想解碼你的一生？端看面相五官就能略知一二

2019-05-06 12:09 文／ 陳翌函



「鼻子高挺、印堂隆起，代表才華橫溢，還有顴骨幫他守住名利，加上眉眼細長清澈，名利能更進一層」，這是面相師曾評論從《超級星光大道》出道，現為歌壇一哥的面相；而現為寵妻狂人的音樂才子也因面相方平、下巴圓厚有肉，而被視為符合重視家庭、喜享天倫之樂的男子面相。

圖／仙草面相學網站 提供 分享 facebook

據知名人力銀行透露，有近三成的企業主會將求職者的面相一併作為錄取考量；而男、女性在挑選對象時，除了被第一眼的外型所吸引外，私下也會參考面相五官學或算命測驗遊戲來衡量對方是不是自己的真命天子／天女。

面相學準嗎？證據連史記上都有記載面相學精準嗎？若從科學角度來看，觀面相、看五官是一門歷經千年歸納與統計而來的學問，迄今留下許多膾炙人口的故事，比如：功臣范蠡因為懂看相而逃過越王勾踐的殘殺、唐代預言家袁天罡一眼就看出武則天有天子相…等，但其中最知名的莫過於看面相嫁女兒的呂公，而他看中的女婿就是漢朝開國皇帝─漢高祖劉邦。

用白話文還原司馬遷《史記·高祖本紀》的描述：當天，呂公一看見劉邦便驚為天人，甚至在用完餐酒後單獨留下他，然後以自稱臣子的謙卑態度跟當時職位僅等同於村長的劉邦說：「我喜愛看人面相，至今也看過不少人，但從未看過比得上你的面相，希望你能自愛。而我有一名女兒，願意許配給你。」果真，呂公沒壓錯寶，女兒日後成為呂后且權傾天下。

面相學易懂，先照鏡子瞧瞧自己在解碼、掌握自己或他人命運的東方術式上，面相學比起看八字、四柱或風水學相對容易入門，比如擅長看相的清代大臣曾國藩就有一套自己的識人口訣：「邪正看眼鼻，真假看嘴唇；功名看氣概，富貴看精神；主意看指爪，風波看腳筋；若要看條理，全在語言中。」

事實上，人的眼睛、鼻子和嘴唇是解碼面相的三大關鍵，也是給人的第一印象和人的魅力所在。從眼神，可以看出你的觀察力和企圖心，與工作運勢發展息息相關，眼睛的形狀也透露出你的情感類型；而鼻子在面相學裡代表夫妻宮和財帛宮，因為涵蓋了山根、鼻樑、鼻翼及準頭，每一部分透露的訊息均不同，也能從中看出你的包容力；嘴唇則透露你的性格與品格，由於性格決定命運，也讓唇型成為解讀運勢和感情觀的重要來源之一。

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