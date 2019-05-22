【圖片心測】選一張圖，測你目前忽略哪件重要的事？

2019-05-22 10:00 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

你在當下對色彩的敏感度以及對圖片的好惡，能夠準確反映出你近期容易忽略的重要事件喔！請選擇一張圖片，由科技紫微網幫你預測，現在哪個領域是你所嚴重忽視的。

請問：以下6張圖片裡面，你最不感興趣的一張圖是哪一張？

1、藍色

2、粉紅色

3、綠色

4、黃色

5、棕色

6、白色

圖片來源／科技紫微網 分享 facebook

結果分析：

選圖1：藍色

天大地大，與我何干？

你選的是圖1。蔚藍的色彩令人想起天空與海洋，代表廣闊的世界，而你卻沒有花太多心思在此。這反映出的是，此刻的你缺乏遷移運的能量，對於嘗試新事物興趣缺缺。唯一能讓你感到安心的，就是把握住自己的一小片三分地，世界再大、再好，又與你何干？努力於現狀當然也沒錯，只是如果真的有機會降臨時，把心放開，眼光放遠，敢於求變，才會有新的體驗和收穫。

選圖2：粉紅色

志在四方，無心愛情。

你選的是圖2。粉紅色是愛情的顏色，浪漫、柔和、多情，充滿了甜美的想像，常常能使人著迷。這也說明了目前你最無感的就是愛情，你的愛情能量微弱，沒有興趣談情說愛、牽掛女情長。目前你志在四方不得閒，只恨時間不夠用，大腦裡關心的絕對不是在情情愛愛裡浪費時間。不談風花雪月沒關係，有異性貴人出現時，可千萬別拒之門外唷。

選圖3：綠色

奔波忙碌，忽視健康。

你選擇的圖3是充滿生機與活力的清新綠色，也是大自然的健康色。它令人寧靜、心安，代表著健康與希望。若你無心經營健康，表示著目前你的健康能量較不足。你把大部分的時間用在其他事務上，忽略了健康問題，也容易使身體出現難以預料的狀況。別忽視小病小痛，更不要諱疾忌醫，使用「拖」字訣。多花一些時間關注健康，會是當下重要的功課。

選圖4：黃色

你不理財，財不理你。

你選擇的是圖4。如同朝陽一般明亮耀眼的黃色，是高貴之色，令人眼明、心亮，代表著正能量與財富。這也說明了目前你缺乏的是財富能量，求財理財意識較淡，對金錢數字也不太敏感，容易錯失商機。千萬別小看了錢財問題，對此忽視或無心處理，會導致問題惡化。必須多多關注財經方面的資訊，並求教於有經驗的人士，財神才不會遠離你。

選圖5：棕色

追求安逸，無心工作。

你所選擇的圖5，充滿了泥土的自然與簡樸的棕色，是一種象徵著陽剛之氣的顏色，也是具有抗壓力的顏色。你不願看到這張圖，暗示的是目前你意志低落，事業能量不足，精神也易處於迷糊的狀態，難以專注在工作上。你急需的是調整心態，化解情緒，讓自己回復到良好狀態，才能打起精神來應對工作及難題。如果只想混沌過日子，小心會遭逢事業危機。

選圖6：白色

心在遠方，無暇顧及家庭。

你選擇的是圖6。純潔、清冷、高潔的白色，是清白之色，代表著和平與神聖，有著超脫凡塵的情感色彩；也容易給人寒冷與嚴峻之感。你無心於此，說明了目前你把時間和心思都留給了自己，就算人在家中，心也早已飛到了遠方。你急需愛的能量，趕緊把心靈找回來，放慢腳步，用心關注一下家庭，才會感受到親情的溫暖。

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