5月塔羅生命靈數運勢：止與生只住在隔壁 輕輕敲牆就能跨越極限

2019-05-06 08:39 聯合新聞網 文／巧巧老師



圖／stocksnap 分享 facebook 引用九數的指引做為五月的開端：）

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止與生，只住在隔壁房間，我們輕輕敲牆就能跨越極限，

所有的靜止不在靜止裡面，在你停止為自己嘗試的瞬間。

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★生命靈數1

整體運勢：在大環境恢復到穩定狀態的五月，一號人仍可能困於心態上的限制，因為太多（不必要的）顧忌，看不見更多可能性與可為的空間，錯失財務機會之外，也有很高的機會，將錯誤判讀那些能夠提供你協助對象給出的正面訊息，而陷在自己給自己的限制當中；

所以當你察覺自己心情跟活力都一蹶不振時，請務必先能提醒自己，這樣的消沉與實際的狀況落差很大，你要做的，比起繼續停在原地，更需要動起來，無論是去實際驗證他人對你的看法，或是開始推動一件事情，至少你得當那個先動一步的人，才能順利踏上破除自我限制帷幕的路程，不致於一整個月都與現實脫鉤。

行動越多，就越能帶你客觀的看見好運的那一面，而非困於虛幻的恐懼中。

工作／學習狀況：在專業上，有被委以重任的機會，上台發表、承接較大責任的工作，都是可能發生的狀況，如果一號人可以擺脫上述不必要的恐懼，放手一搏的話，將換來不錯的金錢報酬及他人評價，對事業跟專業研究上，都是大大加分的一段時期。

不過在時間安排上得多注意，因為這樣突如其來的、較大的工作或學習量，可能是你之前很少遇見的，若要一個人全攬在身上，那就要有超時工作的心理準備了，比起單打獨鬥，更好的方式是找到另一位助手協助，互相配合分攤的工作方式，能夠將工作處理得更完美，並且讓自己與協助方都取得最大的利益。

如果工作是無法分攤的，那麼或許可以試著將心理壓力分攤給信任的家人或朋友，這也是另一種分工的方式，一樣能達到上述為工作成果加分的效果。

愛情：單身者困於自己對感情的許多想像中，那麼，在想像各種可能的時候，不妨也想一想，自己是否想得太多，但驗證、行動的部份卻少得可憐呢？

事實上那些想像出來的恐懼，很可能就是讓你現實中看誰都難以順眼的關鍵，這個惡性循環，將讓你困在單身的泥淖中，越來越難脫離，如果想擺脫寂寞的日子，那麼先停止揣測吧！

走出一個人的舒適圈，至少多到有人的地方（要求很低了吧？XD）讓自己身處人群中，有機會被人看見、交談，是一號人的第一步，請讓多點行動取代空想吧！

有伴侶者，在關係表現上雖然互動良好，卻總是少了一點親暱，感受到的，多是例行公事，即便從相處表面看來，該吃的飯、該有的禮物旅行一樣都不少，仍可能讓你感到空虛，那麼是時候，回頭去檢視一下自己與對方的相處，問問自己是否在關係中正在「努力經營」些什麼，無論是那個始終貼心的自己，或是過度委曲、配合、好說話的一面，真的是你發自內心想做的嗎？或是，你只是習慣用付出它們，好來換得一點安心，覺得如果不這樣，就不能能換得對方的正面回應？

這些空虛在提醒你，卸下這些偽裝的時候到了，得先丟掉那些防禦，才可能觸及你想要的真正愛情。

訊息指引：27＋The Magus

仔細判讀那些感受的來源，帶你通往哪一塊心的碎片，

或許它曾經割傷你最脆弱的那一面，

但我們都不能就此假裝一切不曾存在故事裡面，

最不堪的那些，總是治癒傷口的唯一解。

★生命靈數2

整體運勢：周遭環境的壓力，對二號人們反而是種動力。

五月的氣氛對二號人來說，雖然緊繃，但卻很容易適應，若你是二號人，就會懂這種越冷越開花的狀態就是在說你了，太過友善、鬆散、限制少的狀況，經常讓你們手足無措，但當環境有一定程度的限制與施壓，你們反倒比較有動力，不會把力量都花在嚇唬自己這種無謂的事情上，因外來壓力的內在減壓，能夠幫你們成就一些事情，找回一些生活動力。

