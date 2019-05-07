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心酸誰人知？哪些生肖總是賺錢給別人花

2019-05-07 18:30聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

賺錢是為了讓自己生活得更好，更有保障，但很多時候我們拚命賺錢，這些錢並不一定真正能用到自己身上。哪些生肖總是賺錢給別人花？科技紫微網這就告訴你，這些都是命運使然，還是個性決定的呢？

圖片來源／Shutterstock
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第一名：生肖兔

屬兔的人心裡眼裡考慮的都是家人，尤其對父母的養育之恩銘刻在心，總是覺得寸草難報春輝，只要力所能及，不論大事小事，都會盡到孝心，即便自己省吃省喝，東挪西湊，也會想辦法貼補給父母。尤其當父母需錢急用開口向他求助時，哪怕要自己背負債務，也會滿足父母的需求。

　

第二名：生肖羊

屬羊的人在金錢上很大方，當朋友落得無處安身、口袋空空如洗時，他絕不會見朋友的困境而不顧，常常出自內心借錢給朋友，更別說拒絕別人的求助。但他對自己卻不是一個很「慷慨」的人，因為他不太會享受，也不太愛享受。所幸，屬羊者的這種真誠與善意，會為他招來不少貴人，當他有難時，那些被他關心過的人也會來營救 他。

　

第三名：生肖虎

什麼都不怕，就是怕麻煩——恐怕是所有屬虎人的心聲。雖然他是一個很捨得也很會為自己花錢的人，但總是被別人花走不少錢，原因就在於怕麻煩。家人朋友找他求助、幫忙的，只要能用錢解決的，他就不想被麻煩，很豪爽的就拿出錢來。而親友們也很會聞錢，看到他闊氣的時候，手頭又鬆，怎會不去找他接濟一些呢？

　

第四名：生肖牛

生肖牛的人手還是比較緊的，不但對自己摳門，對別人也不會很大方。但對象如果換成是自己的孩子，那就另當別論了。拚命賺錢只為給孩子好的教育，讓孩子穿得舒服，吃得放心，玩得開心……向來就是再怎麼苦也不能苦孩子，再窮也不能窮教育，賺來的錢都用在孩子身上了。

　

第五名：生肖狗

生肖狗的人一般賺來的錢都很容易花在伴侶身上，時不時幫另一半買些小禮物，製造驚喜，即使自己過得較拮据，還是很捨得為另一半花錢。若是不幸遇到一個敗家的「閃靈刷手」伴侶，就得小心保護自己的老本，以免留不住錢，最後賠上感情與未來。

　

【延伸閱讀】

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靈眼鑒定，你會越老越有財？

　



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