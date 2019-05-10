小孟塔羅：我要增加哪種特質才能成功？

2019-05-10 08:48 聯合新聞網 文／小孟



圖／stocksnap 分享 facebook 每人對成功的定義不盡相同，有的人要考上國家考試；有的人要買到理想房子；有的人則要存到某個金額等等。當你閱讀偉人的傳記，或他人撰寫的文章時，只截取適合自己的部分，才不會依樣畫葫蘆後，出現無法達成的挫敗感。請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，我要增加哪種特質才能成功？

請憑直覺選擇一張牌。 圖／小孟塔羅 分享 facebook

塔羅牌圖作者：Carol-Anne Eschenazi & Diana Cammarano(CAT TAROT)

A：面對失敗。(惡魔牌正位)

牌面上拿刀的黑貓，在追趕著前方奔跑的二隻老鼠。

A：面對失敗。(惡魔牌正位) 分享 facebook

這張牌表示你需要增加面對問題的特質。你可把遇到的難關與瓶頸，視為一門正在學習的課程，即使考試沒有及格，仍有補考、重修的機會。小孟老師提醒你，不要害怕或擔心失敗，你會在每一次的挫折中，看見你所缺乏、不足的地方，面對它你就會學會它。

B：冒險精神。(愚者牌正位)

牌面上帶著行李的貓，準備要爬直上雲霄的樹。

B：冒險精神。(愚者牌正位) 分享 facebook

這張牌表示你需要增加冒險的特質。因為安逸是溫柔的陷阱，它會讓你停留在舒適圈，如同溫水煮青蛙般的危險。小孟老師提醒你，當你向神明誠心求財，卻連一張彩券都沒有買，試問祂要如何賜給你呢？只在腦袋想而沒實質行動，人生可不會有所改變。

C：表現分享。(教皇牌正位)

牌面上舉起手的貓，被兩隻坐在地上橘貓凝視著。

C：表現分享。(教皇牌正位) 分享 facebook

這張牌表示你需要增加分享的特質。現在已是網路的時代，像是網紅、直播主、Youtuber等等，藉由分享事物的同時，也凝聚了支持他們的人。小孟老師提醒你，大方與人分享交流，除了讓他人快速認識你，擴展認識更多人脈外，更是表達自我很好的練習。

D：有的，好奇趨使改變。(節制牌正位)

牌面上提著兩籃蘋果的貓，正要小心翼翼涉水而過。

D：有的，好奇趨使改變。(節制牌正位) 分享 facebook

這張牌表示你需要增加柔軟的特質。再大的樹也可能被強風吹斷，反而小草能隨風搖曳而佇立不倒。講話方面也是一樣，不經修飾直率的話，聽的人可能會感到粗魯，反倒破壞了彼此情誼。小孟老師提醒你，學習站在對方的立場，並用對方能接受的方式互動。

E：有的，懂得抓住機會。(正義牌正位)

牌面上拿著弓與箭矢的貓，準備在碩大的森林狩獵。

E：有的，懂得抓住機會。(正義牌正位) 分享 facebook

這張牌表示你需要增加穩重的特質。不容易被他人言語左右，做事按照計劃有條不紊，遇到困難能處變不驚應對，堅持到底不三分鐘熱度。小孟老師提醒你，成熟穩重除了內在個性，外顯的穿著一樣重要，當你把自己變得愈好，愈能得到他人對你的尊重。