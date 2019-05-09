【塔羅】承受壓力與寂寞！你談遠距離戀情會有結果嗎？

2019-05-09 09:01 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

遠距離戀情通常都被認定是一種不容易修成正果的戀愛模式。相比於隨時能見面的情侶，遠距離戀情要承受不小的壓力與寂寞，能克服這些障礙的人真的是很幸運的事。你和你遠方的另一半是否有此好運呢？就和科技紫微網一起用塔羅牌看看吧。

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占卜規則：

1、先閉上眼睛，靜心30秒鐘。

2、在心中默念：「我們的遠距離戀情會有結果嗎？」

3、憑直覺選擇下面一張牌。

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占卜結果：

選牌1：戀人（逆位）

成功指數：45%

對你來說，分處兩地會沖淡你們之間的感覺，雖然不至於直接分手，但會讓關係逐漸生疏，也許不知哪一天就各奔東西了。像現在這樣沒有努力創造見面機會，以保持戀愛的感覺一直存在，這段愛情想走到終點可不容易哩！

選牌2：世界

成功指數：90%

雖然和戀人分處兩地，但你不需對愛情太過擔心。你們都對對方付出充分的信任，遇到衝突時也能理性的溝通，達成諒解。再加上你們有穩固而深厚的愛情基礎，能夠攜手走到最後的機率非常大。

選牌3：高塔

成功指數：35%

分處兩地，對你們的愛情影響不小。表面上看來你們的發展還算順利，但畢竟靠電話和視訊維持的愛情不夠牢固，遇到突發事情時，愛情就有畫下句點的危險。想和對方走到最後，你們需要增加見面次數，安排雙人旅行或是互相拜訪對方的城市都是好方法。

選牌4：死神

成功指數：20%

長久不見面，讓你們的愛情充滿危機。距離過遠，導致溝通不順暢，各種誤會與不能說出口的話積壓在心裡，讓你們對未來能否在一起充滿了懷疑。如果不能解開心結，這段愛情可能要以失望收場了。

選牌5：力量

成功指數：85%

雖然分處兩地導致愛情看似不夠親密，但實際上你們都在努力為將來的結合而打拼。長時間的分開不僅沒有降低愛情溫度，反而讓你們更加珍惜對方。你們都深信「兩情若是久長，又豈在朝朝暮暮」。

選牌6：太陽

成功指數：70%

你們的關係維持得不錯，並不會因遠距而變得陌生。雖然你們不在對方身邊，但總是時刻惦記著對方。你所要做的就是繼續保持現有的相處模式和節奏，努力過好每一天，團聚的日子自然指日可待。

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