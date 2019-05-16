每日星座運勢／天蠍好事連連精神爽 戀情急速加溫
2019-05-16
牡羊座
自娛自樂也很充實。
整體運：★★★☆☆
單身貴族看到周圍的情侶們都濃情蜜意，心裡感到特別的孤獨，不妨去健健身、上上網，既能排除寂寞感又能讓你變得充實；工作精力旺盛，辦事效率大有提高；投資切忌盲目跟風，小心因此摔跟頭。
愛情運：★☆☆☆☆
戀愛運很背，彼此的爭執多，不要太愛比較囉，因為比贏了又怎樣！
事業運：★★★★★
今日的事業運棒呆了，有領導帶頭的機會。可是呢，今天八成會忙翻天，許多事情會同時進行，可要耐著性子來處理喔！
財運：★★★☆☆
財運一般，投機上你有認賠的肚量，投資上也要多注意。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：4
吉時吉色：13:00-14:00玉米黃
開運方位：正北方向
金牛座
放鬆心情，機會無處不在。
整體運：★★★★☆
身邊某位異性朋友與你說話時表現得有些異常，會有意外的桃花哦！切忌盲目跟風投資，今天會遇小股財運順風，把握得當便能有所收穫；陌生人一句不經意的提醒便能激起你無限的創作靈感。
愛情運：★★★★☆
已婚者對另一半的要求頗多，對方不能滿足你的要求時，易讓你生氣，爭吵的機率頗高。
事業運：★★★★☆
加強管理能力，有發揮的機會就好好表現，把掌控權推給他人會讓人覺得你是推卸責任唷！
財運：★★★☆☆
隨時注意投資動態，有機會可以小賺一筆。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：2
吉時吉色：09:00-11:00翡翠綠
開運方位：西南方向
雙子座
情緒波動太大，易與另一半發生爭執。
整體運：★★☆☆☆
已婚者與另一半在一起少談論金錢，不然會成為導火索，引起火山爆發。工作按部就班，不會出現大的阻礙，就算有小問題也能及時解決，這可要得益於良好的人際關係，他人的協助功不可沒。
愛情運：★☆☆☆☆
不安寧的一天，情侶夫妻間特別容易有金錢衝突，不愉快時容易在金錢上大作文章。
事業運：★★★☆☆
心態很好，雖然面臨較大的工作壓力，但你多能樂觀對待。
財運：★★☆☆☆
用心理財，小心透支。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：5
吉時吉色：13:00-15:00嫩芽綠
開運方位：正南方向
巨蟹座
你的交際圈在很大程度上影響著你的消費。
整體運：★★★★☆
工薪階級如不顧自己的實際消費能力而盲目攀比容易導致財政緊張，應根據自己收入和實際需要進行合理消費；對愛人保持一種性吸引力，會讓感情更持久穩定；由於平時多才多藝、善於交際，今天在工作中遇到困難時能得到異性助力。
愛情運：★★★★☆
著裝還是休閒一些為好，你也不想讓戀人覺得不自在吧。
事業運：★★★★☆
公事繁忙，少有自己的時間，適當去野外走走能減輕壓力。情報運不錯，不用刻意打聽，就能知道公司的不少內幕。
財運：★★★☆☆
今日出手大方，慷慨，所以呢荷包有錢也不容易留住。適合請客來做點人際關係。
貴人星座：天秤座
幸運數字：8
吉時吉色：16:00-18:00琉璃銀
開運方位：西南方向
獅子座
火爆的脾氣會惹來麻煩。
整體運：★★★☆☆
出門在外難免與人有些小磕碰，只要沒有什麼損失，用不著那麼大火氣，忍一時風平浪靜。與朋友協商合夥投資的問題時，要多些耐性，冷靜客觀地進行分析，作一個大體規劃，做到心中有底。
愛情運：★★☆☆☆
別太憂鬱，事情沒你想得嚴重，發生爭執時，趕快道歉就沒事囉！
事業運：★★★☆☆
工作心態不穩定，難以集中精神，因外界因素的干擾，很容易分散注意力。
財運：★★★☆☆
對高級享受特別感興趣，喜歡到高級餐廳享受，小心看住荷包，量入為出才好唷！
貴人星座：水瓶座
幸運數字：2
吉時吉色：08:00-10:00玉髓紅
開運方位：正東方向
處女座
適合放鬆身心，別給自己太大的壓力。
整體運：★★☆☆☆
今天感覺不太順利，另一半會因為一點小事而與你爭吵，讓你心煩，減少與對方相處的時間可避免許多不愉快。工作遇到瓶頸，讓你難以施展，向同事求援可扭轉局勢。可以花些錢享受一番，擺脫煩惱。
愛情運：★★☆☆☆
有什麼話就直接告訴另一半，吞吞吐吐的會讓對方很反感唷！
