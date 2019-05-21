遇到有人說話跳針，12生肖的反應是？

2019-05-21 18:03 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

說話是一門藝術，當遇到有人說話跳針時，你會有什麼反應？接下來，科技紫微網給大家詳細解析12生肖的不同反應。

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鼠、兔、羊：走為上策

生肖屬鼠、兔、羊的人，對人對事的忍耐力都頗強，也有較強的包容力，可是，當遇到說話跳針的人，難免萌生想要逃離現場的念頭。不是不喜歡這個人，只是對於說話跳針這件事有點聽不下去，想要找個時機趕緊走開。也希望盡量不給對方帶來負面困擾。所以，借機離開會是你的第一反應，深怕場面陷入尷尬。

虎、龍、馬：仗義執言

生肖屬虎、龍、馬的人，性格直爽，光明磊落，有什麼說什麼，說話做事頗為大氣，有俠義之風。所以，遇到說話跳針的人，實在聽不下去了，會像一個大俠一樣仗義執言，及時打斷對方，提醒對方好好說話，言簡意賅說重點，別繞來繞去，盡快亮出底牌才是正事。

雞、蛇、猴：苦中作樂

生肖屬雞、蛇、猴的人，頗懂得自嘲或是找樂子，遇事喜歡用較幽默、輕鬆的方式來處理。當遇到有人說話跳針時，雖然聽不下去，但是，為了顧及對方的面子，在聽的過程中會自尋樂子。比如，幫對方計算跳針次數，或是規劃跳針的梗圖等等，苦中作樂，讓時間不那麼難過，也能化解兩人之間的矛盾。

牛、狗、豬：無奈一笑

生肖屬牛、狗、豬的人，善解人意，忍耐力強，隨遇而安，通常都是笑盈盈的，讓人感覺無害又親和。即便遇到有人說話跳針，通常都不會有太過於強烈的反應。就算心中苦海翻騰，頂多轉過身翻白眼，但是還是會盡量保持風度，一臉的風平浪靜、和顏悅色，最多也只是無奈一笑。

沒有任何一個人是完美無缺的，與人相處，缺點看久了，也會習慣；優點看久了，也會視做平常。人與人之間多一點包容與理解，相處會美好、愉快。

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