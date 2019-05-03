「稅月」不饒人？這些星座最能因稅省下錢！

2019-05-03 08:30 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

每年重要的「稅」月又來臨了！要擠出錢來繳稅，是否讓你傷透腦筋？然而12星座中就有幾個星座，靠著通徹的研究節稅與繳稅優惠，得以輕易度過本月的資金缺口。接下來科技紫微網就為大家詳細剖析，哪些星座有這份精打細算的本事，在「稅」月省下最多錢？

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金牛座：紀律分明，省錢高手

說到省錢高手，非金牛座莫屬了。他們有著強烈的危機意識，又把錢財看得比什麼都重要，不管有沒有錢都會省著花。而且他們通常有記帳的習慣，把每一筆進出的錢財都記得明明白白。各種繳費、賦稅，既然都被他們清楚登記在案，就算遇上稅月，也不會手忙腳亂。

處女座：精打細算，能省則省

處女座自我要求甚高，頗有理財頭腦，而且又有點「龜毛」。他們對錢財精打細算，因此在繳稅前都會提前預估應付金額，並與收到的稅額通知書比對。平時，他們也會為了繳稅而細心保留收據，還會調查繳稅通路的優惠，貨比三家。一到稅月，就看得出處女座的精算才華了。

水瓶座：靈活運用，反向操作

水瓶座的頭腦靈活。他們不喜歡走尋常路線，反而偏好反向操作。遇到稅月，在大家卯起來省錢，沒有閒錢投資時，他就會看準時機出手，賺取利潤。雖然他們對瑣碎的事沒有太多耐心，不過卻很能掌握大方向，靈活操作，讓他不用擔心「稅月」。

摩羯座：勤儉持家，未雨綢繆

摩羯座不僅幹活時吃苦耐勞，還是省錢達人，省錢與存錢從來難不倒他。他省錢到可以把一塊錢掰成兩半來花，同時又擅長未雨綢繆，早就一點一滴的把稅款預備好，所以，在大家普遍苦哈哈的時刻，他反而還能吃點好料慰勞自己呢！

巨蟹座：細心比較，為家而省

巨蟹座的個性愛家、顧家又居家。他們為了家裡的開銷，會細心調查最新的稅務制度，留意能扣除的額度，尋找各種節稅小撇步。他一心一意要讓整個家能省下最多的錢，降低不必要的開銷，以便把家營造得溫馨而舒適，確保生活品質。

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