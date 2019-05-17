每日星座運勢／摩羯財運利小額投資 愛情際遇不錯

2019-05-17 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-05-17

牡羊座

任務需借助外力完成。

整體運：★★☆☆☆

單身者在聚會前往自己的包包裡噴點香水，愛情運會得到提升。花錢花得一點也不心疼，即使荷包殷實也不該把錢花到毫無用處的地方哦！付出的多收穫卻甚微，內心難免感到有點失落。

愛情運：★★★☆☆

單身者在感情上風平浪靜，少有波瀾；已婚者對另一半顯得挑剔，小心對方受不了。

事業運：★★☆☆☆

追求的慾望異常強烈，過於重視得失，易使你產生憤世嫉俗的情緒，不知審視並改正自己做得不足的地方。

財運：★★☆☆☆

錢財的處理較不能順心，有散財傾向。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：19:00-20:00珊瑚橙

開運方位：西北方向

金牛座

運勢攀高的一天，表現機會頗多。

整體運：★★★★☆

有經驗的同事是你今天的貴人，工作中遇到的難題不妨多請教，對方一語點中要害，讓你有茅塞頓開之感。投資運順暢，多與朋友交談，易得到有價值的線索，行動迅速就有希望迎來財神爺的幸運光顧。

愛情運：★★★★☆

戀愛不錯，出了偷閒跟異性朋友喝杯咖啡外，可別忽略了家裡的另一半，陪他吃頓山珍海味吧！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，頭腦靈活而且冷靜，複雜的工作到你手上仍然可以運作順心。

財運：★★★★☆

得財自然而且順利，遇到金錢面的疑難雜症也能因為貴人的相助而逢凶化吉。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00白鋼銀

開運方位：正東方向

雙子座

多與人互動，會有好運。

整體運：★★☆☆☆

感情生活會有小小的驚喜，對方的關心會讓你很感動。偏財運不濟，難有錢財進帳，不如轉攻為守，這樣財運才有突破。工作氣氛較輕鬆，當同事們聊天的時候，別一個人躲在角落裡，參與其中才會更快樂。

愛情運：★★★☆☆

異性緣佳，單身者在桃花叢中徘徊，但戀愛成功的機率不高；已婚者易因小孩的事而吵架。

事業運：★★★☆☆

按部就班的一天，只是少了一些積極性，主動一些會有更好的表現喔！

財運：★☆☆☆☆

財氣變化多端的一天，不宜投資理財，更不適合賭博。處理金錢問題要採取保守策略。

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：18:00-20:00深茄紫

開運方位：正北方向

巨蟹座

今天頗受異性歡迎。

整體運：★★★☆☆

異性緣良好，易會遇到以試探性方式向你示以好感的異性，瞅準目標，今天是個收穫愛情的好日子；錢財守得太緊反而容易散財，小額借出款項會有意外驚喜；工作中太謹慎會給人畏首畏尾的感覺，具備膽識才是你發揮優勢的關鍵哦！

愛情運：★★★★☆

是表白的好日子，單身者可大膽向心儀的對象示愛；有伴侶者可正面向伴侶表達愛意。

事業運：★★☆☆☆

事業運不太穩定，不宜處理紛繁複雜的事務；管理者應授權，放手讓部屬來做。

財運：★★★☆☆

千萬別投機，因為投機運奇差無比。

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：19:00-20:00珠貝白

開運方位：西南方向

獅子座

生活需要調劑，一味撲在工作上會造成很大的壓力。

整體運：★★★★☆

今天可以邀請朋友去海吃一頓，美味的食物讓你的心情舒暢。工作上與同事之間的配合默契，進展得有聲有色，有望獲得上司的嘉獎。桃花運不錯，有機會與心儀的對象進一步發展，不要錯過機會。

愛情運：★★★☆☆

感性的一天，感情很豐富，很想跟情人同進同出，主動約對方去共進晚餐吧！

事業運：★★★★★

事業運頗優，特別有利於業務開發工作，上班族也會有好事降臨，想與主管溝通的就趁今日吧！

財運：★★★☆☆

想賺錢別投機，努力工作比較實在。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：04:00-06:00硃砂紅

開運方位：正東方向

處女座

心神安靜，不被外物所打擾。

整體運：★★☆☆☆

今天你很想表現自己的愛心，能善待身邊的每一個人，對伴侶也會表現出超乎尋常的關心。理財方面今天會受到小人的覬覦，但你穩重的表現讓對方產生一種睿智與豁達的感覺，似乎無從下手。

