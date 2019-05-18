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每日星座運勢／雙魚身心放鬆有助靈感 財運異性緣佳

2019-05-18 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

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2019-05-18

牡羊座

平安是福，開車外出注意安全。

整體運：★★★☆☆

與情人在一起開車時更要注意集中精力，神經興奮過度易發生意外。今天比較健忘，家人交待要購買的東西，最好做一份備忘錄。傍晚運勢上升，參加聚會單身者有機會結識不少新的異性朋友。

愛情運：★★★★☆

單身者容易遇到自己的夢中情人，但有「愛在心頭口難開」的窘境。別緊張，大膽表白吧。

事業運：★★☆☆☆

事業運不太好，處事別太莽撞，小心白忙一場；與人交往應謹言慎行。

財運：★★★☆☆

財運普通，急功近利之心不可有。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：22:00-23:00瑪瑙黑

開運方位：西南方向

金牛座

幸運的一天。

整體運：★★★★★

邀幾個好友一起去郊外野餐，良好的愛情運勢易在這種場合顯露出來哦！誰說紙上談兵欠妥？今天的你便能因此提升自己的財運；行政工作人員與同事相處融洽，且頗得他們的喜歡。

愛情運：★★★★★

今日機緣一級棒！戀愛中人快約心上人去郊外踏青賞月吧！單身者安排短程旅行，就有機會與情人邂逅喔！

事業運：★★★★☆

自我推銷變得高超的時刻，人氣會自然地聚集到你身上。

財運：★★★★☆

賺錢不費力，業務工作者只要先前根基穩定，今日則可水到渠成。股票族今日可以獲利了結。

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：06:00-07:00珠貝白

開運方位：正北方向

雙子座

氣勢如虹，才藝發揮得暢快淋漓。

整體運：★★★★★

有機會參加業餘的時間團體娛樂活動。秀出自我，是一種推銷自己的方法。吹拉彈唱，只管拿出來表現，能贏得大家的喝采。如此出色的全方位展現自我，能得到不少異性的青睞，約上心動的對象單獨出來走走，讓雙方的交流進一步加深。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人愛情甜蜜幸福，進入平穩階段，不妨與對方討論終身大事，會有不錯的結果。

事業運：★★★★☆

遇到突發事件能夠冷靜理性的去處理，使所有問題都能以最有效的方式順利解決。

財運：★★★★★

財富回收的時刻，有金錢入帳的機會，得財比預期中的多一點。正財運強，先前如果沒有付出則不易感受到今日的甜果！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：08:00-10:00可可棕

開運方位：西南方向

巨蟹座

溫馨的一天。

整體運：★★★★☆

親手為戀人準備一頓豐盛的晚餐，即便味道不好，也會讓對方感到很溫暖；在同事空虛之時送出你的關愛，會讓對方感動不已；財運一般，今日的開支多為生活之用，不會造成經濟的負擔。

愛情運：★★★☆☆

單身者與家人或親近者的互動增加，感受到生活的美好；戀愛中的人應抽時間多陪伴對方。

事業運：★★★★★

應變能力非常強，當有緊急任務降臨時，能臨危不懼並快速整理好頭緒，有條不紊的順利解決。

財運：★★★☆☆

注意節流，倘若花錢沒有計劃，即使財神降臨也難以聚財。

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：05:00-07:00水鑽藍

開運方位：正北方向

獅子座

成由節儉，敗由奢。

整體運：★★★☆☆

曖昧不明的關係終於在今天明朗，但是雙方的性格不是很合適，因而喜悅之中暗藏陰影；今天加班，像跑馬拉松一樣疲倦，不如回家好好休息；金錢運一般，雖然獎金頗為豐厚，但是不可太奢侈無度地生活哦。

愛情運：★★★★☆

與另一半的相處甜蜜，兩人的感情有了進一步發展；單身者有機會尋到合適的對象。

事業運：★★★☆☆

做事很有效率，容易找到有效而快捷的辦事方法，別忘了與大家一起分享喔！

財運：★★★☆☆

喜歡玩金錢遊戲的冒險一族變得有點猶豫，小心損失慘重。

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：05:00-06:00水晶紫

開運方位：正西方向

處女座

己所不欲，勿施於人。

整體運：★★★☆☆

今天易得罪人而不自知，也聽不進別人的勸，應不斷提醒自己注意言行，不可把不耐全放在臉上；對愛人要求很高，會不斷要求對方改善，這樣會讓他煩不勝煩；開源節流，增加收入，理性消費，做好預算是年輕人收支節餘資金做為投資用資金最先要做的事。

