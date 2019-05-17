梧桐塔羅占卜：什麼危機影響著我的工作？

2019-05-17 14:57 聯合新聞網 文／梧桐塔羅授權提供



許多狀況往往發生在細微之間，正因為是細小之處我們才容易忽略，然後BOOM~殺得你措手不及，快來看一下有什麼狀況威脅著你吧！

首先讓自己心靈平靜下來，從四張牌中挑選一張，以直覺第一有感覺的牌為主。

請憑直覺選擇一張牌。 分享 facebook

NO.1

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選中這張牌的，梧桐建議你先做好面對困境的心理準備，你將面臨職場冰河時期，貧瘠艱困的工作狀態等著你，讓你在職場中一人撐的很辛苦，身邊沒有資源能夠讓你使用，也沒有貴人能夠拉你一把，整體而言就是叫天天不應，叫地地不靈，凡事只能靠自己撐過去，好好調整自己的心態，可別把自己逼死了！

NO.2

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目前你在工作中，要多注意人際關係的處理，不管是與他人的相處或是自身的溝通技巧等等都是你在近期工作中需要多加留意的部分，可以多方思考如何使自己溝通上更加圓滑、更加彈性，運用溝通的技巧為自己打造良好的人際關係，甚至使他人心服口服的幫助你，使你在職場中無往不利，最後梧桐小提醒，「人」永遠是最難解的問題，謹言慎行、細心觀察才能化解危機！

NO.3

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你在最近最大的危機就是太缺乏自信了！你要多相信自己的能力，勇敢展現出最有自信的你，你一直對自己覺得自卑，什麼事情的辦不好，很多麻煩都是自己造成的，總覺得同事們都不喜歡與我相處，你也在工作中找不到任何歸屬感，其實你在梧桐眼中是最棒的，這這牌代表著「自信、榮耀」代表你是很閃耀的！一定要拿出你的自信銷售你自己，你千萬不能妄自菲薄，你很有能力而去同事們也都喜歡你，許多事情都是你多慮了，好好拿出自信來，可別自己給自己製造危機了！

NO.4

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近期你在工作中的必定出現許多麻煩跟挑戰等著你，讓你忙得不可開交，但認真來看這些突發狀況對你來說還是在能力範圍內能夠處理的，甚至你還享受在其中，享受事情解決的成就感，梧桐建議你接下來要面對的這些狀況中有棘手的事情也不必太擔心，你有能力處理它，只是需要時間與精力去處理，面對任何危機梧桐都相信你能握起勝利寶劍，迎刃而解！