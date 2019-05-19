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殺破狼周運勢／白羊荷包變富足 射手成職場焦點

2019-05-19 00:00聯合新聞網 文／殺破狼

殺破狼星座運勢。 圖／Shutterstock
殺破狼星座運勢。 圖／Shutterstock
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殺破狼2019年5月20日~5月26日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢：

金錢運方面，金星與天王星合相在金錢宮位，手頭較為寬裕，會想買些奢侈品。特別會想添購新的3C產品。某些白羊座，會因為一份臨時的兼差獲得為數不少的額外收益，荷包變得富足。

旅行運方面，太陽與水星雙雙進入旅行宮位，會很有效率地規劃一趟旅程，說走就走，並在十分有限的時間內，到各處想踩點的地方朝聖、打卡，雖然假期很短暫，卻也感覺很充實。

學習運方面，太陽與水星雙雙進入學習、考試宮位，此時學習十分有效率，會把作業與報告有效率地執行完畢。需要參加考試與資格認證的白羊座，此時考試成績比預期亮眼，可望通過門檻，或是進入理想的學校。

本週須注意的部分：

家宅運方面，火星進入家宅宮位，與家人之間的關係較為不良，與某個家人容易吵架，特別與兄弟姊妹會有些溝通不良的問題。居家環境不太安寧，當心門戶被宵小入侵，以及注意電器、爐火的使用。家宅狀況較多，需要修繕房屋。

工作運方面，土星與冥王星持續合相在志業宮位，每天不斷為五斗米折腰的日子，會覺得工作食之無味，棄之可惜，此時會很想轉換工作，或是發展出副業，但總有一種萬事起頭難的感覺。

感情運方面，在秘密宮位的海王星持續受到木星影響，暗戀的對象行動飄忽不定，不斷地失去聯繫，這段關係很容易冷淡下來。若是有吸引你的對象，需多付諸行動力。

金牛座：

整體運勢：

感情運方面，金星與天王星合相在命宮，愛情有時就是那麼奇妙，過去你認為不可能發生的戀情，突然因為見到某人的感覺總是好快樂，兩人很快就決定在一起了。

金錢運方面，太陽與水星進入金錢宮位，會有效利用一些節稅的方式，省去很多稅金。手上會有餘裕的金錢可以好好理財，對於如何使用這些金錢會有一些計畫。

本週須注意的部分：

交通運方面，火星進入交通宮位，此時要特別注意交通安全，出門在外，容易與人發生行車糾紛，或是被開罰單，通勤也會較為勞累，常常需要在兩三個城市間移動。

學業運方面，在學業宮位的土星與冥王星持續呈現合相，某些科目持續陷入瓶頸，作業無法產出，與指導教授關係不佳，會產生休學或轉換科系的想法。火星進入考試宮位，考試成績在被當邊緣，目前會是學業壓力較大的時期。

工作運方面，火星進入面試宮位，目前面試新工作的機會很多，然而很多職場的工作條件都不太理想，面試結果常常沒下文，對於尋求新工作感到有些灰心沮喪。

雙子座：

整體運勢：

感情運方面，天王星與金星合相在秘密宮位，會突然對某個大家公認的怪胎產生好感，常偷偷觀察這個人的動態，然而這種感覺卻不想對外承認，除了不想被周遭的人恥笑，你也搞不清楚這是什麼樣的情緒。

學習運方面，太陽與水星進入命宮，很多事情必須現學現賣，趕鴨子上架，學習新事物吸收力較快，雖然不可能成為某方面的專家，臨時抱抱佛腳還是能讓週遭的人覺得你聰明又勤快。

本週須注意的部分：

工作運方面，在志業宮位的海王星持續受到木星影響，在職場上的表現受人矚目，卻也容易惹到就是要唱反調的人，處處挑釁，使你對抗的意識漸漸變得強烈。

金錢運方面，火星進入金錢宮位，會有一大筆稅金需要繳納，你會覺得這些錢繳給政府十分浪費。預期之外的的花費太多，感覺手頭較緊，生活費不夠用，甚至需要舉債度日。

巨蟹座：

整體運勢：

人際關係方面，在人際關係宮位的金星、天王星呈現合相，加入一個有趣的社團，非常迅速跟人打成一片，與過去老是慢熱的交友型態不同，在這個團體內會感到非常自在。

感情運方面，在感情宮位的土星、冥王星與遠行宮位的海王星有良好連結，雙方會因為短暫的分隔兩地，格外思念對方的好，緊繃的關係會趨向和緩。單身的巨蟹座則可能會陷入異國戀情中，或是在旅行途中邂逅有好感的對象。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的木星持續受到海王星影響，同時受到太陽與水星進入秘密宮位的影響，有些小道消息在職場上流傳，整個工作領域風聲鶴唳，使你相當不安。

