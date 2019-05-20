每日星座運勢／天蠍突顯能力好時機 易得上司好評

2019-05-20 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-05-20

牡羊座

外部的壓力會成為你感情發展的阻礙。

整體運：★★★☆☆

網戀者會因為外部的壓力而產生動搖，與家人朋友多做溝通，也要認真考慮你們是否有足夠的信念來維持這段感情；事業運旺盛，工作得心應手，效率也比預期的高；不過財運欠佳，不可盲目的進行投資理財。

愛情運：★★☆☆☆

情緒有點不穩定咧，不要碎碎念不停，否則情人會發飆的。

事業運：★★★★★

今日事業運很好唷！不過呢，適合扮演藏鏡人的角色，不宜強出頭；做重大決定時也宜暗中處理，太過招搖可能不易達成喔！

財運：★★☆☆☆

今日腦筋運作頻繁，較適合動腦筋去想想如何可以賺到錢，但僅止於規劃階段，不適宜在有大動作！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：22:00-24:00祖母綠

開運方位：東北方向

金牛座

小心樂極生悲。

整體運：★★★☆☆

處於磨合期的情侶今天相處得很融洽，因家人的介入更讓兩人的感情飛速發展。花錢慾望強烈，幸而有人提醒，否則造成財政赤字。外出洽談生意的人事業運良好，會有意外收穫哦！

愛情運：★★★★☆

單身者有機會在朋友聚會中結識新朋友，可望發展一段新戀情。

事業運：★★★☆☆

頗適合擴充業務。特別是從事銷售或客服的人員多加強與客戶間的聯繫，有助於業務的發展。

財運：★★☆☆☆

今日付出多到少，容易感慨薪水太少，得失心頗重。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-11:00桐花白

開運方位：東南方向

雙子座

給自己今後的發展認真做個規劃。

整體運：★★★☆☆

特別提醒男士朋友，即使你的女伴說送花是一種浪費，也要深信沒有哪個女人不會希望收到情人送的花；今天創意思維活躍，設計工作者可要好好把握稍縱即逝的靈感；多給自己一些時間，讓自己安靜的思考下後的感情道路該如何走。

愛情運：★★★☆☆

愛情運一般，小心因異性朋友而損財。

事業運：★★★★★

今日事業上有坐享其成、事半功倍的機會，可以稱得上是一帆風順的一天唷！

財運：★★☆☆☆

金錢上小麻煩多多，不利於投機或賭博，省得惹來一身腥又不得安寧。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00石榴紅

開運方位：東北方向

巨蟹座

怕失去機遇而顯得有點緊張。

整體運：★★★☆☆

對愛情過於固執，死守愛情承諾，卻又不付出行動，眼睜睜地看著機會溜走。工作努力而勤快，要求較高，精益求精，事業進展不小。外出運氣不錯，別老待在家裡，出門才易有所斬獲。

愛情運：★★☆☆☆

情緒不穩定，收起急躁的脾氣，免得出口傷人了。

事業運：★★★★☆

很有自己的見地，所以任何一個表達自己創見的機會都不要錯過。

財運：★★★☆☆

為賺錢而奔波忙碌，甚至廢寢忘食，要注意身體健康，身體好才有精力打拼賺錢！

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：21:00-22:00白鋼銀

開運方位：正東方向

獅子座

忌衝動，留意人情往來。

整體運：★★☆☆☆

今天爛桃花開，單身者參加PARTY時，對於接近自己的異性要多留個心眼，謹防桃色陷阱。財運方面應留意一些中小型投資，能有不錯發現。工作上別太急躁，會因一些不該有的失誤而受到老闆的責備。

愛情運：★☆☆☆☆

感情上有一團亂的情形，不是互相吃醋就是互相爭個你死我活，別鬥氣，氣壞了就不好了！

事業運：★★☆☆☆

心情在一點點變得浮躁，時時提醒自己要冷靜才好，情緒化只會是你生活工作的絆腳石。

財運：★★★☆☆

膽大心細，投資注意看好大方向！

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：17:00-18:00硃砂紅

開運方位：東南方向

處女座

沒有邁不過去的坎。

整體運：★☆☆☆☆

難度係數過高會影響工作的進展，今天不宜做高標準挑戰；出去應酬易遭遇因眾人串通而成為買單者的境遇，選擇應酬地點時可要慎重；有種不被重視的感覺，但切忌以此作為偷懶的理由，小心因此得不償失。

愛情運：★★☆☆☆

結識異性的機會不多，但有機會與舊情人相遇，如果雙方愛意還在，不妨好好把握機會唷！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，工作進度恐有停頓停擺的跡象，居多是個人不滿的情緒所造成的刻意罷工！

財運：★☆☆☆☆

財運不佳，不適合與酒色財氣沾上邊，額外要注意支票、信用卡、契約、帳單等問題！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：19:00-20:00墨玉綠

