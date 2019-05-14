每日星座運勢／天秤愛情高峰在今日 事業明顯突破

2019-05-14 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



圖／ingimage 分享 facebook

2019-05-14

牡羊座

關心家人，才能更瞭解彼此的想法。

整體運：★★★★☆

另一半對你的不滿，極易積累在今日爆發，對他好點，澆熄他心中的怒火。商舖經營者可望在今天下午三點至五點迎來銷售高峰。上班族工作缺乏激情，一切維持在常態，難以有大的進展。

愛情運：★★☆☆☆

雙方價值觀的差異會讓溝通失敗，少說兩句會更好。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，沒什麼特殊的變化，把份內事做完就可以了。

財運：★★★★★

財運順暢，賺錢不太費力，股票族可憑著直覺與分析而小有收穫；商務談判者有機會接到訂單；對於一般上班者的力量不大。

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：04:00-06:00琉璃銀

開運方位：東南方向

金牛座

積極面對外來的壓力。

整體運：★★☆☆☆

工作上該收起玩樂的心，切換回原有的緊張感，才能讓工作順利完成；情感上會遇到意想不到的挫折，身心上或許會感到些痛苦，以更努力的方式面對，運氣可望恢復；同事或朋友那裡獲得的消息讓你投資信心大增。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情運進入颱風日，有亂刮一通的跡象，還是保持距離比較妥當。

事業運：★★☆☆☆

人際關係看似很活躍，實則隱藏危機，要小心被人利用唷！

財運：★★★☆☆

心存僥倖，財運波動性頗大。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：19:00-21:00鉑金灰

開運方位：東南方向

雙子座

有想找人傾訴的慾望。

整體運：★★★☆☆

繁重的工作讓你有點喘不過氣來，疲憊的你有點想要逃避，希望有人能及時給予安慰。找一個空曠的場地，大吼幾聲，發洩了心中的積鬱的悶氣，自然就會神清氣爽，開始新一輪的工作。

愛情運：★★★☆☆

與伴侶約會不妨多換約會場所，不僅讓彼此都有新鮮感，還能促進感情發展。

事業運：★★★☆☆

要注意收斂一下衝動火暴的情緒，當大家都對你退避三舍時需要好好反省，不然你可要「舉目無親」啦！

財運：★★★☆☆

「動中生財」，跑得愈勤，賺得愈多。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：13:00-14:00水晶紫

開運方位：西北方向

巨蟹座

要創造才有機會。

整體運：★★★☆☆

愛情不會有太大進展，需要自己創造機會，然後看清對方的意願行事比較穩妥；工作運勢佳，得遇貴人提醒，能將工作中潛在的危險排除；股票投資者今天不適合投資，宜觀望為佳。

愛情運：★★☆☆☆

感情上有點鬱悶，外力的干擾容易讓你煩惱傷神，別小題大作，更別吃醋吃過頭囉！

事業運：★★★☆☆

若是操心去管他人的閒事，就免不了會給自己增添多餘的煩惱。

財運：★★★☆☆

適合分析研究，有時間不妨多學習一些財經方面的知識，對你很有助益！

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：22:00-24:00夕陽橙

開運方位：正南方向

獅子座

切忌因嫉妒而迷失方向。

整體運：★★☆☆☆

單身者易受他人影響而放棄對愛情的追求。沒有好的投資方案前，切忌盲目行動，以免造成難以挽回的損失。同事們的好評讓你體會到前所未有的成就感，令你信心倍增。

愛情運：★★☆☆☆

有什麼委屈都可以向另一半傾訴，可望獲得對方的安慰與關心。

事業運：★★★☆☆

運勢普通，如果工作中過於爭強好勝，易引起同事反感，需要時常提醒自己收斂些才好。

財運：★★☆☆☆

盲目的投資與浪費讓錢溜得很快唷！

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：15:00-16:00竹葉青

開運方位：西北方向

處女座

對感情有些心不在焉。

整體運：★★☆☆☆

約會時給人身在曹營心在漢的感覺，工作固然重要，可約會的時候開小差小心被對方誤會。並不是空憑十足的毅力就能有所斬獲，投資時還需認真分析市場。工作顯得太賣力而忽略了必要的休息，這樣未必是件好事。

愛情運：★★☆☆☆

單身者的愛情還處在等待階段，可到人多的地方尋找戀愛機會；已婚者與另一半易有磨擦。

事業運：★★☆☆☆

因工作的關係，與長輩談話的機會較多，但常因彼此不同的觀點而引起小小的誤解。

財運：★★★☆☆

錢不見大多是自己花掉了，很少便宜到別人。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：13:00-14:00葡萄紫

