每日星座運勢／天蠍好事連連精神爽 戀情急速加溫

2019-05-16 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-05-16

牡羊座

自娛自樂也很充實。

整體運：★★★☆☆

單身貴族看到周圍的情侶們都濃情蜜意，心裡感到特別的孤獨，不妨去健健身、上上網，既能排除寂寞感又能讓你變得充實；工作精力旺盛，辦事效率大有提高；投資切忌盲目跟風，小心因此摔跟頭。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛運很背，彼此的爭執多，不要太愛比較囉，因為比贏了又怎樣！

事業運：★★★★★

今日的事業運棒呆了，有領導帶頭的機會。可是呢，今天八成會忙翻天，許多事情會同時進行，可要耐著性子來處理喔！

財運：★★★☆☆

財運一般，投機上你有認賠的肚量，投資上也要多注意。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：13:00-14:00玉米黃

開運方位：正北方向

金牛座

放鬆心情，機會無處不在。

整體運：★★★★☆

身邊某位異性朋友與你說話時表現得有些異常，會有意外的桃花哦！切忌盲目跟風投資，今天會遇小股財運順風，把握得當便能有所收穫；陌生人一句不經意的提醒便能激起你無限的創作靈感。

愛情運：★★★★☆

已婚者對另一半的要求頗多，對方不能滿足你的要求時，易讓你生氣，爭吵的機率頗高。

事業運：★★★★☆

加強管理能力，有發揮的機會就好好表現，把掌控權推給他人會讓人覺得你是推卸責任唷！

財運：★★★☆☆

隨時注意投資動態，有機會可以小賺一筆。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：09:00-11:00翡翠綠

開運方位：西南方向

雙子座

情緒波動太大，易與另一半發生爭執。

整體運：★★☆☆☆

已婚者與另一半在一起少談論金錢，不然會成為導火索，引起火山爆發。工作按部就班，不會出現大的阻礙，就算有小問題也能及時解決，這可要得益於良好的人際關係，他人的協助功不可沒。

愛情運：★☆☆☆☆

不安寧的一天，情侶夫妻間特別容易有金錢衝突，不愉快時容易在金錢上大作文章。

事業運：★★★☆☆

心態很好，雖然面臨較大的工作壓力，但你多能樂觀對待。

財運：★★☆☆☆

用心理財，小心透支。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：13:00-15:00嫩芽綠

開運方位：正南方向

巨蟹座

你的交際圈在很大程度上影響著你的消費。

整體運：★★★★☆

工薪階級如不顧自己的實際消費能力而盲目攀比容易導致財政緊張，應根據自己收入和實際需要進行合理消費；對愛人保持一種性吸引力，會讓感情更持久穩定；由於平時多才多藝、善於交際，今天在工作中遇到困難時能得到異性助力。

愛情運：★★★★☆

著裝還是休閒一些為好，你也不想讓戀人覺得不自在吧。

事業運：★★★★☆

公事繁忙，少有自己的時間，適當去野外走走能減輕壓力。情報運不錯，不用刻意打聽，就能知道公司的不少內幕。

財運：★★★☆☆

今日出手大方，慷慨，所以呢荷包有錢也不容易留住。適合請客來做點人際關係。

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：16:00-18:00琉璃銀

開運方位：西南方向

獅子座

火爆的脾氣會惹來麻煩。

整體運：★★★☆☆

出門在外難免與人有些小磕碰，只要沒有什麼損失，用不著那麼大火氣，忍一時風平浪靜。與朋友協商合夥投資的問題時，要多些耐性，冷靜客觀地進行分析，作一個大體規劃，做到心中有底。

愛情運：★★☆☆☆

別太憂鬱，事情沒你想得嚴重，發生爭執時，趕快道歉就沒事囉！

事業運：★★★☆☆

工作心態不穩定，難以集中精神，因外界因素的干擾，很容易分散注意力。

財運：★★★☆☆

對高級享受特別感興趣，喜歡到高級餐廳享受，小心看住荷包，量入為出才好唷！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：08:00-10:00玉髓紅

開運方位：正東方向

處女座

適合放鬆身心，別給自己太大的壓力。

整體運：★★☆☆☆

今天感覺不太順利，另一半會因為一點小事而與你爭吵，讓你心煩，減少與對方相處的時間可避免許多不愉快。工作遇到瓶頸，讓你難以施展，向同事求援可扭轉局勢。可以花些錢享受一番，擺脫煩惱。

