台大雨注意雷擊強陣風

2019-05-20 08:57

大型機具搶通中橫 暴雨來襲互喊「快退」令人鼻酸

2019-05-20 17:55

影／雙北豪雨狂炸！新北五股淹水近半個輪胎

2019-05-20 11:31

報到前一天被通知「前人留任不用來了」 她慘變無業人口

2019-05-20 15:08

鄭明典用圖解示警：今天要提防的就是這種雲團

2019-05-20 07:45

林口巴士險滅頂！ 消防隊出動橡皮艇救出受困6人

2019-05-20 11:59

父親在市場賣水果被笑？網友：孤陋寡聞！攤販很多年收百萬

2019-05-20 11:35

南投台中大雷雨！ 氣象局：持續至下午2時

2019-05-20 12:56

雷雨狂炸中部 台中烏日水淹住家路成河

2019-05-20 14:49

北部豪雨成災 下午兩點後降雨區南移這些地方要注意

2019-05-20 12:40

雨彈攻陷台中林森地下道 3車泡湯淹一半

2019-05-20 13:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top