開運方位：東南方向

天秤座

別因慾望強烈而影響事態進展。

整體運：★★★★★

今天可是你的愛情高峰日，書店是你遇桃花的好處所；女生路過食品店時會有很強的購買慾，忍不住買下大堆食品，雖然便宜，不過數量卻不少；今天宜出門拜訪客戶，會有不錯的收穫。

愛情運：★★★★★

詩情畫意的一天，約著心上人去森林、湖畔或郊區的咖啡廳坐坐吧！

事業運：★★★★☆

今日事業運還不錯呢，雖然辛苦了點，可是會有實質的進展喔！尤其是遇到瓶頸時，今日會有明顯的突破。

財運：★★★★☆

有偏財運，但必須見好就收，不貪心的狀況下可以有實質收穫。正財面則需要積極開發，對於商務、業務工作者影響較大。

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：09:00-10:00萊姆黃

開運方位：東北方向

天蠍座

未雨綢繆。

整體運：★☆☆☆☆

與其博風險投資，還不如呆在家理清自己或是家庭財務狀況，以便以後能有的放矢地安排理財規劃；已確定下來的事卻反覆變更，會讓你的下屬或協助者無從下手；珍惜、享受生活，能讓你從心底感到滿足和美好。

愛情運：★☆☆☆☆

已有伴侶的人易因外務繁忙而對感情欠缺經營，不過人際關係可更活躍。

事業運：★★☆☆☆

事業運不佳，要注意自己的態度，不要莽撞行事，工作上也要細心些，可別草草了事。

財運：★★☆☆☆

隨波逐流可是今天的大忌，還是自己多分析吧！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：04:00-06:00蘑菇灰

開運方位：東北方向

射手座

財運旺盛，回報即在眼前。

整體運：★★★★☆

作為企業上司的人有高處不勝寒的感覺，放下嚴肅的面孔，下屬會更願意接近你。已婚者顯得激情飽滿，是重溫婚前浪漫的好時候。財運旺盛，被套的資金有被解開的機會。

愛情運：★★★★☆

邀請心上人去飽餐一頓，彼此都會有滿足的感覺喔！

事業運：★★★★★

事業運旺旺，適合與人競爭一較高下的日子。面對突如其來的臨時任務也能處理的不錯。

財運：★★★☆☆

出手大方慷慨外，預定支出也較多，想要守住荷包不太容易咧！

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：05:00-06:00蜜瓜黃

開運方位：正東方向

摩羯座

喜歡誇誇其談，欠缺行動力的一天。

整體運：★★★☆☆

做起事來有點拖泥帶水，想得到他人的認可還應加強行動力。將家中破棄不需要的東西清理一下，打掃床底，是提升運勢的小秘訣。晚上約朋友小坐片刻，談談近期的生活狀況，會很開心。

愛情運：★★★☆☆

會遇到一些自己不喜歡的異性，對方的糾纏讓你困擾，應懂得拒絕。

事業運：★★☆☆☆

情緒顯得有些消沉，面對困難和挑戰容易氣餒。

財運：★★★☆☆

適合動腦想想如何可以賺到錢，但僅止於規劃階段，不適宜有太大的動作！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：07:00-09:00琉璃銀

開運方位：正西方向

水瓶座

工作上易突顯才能，快樂的日子。

整體運：★★★★☆

事業運不錯，別人辦不好的工作在你的手中卻能做得有聲有色，讓你很有成就感。投資運平穩，關注市場變動，想要涉足保險、股票等項目，需與有經驗的人士多商討，做好分析才能有勝算。

愛情運：★★★☆☆

戀愛平平日，宜個自為政，埋首在個人的工作上會好點。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，適合朝多元化運作，可以同時進行不同性質的事務，特別有利於交涉方面的事務。

財運：★★★☆☆

正財運，想要得財就要積極去運作。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：08:00-09:00薰衣草紫

開運方位：東南方向

雙魚座

善待身邊的人能提升今天的運氣。

整體運：★★★☆☆

愛情際遇較暗淡的一天，保持樂觀的心態和一顆平常心，能助你坦然度過灰色時光。分散投資是個不錯的斂財方法，雖然見效慢，但收穫卻易有所突破。工作中的你給人一種充滿活力的感覺，易獲得貴人助人。

愛情運：★★☆☆☆

小別勝新婚，保持距離以策安全，因為今天的你太敏感了，懷疑心挺強的咧！

事業運：★★★☆☆

要有面對困難的勇氣，遇到難題不要跳過不理，而是及時解決，以免會成為阻礙你向前的攔路石。

財運：★★★☆☆

你對收入的多少容易斤斤計較，別讓金錢蒙住了雙眼，留意市場動向才是重點唷！

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：21:00-22:00苔蘚綠

開運方位：正北方向





