親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
翻轉生命的毛孩

她19歲當銀行櫃員29歲掛職副縣長 簡歷已被悄悄修改

賓士總裁退休後要幹嘛？老對手致敬：當然是開BMW啊！

天生低調？喜歡窩在角落獨處的5個星座

2019-05-23 15:21聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

有人愛熱鬧，當然也有人喜歡獨處。雖然人類是社會動物，但偶而把自己從社群裡獨立出來，享受獨處的時光，又何嘗不是另一種自我覺察的機會呢？12星座中，誰最愛躲在角落享受獨處的愜意？就由科技紫微網為你揭曉！

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
分享

　

摩羯座：孤僻高傲

摩羯天生一副孤僻高傲的樣子，讓人覺得他們不好相處。事實上，不管和誰相處，摩羯總是很警惕，何況他們既不善言辭，又不喜歡用八卦言論去窺探別人隱私，在社交圈中便顯得有點冷漠。他們習慣用自己的認知去探索世界，習慣一個人默默的躲在角落觀察一切。

　

巨蟹座：多疑自保

外表溫順可愛的巨蟹，其實內心住著一位敏感多疑的小公主。為了遵循社會規則生活，避免樹敵，巨蟹總是小心翼翼，不求左右逢源，但求平安順遂。他們一般會選擇躲在角落，這樣既易藏身，也免得自己的言行傷害到別人。保持風平浪靜，是安全與他人共處的最好方式。

　

射手座：神秘使者

性格外向，一點也不孤傲的射手，怎麼可能在群體中悄悄躲在角落呢？其實，他們是為了保持神秘，用孤獨感引起更多人的關注。平時大大剌剌、光芒四射的射手一旦突然安靜下來，你們這些朋友一定都會不適應，會特別留意他們。此時，射手尋求關注的目的也就到達了！

　

獅子座：王者孤獨

一直都以王者自居的獅子，總是一副很高傲的樣子。在群體中，他們的眼裡除了自己沒有別人，自己才是最出色最有才氣的人。對獅子來說，自己並不是默默的躲在角落，而是孤芳自賞。王者當然不會有朋友，王者的孤獨是沒有人能夠體會的。

　

處女座：難以相處

處女座的挑剔可不是每個人都能適應的。群體社會並不適合處女，因為小到生活細節，大到做事原則，他們咄咄逼人的挑剔會讓別人敬而遠之。反過來說，處女自己也不適應沒有條理，魚龍混雜的群體，還是一個人躲在角落，看看書、喝喝茶，愜意多了！

　

