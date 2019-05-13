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梧桐塔羅占卜：你給人的第一印象是什麼？

2019-05-13 08:55聯合新聞網 文／梧桐塔羅授權提供

圖／stocksnap
圖／stocksnap
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人與人的相處往往第一印象就定生死，給人感覺舒服得體對方喜歡你是自然的，但如果你給人贓投鼠目、冷漠難相處的感覺，對方自然下意識就先把你淘汰了，來選張牌看看你給人的第一印象是什麼吧！

首先讓自己心靈平靜下來，從四張牌中挑選一張，以直覺第一有感覺的牌為主。

請憑直覺選擇一張牌。
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NO.1

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說起第一印象他人覺得你無比自信、胸有成竹，感覺你充滿內涵、學富五車，但容易給人一種高高在上、不易接近的感覺，覺得你很吝嗇，不願分享你所擁有的事物、學識，此牌本就代表著「自信、享樂」的涵義，但也僅限於個人，並非如聖杯六一般照拂他人、幫助他人，遇見新朋友時記得敞開心胸，才不會讓人覺得你難以高攀喔！

NO.2

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選中這張牌的朋友，大家對你的第一印象覺得你平易近人、非常好相處，你都會主動釋出你的善意幫助他人，有問題尋求你時都會盡心盡力協助他人，毫無保留，甚至能夠站在他人的立場為他人思考，因此你會發現許多人都喜歡跟你做朋友，很多人都喜歡找你聊心事，你就如同雙魚座善解人意，好好保持下去喔！

NO.3

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你給他人的第一印象最直接的就是人生勝利組啊！他人認為你以到達他內心所認為的巔峰狀態，這樣說不完全代表有錢有房有車、家庭美滿職場得意，而是指你的行為處事某些方面很成熟，是他人所渴望自己能夠變成這樣的類型，亦是你某方面的成就是他所憧憬的狀態，如同你的工作職階雖然並非最高級但你擁有和樂融融的家人，你的家庭就是他人一開始認識你時最深刻的印象最羨慕的部分了。

NO.4

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你給他人的第一印象，很溫馴、安靜、不邀功，凡事都是默默的承受，偏屬幕後活動的類型，但也不會因此而讓他人覺得你是愚鈍反應慢，正因為你過人的聰慧選擇隱蔽自己的鋒芒，不當出頭之人，但說實在的就算你選擇隱蔽鋒芒，舉手投足間你的內斂依然已展露無疑，大家都明白你才是真正擁有大智慧的聰明人啊！

＊本篇文章為《梧桐塔羅》授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

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