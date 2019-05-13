每日星座運勢／處女約會外出機會多 事業勿強出頭

2019-05-13 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



圖／ingimage 分享 facebook

2019-05-13

牡羊座

改變思維模式，提高工作效率。

整體運：★★☆☆☆

工作上需要接手從未接觸過的新任務，面臨較大的挑戰，繼續按照舊有的工作模式很難進行下去，唯有及時調整方法，才能看到成效。因得到另一半的支持與理解，讓你感覺溫暖，再大的困難也能樂觀面對。

愛情運：★★★★☆

異性緣非常好，單身者有許多機會與異性互動，也容易得到異性的幫助喔！

事業運：★★☆☆☆

容易在無意中說出傷人的話，得罪人而不自知，少說話、多做事方可避免。

財運：★★☆☆☆

財運不佳，進財費力、波折多多。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：14:00-15:00竹葉青

開運方位：正西方向

金牛座

貴人運旺盛，難事迎刃而解。

整體運：★★★☆☆

遇到生活中的麻煩事，多問問身邊的朋友，他人奇妙的主意能讓你輕鬆解決問題。工作上會有加班的現象發生，不過易得團隊助力。另一半善解人意的表現，讓你感覺很滿足。

愛情運：★★★★☆

單身者異性緣佳，而且容易與異性產生曖昧關係，雖然感覺很好，但愛情並不明朗。

事業運：★★☆☆☆

家中之事讓你事操心操勞，讓你感覺到比較重的生活的壓力，因此在工作中常表現得比較疲憊，打起精神來，你還是有能力應對一切的。

財運：★★★☆☆

花錢太隨心所欲了，所以小錢會一點一點的流失。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：06:00-08:00臘梅白

開運方位：正北方向

雙子座

運勢較差，情緒混亂的一天。

整體運：★★☆☆☆

工作上會遇到棘手的問題，易引起暴躁的脾氣，難以冷靜下來。可以聽聽音樂，做幾個深呼吸，盡量放鬆心情，才能找到問題的原因。財運較差，捂緊口袋免得無法控制購物的衝動，錢財不知不覺流失。

愛情運：★★★☆☆

倘若兩個人在一起覺得有點黏膩了，可以適當分開一段時間，會有小別勝新婚的喜悅喔！

事業運：★★☆☆☆

有些以自我為中心，聽不進其他人的意見，這樣的態度會讓你的工作很難完成進度。

財運：★★☆☆☆

財運不太好，注意入不敷出，寅吃卯糧。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：07:00-08:00薔薇粉

開運方位：正南方向

巨蟹座

情緒比較亢奮，幹勁十足。

整體運：★★★★☆

今天在工作上很有成就感，自己的構想得到老闆的肯定，獲得同事羨慕的眼光。單身者的信心不是很足，注意多與異性交流，培養自己的自信心,有助於覓到桃花。偏財運不錯，抽獎、彩票等都可以試試，會有意外收穫。

愛情運：★★★☆☆

收起說教的功夫，來點甜言蜜語雙方會更和諧。

事業運：★★★★☆

平時積累的好人氣會在今天發揮大作用，在大家的通力合作下，你負責的工作會很順利的完成。

財運：★★★★☆

注意處理好和相關部門及同行的關係，要是有人暗中使壞，這生意就不好做了。

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：04:00-06:00玉米黃

開運方位：西北方向

獅子座

今天的精神壓力比較大。

整體運：★★★☆☆

同性戀人今天面臨的外部壓力會很大，要多多的體諒彼此，只有兩個人一起承擔才能減輕很多心理負擔；手頭上該處理的任務在午後已完成得差不多，比較希望沒有新的任務下達；與以前同學一起聚聚，不但聯絡了感情，也有機會獲得寶貴的理財訊息。

愛情運：★★★☆☆

對戀人或另一半的依賴較強，容易讓對方感到疲憊，應注意控制情緒，多為對方考慮。

事業運：★★★☆☆

情緒比較低落，常會躲近自己的世界獨自哀傷，有點自我憐憫的意味。

財運：★★☆☆☆

金錢上有點小狀況，尤其是業務、主管級人物，特別容易產生業績、營運壓力。

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：17:00-18:00杜鵑粉

開運方位：正西方向

處女座

生活、事業、愛情都讓你覺得很享受。

整體運：★★★★★

今天懂得營造生活情趣，活力四射，彰顯個人魅力，得到不少異性青睞，約會外出的機會增多。在投資上可以選擇股市或房地產方面，也是很不錯的選擇。事業運佳，靈感不斷，對於創意設計者特別有利。

愛情運：★★★★★

動動你的腦筋，想辦法勾引心上人；裝可憐、裝憂鬱來博取同情吧！

事業運：★★★★★

今日事業運很好唷！不過呢，適合扮演藏鏡人的角色，不宜強出頭；做重大決定時也宜暗中處理，太過招搖可能不易達成喔！

財運：★★★★☆

為賺錢而忙碌的一天，正財、偏財皆不錯。業務洽商者容易遇到有頭有臉的有錢人。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：19:00-20:00桐花白