健康運方面，火星進入命宮，要當心刀火燙傷見血光的意外，同時容易患染急性的疾病。太陽與水星雙雙進入精神宮位，睡眠方面都不是太理想，常常作惡夢、淺眠、以及無法入睡。

遠行運方面，在遠行宮位的海王星持續受到木星影響，遠行在外的巨蟹座，很容易水土不服，健康狀況不良，常備藥品記得帶在身上，以備不時之需。此時盡量避免參觀古蹟、以及墓塚……相關的景點，會特別感覺不舒服。

獅子座：

整體運勢：

工作運方面，在志業宮位的金星與天王星呈現合相狀態，此時對於職場上的陋習已經無法忍耐，會大刀闊斧地進行改革，在工作領域會贏得許多人的認同與好感。

人際關係方面，水星與太陽雙雙進入人際關係宮位，此時所說的話語、以及言論對於週遭的人會產生很大的影響力，特別是傳達正向與樂觀的訊息，也能使你的人緣變得更為討喜。

本週須注意的部分：

感情運方面，在戀愛宮位的木星持續受到慾望宮位的海王星影響，情慾無法獲得滿足，會想藉由一夜情填補空虛的心靈，即便是已經有穩定關係的獅子座，也可能因為「性」趣不合，有肉體出軌的現象。

金錢運方面，在財務宮位的海王星受到木星影響，到了報稅季節，才會發現自己過去一年的收入是不錯的，這也意味著，要繳的稅比往年還多。此外，吃喝玩樂的花費太多，月底會感覺手頭比較緊。

健康運方面，火星進入精神宮位，會是睡眠狀況較不理想的時期，常常作惡夢、淺眠、以及無法入睡。對於一些小事件感到焦慮，然而很多問題都是庸人自擾，並沒有你想得這麼嚴重。

處女座：

整體運勢：

工作運方面，太陽與水星進入志業宮位，會在此時展現先前工作的成果，你的表現會成為眾人矚目的焦點，先前的努力會獲得合理的回報，同時在職場內的評價都十分正面。

遠行運佳，金星與天王星合相在遠行宮位，此時出遠門旅行，會有許多意外的驚喜，在旅途中會遇到合得來的旅伴，甚至發展出特殊的情感關係。某些處女座則可能因為一些特殊因素，獲得機票與住宿升等的待遇。

本週須注意的部分：

感情運方面，在感情宮位的海王星受到家宅宮位的木星影響，兩人會對於家庭觀念有一些落差，或是家事分配不太平衡，除了兩人間的協調，甚至必須擴大到兩家人之間的協調。

人際關係方面，火星進入人際關係宮位，會需要出席許多重要的社交場合，不過有些應酬，你並不是那麼心甘情願參與。此時會有很多朋友來找你傾訴一些雞毛蒜皮的小事，盡量沈默不發表意見，免得被颱風尾掃到。

天秤座：

整體運勢：

遠行運方面，太陽與水星進入遠行宮位，有遠行打算的天秤座，會很有效率地到想朝聖的地點打卡，旅程十分順利。某些天秤座會利用特殊的交通工具在外旅行，像是郵輪，或是長程的火車行程。

金錢運佳，在財務宮位的金星與天王星呈現合相，新的副業營運順利，開始有額外的收益進帳。此時收到稅單，會發現自己今年將可以領回有一大筆退稅金，使你感覺喜出望外。

感情運方面，金星與天王星合相在慾望宮位，雖然很想保持理性，身體卻不聽使喚，與某個人由性而愛，此時會較為順從身體的慾望，在慾望的高潮中發現自己原始的靈性需求。

本週須注意的部分：

工作運方面，火星進入志業宮位，同時在工作宮位的海王星受到木星影響，這一陣子忙得焦頭爛額，會有許多討厭鬼愛在一旁說風涼話，消費你努力的心血，對於老是只會出張嘴的人感到厭煩。

健康運方面，金星與天王星合相在疾厄宮位，會發現內分泌出現嚴重的問題，造成你生理的週期有些混亂，或是造成某些器官的病變，要特別注意作息，同時要好好運動了。

天蠍座：

整體運勢：

金錢運方面，水星與太陽合相在財務宮位，會尋求出有效的方式節稅，會因此省下為數不少的金錢。某些天蠍座會以分期付款方式繳納稅金，負擔減輕很多。

感情運方面，金星與天王星合相在感情宮位，某些天蠍座突然被甩，還沒來得及感傷失戀的悲傷，又很快地被某個對象追求，閃電進入新戀情中。已經有穩定伴侶的天蠍座，喜歡的人會在此時給你一個意外的驚喜。

本週須注意的部分：

學業運方面，火星進入學業宮位，跨領域的專業科目跟不上別人，對於學業會感到較為灰心，課業壓力較大，考試成績也不盡理想，會需要一些時間思索自己在課業上需要改進的地方。

