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母親節必看！各星座媽媽心心念念的慶祝方式？

2019-05-02 16:14聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

我們的生活都需要有一些定期的儀式，像是過節等，讓平淡的生活變得更有趣而豐富。五月的重要儀式當然就是母親節了，科技紫微網就帶領大家來看一看，12星座的媽媽們喜歡什麼樣的慶祝方式？

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
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牡羊座

吃吃喝喝，跟朋友一起嗨

牡羊座媽媽在生活中多半是粗枝大葉，嘻嘻哈哈，對節日一向不太計較。母親節怎麼慶祝？嗯，還是照常就好。如果真的要安排節目，大概就是約幾個朋友吃吃喝喝，再唱唱KTV，把這一整天都留給自己和好朋友，沉浸於熱鬧之中，忘掉生活的苦和累。這樣的慶祝，於你而言是最好不過了。

　

金牛座

幫自己和家人做一桌美食

金牛座媽媽喜歡生活的安逸溫馨感覺。到了母親節，你最想做的就是洗衣、整理、買菜、做飯……把家裡收拾得窗明几淨，再進廚房做出一桌好吃的飯菜。優質的烹飪不僅是你在家中表現自己能力的方式，同時又能以美食犒賞辛苦的自己。把家裡弄得舒舒服服，和全家人圍坐一起，吃飯聊天，這樣的溫馨場面就能慰勞你所有的辛苦和疲勞了。

　

雙子座

鮮花禮物不可少，母親節也要來點浪漫

雙子座媽媽有一顆少女心，很看重小小的情調與浪漫，節日的儀式當然更不可少。母親節這一天，你想要把時間完全留給自己，讓自己光鮮亮麗。該怎麼做呢？當然是好好打扮一番，美美的出門，盡情的買東西。給自己添幾件好看的衣裙，搭些小配件、小飾品，再買一兩束鮮花，把家裡佈置得溫馨又浪漫。

　

巨蟹座

居家休息，按摩放鬆

巨蟹座媽媽不但愛家，個性又宅，最開心的事就是能待在家裡，既不做家事，也不用計畫活動。母親節這一天，你的期待就是好好休息，伴侶體貼，孩子聽話，讓你能放鬆身心。若是能得到伴侶、孩子的主動關心和照顧，給你按按摩、捶捶背，為你端來熱水泡泡腳，那就更滿足、更美好了。

　

獅子座

意外的驚喜禮物，家人朋友的真心讚美

獅子座媽媽愛熱鬧，愛面子。平時你辛苦操勞，為家人孩子承擔風雨，是個能幹的辣媽，因此在母親節這一天，你會很希望得到伴侶及孩子送你的意外小禮物，當做你辛苦的奬品，而且最好是由孩子準備。若能再聽到他們對你的真心讚美，例如你是個最好最能幹的媽媽，那就更棒了。知道自己的辛苦付出受到家人孩子肯定，知道他們愛你，是你最大的安慰。

　

處女座

睡到自然醒，美容、做SPA

處女座媽媽追求完美，又把家人、特別是孩子，看得比什麼都重要，生活上和工作上都希望能做到一百分，所以神經常處於緊繃狀態。母親節該怎麼慶祝？如果能讓身心獲得放鬆，是最完美了。美美的睡上一覺，最好能睡到自然醒，再去美容一番，做做SPA之類的……嗯，做做夢就好，忙碌的一天又該開始了。

　

天秤座

看看電視，聊聊天，或到郊外散散心

天秤座媽媽在意的東西太多，顧慮也多，所以很容易操心。到了母親節，你是該好好歇歇，不需要什麼貴重的禮物，也不需要鋪張浪費大擺宴席，只想跟伴侶、孩子坐在一起吃吃飯、看看電視、聊聊天，若是再能到郊外走一走，聞聞花草的芳香、泥土的清新，釋放平日裡積累下來的負能量，就能夠平衡了。

　

天蠍座

健身、衝浪、看海、K歌……

天蠍座的媽媽精力旺盛，注重健身，另外又喜歡唱歌、跳舞等浪漫活動。母親節這一天，你當然得給自己放個假，而且還得排得滿滿的不浪費，所以健身、游泳、衝浪、看海、KTV……所有的活動你都要。既然是慶祝屬於自己的節日，就要好好揮汗一番，要動，要跳，要唱，把壓力和不快都揮掉！

　

射手座

新鮮的活動，異地的旅行

射手座媽媽有一顆自由自在的心靈，追求輕鬆悠遊的生活方式。即使當了媽媽，你也不會局限於家庭，整日圍著孩子轉。在母親節，你想要來一點不一樣的慶祝方式，做一些想做但沒做過的事，去一些想去但沒去過的地方。最好的方式就是安排一趟山海之旅，乘熱氣球，搭輕航機，出海潛水等……在遊山玩水中開闊眼界，放鬆身心。

　

摩羯座

化化妝或是燙一個新髮型

摩羯座媽媽是閑不下來的媽媽，工作時瘋狂忘我，生活中也不放鬆，幾乎沒什麼時間留給自己。穿衣打扮也就化繁為簡，怎麼簡單怎麼弄。母親節到了，必須給自己好好放個假。平時沒有好好犒勞自己，這屬於自己的節日就得實現一些小心願。給自己化個美美的妝，再燙一個新潮又不失耐看的髮型，會非常開心、愉快唷。

　

水瓶座

遊覽科技館、山谷探險

水瓶座是一個好奇寶寶，當了媽媽也還是活得像個孩子，喜歡新奇的事物，追求新鮮變化。母親節到了，要慶祝就得遠離生活瑣事，來一點特別的花樣。一個人背起行囊到科技館轉一轉，感受高科技、新發明帶來的震撼感，到山林幽谷探險一番，或是到幽靜的小鎮老街走一走，體驗另類的旅行，讓自己安靜下來，思考人生。

　

雙魚座

游泳、遊覽海底世界、參加公益活動等

雙魚座媽媽心思細膩，有一顆溫暖的愛心，容易被感動，同時也對神秘、柔和、充滿愛的事物特別感興趣。在愛意洋溢的母親節，如果帶著孩子一同參加公益活動，將是非常有意義的慶祝方式。去游游泳也不錯，柔軟、包容的水流可以洗刷你一身的疲憊與辛勞。又或者到海底世界、水族館遊覽一番，心情都會很美麗唷。

　

媽媽的懷抱最溫柔，媽媽的愛無聲又溫暖。親愛的媽媽們辛苦了，母親節快樂！願天下的媽媽們都健康快樂，心情舒暢，美夢成真！

　

【延伸閱讀】

為子女批命，解決親子互動難題

幫家人點光明燈，祈願平安順遂

　



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母親節科技紫微網

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