殺破狼周運勢／處女戀情承受壓力大 天秤遇天菜級對象

2019-05-12 00:00 聯合新聞網 文／殺破狼



殺破狼星座運勢。 圖／Shutterstock 分享 facebook

殺破狼2019年5月13日~5月19日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢：

金錢運方面，金星進入金錢宮位，與水星、太陽、天王星齊聚於此，手頭有餘裕的金錢，過得較為奢侈，會買些好東西，或是吃頓大餐犒賞自己。滿月會發生在財務宮位，此時會有一筆分期付款的債務與帳單清償完畢。

感情運方面，在秘密宮位的海王星脫離火星影響，暗戀的對象對你的誤會解開了，雙方的關係恢復到以往。然而海王星受到木星影響，雙方能碰面的機會越來越少，會不確定自己是否還喜歡這個人了。

本週須注意的部分：

家宅運方面，火星進入家宅宮位，居家環境不太安寧，當心門戶被宵小入侵，也要注意電器、爐火的使用。家宅狀況較多，有些白羊座的住宅狀況問題多，需要大規模修繕。此時會很想搬家。

工作運方面，在志業宮位的土星與冥王星持續呈現合相狀態，有許多白羊座會覺得目前的位置吃力不討好，很想轉換工作，但會被老闆加薪慰留，使你對於轉換工作感到猶豫不決。

學業運方面，在學業宮位的木星受到海王星影響，在校內的雜務或社團活動太多，主修的科目卻沒有什麼時間研讀，報告嚴重延宕，考試成績也不太理想，需要好好關注學業了。

金牛座：

整體運勢：

工作運方面， 火星進入面試宮位，正在待業的金牛座，面試機會較多，受到金星在命宮的庇佑，面試會蠻討喜的，錄取機會很高。不需要轉換工作的金牛座，此時需要到外地出差，會趁著出差的時間，順便遊覽外地。

感情運方面，金星進入金牛座，暗戀的對象似乎有注意到你，受到滿月能量的影響，這段愛戀能否化暗為明，週末將是重要的關鍵期。已經有對象的金牛座，滿月期間，與喜歡的人容易鬧情緒，要當心在此時被對方無預警分手。

本週須注意的部分：

金錢運方面，在財務宮位的木星與海王星呈現4分相，交際應酬太多，人際關係上的開銷會讓你感覺很浪費金錢。此時要當心被十分信任的人詐騙，或是不慎進入斂財的直銷組織與宗教團體。

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星與木星呈現4分相，覺得週遭的人似乎都是些酒肉朋友，在夜深人靜時，感覺自己為他們付出了金錢與時間，也無法轉換成心靈的豐富，還不如好好關注自己比較愉快。

健康運方面，由於水星、金星、太陽、天王星齊聚於命宮，容易著涼感冒，注意呼吸系統、喉嚨的毛病，同時當心扁桃腺發炎以及心血管方面的問題。

雙子座：

整體運勢：

工作運方面，滿月發生在工作宮位，某個工作職務與任務在此時結束，會有短暫休息與放空的時光。不妨給自己幾天什麼都不做、什麼都不想的小日子，好好放鬆。

感情運方面，金星進入秘密宮位，某個人在此時送了你一件小禮物，令你有些驚喜，對方可能不覺得這樣的表示有什麼特殊的意義，但你會因為這個禮物對他產生好感。

本週須注意的部分：

金錢運方面，火星進入金錢宮位，預期外的開銷增加，會發現有一大筆稅金要被課徵，感覺很不爽。預期外的支出較多，但很多花費都不是用在自己身上，生活費十分拮据。

健康運方面，滿月會發生在健康宮位，當心急性腸胃炎以及消化系統方面的問題，女性則要留意生理失調與婦科的毛病。同時，金星、水星、太陽、天王星齊聚在精神宮位，精神壓力較大，容易失眠。

巨蟹座：

整體運勢：

人際關係方面，金星、水星、太陽、天王星齊聚人際關係宮位，會加入有趣的團體，研究一些冷門的事物，認識舒適圈外的新朋友。甚至因此結識讓你有好感的新對象，幫助你走出失戀的悲情。

遠行運方面，在遠行宮位的海王星與冥王星、土星有良好的連結，遠行會遇到合得來的旅伴，在旅途中相互照顧。或是在異地遇到貴人，很有耐心地幫助你解決困難。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的木星受到海王星影響，在工作領域需要處理許多非你專業領域的雜務，不能發揮自己的能力，有種學非所用的感覺。然而目前的工作待遇非常好，要轉換跑道也十分不容易。

感情運方面，滿月發生在戀愛宮位，某段戀情因為第三者的出現，宣告終結。情感關係還處於曖昧狀態的巨蟹座，面臨強勁的情敵，會感覺沒自信，會默默地退出。有對象的巨蟹座，對方與你都可能有心靈出軌的現象，當心小三介入。

