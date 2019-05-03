親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

韓國瑜爆氣！韓粉吹攻擊號角 謝龍介為何大喊不要動

NBA／背部痙攣 林書豪缺席第三戰

「稅月」不饒人？這些星座最能因稅省下錢！

2019-05-03 08:30聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

每年重要的「稅」月又來臨了！要擠出錢來繳稅，是否讓你傷透腦筋？然而12星座中就有幾個星座，靠著通徹的研究節稅與繳稅優惠，得以輕易度過本月的資金缺口。接下來科技紫微網就為大家詳細剖析，哪些星座有這份精打細算的本事，在「稅」月省下最多錢？

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
分享

　

金牛座：紀律分明，省錢高手

說到省錢高手，非金牛座莫屬了。他們有著強烈的危機意識，又把錢財看得比什麼都重要，不管有沒有錢都會省著花。而且他們通常有記帳的習慣，把每一筆進出的錢財都記得明明白白。各種繳費、賦稅，既然都被他們清楚登記在案，就算遇上稅月，也不會手忙腳亂。

　

處女座：精打細算，能省則省

處女座自我要求甚高，頗有理財頭腦，而且又有點「龜毛」。他們對錢財精打細算，因此在繳稅前都會提前預估應付金額，並與收到的稅額通知書比對。平時，他們也會為了繳稅而細心保留收據，還會調查繳稅通路的優惠，貨比三家。一到稅月，就看得出處女座的精算才華了。

　

水瓶座：靈活運用，反向操作

水瓶座的頭腦靈活。他們不喜歡走尋常路線，反而偏好反向操作。遇到稅月，在大家卯起來省錢，沒有閒錢投資時，他就會看準時機出手，賺取利潤。雖然他們對瑣碎的事沒有太多耐心，不過卻很能掌握大方向，靈活操作，讓他不用擔心「稅月」。

　

摩羯座：勤儉持家，未雨綢繆

摩羯座不僅幹活時吃苦耐勞，還是省錢達人，省錢與存錢從來難不倒他。他省錢到可以把一塊錢掰成兩半來花，同時又擅長未雨綢繆，早就一點一滴的把稅款預備好，所以，在大家普遍苦哈哈的時刻，他反而還能吃點好料慰勞自己呢！

　

巨蟹座：細心比較，為家而省

巨蟹座的個性愛家、顧家又居家。他們為了家裡的開銷，會細心調查最新的稅務制度，留意能扣除的額度，尋找各種節稅小撇步。他一心一意要讓整個家能省下最多的錢，降低不必要的開銷，以便把家營造得溫馨而舒適，確保生活品質。

　

