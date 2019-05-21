每日星座運勢／雙魚運勢旺盛的一天 投資機遇不錯

2019-05-21 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



圖／ingimage 分享 facebook

2019-05-21

牡羊座

多外出走走，是今天幸運的重點。

整體運：★★★★☆

感情上發展迅速，單身的你今天因自信而魅力大增。家人關懷倍增，讓自己的內心溫暖如春，做起事來勁頭也變得更足，能超額完成工作。財運上多留意身邊的小事，從中能挖掘出很不錯的機會。

愛情運：★★★★☆

顯得很注重穿著打扮，容易給另一半賞心悅目的之感，感情升溫。

事業運：★★★★☆

看似驚險萬分的任務到了你的手裡卻會成了好事，諸事都較為順利圓滿。

財運：★★★★☆

多與朋友聯絡，會有意外商機。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：21:00-22:00羽絨白

開運方位：西南方向

金牛座

微笑將是你的招牌。

整體運：★★★★☆

今天的你，心情可謂是陽光明媚，燦爛的笑容對異性很有殺傷力，但也要時刻提防爛桃花哦；財運很旺，微笑待人，獲得意外之財的機率很大；工作上，不斷接到新的任務，但不乏他人的幫助。

愛情運：★★★☆☆

運勢平平，花點精神在自己身上，不要去挑剔對方。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，積極點，持續點，才能在工作上得到成就感。

財運：★★★★☆

打起精神做生意，大訂單可離你不遠了喔！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：05:00-06:00翡翠綠

開運方位：正東方向

雙子座

不必強人所難。

整體運：★★★☆☆

如需朋友或同事幫忙而對方有原因不方便幫時，切不可勉強人家，不然會弄自己很尷尬或是弄得人家極不開心；單身者在朋友的Party中會對風趣幽默的異性比較上心；工作中對訂單的處理不到位，容易致使客戶所需貨物不能及時發出。

愛情運：★★★★☆

有伴侶的人感情平順，彼此照顧；單身者與能說會道的異性特別有緣，容易有新戀情。

事業運：★★★☆☆

說話要稍微注意場合，以免你的無心直言得罪了周圍的同事。

財運：★★☆☆☆

今日花錢特別大派，想要守住荷包就不要往外面跑！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：13:00-15:00淺海藍

開運方位：正北方向

巨蟹座

你的視聽會受外界因素干擾。

整體運：★★☆☆☆

感情失意者會因他人的無心之語而引起傷感，甩開束縛自己的精神枷鎖，才更能好地迎來愛情的春天。工作的積極性受到不良情緒影響，無法進入正常的狀態。找好友傾訴一番，朋友的安慰與鼓勵能讓你看到希望，心理會輕鬆許多。

愛情運：★★☆☆☆

出差返回者，別忘了帶一份禮物送給伴侶，表達你濃濃的情意，可讓感情升溫！

事業運：★★☆☆☆

工作面臨挫折，別一個人獨自撐著，尋求他人的幫助就能很好地解決問題。

財運：★★★☆☆

心存不切實際的發財夢，反而會招來厄運。

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：13:00-14:00深海藍

開運方位：正東方向

獅子座

從實際出發。

整體運：★★★☆☆

對金錢的收益比較看重，好高騖遠使理財的精準度有所降低，靜心多觀察反而是權宜之策；善於利用自身優勢，順利完成領導交待的任務；約朋友吃吃火鍋、烤肉類的東西能讓心情放鬆。

愛情運：★★★☆☆

在聚會中有機會認識新朋友，也有互相看對眼的異性朋友，可望發展一段感情。

事業運：★★★★☆

人緣佳，憑借隨機應變的能力在交際場合如魚得水，有難題只要開口就能得到貴人幫助。

財運：★☆☆☆☆

財運不佳，動作愈大損失愈多，可別胡亂投資或賭博，以防肉包子打狗一去不回。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：12:00-13:00秋葵綠

開運方位：正北方向

處女座

信心滿滿，機會從四面八方湧現。

整體運：★★★★☆

今天是相親的大吉日，把自己打扮得漂亮一點成功的機率會更高。財運旺盛，是投資的好時機，不要在項目的選擇上花費太多心思，以免錯過良機。嗯，維較開闊，在工作中即使遇到瓶頸，也能憑著敏銳的思維，使問題迎刃而解。

愛情運：★★★★☆

今日是表現你聰明才智的一天，試著表達你獨到的見解會讓情人刮目相看唷！

事業運：★★★★☆

外部環境不錯，長輩貴人也能大力提攜，適宜開展新計劃。外出洽談者，要做到胸有成竹，好運勢隨之而來，而佩戴白色系飾品能為成功助力。

財運：★★★★★

得財順利的一天，有天官賜福的力量。所得的財富多偏向智慧、玩樂型得財，例如：遊戲競賽得到獎金，服務生得到小費等等。

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：04:00-06:00深海藍

開運方位：東南方向

天秤座

今天是適合趕工的日子。

整體運：★★★☆☆

做事效率高，事半功倍，進度也可按預期完成，努力的付出易獲得眾人的認同和讚賞。購買消費品時，不能光看價格而忽視了質量，買到劣質商品可不划算。有機會參加聚會，容易交到志同道合的朋友。

