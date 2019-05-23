天生低調？喜歡窩在角落獨處的5個星座

2019-05-23 15:21 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

有人愛熱鬧，當然也有人喜歡獨處。雖然人類是社會動物，但偶而把自己從社群裡獨立出來，享受獨處的時光，又何嘗不是另一種自我覺察的機會呢？12星座中，誰最愛躲在角落享受獨處的愜意？就由科技紫微網為你揭曉！

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摩羯座：孤僻高傲

摩羯天生一副孤僻高傲的樣子，讓人覺得他們不好相處。事實上，不管和誰相處，摩羯總是很警惕，何況他們既不善言辭，又不喜歡用八卦言論去窺探別人隱私，在社交圈中便顯得有點冷漠。他們習慣用自己的認知去探索世界，習慣一個人默默的躲在角落觀察一切。

巨蟹座：多疑自保

外表溫順可愛的巨蟹，其實內心住著一位敏感多疑的小公主。為了遵循社會規則生活，避免樹敵，巨蟹總是小心翼翼，不求左右逢源，但求平安順遂。他們一般會選擇躲在角落，這樣既易藏身，也免得自己的言行傷害到別人。保持風平浪靜，是安全與他人共處的最好方式。

射手座：神秘使者

性格外向，一點也不孤傲的射手，怎麼可能在群體中悄悄躲在角落呢？其實，他們是為了保持神秘，用孤獨感引起更多人的關注。平時大大剌剌、光芒四射的射手一旦突然安靜下來，你們這些朋友一定都會不適應，會特別留意他們。此時，射手尋求關注的目的也就到達了！

獅子座：王者孤獨

一直都以王者自居的獅子，總是一副很高傲的樣子。在群體中，他們的眼裡除了自己沒有別人，自己才是最出色最有才氣的人。對獅子來說，自己並不是默默的躲在角落，而是孤芳自賞。王者當然不會有朋友，王者的孤獨是沒有人能夠體會的。

處女座：難以相處

處女座的挑剔可不是每個人都能適應的。群體社會並不適合處女，因為小到生活細節，大到做事原則，他們咄咄逼人的挑剔會讓別人敬而遠之。反過來說，處女自己也不適應沒有條理，魚龍混雜的群體，還是一個人躲在角落，看看書、喝喝茶，愜意多了！

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