【延伸閱讀】

桃花默默開？抽牌測你近期邂逅

日本名師，預言你的人生轉捩點

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

科技紫微網星座

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間

相關新聞

每日星座運勢／射手事業運強有偏財 好運接連不斷

2019-05-23 00:00

【圖片心測】選一張圖，測你目前忽略哪件重要的事？

2019-05-22 10:00

遇到有人說話跳針，12生肖的反應是？

2019-05-21 18:03

【塔羅】一路高漲！最近你的事業運好到破表？

2019-05-21 16:27

星座可以作為閱讀素養教育的題材嗎？

2019-05-20 12:26

唐綺陽星座運勢週報：處女工作避免單槍匹馬 天蠍桃花不順遂

2019-05-20 06:59

愛家好男人巨蟹也上榜！容易外遇星座男Top5公開

2019-05-19 14:48

殺破狼周運勢／白羊荷包變富足 射手成職場焦點

2019-05-19 00:00

梧桐塔羅占卜：什麼危機影響著我的工作？

2019-05-17 14:57

小孟塔羅：下半年到哪裡找到財源？

2019-05-17 07:30

弄巧成拙？這5種人交心不成變交惡！

2019-05-15 15:15

適應力強！哪些生肖是職場裡的變色龍？

2019-05-15 10:15

退休到底有多可怕？用「退而不休」重新找回你人生的價值

2019-05-14 15:21

靠山山倒？靠自己賺錢過好日子的5個生肖女

2019-05-14 10:12

梧桐塔羅占卜：你給人的第一印象是什麼？

2019-05-13 08:55

分手後才懂珍惜的5大星座！天秤糾結後悔、水瓶想被束縛　

2019-05-12 21:52

下半年愛情最旺5星座出爐！射手留意身邊的人 獅子成人群中巨星

2019-05-10 13:16

小孟塔羅：我要增加哪種特質才能成功？

2019-05-10 08:48

單身必看！如何施展12星座的迷人偷心術？

2019-05-09 09:17

【塔羅】承受壓力與寂寞！你談遠距離戀情會有結果嗎？

2019-05-09 09:01

【測字】不想只做朋友！你和他有望朋友變情人嗎

2019-05-09 08:58

心酸誰人知？哪些生肖總是賺錢給別人花

2019-05-07 18:30

媽媽辛苦了！獻給偉大母親的幸福提點

2019-05-07 11:33

唐綺陽星座運勢週報：天秤單身者桃花多 雙魚身價上漲

2019-05-06 08:00

小孟塔羅：冥冥之中保佑我的是誰？

2019-05-03 08:59

「稅月」不饒人？這些星座最能因稅省下錢！

2019-05-03 08:30

母親節必看！各星座媽媽心心念念的慶祝方式？

2019-05-02 16:14

【圖片心測】選一樣甜點，看你適不適合斜槓人生？

2019-05-02 13:27

5大星座2019下半年財運超旺！天秤有高人指點、海外財運強

2019-05-02 09:20

好姻緣在哪裡？從夢境裡找線索

2019-05-01 10:33

先苦後甘？錢途茫茫？揭露12生肖人生主財運

2019-04-30 15:30

5月星座塔羅運勢：牡羊整體運勢弱 金牛出現情投意合對象

2019-04-29 10:01

不是雞蛋裡挑骨頭！這5大星座只是眼光有點高

2019-04-26 16:18

天秤需要神救援、金牛抽絲剝繭！12星座面對報稅時的反應

2019-04-26 09:23

小孟塔羅：我有哪種不為人知的憂鬱因子？

2019-04-26 09:23

常說「我無所謂」內心卻在鬧彆扭的5星座

2019-04-25 14:06

越愛你越喜歡折磨你的星座TOP 4 處女超愛嘮叨、雙子愛吃醋卻裝不在意

2019-04-23 21:56

【塔羅】壞運退散！你最近需要避開哪種麻煩事？

2019-04-23 08:50

殺破狼周運勢／天秤金錢、偏財運佳 巨蟹職場志得意滿

2019-04-21 00:00
看更多

熱門文章

「不會買第2次」好市多最雷商品引6000網友熱議

2019-05-22 17:31

月薪15萬以上主管 今起納責任制

2019-05-23 01:02

氣象局：下周一開始鋒面影響台灣 恐又有劇烈降雨

2019-05-23 09:19

鮮食到期前7小時「自動打7折」！全家便利商店「友善食光」機制近200項鮮食適用

2019-05-22 16:51

她翻男友手機意外發現「甜蜜筆記」 網友：可以嫁了！

2019-05-23 11:14

每日星座運勢／射手事業運強有偏財 好運接連不斷

2019-05-23 00:00

夜市滷味5樣590元 網嚇傻：吃到飽餐廳比較划算

2019-05-23 09:46

影／同婚專法通過後 基市聯合婚禮她們抽到了

2019-05-23 10:10

礁溪第一家自助式Check-in飯店「品文旅」試營運 每人1500有找

2019-05-22 16:23

創台灣最年輕紀錄！出生25天男嬰 肝移植成功

2019-05-22 23:51

太強了！桃園東和鋼鐵空橋入選世界最棒5座橋

2019-05-22 17:00

激情不見了？十大婚姻保鮮祕招 不讓你踏入愛情墳墓

2019-05-22 16:40

台鐵區間車中壢-埔心撞上疑似闖越者 列車單向行駛

2019-05-22 19:58

下班好難 逾一成住院醫師單次上班超過28小時

2019-05-22 22:16

台中大雨狗困沙洲上該不該救？引發論戰

2019-05-23 12:43

網友排隊瘋吃巨人國握壽司 板橋「坐一下吧」IG大爆紅

2019-05-23 11:41

花蓮14：12發生4.8有感地震 最大震度太魯閣5級

2019-05-23 14:27

5月23日單日限定！博客來「MUJI無印良品館」結帳81折 買懶骨頭、行李箱趁現在

2019-05-22 19:44

便祕太用力會喪失記憶？這名婦人記憶瞬間回到10年前

2019-05-23 12:15

小S徐熙娣登陸坎城影展 帥氣褲裝展現女力！

2019-05-23 11:39

飛蚊症困擾近半年 竟是乳癌轉移眼底長出腫瘤造成

2019-05-22 15:48

車子被螞蟻攻占怎麼辦？ 他推薦「這招」最有效

2019-05-22 16:48

又麻又清香的正宗川味！全台20家名店「藤椒大餐」上桌　越吃越涮嘴

2019-05-22 23:01

【生活趣聞】Wendy／阿嬤跨海辦抓周

2019-05-23 06:00

大雨特報 苗栗、台中、新竹、南投要留意

2019-05-23 09:10

勞團：責任制滿天飛 打開潘朵拉盒子

2019-05-23 01:02

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／我們與惡意的距離

2019-05-23 06:00

彭啟明：明起轉晴回溫到周末 下周一變天

2019-05-23 09:24

南港人超期待！LaLaport 2021年開幕 影城、親子娛樂是大亮點

2019-05-23 13:21

【心情點滴】莉莉／鳥籠

2019-05-23 06:00

爆紅「喜茶」用這5力證明：茶飲也能像星巴克一樣賣品牌！

2019-05-23 10:33

滑順半熟蛋配濃郁咖哩、焦脆布蕾抹茶冰 藏身台電大樓站這家店

2019-05-22 18:00

男子生飲鹿鱉血想壯陽 卻引起敗血性休克險喪命

2019-05-23 09:10

控制血壓遠離三高 專家：需從小做起

2019-05-22 17:21

搶到沒？台鐵端午票第一分鐘賣近6萬張 熱門時段完售

2019-05-23 10:23

北海岸2漁港漂來2頭斃死豬 釐清是否非洲豬瘟

2019-05-22 21:51

胡歌根本從螢幕裡走出來的雕塑！貴公子品味紅毯女星都失色了

2019-05-22 16:47

沙灘是產房！小燕鷗在宜蘭下蛋 鳥友拜託沒事別靠近

2019-05-23 08:24

遠航突停飛 旅行業喊簽履約保證「航空業要全賠」

2019-05-23 11:57

連3天憑車票送蛋撻！檀島咖啡5月24日進駐北車 還有「獨家限定」豬扒包

2019-05-22 21:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top