愛情運：★★★☆☆

單身者想戀愛要做好心理準備，情路較為坎坷。喜歡的難追到，不喜歡的難拒絕。

事業運：★★☆☆☆

今天你只要按照自己的心意做事就好，強迫自己去幫助他人，反倒容易被誤會。

財運：★★★☆☆

欠缺開源的企圖心，恐怕看得到金子卻拿不到金子。

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：14:00-16:00睡蓮紫

開運方位：正南方向

天秤座

顯得粗心，有遺失錢財的傾向。

整體運：★★★☆☆

今天要多留意生活細節，粗心大意會讓你損失一些貴重的東西，事後再後悔已不能亡羊補牢。工作能抓大方向，很有計劃性，容易有收成，若能在細節處多留心，會有更好的成績。戀愛運較弱，宜等待時機。

愛情運：★★☆☆☆

談錢傷感情，雙方間容易為金錢而起紛爭喔！

事業運：★★★★☆

事業運勢佳，有利求職。求職者不妨到人才市場或到招聘網轉轉，易有不錯的機會。

財運：★★☆☆☆

金錢上有點小狀況，尤其是業務、主管級人物，特別容易產生業績、營運壓力。

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：23:00-24:00薔薇粉

開運方位：正北方向

天蠍座

心情愉快，內心充滿希望。

整體運：★★★★☆

很多工作需要在今天處理，幸而你心態平和，能冷靜處理，良好的心態也讓你有不小的收穫。可以忙裡偷閒與同事互動，在工作方面會受到一些啟發。與另一半的互動較少，應抽時間為對方製造一些驚喜。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運普通，然而，在職場上容易得到異性的助力喔！

事業運：★★★★☆

運勢佳，生意人主動向外擴展，可望找到不錯的合作夥伴，並有機會得到贊助。

財運：★★★☆☆

滿腦子都想著錢錢錢！財運好壞參半，有進有出，宜平穩運作，不利過度投機。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：06:00-07:00祖母綠

開運方位：正西方向

射手座

運勢較低，給自己信心，不要垂頭喪氣。

整體運：★☆☆☆☆

今天較感性，想要沉浸在自己的感情世界裡，不想理會那些凡塵俗事。財運方面表現較差，一些過往債務需要清算，讓你頭疼不已。精神狀態不佳，工作起來也不順利，休息時可與好友出去玩樂一番，別把自己憋壞了。

愛情運：★☆☆☆☆

又亂發脾氣了，別再挑剔對方了，想想對方可愛的地方！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，雜事多多，要耐著性子，否則恐欲速則不達。

財運：★☆☆☆☆

我看還是靜觀其變吧，潛在的風險太大了。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：07:00-08:00夕陽橙

開運方位：正東方向

摩羯座

想推銷產品先推銷自己。

整體運：★★★★★

愛情際遇不錯，身邊圍繞著的異性中耿直而又帶點憨氣的對象與你特別有緣；營銷人員應懂得包裝行銷自己，這樣比較容易讓客戶挑中而促成合作；注意工作應酬對身體健康的影響，吸煙喝酒適度就好。

愛情運：★★★★☆

今日適合與心上人密切的互動，想辦法爭取共進晚餐的機會。

事業運：★★★★☆

事業運頗優，態度上雖保守，可是良好的工作態度能使你快速的完成手邊的工作。

財運：★★★★☆

財運順利，有得財的機會，而且今日對金錢的敏銳度提升，有利於小額投資。

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：13:00-15:00碧空藍

開運方位：西南方向

水瓶座

天降奇緣讓今天成為值得記憶的時刻。

整體運：★★★☆☆

今天週遭纏繞著頗濃厚的戀愛氣息，若有親朋好友熱心為你介紹，一定不要害羞拒絕。財運方面適合賺取正財，投機取巧容易血本無歸，對於他人的小道消息別輕信。工作上有與人合作的機會，而且你能夠提出有創意的構想，易獲得好評。

愛情運：★★★☆☆

別冷落了另一半，有時間不妨陪同伴侶去看一場浪漫的愛情電影，可讓感情迅速升溫。

事業運：★★★★☆

想要拼拼看的心理，會讓你超時工作，腦子馬不停蹄的思索如何佈局，也會主動尋覓新契機。

財運：★★☆☆☆

財運有點小狀況，有金錢上的困擾，尤其是業務、主管級人物，特別容易產生業績營運壓力。

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：23:00-24:00石榴紅

開運方位：東北方向

雙魚座

真情的流露很讓人心動。

整體運：★★★☆☆

今天的思念之情特別濃烈，和戀人分開時表現出的依依不捨，易讓對方更加愛你；朋友到你家做客的機率很大，難免要讓你有些破費，不過因此能換來好心情；很懂得處理與同事間的關係，相處會很融洽。

愛情運：★★★☆☆

已婚者希望獲得另一半的尊重，幸好對方特別能配合你，你也應多理解對方才好喔！

事業運：★★★☆☆

人際關係出現明朗轉變，人氣指數逐漸攀升。你的身邊將出現熱心、忠誠的朋友。

財運：★★☆☆☆

與金錢無緣的一天，把焦點放在更有意義的事情上吧！

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：20:00-22:00大理石灰

開運方位：東北方向