事業運：★☆☆☆☆
事業運不佳，外力干擾多，自身的情緒也不穩定，突發狀況會讓你來不及應變。
財運：★★★☆☆
注意貪小便宜的心態，易導致因小失大的危機。
貴人星座：處女座
幸運數字：6
吉時吉色：23:00-24:00玫瑰紅
開運方位：東南方向
天秤座
不可強求他人辦事，理性地看待為好。
整體運：★☆☆☆☆
若別人不願意幫你，大可不必生氣，從他人的角度多考慮，或許對方有為難之處，對方會因你的善解人意而心存感激。花錢請朋友吃喝，大可不必講排場，只要雙方都盡興，又不影響友情，實惠一些來得更好。
愛情運：★☆☆☆☆
愛情運低落，容易因為表達不清而導致誤會，所以不要急著處理愛情上棘手的問題。
事業運：★★☆☆☆
事業運略差，日子過得很忙碌，可是愈急愈容易出錯呢！
財運：★★☆☆☆
小財多在不知不覺中流失，不宜胡亂投資！
貴人星座：射手座
幸運數字：7
吉時吉色：10:00-11:00脆梅青
開運方位：西南方向
天蠍座
好事連連。
整體運：★★★★★
今天可謂人逢喜事精神爽，有了老天的相助，連緣分都來得快。不要僅僅局限於眼前的利益，好機會其實還在更遠的地方。事業運極佳，身邊的朋友易助你挖掘自身潛力，從而將事業運推向最高點。
愛情運：★★★★☆
戀情急速加溫，你的戀情令人羨慕，也容易引來一堆好奇者。
事業運：★★★★★
今日的事業運好得不得了，有許多的機會讓你發揮運用呢！而且容易得到異性朋友同事從中協助。
財運：★★★★☆
財運順遂的一天，缺錢時不妨找長輩協助，很容易得到支援喔！
貴人星座：天蠍座
幸運數字：1
吉時吉色：07:00-08:00香檳金
開運方位：西南方向
射手座
是與朋友冰釋前嫌的好時機。
整體運：★★★☆☆
朋友間發生誤會時，表現真誠的一面尋求和解，可重拾他對你的信賴；不要被別人的財經消息牽著鼻子走，這樣只會讓自己損失更慘重；雙人感情濃情蜜意，都有安定下來的想法。
愛情運：★★★★☆
單身者有機會體驗到異國戀；戀愛中的人容易在親朋好友的強烈要求下結婚。
事業運：★★★☆☆
心緒較煩亂，對於一成不變的工作和環境感到厭煩，做什麼事都顯得不順心，需精心。
財運：★★★☆☆
花費較大，錢財可交給貼心人管理。
貴人星座：射手座
幸運數字：9
吉時吉色：15:00-17:00乳酪白
開運方位：正北方向
摩羯座
工作壓力較大，造成思緒混亂。
整體運：★★☆☆☆
今天你對待感情顯得溫和了很多，對另一半的無理取鬧也只是一笑而過。投資上不會為了賺錢而盲目投資，反而把錢用於知識和感情的投資上，為日後的豐厚收入埋下伏筆。工作帶來的負荷過重，要注意調整。
愛情運：★★★☆☆
戀愛中的人戀情變化起伏，上半天彼此間的誤會也比較多，下半天狀況慢慢改善。
事業運：★★☆☆☆
不要想太多，把該做的事情優先處理好，別因小事而分心。
財運：★★☆☆☆
錢財上有斤斤計較的現象，不易進財。
貴人星座：金牛座
幸運數字：3
吉時吉色：17:00-19:00臘梅白
開運方位：東北方向
水瓶座
多關注人際關係上微妙的變化。
整體運：★★★☆☆
事業運較差，有些工作上的問題還是自己解決比較好，牽扯他人反而更麻煩。社交運一般，與同事之間的相處不可太密切，他人的隱私還是少打聽為妙。財運攀高，有機會從身邊的人、事、物中發現商機。
愛情運：★★★☆☆
已婚者在另一半心目中的地位提升，但要為對方付出的也更多。
事業運：★★☆☆☆
事業運略差，情緒不穩定，容易感傷或感歎，先穩定自身的情緒才能有好的效率。
財運：★★★★☆
財運不錯，不妨玩玩樂透，手氣不錯唷！
貴人星座：天秤座
幸運數字：7
吉時吉色：19:00-20:00和闐玉白
開運方位：正南方向
雙魚座
愛情走到盡頭，應學會放手。
整體運：★★★★☆
苦苦守候的一份愛情不見得就是最後的結局，放開它你同樣能獲得幸福。投資時頗懂得規避風險，讓你的財運好上加好。工作熱情高揚，極易發現工作中的契機，可望有所突破。
愛情運：★★☆☆☆
戀愛運略差，今日暫時別想愛情的問題唷！
事業運：★★★★★
事業運還不錯，多能得到外界的助力，適合群策群力型或是對外接觸型的工作喔！
財運：★★★★☆
財運不錯，適合暗暗的賺，暗中處理財務問題，可別輕易洩漏得財的消息，否則錢財露白危險就來。
貴人星座：金牛座
幸運數字：3
吉時吉色：08:00-09:00鈦晶金
開運方位：正東方向
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