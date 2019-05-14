每日星座運勢／天秤愛情高峰在今日 事業明顯突破
2019-05-14
牡羊座
關心家人，才能更瞭解彼此的想法。
整體運：★★★★☆
另一半對你的不滿，極易積累在今日爆發，對他好點，澆熄他心中的怒火。商舖經營者可望在今天下午三點至五點迎來銷售高峰。上班族工作缺乏激情，一切維持在常態，難以有大的進展。
愛情運：★★☆☆☆
雙方價值觀的差異會讓溝通失敗，少說兩句會更好。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，沒什麼特殊的變化，把份內事做完就可以了。
財運：★★★★★
財運順暢，賺錢不太費力，股票族可憑著直覺與分析而小有收穫；商務談判者有機會接到訂單；對於一般上班者的力量不大。
貴人星座：天秤座
幸運數字：1
吉時吉色：04:00-06:00琉璃銀
開運方位：東南方向
金牛座
積極面對外來的壓力。
整體運：★★☆☆☆
工作上該收起玩樂的心，切換回原有的緊張感，才能讓工作順利完成；情感上會遇到意想不到的挫折，身心上或許會感到些痛苦，以更努力的方式面對，運氣可望恢復；同事或朋友那裡獲得的消息讓你投資信心大增。
愛情運：★☆☆☆☆
愛情運進入颱風日，有亂刮一通的跡象，還是保持距離比較妥當。
事業運：★★☆☆☆
人際關係看似很活躍，實則隱藏危機，要小心被人利用唷！
財運：★★★☆☆
心存僥倖，財運波動性頗大。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：4
吉時吉色：19:00-21:00鉑金灰
開運方位：東南方向
雙子座
有想找人傾訴的慾望。
整體運：★★★☆☆
繁重的工作讓你有點喘不過氣來，疲憊的你有點想要逃避，希望有人能及時給予安慰。找一個空曠的場地，大吼幾聲，發洩了心中的積鬱的悶氣，自然就會神清氣爽，開始新一輪的工作。
愛情運：★★★☆☆
與伴侶約會不妨多換約會場所，不僅讓彼此都有新鮮感，還能促進感情發展。
事業運：★★★☆☆
要注意收斂一下衝動火暴的情緒，當大家都對你退避三舍時需要好好反省，不然你可要「舉目無親」啦！
財運：★★★☆☆
「動中生財」，跑得愈勤，賺得愈多。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：0
吉時吉色：13:00-14:00水晶紫
開運方位：西北方向
巨蟹座
要創造才有機會。
整體運：★★★☆☆
愛情不會有太大進展，需要自己創造機會，然後看清對方的意願行事比較穩妥；工作運勢佳，得遇貴人提醒，能將工作中潛在的危險排除；股票投資者今天不適合投資，宜觀望為佳。
愛情運：★★☆☆☆
感情上有點鬱悶，外力的干擾容易讓你煩惱傷神，別小題大作，更別吃醋吃過頭囉！
事業運：★★★☆☆
若是操心去管他人的閒事，就免不了會給自己增添多餘的煩惱。
財運：★★★☆☆
適合分析研究，有時間不妨多學習一些財經方面的知識，對你很有助益！
貴人星座：射手座
幸運數字：3
吉時吉色：22:00-24:00夕陽橙
開運方位：正南方向
獅子座
切忌因嫉妒而迷失方向。
整體運：★★☆☆☆
單身者易受他人影響而放棄對愛情的追求。沒有好的投資方案前，切忌盲目行動，以免造成難以挽回的損失。同事們的好評讓你體會到前所未有的成就感，令你信心倍增。
愛情運：★★☆☆☆
有什麼委屈都可以向另一半傾訴，可望獲得對方的安慰與關心。
事業運：★★★☆☆
運勢普通，如果工作中過於爭強好勝，易引起同事反感，需要時常提醒自己收斂些才好。
財運：★★☆☆☆
盲目的投資與浪費讓錢溜得很快唷！
貴人星座：射手座
幸運數字：8
吉時吉色：15:00-16:00竹葉青
開運方位：西北方向
處女座
對感情有些心不在焉。
整體運：★★☆☆☆
約會時給人身在曹營心在漢的感覺，工作固然重要，可約會的時候開小差小心被對方誤會。並不是空憑十足的毅力就能有所斬獲，投資時還需認真分析市場。工作顯得太賣力而忽略了必要的休息，這樣未必是件好事。
愛情運：★★☆☆☆
單身者的愛情還處在等待階段，可到人多的地方尋找戀愛機會；已婚者與另一半易有磨擦。
事業運：★★☆☆☆
因工作的關係，與長輩談話的機會較多，但常因彼此不同的觀點而引起小小的誤解。
財運：★★★☆☆
