小孟塔羅：冥冥之中保佑我的是誰？

2019-05-03 08:59 聯合新聞網 文／小孟



「冥冥之中。」意指一般人無法預測，人力無法控制、無法理解的狀況。一般人會稱之為命運(亦或命中註定)。倘若我們能夠預先知道，有什麼力量在守護我們，並試著好好加以珍惜，才不會把這難得的機緣流失掉。現在請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，冥冥之中保佑我的是誰？

請憑直覺選擇一張牌。 塔羅牌圖作者：唐唐(Tarot of the Magical Forest) 分享 facebook

塔羅牌圖作者：唐唐(Tarot of the Magical Forest)

A：神佛。(審判牌正位)

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牌面上的天空有一個綿羊天使， 吹奏號角將沉睡的動物們喚醒。

這張牌表示與你有緣的神佛，會在你有需要時幫你一把。例如：當你不小心遇到意外事故時，換成別人可能傷勢嚴重，但你卻奇蹟般的只受到輕傷。或當你向神明祈求願望後，便以很快的速度顯化實現。小孟老師提醒你，也許在你小時候或前世，就與某位神佛結下善緣，祂一直在默默保佑著你。

B：祖先。(星星牌正位)

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牌面上有一個綿羊，雙手各拿著一個水瓶，往地上跟水池裡倒水。

這張牌表示你家中的祖先，在冥冥中為你增添好運。例如：你正在為求子的事煩惱，若此時向祖先真心祈求，也許很快就會聽到好消息了。小孟老師提醒你，除了在清明節祭拜先祖外，平時仍要點上一柱清香，感謝祂們的養育之恩，更可以念經做功德迴向。

C：貴人。(力量牌正位)

C：貴人。(力量牌正位) 分享 facebook

牌面上有一個綿羊與公獅，牠們閉上雙眼相互擁抱。

這張牌表示你的貴人，會在你感到無助時雪中送炭。例如：你在工作上碰到瓶頸，不知道該如何是好時，出現如同天使般的貴人，如同久旱逢甘霖的為你解危。小孟老師提醒你，平時要多做善事、累積善緣，因為你怎麼對待別人的，最終都會返回到自己身上。

D：家人。(太陽牌正位)

D：家人。(太陽牌正位) 分享 facebook

牌面上的袋鼠媽媽，帶著拿著旗子的孩子，在向日葵田裡休息。

這張牌表示你的家人，能給予你最大的支持。例如：他們在你小的時候，時時刻刻替你找想、為你打算，只要是對你好的事情，他們寧願自己辛苦一點，也不希望擔誤到你的前程。小孟老師在此提醒你，孝順父母家人要及時，平時請大方表達關懷，才不會在日後有所遺憾。

E：摯友。(聖杯二正位)

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牌面上有二隻兔子，手上拿著一個酒杯，相互凝視彼此的雙眼。

這張牌表示你的摯友，會在你無助時給予力量。例如：當你為某件事執迷不悟時，他會適時給你當頭棒喝；當你為某件事傷心難過時，他會陪你一起走過低潮；當你碰到無法解決的困難，他會替你想方設法脫困。小孟老師提醒你，人生難得一知己，千里知音最難覓。