開運方位：正南方向

天秤座

從多角度看問題，以免鑽入死胡同。

整體運：★★★☆☆

今天很積極地做事，為他人付出，可收穫甚微，會讓你想不通。付出不一定有回報，拋開得失心會讓你釋懷。內心苦悶不妨多與另一半交流，對方很樂意為你分擔，會讓你感到溫暖。

愛情運：★★★★☆

用心感受伴侶的愛意，讓你體會到對方的辛苦，也更願意為對方做些事，以表示感激。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，有受制於人的不滿心態，要注意偏激思想會耽誤正事喔，也要注意禍從口出。

財運：★★★☆☆

多與人群接觸，自然能夠吸收資訊。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：15:00-16:00夕陽橙

開運方位：東北方向

天蠍座

心急吃不了熱豆腐。

整體運：★★★★☆

運動神經較發達的人將更能抓住異性的心，進一步發展的機率大大加強；擯棄一板一眼的斂財步調，熱衷於投資的人會更有突破；工作中頗有超前意識，總習慣走在計劃的前面，因而頗得上司賞識。

愛情運：★★☆☆☆

憂樂兩極化的一天，常會由感而發，觸景傷情。

事業運：★★★★★

今天的事業運真是棒呆了，常會有許多意外的收穫，對於生意人、業務工作者、需要對外社交的人特別有利，至於內勤工作者呢，效果不明顯。

財運：★★★★☆

在投資上與異性合作比較有勝算。

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：20:00-22:00櫻桃紅

開運方位：正東方向

射手座

切忌蠻幹。

整體運：★★☆☆☆

對不熟悉的工作流程不妨請教有實戰經驗的同事，一味地憑自己的想像做事，只會讓事情更糟糕。投資運未見明顯好轉，但也不宜太過心急，證券投資者要時刻關注市場的變化，該出手時就出手，虧損的情況下就要盡量減少損失。

愛情運：★★★☆☆

平平淡淡才是真！浪漫過後總得回到日常生活，宜懂得體會平實生活中的溫馨。

事業運：★★☆☆☆

在工作上容易范迷糊，出錯頻率較高，工作累時適當休息，可提高工作效率。

財運：★★☆☆☆

少玩金錢遊戲，免得徒增感歎或困擾。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：22:00-23:00水鑽藍

開運方位：正東方向

摩羯座

幹勁十足的一天。

整體運：★★★★☆

積極的工作態度，能得到眾人的認可。愛情運走高，單身者選擇今天向暗戀已久的異性表白，能起到事半功倍之效。投資策略恰如其分，進展自然順利，收入囊中的錢財也就明顯增多，身邊的人都能感染到你喜悅的心情。

愛情運：★★★★☆

愛情到來的機率高，這讓你興奮不已。不過，別高興太早，愛情來得快去得也快唷！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，適合動腦型的工作，份內事情做完時，不妨事前規劃往後的進度。

財運：★★★☆☆

對投資期望不宜過高，以免失望！

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：07:00-08:00香吉士黃

開運方位：西南方向

水瓶座

簡單實用的方法，提高了工作效率。

整體運：★★★☆☆

工作量雖然較多，但你善於運用合理的方法，能出色地做好分內事。一份小禮物，一句暖心的話就能讓情人感動，適當地表達內心的愛很有必要。對證券方面的大盤趨勢要密切留意，才不致影響做出正確判斷。

愛情運：★★★★☆

單身者與異性接觸的機會較多，多微笑，表現你的親和力，可提高戀愛機會。

事業運：★★★☆☆

情緒不錯，對人對事都特別寬容，不過，工作容易鬆懈，應有所拿捏才好。

財運：★★☆☆☆

今日花錢特別大派，小財不去、大財不來！

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：21:00-22:00古銅青

開運方位：西北方向

雙魚座

在追求的路上阻礙頗多，行動前需三思。

整體運：★☆☆☆☆

尋求突破，但困難橫在眼前，讓你找不到施力點，不妨停下腳步重新思考並擬訂策略。財運較弱，投資理財需謹慎，易收到錯誤信息，在運作上別衝動。戀愛運不佳，單身者想戀愛需耐心等待，太快投入感情易受挫。

愛情運：★☆☆☆☆

外力的干擾會令你不得安寧，用樂觀的想法看待眼前的戀情吧！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，乖乖的聽命行事較好，有點有氣無力，持續性不太好，容易突然改變主意。

財運：★☆☆☆☆

如果不是心情輕鬆、頭腦清晰，還是遠離一下賭場！

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：21:00-23:00羽絨白

開運方位：正南方向





