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退休到底有多可怕？用「退而不休」重新找回你人生的價值

2019-05-14 15:21聯合新聞網 普羅米修士

圖／Stocksnap
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說起「退休」這件事，其實有點像是有了蛀牙: 明明知道總有一天你必須處理它，但是心態上卻是能拖就拖，遲遲不肯面對；或是找盡各種權宜之計，讓自己過得舒服一些，但是內心仍是惴惴不安。

一般來說，「休息」是受到大家歡迎的，甚至多多益善。從每週休一天半、隔週休兩日，到週休二日，但仍覺得休息的時間不夠多(最好週休三日!)。既然退休之後就「天天都是星期天」，對於退休又何懼之有?

顯然擔心害怕的不是「休」，而是「退」!

「退」代表著要離開原本的環境，而環境的改變本來就會造成心理上的恐懼或排斥。「退」也代表著可能要歸還本來手上所擁有的(如權力、特權、尊榮)，而成為一無所有；「得而復失」、「由奢返儉」也會造成失落或是排斥。

從另一個角度來看，自己真正擔心害怕的，可能是如同那顆崩壞的蛀牙所必須面對的殘酷事實:「我原本是你吃飯的傢伙，現在卻要被你處理掉!」、 「被處理掉的蛀牙，就代表著沒有價值、沒有用處；不是被丟棄，就是被供著當作紀念品讓人懷念!」(你有想過蛀牙的感覺嗎？沒有，因為你只想到自己)

由「退休」衍生而來的另一個熱門字眼是「退而不休」。而以當下的氛圍來看，「退而不休」算是鼓勵和讚美的用語。既然退休了，不就應該好好休息、享受人生嗎? 為何還要鼓勵「退而不休」?

這顯然與那顆蛀牙有關: 要嘛希望自己不要成為蛀牙，或是其他的牙齒全掉光，只剩這顆蛀牙，還要靠吃飯它。簡單地說，「退而不休」所代表的不是「不甘心不想休」，就是「條件不足不能休」!

相互影響的人生慾望能量

與其他人生的重大事件(如結婚、生子)相比，退休更是人生的重大轉變。而由紫微十二宮的分析，也可以清楚地瞭解自己的心態與行為的傾向，讓這個轉變能夠順暢也順心。

雖然紫微十二宮有著各自的職掌，說明坐命當事者在人生各個面向的想法、行為模式及狀態好壞，但是單一宮位也會受到對宮的影響。例如: 命宮和遷移宮會互相影響，夫妻宮與事業宮會互相影響，福德宮與財帛宮會互相影響，以此類推。

換個說法: 我們可以想像在互為對宮的兩個宮位之間，有著一股看不見的慾望能量，連結著兩端的宮位。而這股能量只會在這兩個宮位之間流動、傳遞；而這兩個宮位的狀態好壞，也會受到這股能量的影響。

舉例來說: 遷移宮星曜強勢、旺盛，代表著坐命者在外人緣好、吃得開，或是喜歡參與社團活動。那麼他留給自己的時間必然比較少，花在觀照自己內在需求的時間也會比較少。相反地，如果遷移宮的星曜較弱(如化忌)，在外的人緣沒那麼好、吃不開或是常有挫折，坐命者自然不會常常想往外跑，而會花較多的時間觀照自己的需求；這種現象有一個較通俗的說法: 比較自私。而自私不正是一種對自己比較好的表現嗎?

同樣地，福德宮與財帛宮也會相互影響。財帛宮不佳，財務狀況不好，除了會影響福德宮所掌管的情緒、心情之外，坐命者也不太敢花錢來滿足自己的各種慾望。而福德宮不佳，也代表著精神較空虛、情緒不穩定或是容易焦躁不安，常常必須靠金錢(賺錢或花錢)來填滿空虛或焦躁。

子女宮和田宅宮也會相互影響。田宅宮除了代表坐命者在不動產方面的需求或行為模式，也代表著家運。子女宮不佳所代表的可能是坐命者與子女之間的相處對待關係不佳，或是子女的成就不如預期。在養兒防老的觀念逐漸式微之下，坐命者就可能會積極投資房地產(另一個較通俗的說法是: 養一個不會開口的兒子)，讓自己的晚年經濟生活有所保障。而親子之間的對待關係不佳，家中氣氛自然不好，也會影響田宅宮所代表的家運。相反地，如果田宅宮不佳，代表坐命者可能並不擁有豐厚的房產， 自然就會期望子女有能力奉養，讓自己能夠安享晚年。

