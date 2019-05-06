唐綺陽星座運勢週報：天秤單身者桃花多 雙魚身價上漲
唐綺陽星座運勢週報5/06-5/12
重要星象：太陽金牛，木、土、冥的逆行效應，水星移位金牛，金星白羊、火星雙子
太陽在金牛，對於金錢、價值或身體健康、生活品質特別有感，木、土、冥的逆行效應，重新評估重大的決議，再次調整腳步、重建秩序，領略改變後的效益與後果。水星移位金牛，關注身體、理財等相關訊息。金星白羊、火星雙子，避免太過自我、直白，要小心溝通，容易有口舌是非的發生。
工作注意：雙子、巨蟹、獅子、處女
雙子：關注周遭，遇到非敵即友的女強人
巨蟹：放下執念，無須事必躬親，把事情交代出去
獅子：有貴人運，遇到困難要說出來
處女：工作多又複雜，有加班的機會
桃花注意：天秤、射手、魔羯、水瓶
天秤：單身者桃花多，易有選擇困難症
射手：有機會出差，會有異國的緣分
魔羯：遇到年長、成熟穩重型的桃花
水瓶：多聽旁人提醒，小心遲鈍而搞砸桃花
財運注意：白羊、雙魚
白羊：有進帳的機會，享受過去努力的成果
雙魚：身價上漲，可爭取更多的資源
健康注意：金牛、天蠍
金牛：避免太過急躁，造成肢體受傷
天蠍：當心老毛病復發，應防微杜漸避免惡化
周運影片連結：唐綺陽官方專屬頻道
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