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贈書／不再迷網！12星座怎麼為自己選個好科系、好職業

單身必看！如何施展12星座的迷人偷心術？

2019-05-09 09:17聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

過膩了單身的生活，想要來一場轟轟烈烈的戀愛？老覺得自己異性緣不佳，桃花運不旺，又不知如何發揮個人魅力，催旺桃花運勢嗎？如果你也有以上困惑，不妨參考看看科技紫微網的詳細分析，該怎麼從你自身特有的特質，找到偷心的小秘訣！

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
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牡羊座

天生的親近感就是你最迷人的超能力。在人多的場合，多展現出自己善談、開朗的一面，最好言語中再加點幽默感，就很容易為自己招來桃花哦！

　

金牛座

金牛座最迷人的特質是從容、優雅。想要好好發揮這個特點，金牛女可以在服飾妝容上下功夫，而金牛男則可以在與異性交談時多表現出有擔當的一面，會讓異性大為欣賞。

　

雙子座

最平凡的話語，在雙子座的口裡，也能變成美麗的諾言，這就是雙子座最能打動人心的特點。在社交場合，多用你陽光的個性與正能量感染異性，會讓對方對你欲罷不能。

　

巨蟹座

巨蟹外表是一顆小籠包，卻散發著法式可頌麵包般的氣質。而你那貼心、會照顧人的特點，也是異性很在意的細節，這是巨蟹最迷人的優勢。

　

獅子座

獅子座每逢出場，一般都會自帶霸氣總裁氣場加主角光環。性格直爽、簡單明快就是你身上的亮點。若想使桃花的訊號更強烈一些，可多展示自己多才多藝的一面哦！

　

處女座

處女座一絲不苟的做事態度，很容易讓異性欣賞。低調、內歛、內涵又豐盈，所散發出來的迷人氣場，可不是每個人都有的。

　

天秤座

天秤座不僅有優雅的魅力，也有可愛的個性，這種無可匹敵的迷人優勢會讓異性情不自禁的產生好感，天秤所需要做的，就是多創造與異性接觸的機會囉！

　

天蠍座

天蠍一向在異性眼中極富神秘色彩。這種撩人心弦的神秘感很容易讓異性不自覺的去探索追尋。與異性聊天時，一雙會說話的明眸，也能成為愛情的催化劑喔。

　

射手座

射手座總給人感受到一種積極進取的生活態度。這一點不僅是射手座身上最迷人的地方，更是射手座人生的最大優勢，因為誰會不喜歡開心果呢？

　

摩羯座

摩羯最迷人的亮點就是善良。只要把這樣的特性發揮在異性身上，對方會沒有抵抗力，從而對你產生愛意。卸下冷靜淡然的外殼，多和異性溝通，桃花會開得更旺。

　

水瓶座

瓶子就像孩子一樣，活在一個單純的世界裡。只要你在異性面前勇敢表露出你最真實的一面，這樣的純真在異性的眼中會是十分可貴的，會讓人忍不住想靠近你。

　

雙魚座

雙魚一旦展示自己充滿愛心、溫柔體貼的一面，便能讓異性情不自禁的心生愛慕。主動和異性聊天，傾聽對方的心事、煩惱，然後給予貼心的安慰，便會讓對方更加依戀你了。

　

【延伸閱讀】

愛情符文占卜，90天遇新戀情？

塔羅神預測！妳已偷走他的心？

　



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