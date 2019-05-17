小孟塔羅：下半年到哪裡找到財源？

2019-05-17 07:30 聯合新聞網 文／小孟



圖／stocksnap 分享 facebook 我們正處於一個快速變化的時代。在科技日新月異的影響下，手機從單純的播打電話，到現在已然是一台隨身小電腦了。購物也從走進店面消費，轉變成用網路送貨到府。因此我們也要不斷的更新，才能踏穩自己的立足點。請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，下半年到哪裡找到財源？

請憑直覺選擇一張牌。 分享 facebook

A：國外。(聖杯三正位)

牌面上有一名穿著肚皮舞衣的女郎，拿著兩個杯子往大杯子裡倒水。

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這張牌表示在下半年，你會在國外找到財源。也許跟三五好友結伴出遊，或是配合公司規劃的短期出差，甚至到國外打工度假、留學等等。外地的所見所聞，都有可能成為你的靈感。小孟老師在此提醒你，不要只停留在大城巿，多到其他地方走走，也許剛好會遇你的金山。

B：新機會。(寶劍四正位)

牌面上有一名盤腿冥想的男子，他的背後有四把金色寶劍。

B：新機會。(寶劍四正位) 分享 facebook

這張牌表示在下半年，你會在新機會上找到財源。例如：你在尋找工作的過程中，找到比原有工作更好的條件，或是你嘗試在不同的領域，開啟了事業的第二春。小孟老師提醒你，你可藉由多接觸新事物，像是學習進修、參加講座、各種嘗試等等，來找到適合你的新天地。

C：網路。(聖杯七正位)

牌面上有七個浮在天空的杯子，裡面裝著各式各樣的物品。

C：網路。(聖杯七正位) 分享 facebook

這張牌表示在下半年，你會在網路上找到財源。也許是受到Youtuber、網紅的啟發，而開始了你的直播生涯，亦或是瀏覽到某篇文章，讓你卡關的頭腦茅塞頓開。小孟老師在此提醒你，儘管網路是實現夢想的福地，但你仍要記得量力而為，若忙到最後變卻一場空就可惜了。

D：投資。(錢幣七正位)

牌面上有一名拿著籃子的女子，準備採收樹上的金幣。

D：投資。(錢幣七正位) 分享 facebook

這張牌表示在下半年，你會在投資上找到財源。無論你的個性偏向保守，還是屬於想賺快錢的人，你都能在認真的做研究，與反覆驗證的過程中，一步步找到自己的脈絡。小孟老師在此提醒你，任何投資都有其風險，但切莫做你不甚了解的決定，才不會把辛苦賺來的錢給丟了。

E：引薦。(權杖四正位)

牌面上佇立著四根棍子，二名女子處在中間，有說有笑的互動。

E：引薦。(權杖四正位) 分享 facebook

這張牌表示在下半年，你會在別人的推薦下找到財源。倘若有人在下半年，主動向你引薦好的機會，或給予你一些忠告等等，請你務必要仔細聆聽，對方很有可能是你的貴人。小孟老師在此提醒你，當你感到苦無良方時，不妨主動向他人請教，也許對方還能為你指點迷津。