健康運方面，太陽與水星進入疾厄宮位，呼吸系統較為脆弱，當心被傳染感冒，或是流行性的疾病。心血管方面的問題也要留意，有頭暈、目眩、心悸等症狀要提高警覺。

射手座：

整體運勢：

工作運佳，金星與天王星合相在工作宮位，會臨時接到一個看似重要，卻又很輕鬆的任務，並且非常迅速地完成，工作表現亮眼，成為職場矚目的焦點。

感情運方面，水星與太陽合相在感情宮位，會被意想不到的對象告白，由於你對這個人也有些許的好感，雙方會很快進入交往關係中。已經有對象的射手座，喜歡的人與你有很多溝通機會，雙方藉由來回交流的機會，更了解彼此。

本週須注意的部分：

金錢運方面，火星進入財務宮位，到了繳稅的時期，才赫然發現過去一年收入不少，卻一毛錢也沒存下來。某些射手座把一些帳單繳完後，生活費用所剩無幾，月底只能吃土過日子。

健康運方面，天王星與金星合相在健康宮位，同時火星進入疾厄宮位，意外的疾病與傷害發生機率較高，有些臨時性或高危險的工作，可能使你受傷，此時要避免過度勞動。

摩羯座：

整體運勢：

工作運方面，水星與太陽進入在工作宮位，會是工作效率極佳的時期，在職場的表現也因此被突顯出來，不論有多困難的任務，總是能從容應對。

感情運方面，金星與天王星合相在戀愛宮位，同時在感情宮位的火星相位良好，閃電陷入熱戀狀態，不論在心靈層面與肉體關係都感覺十分契合，會想一起生活看看。

本週須注意的部分：

健康運方面，水星與太陽進入健康宮位，當心著涼感冒，心血管方面的狀況也不佳，有心悸、頭暈、目眩的症狀要特別留意。命宮的土星與冥王星接近合相狀態，泌尿系統容易發炎，同時會發現一些慢性疾病的徵狀。

學習運方面，在學習宮位的海王星受到木星的影響，學習某些科目遇到瓶頸，一直陷入難以突破的狀態，同時對這項科目的理論產生了嚴重的疑慮，考試成績也較為不理想。

旅行運方面，在旅遊宮位的海王星受到木星影響，出遠門容易迷路，同時會遇上一些離奇的交通問題，導致行程嚴重延遲。某些摩羯座即便選擇了最安全的跟團旅行，大部分的時間都精神不濟，在遊覽車上睡覺，無心享受旅程。

水瓶座：

整體運勢：

感情運方面，水星與太陽進入戀愛宮位，此時會突然被某個對象告白，讓你受寵若驚，由於你對於對方也頗有好感，不排除與對方交往看看。已有穩定對象的水瓶座，與喜歡的人有許多要溝通與計畫的事務，雙方關係明朗化。

家宅運方面，天王星與金星合相在家宅宮位，家中突然會有新成員加入，這個新成員會為你的生活帶來喜悅。某些水瓶座會將閒置的空間或是房屋出租，增加一些收益。

本週須注意的部分：

工作運方面，火星持續影響工作宮位，會是工作十分忙碌的時期，常常需要加班，身體有過勞的趨勢，會是十分勞累的時期。某些水瓶座的職場氛圍十分緊繃，加重你的工作壓力。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星持續受到海王星影響，對於經常交際應酬的生活有些厭倦，週遭圍繞的都是酒肉朋友，常常會佔你的小便宜，沒有可以推心置腹的人可以信任。

健康運方面，火星持續影響健康宮位，體力消耗得十分迅速，工作有過勞的傾向，容易感到疲累。當心血光之災，注意意外傷害，需特別小心患染急性疾病，嚴重的話甚至需要動手術治療。

雙魚座：

整體運勢：

感情運方面，在戀愛宮位的火星與天王星相位良好，與喜歡的對象會有許多肢體上的互動，甚至以肉體關係確認彼此的感覺。單身的雙魚座，會藉由網路交友認識到天菜級的人物，讓你很快陷入熱戀狀態。

家宅運方面，太陽與水星合相在家宅宮位，有搬家需求的雙魚座，此時會尋求到理想的物件，並很有效率地搬家，沒有搬家需求的雙魚座，會在此時清理出家中許多不需要的雜物，以及換掉一些舊家電，居家生活感到清爽。

學習運方面，金星與天王星合相在學習宮位，此時考試運特別好，猜題十分準確，若是參加重要的檢定與大型甄試，成績會順利跨越門檻，進入自己理想的單位。

本週須注意的部分：

工作運方面，在志業宮位的木星受到海王星影響，由於身兼太多副業，工作的主線嚴重偏離，可能會使你對於目前的職業定位有些迷惘，必須要專精一條路線經營。

人際關係方面，土星與冥王星合相在人際關係宮位，自我感覺不良，才會被週遭的朋友軟土深掘，越是在乎別人的看法，會發現自己的私領域被嚴重僭越，必須學習拿捏人與人之間的距離。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

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