所以無論是財務、跟人的互動上，變得積極，有自信，是這個月的最好消息，雖說財務要有起色，並不會是短期的事，但至少能夠先止血，開始找出一點活路了。

工作／學習狀況：在專業上，也會遇到嚴格的考核，但別擔心，雖是嚴格，卻不是不合理的那種，這段時間的考驗，都是雖難、但用力一點就可以過關的，在努力的過程中，你也會感受到自己在現有的職位上是有用處的、不可或缺的，幫自我評價加不少分數，在這段努力就有所得，並且會持續留存下來的時間裡，請二號人務必對自己再嚴格一點；

無論是把之前想要提卻不敢提的工作方向提出來，或是試著去面試那些想要去但卻始終怯步的職位，也可以是去促成一個合約，都是能夠為你帶來良好成果的行動，並且換取到相應的報酬。

這個月份勇敢行動所能換得的回報，幾乎都不會落空，如果你真想為自己的職涯或研究留下更多具體的成果，別浪費這個月，盡情發揮吧！

愛情：單身者較有機會遇見年長的對象，年紀上的長，或是地位高於你的，看起來嚴肅守舊的對象，機會都是高的，雖說這樣的設定會讓接觸的開端難以聯想到愛情，但這個月份，你可以對這類型對象對你的示好，再多延伸一點，他們的愛意與善義，都很務實，你一定用得上，如果不排斥，那麼就從這裡開始吧！

雖不是特別厲害的劇情，但卻很實際，即便後來沒有養大成為一段戀情，對你來說，也會是日後很棒的人際資源哦！

有伴侶者，若感到雙方相處模式的僵化，那就試著去轉動、推垮那些城牆吧！至於為什麼是你來推動，我想你或許知道原因，因為那些牆，多數就是你築的呀！XD

常常把話悶在心裡，希望對方能猜中，常常自己想、自己做、自己失落，這些一旦做得多了，變成習慣，那就會讓關係越來越生硬，不知道該怎麼繼續，所以如果可以，提醒自己少保持一點形象，它沒有那麼重要，比起堅強，在關係中需要的是多一點示弱與交付，這是一段重建雙方信任的時間，開始的開關就在你手中，多求援、多行動，都會是讓關係變得更柔軟舒適的解方。

訊息指引：17＋The Hanged Man

停滯的積累推你向前，該是啟程的時間。

★生命靈數3

整體運勢：拓展財源或人際資源，如果能多用點心，多方嘗試，那就會帶來不少的額外收入。

對三號人來說，五月是能夠靈活運用腦袋，快速操作出金錢盈餘的月份，所以若你平常就有研究投資、理財工具，在這段時間就會特別有感，眼光精準，如果又有時間精神可以快速的買賣，通常就能為口袋帶進不少進帳，開源不成問題，但隨著收入增加，節流對你來說，就會是一個不小的考驗，通常就是左手賺進一倍，但右手花出兩倍的局面，若不想最終只是過路財神，那就要確實做好財務計畫、記帳之外，也得好好的把帳「看進去」，才能讓這些短期收入真的留在口袋中 。

五月份運氣雖好，但切忌趁勢賭太大，一旦金額變高，你便會因為失去敏銳度賠個精光，積少成多，才是聰明的方式。

工作／學習狀況：在專業上，會有跟許多有力人士接洽的機會，若你是受僱於人的職員，請多讓對方看見你多重的長才，除了專業以外，你還懂什麼呢？

這將是對方想更深入了解你的契機，當然也可能為你直接帶來一些業外收入，但主要並非在增加收入，而是建立信賴度之後，這樣的合作關係會幫你帶來更多人際跟其他資源的正面影響，所以即便對方沒有問，你都得多主動提出自己所看見的，還有能讓事情更好的部份，雖然好處不一定在眼前就立刻展現，但對長遠的發展絕對是加分的；

