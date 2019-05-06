唐綺陽星座運勢週報：天秤單身者桃花多 雙魚身價上漲

2019-05-06 08:00 聯合新聞網 唐綺陽



星座專家唐綺陽。 大慕影藝提供 分享 facebook

重要星象：太陽金牛，木、土、冥的逆行效應，水星移位金牛，金星白羊、火星雙子

太陽在金牛，對於金錢、價值或身體健康、生活品質特別有感，木、土、冥的逆行效應，重新評估重大的決議，再次調整腳步、重建秩序，領略改變後的效益與後果。水星移位金牛，關注身體、理財等相關訊息。金星白羊、火星雙子，避免太過自我、直白，要小心溝通，容易有口舌是非的發生。

工作注意：雙子、巨蟹、獅子、處女

雙子：關注周遭，遇到非敵即友的女強人

巨蟹：放下執念，無須事必躬親，把事情交代出去

獅子：有貴人運，遇到困難要說出來

處女：工作多又複雜，有加班的機會

桃花注意：天秤、射手、魔羯、水瓶

天秤：單身者桃花多，易有選擇困難症

射手：有機會出差，會有異國的緣分

魔羯：遇到年長、成熟穩重型的桃花

水瓶：多聽旁人提醒，小心遲鈍而搞砸桃花

白羊：有進帳的機會，享受過去努力的成果

雙魚：身價上漲，可爭取更多的資源

健康注意：金牛、天蠍

金牛：避免太過急躁，造成肢體受傷

天蠍：當心老毛病復發，應防微杜漸避免惡化

周運影片連結：唐綺陽官方專屬頻道