健康運方面，火星進入命宮，要當心血光之災，容易有意外傷害，此時也容易罹患急性的疾病，嚴重的話甚至需要動手術治療。

獅子座：

整體運勢：

工作運佳，金星、水星、天王星、水星齊聚志業宮位，在工作領域的表現輝煌，受人肯定，在職場成為風雲人物。有任何決策，在此時都能有效率的執行，任何表現都會獲得正面評價。

金錢運方面，在財務宮位的海王星與土星、冥王星有良好連結，工作會獲得額外的加給或獎金，加班費高於你的預期。然而海王星也同時受到木星的影響，在吃喝玩樂上的開銷也增加許多。

本週須注意的部分：

家宅運方面，滿月發生在家宅宮位，家中某個成員較為情緒化，可能會為了一些雞毛蒜皮的事情吵架。家宅會有些需要修繕部分在此時解決，本週也很適合換掉一些舊的傢俱與家電。

感情運方面，在戀愛宮位的木星受到慾望宮位的海王星影響，親密關係有些不協調，會對這段愛戀感到質疑。容易用物質與金錢討好喜歡的人，吃喝玩樂上的消費非常驚人，負擔都是你在扛，關係有些不對等。

處女座：

整體運勢：

遠行運方面，金星、水星、太陽、天王星齊聚遠行宮位，這個時間出門是最為愉快的時期，會很有效率地到想朝聖的地方打卡，同時在食宿方面享有高規格的待遇，甚至在異地邂逅讓你怦然心動的對象。

工作運方面，火星離開志業宮位，職場的紛爭可望暫時告一段落，總算可以稍微休息一陣子，不需要天天加班。滿月發生在面試宮位，尋求新工作的處女座，本週面試的結果會塵埃落定。

本週須注意的部分：

感情運方面，在感情宮位的海王星與戀愛宮位的土星、冥王星有良好連結，有越多的難關阻擋，愛情越是顯得珍貴，此時會感受到對方對你的認真。然而雙方的家人不太對盤，這段戀情承受的壓力也非常巨大。

人際關係方面，火星進入人際關係宮位，交際應酬的邀約會較多，會需要出席許多重要的社交場合。朋友圈內會有一些爭執發生，如果你不想得罪任何一方，那就保持一段安全的距離，或許在事過境遷後，還是能維持單純的連結。

交通運方面，滿月發生在交通宮位，出門在外要特別注意交通安全，通勤會因為一些意外事故，造成嚴重的延遲，交通工具可能會在此時壽終正寢，需要換車。此時也要留意行車糾紛以及被開罰單。

天秤座：

整體運勢：

感情運方面，金星進入慾望宮位，與天王星呈現合相，與喜歡的對象會以肉體關係確定彼此的感覺，由性而愛，進展神速。單身的天秤座，會遇到天菜級的對象出現在身邊，而且有許多肢體接觸的機會。

金錢運方面，金星、水星、太陽、天王星齊聚財務宮位，副業或投資會有大筆的進帳，日子過得較為富裕。滿月發生在金錢宮位，有些分期付款的債務可在此時清償，某些天秤座今年會有為數不少的退稅，感覺賺到。

本週須注意的部分：

工作運方面，火星進入志業宮位，此時會接受一個重要的任務，業務量非常繁忙，責任非常重大。同時在工作宮位的海王星受到木星影響，做決策較為吃力不討好，容易夾在上司與部屬之間兩面難為。

健康運方面，金星、水星、太陽、天王星齊聚疾厄宮位，當心被傳染感冒，喉嚨與呼吸系統容易感染，扁桃腺也有發炎的徵狀。同時要留意心血管方面的疾病，在健康宮位的海王星相位不良，工作壓力較大，睡眠品質較為不佳。

天蠍座：

整體運勢：

感情運方面，金星、水星、太陽、天王星齊聚感情宮位，戀情會發生戲劇性的發展，會閃電陷入一段戀情中，受到滿月在命宮的影響，過去的悲與苦一瞬間解脫，使週遭的人跌破眼鏡。

遠行運方面，火星進入遠行宮位，會想挑戰難度較高的旅程，像是到異地登山或是跑馬拉松這類的極限運動，需特別注意身體機能狀況。某些天蠍座會為了學術研究、工作、出差而遠行，有效率地把所有的事情都在外地辦完。

本週須注意的部分：

學業運方面，火星進入學業宮位，累積太多的功課需要消化，報告無法產出，各種考試太多，有一些科目處在被當邊緣，與同學相處的狀況也不太理想，課業壓力會較為沈重。

工作運方面，在面試宮位的土星與冥王星呈現合相，尋求新工作會面臨瓶頸，專業能力似乎沒被重視。有穩定工作的天蠍座，在職場與同事溝通不良，有許多事感覺啞巴吃黃蓮，有苦難言。