對於自營者而言，上述這些好處只會更顯著，簡言之，是個適於拓展業務的月份，多把握，就能換到更多訂單。

對於學習也是，當你能展現更多積極性，就能有機會觸及更深更廣，離你夢想更近的研究或領域。

愛情：單身者若想尋找機會，可以試著讓自己多參加團體式的相親活動，伴隨著可能做菜、或是其他活動的包裝，可以讓你展現較有魅力的一面，得到眾人的關注，像這樣需要「被大家鑑賞」的活動，對三號人來說並非難事，你也容易從中挑選到合適的對象，如果你是認真的想擺脫一個人的生活，那麼就從這裡開始著手吧！

有伴侶者在關係中得製造一點不同，不同於日常的行程、不同於日常的行動，當你開始這麼做，就能有效的引導對方跟上你，除了實地的相處之外，也能在文字訊息上多費點心，三號人們心中有期待的感情模式，不妨就先做給對方看，你會發現，這段時間的示範，對方特別有回應，比較能跟上，這都是讓互動更良好的可行做法，整體來說，五月份雙方相處氣氛良好，在較不需要克服障礙的時期裡，就好好多享受戀愛的美好吧！

訊息指引：06＋Prudence

踏實的邁步前進，換來珍貴且無可取代的經驗，

身體所經歷的不但記得，記得了的當下，

在那些反覆的練習間，我們都已經學會。

★生命靈數4

整體運勢：心情提不起更多動力的五月份，退無可退是一種前進的推進劑。

經過四月的清掃，幾乎所有多餘的選項都已經被一一刪去的本月份，對某些正陷於選擇障礙，或以此為藉口的四號人來說，這段時間或許能稱得上是一種不甜美，但蘊含深深祝福的時期；

因為再無退路可退，沒有理由逃避與推託，所以你們終於做出困難的承擔，其實通常也不是什麼壞事，但你們卻大力抗拒許久的，譬如他人對你的事業較大金額的邑注，或是職場上的晉升、承擔重任，或終於確定那些原本想要但始終不敢真的拿在手裡的，本月都可望入手，順利結束你與自己的長期抗戰，若能適時提醒自己，拿掉那些不必要恐懼與無奈，那麼便能加速與本月所得的甜美成果見面的時程。

工作／學習狀況：本月的專業挑戰，真的都是「專業」等級的，有一定高的難度、想兼顧卻難以取捨的點、需要許多權衡才能找出較佳方案的特質，將讓四號人們整個五月，都陷於高度燒腦的狀態下；所幸這些困難雖然，但越難越能讓你燃起鬥志，最終挑戰可以順利完成。

對在職者而言，可能會遇到較大金額的案子，牽涉的利益層面較廣，需要打點的人看起來也比平常更多，多數這類看似「都很需要打點的」，其實只是一種長期以來的陋習，你們心裡清楚，不做不會怎麼樣，但就是「很奇怪」因為「沒人這樣」，這部份就需要你運用智慧做出決定了，因為你感到不必要與勉強的，真的沒有必要，要移走它們？那顯然只能由你自己動手了。

學習狀況上，則是有許多困難與跨領域的東西需要整合，必須花上比平常多數倍的時間，中間也會多所挑戰、被質疑的過程，過程雖磨人，但那卻是能支持你繼續在此領域的最大燃料，沒有理由逃開，除非你想要停在原地。

愛情：單身者有桃花降臨，被追求的機率大增，如果你可以擺脫消極的心態，那麼直接脫離單身的可能性，就在五月，但對四號人來說，卻很可能因為心情還沒準備好、太容易受到驚嚇而轉身逃開，在逃開前，先想想過去那些又寂寞又冷的日子吧？