愛情運：★★★☆☆

通過朋友介紹可認識許多異性朋友，不必太在意自己是否受到大家的喜歡，自然一點就好！

事業運：★★★☆☆

事情計劃安排好了就不要再東想西想，與其在無關的細節上鑽牛角尖，不如多做點事！

財運：★★★☆☆

購物前不妨預先列出清單，分批購買，此法雖無法節流，卻能掌握錢財的流向！

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：05:00-06:00咖啡棕

開運方位：東南方向

天秤座

情緒高漲的一天。

整體運：★★★★☆

今天投資獲利的機會高，可四處跑跑廣開財路，長期投資的前景比較不錯；以前的默默耕耘、日積月累在今天有較高機會得到最佳的釋放時機；情緒較高亢的你找幾個朋友去酒吧或KTV釋放一些精力吧。

愛情運：★★★★☆

戀愛中人愛情進展相對平順，容易因錢而起衝突，要有一方肯妥協才能避免爭吵！

事業運：★★★★☆

顯得非常自信，覺得自己有足夠的實力去完成頭腦中的計劃，運勢很旺，加油！

財運：★★★★☆

容易有意外驚喜，但不宜過度投機。

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：11:00-12:00珍珠白

開運方位：正西方向

天蠍座

心情不錯，頭腦清醒讓思路也變得清晰起來。

整體運：★★★☆☆

閒暇時可以去投資市場看看，今天對資源類投資標的比較有領悟力，稍花心思就能從中挖到商機。頭腦清晰時也適宜多看看書，給自己補充專業知識，對工作很有幫助。

愛情運：★★★☆☆

已婚者與其讓時間磨損你的愛情，不如多花些心思製造愛情中的浪漫和驚奇喔！

事業運：★★★☆☆

感覺平淡，不妨串串門子，送些小禮物給親朋好友。禮多人不怪，你也會開心的喔！

財運：★★★★☆

穩中有漲，偏財還不斷。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：23:00-24:00深茄紫

開運方位：西北方向

射手座

付出多能有所回報。

整體運：★★★☆☆

今天要花很多心思討好戀人，腦細胞損失不少，但能獲得想要的效果，很值得；感情的投資是一筆不小的數目，但這種花費也沒白費，不要太心痛了；心情愉悅，讓你做起事來都感覺輕鬆許多。

愛情運：★★★★☆

已婚者和另一半在忙上忙下的同時，別忘了感謝對方陪你共同努力的辛勞唷！

事業運：★★★☆☆

運勢轉明，可藉機嘗試新的挑戰，改善並擴大人際交往，會有豐厚的回報。

財運：★★☆☆☆

複雜、高難度型的金錢遊戲不太適合在今天玩。

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：15:00-17:00咖啡棕

開運方位：正東方向

摩羯座

愛情有新情況出現哦！

整體運：★★★☆☆

桃花接踵而至，但每朵桃花出現的方式都不盡相同，還得睜大雙眼哦！熱衷於股市投資的人今天不要急著出手，時機還未成熟；工作中會有不錯的表現機會，可別老待在家裡，機會多來自公司組織的活動哦！

愛情運：★★★★☆

夫妻感情融洽，沉浸在家庭的歡樂氣氛中；戀愛中人走訪雙方父母，商討結婚事宜。

事業運：★★★☆☆

可做自己長久以來一直想做的事，易如願以償；在圖書館、休閒中心易遇到貴人。

財運：★★☆☆☆

莫過度斤斤計較，否則恐淪為他人眼中的小氣財神。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：22:00-23:00香檳金

開運方位：西北方向

水瓶座

愛情出現小巔峰。

整體運：★★★☆☆

玩的機會比較多，單身者有機會在娛樂場所或者聚會中結識不錯的異性，要好好把握機會哦；學習易受外界的干擾難以專心，不如休息片刻再繼續，反而有突破；今天不宜做風險過大的投資，可以買些穩定性強的理財產品，增值機率頗高。

愛情運：★★★★☆

愛情運頗佳，有心上人了嗎？別遠遠地看著，主動追求才會感受到愛情的甜蜜唷！

事業運：★★★☆☆

心情不錯，有時間的話，不妨幫助身邊的人做些力所能及的事，會讓你感到充實而快樂。

財運：★★★☆☆

適合做長遠的規劃，放長線，釣大魚。

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：09:00-11:00芒果黃

開運方位：正西方向

雙魚座

身心舒暢，有利拓展人脈。

整體運：★★★★★

出門會有好運，窩在家裡會錯過許多機會。今天多參加集體活動可交到許多朋友，而且身心放鬆後會讓你看到更多美好的事物，啟發靈感。異性緣佳，有戀愛機會，還能賺取不少異性財。

愛情運：★★★★☆

單身者有不少發展戀情的機會；戀愛中的人容易在戀人身上獲得驚喜，別忘了感恩。

事業運：★★★★☆

與夥伴合作默契十足，適合參加團體競賽、表演等，拿到好成績的機會大，獎金頗豐。

財運：★★★★☆

財運旺旺日，得財的方式包括中獎、分紅、收到禮物禮金等等。正財部分的收穫多寡則與先前的努力有關係。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：16:00-18:00芙蓉晶粉

開運方位：正東方向

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