愛情運：★★☆☆☆

有什麼話就直接告訴另一半，吞吞吐吐的會讓對方很反感唷！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，外力干擾多，自身的情緒也不穩定，突發狀況會讓你來不及應變。

財運：★★★☆☆

注意貪小便宜的心態，易導致因小失大的危機。

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：23:00-24:00玫瑰紅

開運方位：東南方向

天秤座

不可強求他人辦事，理性地看待為好。

整體運：★☆☆☆☆

若別人不願意幫你，大可不必生氣，從他人的角度多考慮，或許對方有為難之處，對方會因你的善解人意而心存感激。花錢請朋友吃喝，大可不必講排場，只要雙方都盡興，又不影響友情，實惠一些來得更好。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情運低落，容易因為表達不清而導致誤會，所以不要急著處理愛情上棘手的問題。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，日子過得很忙碌，可是愈急愈容易出錯呢！

財運：★★☆☆☆

小財多在不知不覺中流失，不宜胡亂投資！

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00脆梅青

開運方位：西南方向

天蠍座

好事連連。

整體運：★★★★★

今天可謂人逢喜事精神爽，有了老天的相助，連緣分都來得快。不要僅僅局限於眼前的利益，好機會其實還在更遠的地方。事業運極佳，身邊的朋友易助你挖掘自身潛力，從而將事業運推向最高點。

愛情運：★★★★☆

戀情急速加溫，你的戀情令人羨慕，也容易引來一堆好奇者。

事業運：★★★★★

今日的事業運好得不得了，有許多的機會讓你發揮運用呢！而且容易得到異性朋友同事從中協助。

財運：★★★★☆

財運順遂的一天，缺錢時不妨找長輩協助，很容易得到支援喔！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：07:00-08:00香檳金

開運方位：西南方向

射手座

是與朋友冰釋前嫌的好時機。

整體運：★★★☆☆

朋友間發生誤會時，表現真誠的一面尋求和解，可重拾他對你的信賴；不要被別人的財經消息牽著鼻子走，這樣只會讓自己損失更慘重；雙人感情濃情蜜意，都有安定下來的想法。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會體驗到異國戀；戀愛中的人容易在親朋好友的強烈要求下結婚。

事業運：★★★☆☆

心緒較煩亂，對於一成不變的工作和環境感到厭煩，做什麼事都顯得不順心，需精心。

財運：★★★☆☆

花費較大，錢財可交給貼心人管理。

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：15:00-17:00乳酪白

開運方位：正北方向

摩羯座

工作壓力較大，造成思緒混亂。

整體運：★★☆☆☆

今天你對待感情顯得溫和了很多，對另一半的無理取鬧也只是一笑而過。投資上不會為了賺錢而盲目投資，反而把錢用於知識和感情的投資上，為日後的豐厚收入埋下伏筆。工作帶來的負荷過重，要注意調整。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人戀情變化起伏，上半天彼此間的誤會也比較多，下半天狀況慢慢改善。

事業運：★★☆☆☆

不要想太多，把該做的事情優先處理好，別因小事而分心。

財運：★★☆☆☆

錢財上有斤斤計較的現象，不易進財。

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：17:00-19:00臘梅白

開運方位：東北方向

水瓶座

多關注人際關係上微妙的變化。

整體運：★★★☆☆

事業運較差，有些工作上的問題還是自己解決比較好，牽扯他人反而更麻煩。社交運一般，與同事之間的相處不可太密切，他人的隱私還是少打聽為妙。財運攀高，有機會從身邊的人、事、物中發現商機。

愛情運：★★★☆☆

已婚者在另一半心目中的地位提升，但要為對方付出的也更多。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，情緒不穩定，容易感傷或感歎，先穩定自身的情緒才能有好的效率。

財運：★★★★☆

財運不錯，不妨玩玩樂透，手氣不錯唷！

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：19:00-20:00和闐玉白

開運方位：正南方向

雙魚座

愛情走到盡頭，應學會放手。

整體運：★★★★☆

苦苦守候的一份愛情不見得就是最後的結局，放開它你同樣能獲得幸福。投資時頗懂得規避風險，讓你的財運好上加好。工作熱情高揚，極易發現工作中的契機，可望有所突破。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運略差，今日暫時別想愛情的問題唷！

事業運：★★★★★

事業運還不錯，多能得到外界的助力，適合群策群力型或是對外接觸型的工作喔！

財運：★★★★☆

財運不錯，適合暗暗的賺，暗中處理財務問題，可別輕易洩漏得財的消息，否則錢財露白危險就來。

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：08:00-09:00鈦晶金

開運方位：正東方向





