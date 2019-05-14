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靠山山倒？靠自己賺錢過好日子的5個生肖女

2019-05-14 10:12聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

從前的戲劇女主角總是楚楚可憐、小鳥依人，不過時代不同了，事業順利、賺錢能力好的女強人越來越受歡迎，就算遇不到萬中選一的男主角，也要能靠自己的本事賺錢過好日子。科技紫微網這就來分析，哪些生肖女具有賺大錢的動力與特質？

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
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第一名：生肖虎

屬虎的女人行動力強，知道自己要的是什麼，能勇往直前不退縮。又很豁得出去，像是不怕死一樣的去拼搏，自然能打造出一片事業版圖，財富也就水漲船高了。

　

第二名：生肖馬

屬馬的女人心裡就像養著一匹自由的馬。你的最大生財優勢就是行動力強，又有野心，敢賭敢拼，對於自己想要的東西會盡全力去爭取。只要能發狠，就不愁發不了財！

　

第三名：生肖龍

屬龍的女人格局大、眼光長遠，為了保障整體大利益，願意拋下眼前利益。你寧願把精力花在開發市場、搞定客戶，也不要花那個閒工夫去內鬥、排擠別人。這樣的事業自然成功可期。

　

第四名：生肖牛

屬牛的女人肯操勞，不怕苦，而且越挫越勇。倔強起來，甚至會見不到人就賴在對方公司不走。又因為忠誠度高，能長久留在同一單位磨練專業，技術達到一定程度後便能取得很好的地位。

　

第五名：生肖猴

屬猴的女人稱得上精明，談到算計絕對超過一般人。你很適合尋找機會、創造機會、甚至反轉機會來開創事業與財富。又加上工作積極，精神十足。只要再穩重一點，要成為女強人絕不難。

　

【延伸閱讀】

九星看你選哪行，賺多又賺穩？

靈視50歲的你，財運越來越旺？

　



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