而夫妻宮與官祿(事業)宮相互影響的情況更是明顯: 婚姻或感情的不順遂，當然會影響工作的心情或是工作的表現。同時，工作或事業上的不順遂，也會影響夫妻之間的感情或相處。再者，官祿宮星曜旺盛，坐命者事業心強，並將大量的精神與體力投入工作事業時，難免會忽略了婚姻或感情生活，而出現了風波與裂痕。而工作事業上的不如意與不順遂，也會讓人想要尋求在情感上的慰藉，讓自己不至於一無是處。

電影「退而不休」(Life In Overtime / Owatta Hito)中的男主角壯介，就是一個典型的例子。

" 頂著頂尖大學畢業的光環，並進入一流銀行工作，壯介表面上看來是人人稱羨的人生勝利組。但是仕途並不如他所預期地順遂，最後只得屆齡退休。

職場上想要有所作為的慾望得不到出口，壯介退休後藉著緬懷過去的一番風花雪月作為，並沒有得到妻子的認同。而意外地在文化中心結識了同樣喜愛文學的櫃檯小姐久里，讓壯介開始意亂情迷，對感情充滿了幻想。

因緣際會下，壯介接受了科技公司執行長的邀約，擔任公司的顧問。意氣風發的他覺得自己找到了職涯的第二春，但是在缺乏危機意識下，不顧妻子的反對接下了執行長的遺缺，也承擔了公司向銀行借貸的責任。

在客戶意外破產而無法付款的情況下，壯介的公司也面臨經營的危機，最後只能以倒閉收場。原本想要有一番作為的壯介，卻莫名其妙地背了一屁股的債。與櫃檯小姐久里的曖昧，最終也只是他一廂情願的幻想。

本來可以退休安穩過日子的壯介，卻跌落從未想像過的人生谷底。在愧疚與不願連累妻子的情況下，他接受了「卒婚」來重新整理夫妻之間的關係。"

在故事中，我們看到了夫妻宮與官祿宮相互影響的作用力(或是破壞力)，也意識到無論是職場的第二春或是感情的第二春，其實都只是想藉此告訴其他人: 「我還年輕、我還有用、我還有價值! 」(我不是蛀牙!)

推薦閱讀:你追求的，真的是你最看重的嗎？

退休其實是人生的修練

雖然大多數人對於退休的擔憂在於退休後的經濟能力問題，但是「退而不休」的關鍵還是在福德宮的旺弱。簡單地說，福德宮就是慾望的指標。

福德宮的星曜強勢，代表著坐命者愛錢、心態較積極、衝勁十足，當然也比較勞碌。例如天相坐命，福德宮必有七殺，也代表坐命者閒不下來，甚至有工作的狂熱。天府坐命，福德宮必有貪狼，代表坐命者企圖心與危機意識皆強，而且慾望難以滿足。

推薦閱讀：無可迴避的人生課題 – 人人都有殺破狼

如果福德宮的星曜較柔和(例如太陰、天同、天梁)，顯示坐命者較看得開，樂天知命、凡事不強求。也正是因為慾望不強，也才能隨遇而安，享受雲淡風輕的生活，達到真正休息的境界。

畢竟每個人的人生目標與人生歷練不同，身心能夠真正休息、享受人生，固然值得欣羨；但是閒不下來，還有事在忙，也代表另一種的人生價值。只要避開鑽牛角尖、想不開，處處煩惱、事事操心，能夠依照自己喜歡的方式生活，不也是一種幸福嗎?

雖然從職場離開，結束了在職業、工作上的勞動，但是人生的運勢、慾望並不會因為退休而有所停滯。人生自我實現的需求，可能因為職場的角色不再，而必須重新調整；但也可能因為少了職場角色的束縛，而重新找到了定位。

每個人的主星、吉星、煞星的數量都是相同的，在不同的排列與組合下，也不可能十二宮的星曜組合都是完美。瞭解及接受自己命盤的優與缺，找到自己的價值，退休既可以是休息，也可以是修練!

推薦閱讀：人生如牌局，你想贏得豐厚的籌碼，還是打一手精彩好牌？

青春並沒有尾巴，你看到的只是它揚起的灰塵!

人生的價值，不在於它的價格，而在於它的重量!

【更多精采內容，詳見沒有辦公室的人生策略長】

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