【延伸閱讀】

不只省錢！紫微測五年發財時機

峇里島神曆，占卜你的天生財運

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

【相關閱讀】


‧ 專題／搞不懂2019新制嗎？ 報稅眉角看這裡

省錢星座科技紫微網報稅

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間

相關新聞

小孟塔羅：冥冥之中保佑我的是誰？

2019-05-03 08:59

每日星座運勢／金牛善解人意受歡迎 發現理想情人

2019-05-03 00:00

母親節必看！各星座媽媽心心念念的慶祝方式？

2019-05-02 16:14

【圖片心測】選一樣甜點，看你適不適合斜槓人生？

2019-05-02 13:27

5大星座2019下半年財運超旺！天秤有高人指點、海外財運強

2019-05-02 09:20

好姻緣在哪裡？從夢境裡找線索

2019-05-01 10:33

先苦後甘？錢途茫茫？揭露12生肖人生主財運

2019-04-30 15:30

5月星座塔羅運勢：牡羊整體運勢弱 金牛出現情投意合對象

2019-04-29 10:01

唐綺陽星座運勢週報：金牛突破萬難 天蠍感情兩極化

2019-04-29 07:36

殺破狼周運勢／雙子財務情況混亂 巨蟹工作效率極佳

2019-04-28 00:00

不是雞蛋裡挑骨頭！這5大星座只是眼光有點高

2019-04-26 16:18

天秤需要神救援、金牛抽絲剝繭！12星座面對報稅時的反應

2019-04-26 09:23

小孟塔羅：我有哪種不為人知的憂鬱因子？

2019-04-26 09:23

常說「我無所謂」內心卻在鬧彆扭的5星座

2019-04-25 14:06

越愛你越喜歡折磨你的星座TOP 4 處女超愛嘮叨、雙子愛吃醋卻裝不在意

2019-04-23 21:56

【塔羅】壞運退散！你最近需要避開哪種麻煩事？

2019-04-23 08:50

殺破狼周運勢／天秤金錢、偏財運佳 巨蟹職場志得意滿

2019-04-21 00:00

自殺式單身的TOP 5星座公開 雙子永遠像個謎、天蠍常讓人誤會

2019-04-20 12:00

哪些生肖談感情 會被第一印象深深影響？

2019-04-19 23:00

【圖片心測】夢想中的花園 透視你在愛情裡有多固執？

2019-04-19 15:40

小孟塔羅：要怎麼做才能像韓國瑜一樣旺？

2019-04-19 09:03

心靈空巢期降臨？這五種人中年後易陷入孤獨

2019-04-18 16:36

好想走進他的心！透視12星座的心門有多厚？

2019-04-18 10:00

老謀深算的幕後推手 雙星組合 - 天同天梁

2019-04-18 09:02

【塔羅】你的生活裡 將迎來特別的好運？

2019-04-18 08:46

不願被操心！總是故作堅強的5大星座

2019-04-17 10:37

快把握！越愛你越深的3個星座 摩羯喜歡慢慢來、金牛會死心踏地

2019-04-16 22:15

小孟塔羅：2019會被哪種人暗戀？

2019-04-13 15:34

什麼樣的夢境 是在提醒你慎防「飛來橫禍」？

2019-04-13 10:00

桃花運明明很旺 婚姻卻不順的5面相

2019-04-12 16:24

射手超快放棄、金牛虎頭蛇尾 12星座三分鐘熱度指數公開

2019-04-12 16:14

超級「不愛接手機、回訊息」的4個星座！水瓶只愛面對面、射手不愛被控制

2019-04-11 23:43

先破財才能守財的5大生肖揭曉！鼠易陷入錢財騙局

2019-04-11 16:00

財源滾滾！大富大貴的6種星座血型組合

2019-04-11 09:40

誰是萬人迷？誰有公主病？ 星期幾出生決定你的戀愛觀

2019-04-09 11:01

別被他的天真騙了！最會裝傻星座TOP 5 巨蟹愛裝懶、冠軍默默爬上位

2019-04-08 22:01

房子住對了人就旺！3種旺運格局報你知

2019-04-08 12:37

【圖片心測】從你嚮往的客廳 看出你的職場翻身運！

2019-04-08 08:00

梧桐塔羅占卜：你容易被愛情牽著走嗎？

2019-04-06 08:58
看更多

熱門文章

南安小黑熊野放破功 內政部認錯：遺憾和抱歉

2019-05-02 20:00

又一家撐不下去！重慶南路老字號「建弘書局」將熄燈

2019-05-02 18:26

你會用牙線清牙嗎？牙醫：這顆牙你一定沒清到

2019-05-02 13:45

南安小熊野放媒體跟拍 黑熊協會：匪夷所思

2019-05-02 16:46

北花直達客運明年春節前上路 凌晨也有車可坐

2019-05-02 13:48

電視台偷拍小熊野放 黑熊媽媽痛批：可惡至極

2019-05-02 19:21

媒體拍攝南安小黑熊野放 徐國勇：我們錯了！

2019-05-02 22:56

內政部稱農委會同意跟拍小熊 陳吉仲：保證完全不知道

2019-05-02 19:36

淡水龜放生大海變放死 龜殼刻「謝許素X」網友喊肉搜

2019-05-02 23:23

百年來第一位！護理師當上衛福部台中醫院副院長

2019-05-02 14:17

媒體跟拍小熊野放 挨批「8個月守護被4分鐘獨家搞砸」

2019-05-02 21:25

劉詩詩在台生子 須符合這些條件才享健保

2019-05-02 12:40

宜蘭近海4.8有感地震 最大震度宜縣4級

2019-05-02 18:58

媒體再報導小熊所在地 黑熊媽媽：嚴重抗議假新聞

2019-05-03 08:11

香港太興茶餐廳要來了！ 招牌冰鎮奶茶、燒味天王5月台北吃得到

2019-05-02 15:07

台灣賣場近八成品項用塑膠包裝 比例最高的是這家

2019-05-02 11:55

研究：狼比狗更無私 寵物犬不適用

2019-05-02 19:46

婉謝媒體全程拍攝小熊野放是共識？內政部林務局不同調

2019-05-02 19:30

媒體跟拍小熊野放 林務局：前一天已明確婉拒

2019-05-02 21:18

林佳龍下班後學騎機車 放閃要老婆當第一個乘客

2019-05-02 10:15

春天吶喊音樂藝術祭明登場 高市警局祭3階段交管看這裡

2019-05-02 15:47

台灣屋脊被破壞 山頭變「禿頭」

2019-05-02 16:17

李準基御飯團快看 歐巴要來台灣囉 揭幕LONGCHAMP全新logo圖騰包

2019-05-02 11:00

飯飯堂、功夫銷魂麵等5家新櫃進駐　京站美食街5/3新開幕推買一送一

2019-05-02 13:17

冷鋒過境的降雨已到尾聲 鄭明典：看圖就有感

2019-05-03 07:22

電視台跟拍小熊風波 黑熊媽媽晚間報平安

2019-05-02 21:54

婦人患子宮肌瘤 新竹馬偕醫院達文西手術切除

2019-05-02 14:19

「沒關係！」常說這3句話，你的人生會從魯蛇變「成功」

2019-05-02 23:27

澳洲公路上發現三眼蛇 畸形進食困難亡

2019-05-02 21:32

中台區域治理平台促成佳偶 單身聯誼洽詢熱線ing

2019-05-02 15:00

獨／四個點地址錯兩個 民眾批觀光局「交差了事」

2019-05-02 12:31

「妹仔」回歸山林跑1K 黑熊媽媽黃美秀PO臉書祝福

2019-05-02 22:34

北部空氣多處達不良等級 新北環保局請市民留意

2019-05-02 12:10

呂秋遠：政府用台灣黑熊宣傳 預算卻只能稱「死好」

2019-05-03 07:50

長脂肪瘤≠高血脂 國健署：透過抽血檢驗才會瞭

2019-05-02 18:11

她演了3部片就紅遍全球！80歲傳奇女星為香奈兒重現江湖

2019-05-02 10:04

3種成分安眠藥可能引發夢遊 衛福部：評估是否強化警示

2019-05-02 12:47

連續7天 一芳水果茶大甲芋頭鮮奶買一送一

2019-05-02 16:52

周末天氣好轉 吳德榮：下周梅雨季第二道鋒面接近

2019-05-03 07:32

台灣東部海域規模4.2地震 最大震度宜蘭縣3級

2019-05-03 06:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top