或許就能幫助你恢復清醒，回到當下，五月拔腿就跑、覺得對方好詭異的當下，你可以多想三秒鐘，那是你最想要的東西呀！

即便無法立刻給出熱情或與過往高反差的回應，但無論如何都請至少好好的待在原地，才不會錯失良機。

有伴侶者則將面對另一半的挑戰跟質疑，這些帶著嚴格、嚴肅氣氛的「考試」是對方對你深深的愛與期待，相信你一定看得出來，這段時間，被提問很敏感、尖銳的問句，在所難免，請好好的、竭盡所能的用你所有可以用上的詞彙，練習著好好把話說好、說到重點、不要不著邊際，便能安全過關，這將是滿滿三十天的大型對話練習，當你願意開口，就會發現其實自己也能有所進步，比想像中表現更好，並且，這樣的努力，也能夠為日後的感情奠下深厚的基礎，讓雙方的關係更不可動搖。

五月將為四號人們帶來的，是包裹著試煉外衣的大禮。

訊息指引：23＋Swiftness

衰敗的別緊握著，它們都終有一天將被瓦解，

無須力氣，只須微風輕吹。

★生命靈數5

整體運勢：這段時間與外界往來的頻繁，讓五號人有許多公開發言的機會，這些機會雖然不可避免的，會招來一些是非與惡評，但正面的回應卻大大高過負面評價，若只是為了避免中箭而噤聲，就相當可惜了；

爭取說話、表達的機會，將為你帶來不少進帳，增加豐盛的金流，所以如果你期待荷包在這段時間能夠有大一點的進展，甚至可以為自己開始規畫、創造這樣的說話場合，除了能夠為你賺到實質收入外，人脈、能見度也會同步大大提升。

工作／學習狀況：在專業上的好運，從整體運勢的陳述應該就可以窺見一二，對從事業務性質工作的五號人來說，這段時間除了原有的合作、成交模式可以有不錯成績之外，更有利的點是，你可以趁此創造一種「新的、專屬於你的交易、銷售方式」，獨特或客製化、貼心的創舉，可以為你新闢一條事業的蹊徑，並留存在後續的工作中，持續產生正面效應；

對一般事務工作者或從事學習、研究的工作者、學生來說，也能感覺到流程的順暢，當然如果你期待、或看得見工作流程有可以改善的空間，也很適合在這段時間進行，差別是，平時這樣的小小改革、自我修正，或許不會特別被看見，但這段時間做這些，會特別受到表揚與支持，在專業的滿足感上，能夠加不少分數。

愛情：單身者在這段時間，雖然沒有顯著新戀情的跡象，但享受生活舒適面的運勢卻相當強盛，手頭較寬裕的狀態下，可以有不少機會參與輕鬆的聚會，不帶著目的性的與他人交流，有不少可以交到新朋友的空間，為你拓展人際關係，能見度提高，拓展新的交友圈，都可能在後續生活中持續發揮效應，別預設太多，好好享受這個輕鬆的月份吧！

有伴侶者在這個月，被另一半照顧的穩穩妥妥之餘，也可以趁這個輕鬆的氣氛，把之前對於對方的、對關係的建言，需要改進的地方、覺得能夠修整的地方，適度的拋出跟另一半討論，通常能夠得到良好的回應，在丟出話題之前，需要思考的不是恰不恰當，而是「這真的是你想表達的原意嗎？」

如果是，那麼對關係改善就會是有益的，請試著勇敢提出，得到想要的關係進展吧！

訊息指引：07＋Cruelty

真正的殘忍都是迂迴，從不是真實的直接，

真實的東西總如實存在著，它不曾想過劃傷誰，除非你正陷在迷宮裡面。

★生命靈數6

整體運勢：思路清晰，表達卻偏弱的五月，請多注意自己的情緒是否跟著他人起伏過大，多數有反應的、撩起你敏感神經的，都並非自己的事，若你平常就很容易卡在和事佬的角色中，那麼這段時間將更加明顯，因為這些非你份內該負載的事，在這段時間大大的超出你能承受的量，當這些擾動讓你的生活感到混亂，那麼正是在提醒你，你該放下一些不該你的人際包袱了；