健康運方面，滿月發生在命宮，本週要當心吃壞肚子，腸胃不太舒服，女性天蠍座要注意婦科方面的問題，身體要好好保養，不要吃生冷的食物。

射手座：

整體運勢：

工作運方面，金星、水星、太陽、天王星齊聚工作宮位，會突然因為某個事件，成為職場上令人不敢忽視的人物，不論在任何艱困的狀況下，都會把工作執行得完美，這也讓你獲得許多難得的資源。

感情運方面，火星進入慾望宮位，先前與喜歡的人產生的不愉快，可望床頭吵、床尾和。在肉體關係上獲得滿足，許多不愉快的問題就都忘了。單身的射手座容易尋求一夜情解決生理需求，但要當心被爛桃花纏上。

本週須注意的部分：

金錢運方面，火星進入財務宮位，收到稅單會發現今年要繳的稅比以往還要多，荷包大失血。有經營副業的射手座，會想多賺些外快，但此時會發現，要繳出去的規費比你所賺到的錢還多。

健康運方面，金星、水星、太陽、天王星齊聚健康宮位，同時火星進入到疾厄宮位，此時也會是各種疾病爆發的高峰期，感染感冒的機率也比較高，扁桃腺有發炎的狀況，當心發高燒。注意血光之災，容易發生意外傷害，有些疾病甚至需要動手術治療。

摩羯座：

整體運勢：

感情運方面，金星、水星、太陽天王星齊聚戀愛宮位，同時火星進入感情宮位，某些摩羯座會閃電進入熱戀狀態，對於能膩在一起約會與玩樂的時間怎麼樣都嫌不夠。

工作運方面，火星離開工作宮位，煩瑣的事務告一段落，終於可以不需要加班，早早回家休息。正在尋求新工作的摩羯座，在面試宮位的海王星受到木星影響，面試時容易緊張，對於自己的表現不太有自信，錯失好機會。

本週須注意的部分：

人際關係方面，滿月發生在人際關係宮位，會覺得有些朋友的情緒不太好，對於不斷抱怨，卻不拿出實際行動的人感到很不耐煩。某個朋友會引發一些爭端，不可理喻，使你選擇退出一個群組，或是封鎖掉某些人的聯繫。

學習運方面，在學習宮位的海王星受到木星影響，學習許多新事物可能陷入瓶頸，一些課題無法解開，考試成績不太理想，同時會有許多作業與報告交不出來。

水瓶座：

整體運勢：

家宅運方面，金星、水星、太陽、天王星齊聚家宅宮位，有搬家需求的水瓶座，會尋求到理想的物件，並很有效率地搬家，沒有搬家需求的水瓶座，家中會有新的成員加入，令你感到有些措手不及。

工作運方面，滿月發生在志業宮位，會有一個職務或任務在此時告一段落，塵埃落定。某些水瓶座會辭掉目前的工作，或是跳槽。某些水瓶座職務可能略有調整，與先前的工作型態會有些差別。

感情運方面，火星本週離開戀愛宮位，先前與戀愛對象的心結終於解開，兩人言歸於好，然而受到土星與冥王星持續合相在秘密宮位的影響，對於愛情，你已經不再樂觀。

本週須注意的部分：

金錢運方面，在金錢宮位的海王星受到人際關係宮位的木星影響，可能正深陷某些斂財的機構，不斷地購買一些沒用的東西。此時容易被同儕的氛圍所影響，強迫自己配合週遭的人做一些違背自己本意的事情。

健康運方面，火星進入健康宮位，容易患染急性疾病，嚴重的話甚至需要動手術治療，同時會是意外傷害發生的高峰期，當心血光之災。工作壓力較大，睡眠狀況會嚴重受影響，常常做惡夢，甚至會失眠，這段期間要注意作息正常。

雙魚座：

整體運勢：

工作運方面，金星、水星、太陽、天王星齊聚面試宮位，面試十分討喜，很快就能進入理想的領域。某些雙魚座雖然沒有換工作的打算，卻意外被挖掘出不為人知的才能，可能會被挖角。

學業運方面，滿月發生在學業宮位，參加重要的考試，或認證測驗，成績在此時塵埃落定，確定進入自己理想的學校就讀。某些雙魚座，在校園會非常活躍，除了各項學科成績獲得肯定，還會參加一些藝能競賽，表現十分突出。

本週須注意的部分：

感情運方面，火星進入戀愛宮位，會被某個對象猛烈追求，但你會覺得對方是個麻煩的爛桃花，不管怎麼冷處理，都擺脫不了糾纏。有伴侶的雙魚座，對方容易一些雞毛蒜皮的事件跟你吵架，使你覺得很心煩。

交通運方面，金星、水星、太陽、天王星齊聚交通宮位，某些雙魚座會在此時換新車或買新車，新手上路，需特別當心行車糾紛。駕駛車輛被開罰單的機率較高，出遠門容易迷路或遇到突發狀況，此時要特別注意交通安全。

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