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【塔羅】一路高漲！最近你的事業運好到破表？

2019-05-21 16:27聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

當一個人的事業做得順利時，不但升官發財可期，為人也會更有自信，隨之而帶動各方面的運勢。科技紫微網就用塔羅來為你占卜，近期你的事業運勢會一路高漲嗎？

圖片來源／Shutterstock
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占卜規則：

1、先閉上眼睛，靜心30秒鐘。

2、在心中默念：「我近期在職場上有什麼好事？」

3、憑直覺選擇下面一張牌。

圖片來源／科技紫微網
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占卜結果：

　

選牌1：女祭司

先前一直無法做出判斷和抉擇的事，近期卻因為靈感迸發，突然領悟到真正適合自己的是什麼。只要跟著自己的心走，你的事業便會出現大幅的躍升。將方向把握好，甚至有可能一飛沖天呢！

　

選牌2：皇帝

你所堅持的目標將會受到貴人的青睞。此人正好對此事有著決定性的影響力，你所要做的就是更努力一點。你過去的付出將會得到充分的回報，銀行帳戶金額的增加就是你事業進步最好的證明。

　

選牌3：戰車

你近期的運氣就像火箭般往上直衝。曾與你合作的老客戶將會帶給你好消息，新結交的朋友也對你信任有加，願意將重要的項目交與你共同完成。拋開了生活中的負面因素後，也使你工作上的效率大幅提升。

　

選牌4：隱者

新的轉變已在醞釀，升職的機會、或跳槽的機會，都是經驗累積的資本，而這些資本會在近期顯現出價值。少說多做，處理好人際關係，你就會獲得更多事業上升的籌碼。

　

選牌5：高塔

你很可能捲入新的競爭關係中，而且不管你願不願意，你都被視做競爭者。雖然有巨大的壓力，但主動出擊會比被動迎戰好很多。近期會辛苦些，不過這也是一種訓練抗壓的功課。

　

選牌6：月亮（逆位）

一些小道消息、旁人的三言兩語，會對你近期的事業開展造成一些負面影響。你會因此而考慮太多，實際行動卻太少，可能導致你錯過好機會。你應該在一開始選擇時就多點堅持。

　

【延伸閱讀】

紫微斗數論斷，你該換工作了？

占星鑒定，你潛藏的事業才能？

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

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