當你能放下那些不該你承擔的，便能看到生活中有許多可為的面向，你能為自己爭取的、能得到的資源，請讓它們回到你手中，唯有如此，這些正面的助力，才能發揮最大的效益，若堅持維持原狀的涉入或為他人承擔，通常也只會招來更多的情緒勒索及惡評，該放下時，就請把決定的責任，還給那些該還的人們，才是最好的發展。

工作／學習狀況：來自同事、同學，無理蠻橫的請求滿天飛，如果你感覺到時間不夠用，那麼該檢查的或許不是你份內的工作，而是你到底接手多少、順口答應多少別人的工作？

過去這些做法或許沒有為你帶來太多顯著的麻煩，但這些積累已久的舊帳，卻很可能在這段時間一次需要被平衡跟清償，對在職或在學者而言，可能查核工作實績的單位就來了，開始清查責任歸屬、挑小毛病、給出罰則，都是可能在這段時期密集發生的事，在事到臨頭之前，先檢查自己是不是有太多幫別人的、被別人幫的卻不在允許範圍內的事，如果可以，都即早收手，畫清界線，這段時間的麻煩便會少一些；

如果來不及，那麼就得承受了，這些承受當然不只帶著懲罰性質而來，而是在告訴你「以後不能再這樣」，請把焦點放對，才不會總是在為別人而活、為別人而忙，自己卻無所得。

愛情：單身者，其實對於自己可以有哪些機會，放掉哪些機會，心裡應該有一張清清楚楚的列表，或許你看到這裡會一頭霧水，脫口而出的是「哪有」，不過在回答之前，你得先看見，這些你認定的「沒機會」，其實只是你的自我設限，先為自己篩空了所有的可能性，一點機會都沒有留給自己所造成的局面；

這段時間外來的機會並不少，如果希望擺脫單身，先放下自己預設很多、猜很大的習慣，先試著互動，而非篩條件，你就能看見擺脫單身的路，其實就在不遠的眼前了。

有伴侶者，關係中被無理取鬧的次數，在這個月快速升高，頻率跟受災範圍都比過去更大的此刻，你是無法再用息事寧人的態度來處理問題了，如果你執意配合的話，伴侶將會一路鬧到底，整個月的耳根都難以清淨，是時候換個方式回應了，清楚明確的表態，而不是敷衍的希望對方乖乖、安靜下來就好，或許你以為說理會有更多麻煩，但事實上，所有的麻煩，都來自於你貪圖每個當下方便的放縱，

當你開始願意好好的回應與正視對方情緒，而非只是敷衍想快速帶過，你會發現過去回應上的謬誤，把已經有點失衡的關係，重新調整至平衡、較健康的狀態中。

訊息指引：28＋The Devil

僵硬的終將被瓦解，僵硬的不是堅實的防備，

鬆開堅持緊握的雙掌，挪出的空，才是寶貝。

★生命靈數7

整體運勢：在五月，七號人們勢必得面對內在的幽暗面向，這些自信過低、你卻刻意忽視的部份，在這段時期特別猖狂，到你難以忽視的程度，若依然堅持忽略，即便生活中有許多正面的面向，譬如他人對你的肯定、給你的資源，都可能被你視而不見，或是明明就在眼前，拿在手裡，卻仍感到自己進退不得，而錯失了在各方面能更上一層樓的良機。

建議善感、需要他人肯定的七號人們，試著多與童年的自己對話，或是增加與母親之間的情感連結，這些過程，都能順利帶你離那個需要被治癒的自己更近一點，而進一步能讓當下的生活順轉。

