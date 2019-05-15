適應力強！哪些生肖是職場裡的變色龍？

2019-05-15 10:15 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

職場即江湖，面對不同的職場環境，你是否能夠快速熟悉江湖規矩，調整自己的腳步，適應公司的文化與作風？接下來，科技紫微網詳細分析哪些生肖有強大的適應力，是職場裡的變色龍！

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生肖猴

靈敏機巧，適應力強

生肖屬猴的人聰明伶俐，靈活多變，不卑、不怯、不怕生，對於新環境能迅速適應，說你是職場裡的變色龍一點也不為過。就算是你完全不懂的新領域，你也能從同事一舉一動中窺探各種奧妙，因而多能快速上手，而且還能舉一反三，容易脫穎而出。這種能力固然好，只是切不可太油滑，小心華而不實難善終，聰明反被聰明誤。

生肖鼠

觀察力強，快速適應

生肖鼠者的頭腦和手腳都很靈巧，對人對事的觀察入微，待人也頗為和善。你的適應力強，能快速調整步調與方向，在新公司找到自己的最佳位置，以獲得支援。只是，屬鼠者面對新工作與新機會時容易太過小心翼翼，不敢主動任事。如果能更大膽一些，拓寬思維，增強行動力，在新的職場環境中就會更吃得開，獲得更多的表現機會。

生肖虎

朝氣蓬勃，勇於開拓

生肖屬虎的人充滿熱情活力，行動力強，信心十足，不畏挑戰與艱險。面對全新的環境、陌生的人事，你不僅不會膽怯，反而會感到興奮、幹勁十足。你會快速站穩腳跟，捲起袖子，毫無畏懼的開始衝鋒陷陣。不過，往前衝的同時，也要多留意周圍人的感受，加強溝通，保持人脈。

生肖豬

隨遇而安，人見人愛

生肖屬豬者適應力算是不錯的，精力飽滿，能屈能伸，又不爭不搶，隨遇而安。而且屬豬者待人有禮，容易給人和藹可親、如沐春風的溫暖之感。在新的環境、新的公司，你多能憑藉天生的親和力而受到信賴與歡迎，與新同事快速打成一片。如此之好脾氣好性格，無論在什麼樣的職場環境中幾乎都能吃得開，成為大家捧在手心裡的寶。

職場變色龍是一項高超的技能，面對不同的職場環境，能否隨機應變是尋求新發展的重要指標。適應得好，把握得當，在職場這個江湖裡行走方可遊刃有餘。

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