愛情運：★★★☆☆

想戀愛就莫等閒，在選擇伴侶時多聽聽朋友的意見，有機會認識適合的人選。

事業運：★★★★☆

靈感不斷、創意十足，很適合開發、創作，對文案策劃人員特別有利，容易有不錯的策劃方案。

財運：★★☆☆☆

花錢特別海派，容易受到吃喝玩樂的誘惑，想守住荷包就不要往外面跑！

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：06:00-07:00艷棗紅

開運方位：正北方向

天蠍座

投資運攀高，不可放過機會。

整體運：★★★☆☆

看好的證券可以著手進行投資，但不可孤注一擲，留些資金靈活運作。繁忙的工作促使你開動腦筋，容易找到化繁為簡的實用方法，還能提高工作效率。忙裡偷閒時與同事聊聊天，會有驚喜的發現。

愛情運：★★☆☆☆

問題有點棘手，容易吃悶醋，把心思放在理財上面會更好。

事業運：★★★★☆

應把重心放在提高工作業績上，別想投機取巧。

財運：★★★★☆

判斷精準，有進財機會。

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：09:00-10:00水晶紫

開運方位：東北方向

射手座

積極一點，機會就多一點。

整體運：★★☆☆☆

單身者今天容易產生自暴自棄的念頭，對生活、愛情失去信心，積極一點，你的機遇就會悄然改變哦；找個別緻的西餐廳，和心愛的人一起傾聽高雅的音樂和享受異域美食，戀情會有突破性的進展；工作順利，多與同事交流，會讓你獲益不少。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者要注意別把工作上的負面情緒遷怒於對方；單身者易得異性幫助與關心喔！

事業運：★★★☆☆

工作易獲得上司、同事的好評，信心增加不少，工作也更有幹勁。

財運：★★☆☆☆

小心賺取不法之財而引來官非！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：07:00-09:00珊瑚橙

開運方位：正西方向

摩羯座

事業上有困難最好求助他人。

整體運：★☆☆☆☆

一個人單打獨鬥似乎難以解決手頭的工作，最好想辦法找些救兵來幫忙，不然事態發展會比你想像的更糟糕；愛情方面，已婚者因生活壓力大而少有交流，愛淡情馳，應注意多些互動和交流；參加社交活動，多與人認識結緣對日後大有裨益。

愛情運：★☆☆☆☆

冷戰日，保持距離以策安全，因為雙方似乎都有點情緒化。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，有點小狀況使得你心煩氣躁，要穩住腳步才不會犯錯。

財運：★☆☆☆☆

金錢上狀況多，恐發生有口難言的困境，破財倒楣事情多多，金錢上保守為宜，破財時宜想想破財消災，不要太在意。

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：09:00-10:00芙蓉晶粉

開運方位：正西方向

水瓶座

工作上要多聽取眾人的意見。

整體運：★★☆☆☆

和同事共同商討一項任務，這項任務需要與人多方配合。拍馬屁要分清場合，拍錯了地方不僅浪費表情，還會惹來麻煩。多花些時間仔細檢查修正已完成的工作，盡量減少失誤。

愛情運：★★☆☆☆

容易對另一半產生不信任感，彼此的誤會較多，你應多用理性平和的態度與另一半溝通唷！

事業運：★★☆☆☆

情緒消沉，對未來感到彷徨，內心極其渴望有所改變，卻又容易因各種瑣事而停滯不前，作風還應更加果斷。

財運：★★★☆☆

發掘財路時卻莫名的胎死腹中，賺錢勞心費力，宜以專業技藝取財。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：06:00-07:00檸檬綠

開運方位：東北方向

雙魚座

運勢旺盛的一天，各方面運勢都相當不錯。

整體運：★★★★★

今天桃花旺盛，說想說的話，做想做的事，不要為自己的癡纏而感到不好意思。投資機遇不錯，可以放手一搏。只是不宜與他人合夥投資，容易因為意見分歧而引發矛盾。精神過於振奮容易疲勞，喝點綠豆湯之類的清淡飲品非常不錯。

愛情運：★★★★☆

愛情運旺旺，多花點心思、時間在情人身上，別太硬梆梆喔，否則會使愛情運降溫。

事業運：★★★★★

打起精神做業務，大訂單可離你不遠了喔！

財運：★★★★☆

擅用快速果斷的智慧靈感得財，有點賭運，適合短期、經過分析的賭博型態，例如：短線股票、賭馬等等。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：13:00-14:00遠洋藍

開運方位：正南方向

【延伸閱讀】

●上升星座看未來？星座命盤免費算

●塔羅神占，你的戀情開花結果？