工作／學習狀況：在專業上，適度接受與他人競爭，會讓你在團隊、或同業中脫穎而出，變成那個「特別且有用的人」，這些你最討厭、會視其為爭鬥、不和平的過程，如果能被你跨越，那麼你將從中得到莫大的成就感；

同時對於在職者而言，這會是你需要帶領大家走出迷霧，找到方向的重要時期，只有你能看見的弊病，需要你親自去指出，若你不願當那個發聲的人，那麼這段時間的進度落後，是難以避免的；

在學習上也有類似狀況發生，大家都習以為常、沿用已久的舊規，問題會浮至檯面，需要被拿出來討論、修正，它可能就涉及需要挑戰威權的問題，到底能否說出口？

對你來說當然會是困難的，這是這段時間需要努力的部份，但可喜的是，努力是會有所得的，最終改革、修正會得到實現，如果你行動了，便會是事件中那個最大的獲益者。

愛情：單身者有被看見的機會，新戀情的可能，不過你卻很微妙的，明明已經感覺跟對方已經互有好感，卻老在行動上往後退，把自己跟其它人放在一樣的位置上，遲遲沒有更多表態或回應過少，可能就會讓你錯失這次機會，若你眼前就有這樣的機會，遵循直覺，勇敢站得離你喜歡的對象更近一點，離發展成正式戀情的路，便能更接近一些。

有伴侶者跟另一半的對話，似乎總是沒有共識，先問問自己在關係中的不滿足，是否都有好好的、誠實的傳達給對方了呢？會發生這樣的狀況，通常是來自於七號人最習慣的「我們在一起那麼久，你應該都懂啊！」

不過這段時間，就是讓你看到，不說，對方真的不會懂，說了還不夠，要清楚、完整、明確、且富含真實的情感，才能讓對方真的「聽進去」。

如果你總覺得對方的耳朵被摀住，那麼顯然是上面說的，你少做了很多環節，去補上它們吧！打開你的心，才能讓對方的耳罩被拿掉，聽到你想說的話。

訊息指引：02＋Princess of Swords

柔軟的門，藏在利刃的尖，

挑開傷口的勇氣帶你開啟的是溫柔的泉源，

湧出的淚水能滋養需要被滋養的一切。

★生命靈數8

整體運勢：需要運籌帷幄，好好思考及分配資源的五月份，八號人的長才在這段時間可說能得到充份的發揮，如果你很喜歡動動腦，玩分配金錢跟資源的遊戲，這段時間可以玩個盡興，並且找到新的玩法，對於有涉獵投資理財的族群來說，會是很有樂趣的一段時間；

如果你並不樂於此道也沒關係，生活仍會有很多的訊息、可用的資源、人際關係等等面向，等著你去分配，做出較好的處置，而這些你視為很自然、像直覺反應般的思考模式，能得到他人的欣賞，你將有許多與他人分享這類經驗的機會，並且在這些過程中，得到別人信賴，讚賞，為自信加不少分數。

工作／學習狀況：對於在上位者，或自營工作的八號人來說，因為在專業上享有較高的自由度，所以這段時間的順利，反而因為在高位者的「我本來就有支配別人的權力」而不那麼明顯，能感受到較多的部份，應該是客戶，業主對你的否定變少，事情變得比以往更順利；

但對於一般職位、或是平常需要大量聽命於人的族群來說，感受就明顯許多，你會感受到更多的意見被採納、工作中的靈活度、自主權都比以往來得更高，在眼界上、涉及的領域上也有所提升，不再只是負責平常那些層級，會再往上提高一點，如果你正在這樣的狀況中，那麼主動就變得比平常更重要了，若你期待這樣的「提升」不只是短期，那就要讓自己的思考可以跟上，徹底的把事情當成自己的事來做，而不單單只是一個眼前待辦的事項，當你轉換視角與做法，便能讓這個月的單單只是「提升」的運勢，變成「躍升」的事實，一個月的考驗過去之後，你想讓自己在哪兒呢？就由你自己決定了。

