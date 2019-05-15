弄巧成拙？這5種人交心不成變交惡！

2019-05-15 15:15 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

人與人之間的關係很微妙，有時候好意想要拉近距離，卻不知怎麼回事，把美意變成了惡意，交心不成反弄巧成拙。你會是交心不成變交惡的命格嗎？且看科技紫微網的詳細分析。

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七殺星

感情用事，弄巧成拙

七殺星命格的人個性非常強，脾氣也不小。敢想敢做，性情直率，很講義氣，為朋友可以兩肋插刀。這種個性其實滿容易交到朋友，只是太過強勢，好打抱不平，有時行事衝動過頭，特別容易為了朋友而感情用事，不分青紅皂白的替朋友出頭、甚至出手。這樣很可能一不小心就造成朋友尷尬，甚至陷入困局，好意變惡意。

巨門星

直言不諱，玩笑過度

巨門星命格的人表達慾望極強，在人群中不說話會感覺寂寞難耐。朋友圈之中有你在就會很熱鬧，永遠不缺話題。只是你在熟悉的人面前有時候會因為太嗨，說話的語氣及態度變得放肆，甚至可能開一些令人難以接受的玩笑。從你的角度，只覺得在朋友面前不必忌諱，不知道這樣很可能已經得罪了人。你自以為跟朋友交心，卻變成了交惡。

天梁星

操心煩惱愛說理，好心辦壞事

天梁星命格者喜歡造福人群，一心把幫助別人當成己任。你樂於講道理，想要教化他人，而且付出不求回報。通常你是一個頗為受人歡迎的好人，可是有時候操心操勞過了頭，譬如朋友並不需要幫忙時，你仍然熱心插手，卻不知不覺幫了倒忙，令朋友不快；又或者對朋友過度關心，說太多道理，在朋友耳中就變成了嘮叨，造成交心不成變交惡。

武曲星

不講情面，不懂圓融

武曲星命格的人理性務實，剛毅嚴肅，一本正經，不苟言笑，讓人感覺有些距離。這樣的個性在做事上是一把好手，然而稍欠圓滑，不太懂得人情世故，跟人互動時會顯得較固執。與朋友相處時，有時把對錯輸贏看得太重；有時則把話說得太絕對、太不近人情。你自認為是對朋友好，卻不知道某些話語會讓朋友覺得沒面子，甚至心靈受創。

只要學習瞭解自我，稍微注意並調適作法，就能變成一個更好的自己呢！同樣地，如果能進一步知己知彼，人與人之間也就會相處得更愉快、更平順了喔！

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