錢不見大多是自己花掉了，很少便宜到別人。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：3
吉時吉色：13:00-14:00葡萄紫
開運方位：東南方向
天秤座
別因慾望強烈而影響事態進展。
整體運：★★★★★
今天可是你的愛情高峰日，書店是你遇桃花的好處所；女生路過食品店時會有很強的購買慾，忍不住買下大堆食品，雖然便宜，不過數量卻不少；今天宜出門拜訪客戶，會有不錯的收穫。
愛情運：★★★★★
詩情畫意的一天，約著心上人去森林、湖畔或郊區的咖啡廳坐坐吧！
事業運：★★★★☆
今日事業運還不錯呢，雖然辛苦了點，可是會有實質的進展喔！尤其是遇到瓶頸時，今日會有明顯的突破。
財運：★★★★☆
有偏財運，但必須見好就收，不貪心的狀況下可以有實質收穫。正財面則需要積極開發，對於商務、業務工作者影響較大。
貴人星座：獅子座
幸運數字：1
吉時吉色：09:00-10:00萊姆黃
開運方位：東北方向
天蠍座
未雨綢繆。
整體運：★☆☆☆☆
與其博風險投資，還不如呆在家理清自己或是家庭財務狀況，以便以後能有的放矢地安排理財規劃；已確定下來的事卻反覆變更，會讓你的下屬或協助者無從下手；珍惜、享受生活，能讓你從心底感到滿足和美好。
愛情運：★☆☆☆☆
已有伴侶的人易因外務繁忙而對感情欠缺經營，不過人際關係可更活躍。
事業運：★★☆☆☆
事業運不佳，要注意自己的態度，不要莽撞行事，工作上也要細心些，可別草草了事。
財運：★★☆☆☆
隨波逐流可是今天的大忌，還是自己多分析吧！
貴人星座：水瓶座
幸運數字：8
吉時吉色：04:00-06:00蘑菇灰
開運方位：東北方向
射手座
財運旺盛，回報即在眼前。
整體運：★★★★☆
作為企業上司的人有高處不勝寒的感覺，放下嚴肅的面孔，下屬會更願意接近你。已婚者顯得激情飽滿，是重溫婚前浪漫的好時候。財運旺盛，被套的資金有被解開的機會。
愛情運：★★★★☆
邀請心上人去飽餐一頓，彼此都會有滿足的感覺喔！
事業運：★★★★★
事業運旺旺，適合與人競爭一較高下的日子。面對突如其來的臨時任務也能處理的不錯。
財運：★★★☆☆
出手大方慷慨外，預定支出也較多，想要守住荷包不太容易咧！
貴人星座：獅子座
幸運數字：6
吉時吉色：05:00-06:00蜜瓜黃
開運方位：正東方向
摩羯座
喜歡誇誇其談，欠缺行動力的一天。
整體運：★★★☆☆
做起事來有點拖泥帶水，想得到他人的認可還應加強行動力。將家中破棄不需要的東西清理一下，打掃床底，是提升運勢的小秘訣。晚上約朋友小坐片刻，談談近期的生活狀況，會很開心。
愛情運：★★★☆☆
會遇到一些自己不喜歡的異性，對方的糾纏讓你困擾，應懂得拒絕。
事業運：★★☆☆☆
情緒顯得有些消沉，面對困難和挑戰容易氣餒。
財運：★★★☆☆
適合動腦想想如何可以賺到錢，但僅止於規劃階段，不適宜有太大的動作！
貴人星座：牡羊座
幸運數字：4
吉時吉色：07:00-09:00琉璃銀
開運方位：正西方向
水瓶座
工作上易突顯才能，快樂的日子。
整體運：★★★★☆
事業運不錯，別人辦不好的工作在你的手中卻能做得有聲有色，讓你很有成就感。投資運平穩，關注市場變動，想要涉足保險、股票等項目，需與有經驗的人士多商討，做好分析才能有勝算。
愛情運：★★★☆☆
戀愛平平日，宜個自為政，埋首在個人的工作上會好點。
事業運：★★★★☆
事業運不錯，適合朝多元化運作，可以同時進行不同性質的事務，特別有利於交涉方面的事務。
財運：★★★☆☆
正財運，想要得財就要積極去運作。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：4
吉時吉色：08:00-09:00薰衣草紫
開運方位：東南方向
雙魚座
善待身邊的人能提升今天的運氣。
整體運：★★★☆☆
愛情際遇較暗淡的一天，保持樂觀的心態和一顆平常心，能助你坦然度過灰色時光。分散投資是個不錯的斂財方法，雖然見效慢，但收穫卻易有所突破。工作中的你給人一種充滿活力的感覺，易獲得貴人助人。
愛情運：★★☆☆☆
小別勝新婚，保持距離以策安全，因為今天的你太敏感了，懷疑心挺強的咧！
事業運：★★★☆☆
要有面對困難的勇氣，遇到難題不要跳過不理，而是及時解決，以免會成為阻礙你向前的攔路石。
財運：★★★☆☆
你對收入的多少容易斤斤計較，別讓金錢蒙住了雙眼，留意市場動向才是重點唷！
貴人星座：金牛座
幸運數字：1
吉時吉色：21:00-22:00苔蘚綠
開運方位：正北方向
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