愛情：單身者被動收集資訊，等待被追求，上述的分配若延用到感情生活中，你就能明白這是什麼狀況了，一種收求職履歷的感覺，簡單的說，你會看到很多可能的選單，而名單中的這些人，也都跟你有基本的接觸機會，至於如何選？要不要選或再看看？則考驗八號人取捨的智慧。

只能說這些機會的良劣並不會差別太大，如果你期待在感情方面有所進展，那就好好研究，做出你最想做的反應即可抓到愛情的尾巴。

有伴侶者，在關係中能感受到與對方相處的平衡與美好，單單是這樣，其實就是不錯的發展了，雖偶有小混亂，小口角，但都是雙方正向對話的一環，如果你希望這些美好能更加分，那就要考慮從自身「多給一點、多主動一點」做起；

這些良好的日常，或許正因為眼前它看似隨手可得，被視為理所當然，在互動好的時候，與其只是待在現況中，你們能做的是讓這些互動更深刻一些，讓關係能更趨穩定，會是比止步不前更好的可行方案。

訊息指引：21＋Ace of Cups

樂趣正在困難的細節間，你是否體會？

若能學會那艱澀的甜美，方能稱上已見過這世界最美的畫面。

★生命靈數9

整體運勢：帳面數字在五月份，難以避免的大進大出，讓九號人的心總是不踏實，做事感到綁手綁腳，但實際上說來，進出一番之後，最終收支是平衡且有盈餘的，若你能擺脫這些起伏所帶來的、不必要的得失心、花錢的罪咎感，那麼這段時間也算能花得開心、買得滿意，財務運勢雖有許多支出，但都能即時得到支應；

勇敢花錢，享受「錢不是拿來存，要花得到才有意義」的真諦，九號人難得有如此落地的功課要學習，這一堂，你不能錯過，現在就開始列你的購物清單，好好的買好買滿，別錯失良機。

工作／學習狀況：無論心情是否受到上述運用金錢議題的影響，在專業上都是表現良好的，而這樣的良好，則可能為你帶來一些「很想賴著你，需要你幫忙」的求助者，對九號人來說，可得守好與求助者之間的界線，你得先清楚的知道自己想幫什麼、能幫到哪、何時應該停手；

如果確定可以嚴守界線，那才有對他人伸出援手的資格，若你仍在摸索階段，那麼這段時間就得斷然拒絕，因為這樣的失衡，後續需要收拾的麻煩相當多，也不一定是你能收拾的，若不想拖垮自己的進度，那麼不任意介入他人的狀況中，等待他人的主動求援、仔細評估、理性適度的拒絕，才是這段時間的保命之道。

在學習上也是，切勿過度負擔他人進度、或給出承諾，就能讓這段時間的所有計畫在該有的進度上，不落後，按步就班，就是專業上最佳的發展了。

愛情：單身者爛桃花多，看看就好，多數是帶著目的上門的，相信你自己也看得出來，拯救他人就不必了，就算你再想擺脫單身，也不要把時間花在沒有盡頭的救贖上，如果你覺得對拒絕對方仍有深重的罪惡感，那麼或許更需要被救贖與治癒的，是你自己呀！

讓我們把焦點放在戒除這個壞習慣，才是眼前最該做的事情。

有伴侶者在關係中也得守好界線，面對伴侶在這段時間可能的裝可憐、情緒勒索，你不能再放任對方軟爛下去，通常九號人是能夠明確看見對方問題的伴侶，所以比起給他他想要的，不如教對方如何跟你一起停止負面循環，才是讓關係穩定留存下來最該做的事；

至少你不能是幫對方沉淪、不面對自己的幫兇，當你能守住界線，感情關係中那些你覺得失衡、付出過多的，才有機會被矯正過來，讓關係不只是一個形式，而是踏實的存在。

訊息指引：08＋The sun

止與生，只住在隔璧房間，我們輕輕敲牆就能跨越極限，

所有的靜止不在靜止裡面，在你停止為自己嘗試的瞬間。

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