開運方位：正北方向

天秤座

借來的好運在你身上效用更大。

整體運：★★☆☆☆

今天哪家有喜事，不妨去串串門，沾點財氣。身邊不乏事業有成的朋友，別太固執，借用一下別人的力量，會讓你的工作順利很多。愛情運普通，單身者可參加聯誼活動，可提升愛情運。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會遇到不錯的對象；戀愛中的人想要穩定，不妨與戀人商討未來生活。

事業運：★★☆☆☆

事業的生殺大權握在自己手上，會如何發展就要看你怎樣管理自己的負面情緒！

財運：★★☆☆☆

感情不如意間接影響工作意願，若無法有效控制情緒恐會自斷財路。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：08:00-10:00深茄紫

開運方位：西南方向

天蠍座

好運不斷向你靠近。

整體運：★★★★★

今天是突顯能力的好時機，盡情發揮你的專業技能，易得上司好評；你對戀人的支持，將是他最大的動力，試著幫他做些事情，分擔他的負擔吧；投資運不錯，獲利的機會較大，不過大金額項目還需謹慎點好。

愛情運：★★★★☆

異性緣很好，單身者有機緣遇到喜歡的人；戀愛中人也能有快樂豐富的一天。

事業運：★★★★★

事業運旺旺，上司長官助力強，也有機會被重用。今日也頗為適合展現權威的一面，大膽的主導大局發展。

財運：★★★★☆

穩定得財日，上班族沒有明顯的變化。對於業務洽商工作者好運的力量較強，只要積極的奔波，多與人接觸，不難創造好績效。

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：23:00-24:00玉髓紅

開運方位：正東方向

射手座

順心順意的一天。

整體運：★★★★☆

可以做適合自己的工作，工作起來得心應手，你的專長和能力也易得到最大發揮；投資、生意往來上注重與別人的合作，能取長補短，意外收穫不少；感情雖不會很濃烈，但可感受家庭的溫暖與幸福。

愛情運：★★★☆☆

身邊出現不少桃花，單身者與成熟型異性特別有緣；有伴侶的人要留意三角關係。

事業運：★★★★★

今日是個挑戰的日子，八成是忙碌異常，雖然有被困住的跡象，只要秉持良好的耐力，不難突破困境，積極點，什事都難不倒你。

財運：★★★★☆

有閒錢不妨購置一些新傢俱，好好佈置一番！

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：08:00-09:00艷棗紅

開運方位：西北方向

摩羯座

理財要有計劃。

整體運：★★★★☆

今天在工作上你過於急躁的表現容易被對手發現，沉著冷靜才不失風度。已婚者有機會重拾愛火，抓住難得的機會讓對方感覺你很重視這份戀情。財運較弱，理財無計劃性，會出現經濟緊張的局面。

愛情運：★★★★☆

愛情運旺旺，適合主動放電、製造浪漫的情境，說點噁心的甜言蜜語效果會更好喔！

事業運：★★★★☆

事業運佳，多能用樂觀正面的態度面對今日的工作，只要能保持快樂的心情，今天真是美好的一天喔！

財運：★★☆☆☆

財氣不穩定，適合進不適合出。投資判斷上要謹慎，最好按兵不動！

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：14:00-16:00大理石灰

開運方位：西北方向

水瓶座

認真做好自己。

整體運：★★★★☆

愛情運有所進展的機會很小，拍拖的繼續拍拖，單身的繼續單身，無絲毫漣漪蕩起；財運一路飆升，求財門路有所增加，分散投資易獲利；工作中能得心應手，事情處理得當，可嶄露頭角。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運有點混亂，在感情上特別的迷惘咧！

事業運：★★★★☆

太過爭強好勝，易招來他人的忌妒與不滿，易陷入孤軍奮戰的境地，應加強人和才好！

財運：★★★★☆

適合瞭解市場動態，擬定投資計劃！

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：05:00-06:00芙蓉晶粉

開運方位：東南方向

雙魚座

想生錢就得先省錢。

整體運：★★☆☆☆

對方有點反感你施加的貼身之術，不妨分開一下，讓彼此多一點自由的空間；花錢容易掙錢難，今天你深有體會，必要時還是省省錢才好；繁忙之時更要多份細心，這樣才能避免不必要的麻煩。

愛情運：★★★☆☆

春風滿面，桃花不請自來叫人眼紅。單身者眼光別太高，想戀愛應放低姿態。

事業運：★★☆☆☆

情緒狀況比較平穩，只是別表現得過於特立獨行，以免影響人際交往和上司對你的印象評分。

財運：★★★☆☆

賺取正財特別費力，正財的多寡與勤勞度有關。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：19:00-21:00朝霞紅

開運方位：東北方向

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