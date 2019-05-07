媽媽辛苦了！獻給偉大母親的幸福提點

2019-05-07 11:33 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

相信很多媽媽都有這樣的經歷和感受：自從有了孩子，屬於自己的空間越來越少，要忙的事物包山包海，除了工作，每天就是圍著孩子轉。其實一個幸福的媽媽應該留給自己一些時間，需要給自己放鬆的機會，這樣才能有更好的狀態照顧孩子和家庭。快來看看科技紫微網給你的小提醒！

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七殺：以身作則，勇往直前

我們時常鼓勵我們的孩子發揮他們的潛力，全心培養他們的能力，但有時我們卻忘記了自己的夢想和目標。鼓勵孩子、教育孩子最好的方法就是以身作則，幸福的媽媽會緊緊抓住夢想和目標，絕不放手。

破軍：平復情緒，耐心相待

孩子哭鬧不止，老是調皮搗蛋，或是彈琴時怎麼教也教不會……這足以消耗妳所有的耐心。再加上生活工作的壓力，更是讓妳脾氣暴躁。但還是請妳一定要忍住妳衝動的脾氣，不要劈頭就開罵，可以略為休息一下，當情緒平復，能夠笑著面對孩子，美好的感覺也會回到妳身邊。

廉貞：不要競爭，不要比較

別人的老公賺錢很多，給孩子買高級的文具、名牌的服裝，但妳的孩子只能走平民路線；別人的孩子功課好，獲得不少讚許，但妳的孩子只知道玩；別人的孩子乖巧聽話，但妳的孩子卻叛逆調皮…嫉妒會吞噬妳很多的幸福，妳要相信妳的孩子和老公也有他們的長處，不要與人競爭，更不需要與人比較。

貪狼：適度犒賞，找回自己

有了孩子，就巴不得把所有的好東西都給他，以前看到合適自己的東西就買，現在必須精打細算把錢都用到寶寶身上。幸福的媽媽其實也要偶爾犒賞自己一下，放縱自己買一兩支最新的唇膏，或幾件漂亮衣服……找回妳自己，不要感覺內疚，當個自信的幸福媽媽。

紫微：控制慾強，適度放手

紫微媽媽控制慾很強，認為孩子還小，所有事都想幫他決定，念哪間學校、上哪個補習班、和哪些朋友往來...其實孩子總要試著獨立，要自己做出選擇，因此適度放手，孩子開心，媽媽也才會開心！

天府：停止碎念，培養耐心

天府媽媽有些好逸惡勞，喜歡幫孩子規劃大方向，讓孩子自由發揮，但是孩子若沒有達到妳的標準，妳就會碎碎念。想當個幸福媽媽，就得在這部份培養耐心，一步步引導孩子。讓孩子有信心，妳也能更輕鬆喔！

武曲：打破規矩，尋求驚喜

什麼時候起床、睡覺，讀書要認真努力，作業要認真完成……武曲的媽媽本就是一個遵規守矩之人，對孩子自然也會嚴格要求。但妳也可以偶爾打破規矩，例如在孩子生日時幫他請半天假帶他去玩，或者在半夜帶著他去數星星…幸福的媽媽，必須瞭解如何在一成不變中尋求驚喜！

天相：謹慎小心，過於固執

妳是個理智的媽媽，外表溫和，內心嚴格，該有的規矩還是會要求孩子們要遵守。妳多半會尊重孩子的意願，讓孩子安排自己的生活，但是年紀小的孩子常常三分鐘熱度，像是吵著要畫圖，結果畫沒幾頁就膩了。如果你為了要培養孩子的毅力，而勉強孩子繼續行動，很可能會有負面效果，偶爾拿下妳的防護罩，用同理心去看待孩子吧。

太陽：釋放情緒，找回童心

妳算是包容性很強的媽媽，只是有時情緒不穩定，可能會拿孩子當出氣筒，等到事過境遷，又對自己亂發脾氣感到後悔。妳可以適時拋下「媽媽要當榜樣」的包袱，與孩子一起玩遊戲、跳跳舞，感受孩子的純真氣息，增進親子感情，也幫助妳紓解壓力。

巨門：話中帶刺，多多讚美

妳教養的方式有點權威，主觀性比較強，傾向用命令的口吻對孩子說話，明明內心很疼孩子，卻常用反對、挖苦的方式來對待。其實適度的讚美與對孩子很重要，「送人玫瑰，手有餘香」的道理一樣能用在親子關係裡，孩子也能感受到妳的改變，讓親子關係更密切。

天機：放寬心胸，包容犯錯

妳是個心地善良、花樣多多的媽媽，基本上很疼小孩，只不過容易緊張，孩子稍有風吹草動都會神經兮兮，然後再用長篇大論的道理去引導孩子，往往讓孩子很難吸收。要試著放寬心，理解孩子會犯錯是成長必經的過程。心更寬，自然裝得下更多幸福的記憶。

太陰：心得交流，互相成長

妳是個拿小孩沒辦法的媽媽，雖然偶爾會埋怨孩子很麻煩，依然心甘情願地付出，有時累積了過多壓力，會讓妳感到無所適從。妳需要維持好姐妹的情誼，最好是和其他媽媽互相鼓勵、交換心得，使妳在育兒的路上不孤單，有了信心加持，幸福自來。

天梁：開心約會，感情增溫

為了照顧孩子，很多天梁媽媽會把全部心力放在孩子身上，其實老公也像一個需要被呵護的大寶貝，建議妳還是要花點心思來經營感情，不要單方面認為另一半會體諒，就冷落老公了。找個時間和老公約會，重溫兩人世界的甜蜜，會讓妳得到幸福的滋潤。

天同：主動溝通，爭取支持

妳是個很照顧家人的媽媽，但這並不意味著妳就要放棄自我。妳要幫助家人認識到，妳需要他們的尊重、支持與配合，需要他們意識到妳也有妳的追求與自由，而要讓他們知道的方式就是妳自己主動提出溝通，而不是悶在心裡苦了自己。妳要相信，幸福的媽媽必定會養出幸福的孩子！

媽媽是世上最辛苦的職業，孩子就是媽媽甜蜜的負擔，想要讓孩子在幸福中成長，記得要從媽媽開始掌握幸福喔！

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