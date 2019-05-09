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【測字】不想只做朋友！你和他有望朋友變情人嗎

2019-05-09 08:58聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

你的心裡是否藏著一個喜歡了很久的人？你是否常常打著朋友的名義，默默的陪伴在他的身邊？「我會和喜歡的他在一起嗎？」這樣的問題，你是否早已在心裡問了無數遍？接下來，科技紫微網就用測字來替你預測，你們到底會不會有結果！

圖片來源／Shutterstock
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請先從以下6個漢字中，憑直覺選出一個，然後再看答案。

圖片來源／科技紫微網
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結果分析：

　

選第1字：步

「步」字透露出，你在為人處世上喜歡穩紮穩打，是個十足的保守派。這種作風反映在感情上，顯得有些行動力不足。

你習慣了在心裡默默喜歡一個人，很少在對方面前表露出來。若是想要和喜歡的他走在一起，你需要拿出一些行動的勇氣喔。

　

選第2字：原

選取這個字，預示著你和他發展成為戀人關係的機會不大。你對他的瞭解只停留在表面，兩個人的感情觀其實有著不小的差異。

喜歡一個人，並不代表就一定適合做戀人。能夠維持著普通朋友的位置，聊聊天、談談心，其實也不錯呢！

　

選第3字：進

你就像一個時時準備進攻的勇士，在愛情上善於發現機會、主動出擊；然而事情的發展卻總是不符你的期待。

主動固然是優點，但冒進卻不是。找到合適的方式再行動，這樣你們在一起的機率才會增加哦！

　

選第4字：蕊

在獨立、堅強的外表下，你有著一顆體貼而細膩的心。你懂得以細心的瞭解和觀察，去投合對方的好惡，贏得對方的好感。

這樣的你，想要和喜歡的人走在一起只是時間早晚的問題。你需要警惕的是，對待感情不要太敏感，小心它成為前進的絆腳石。

　

選第5字：變

你的思維很跳躍，遇到喜歡的人，腦中就會蹦出很多對未來兩人世界的構想，甚至當你預想到一些可能發生的小問題時，還會因此直接打退堂鼓。

遇到一個自己喜歡的人不容易。既然是真心，就不要輕易動搖。只有堅定自己的內心，你們的感情才會開花結果。

　

選第6字：同

選中這個字，不得不說你是一個很幸運的人。你喜歡的那個他，其實也正默默喜歡著你，你們的感情默契度非常高。

你現在需要做的是找準時機，早日確定兩人的關係。一段浪漫的戀情正在朝你招手哦！

　

【延伸閱讀】

姓名合盤，測你與他兩情相悅？

巫女占卜，靈視雙人戀愛結局

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

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