下半年愛情最旺5星座出爐！射手留意身邊的人 獅子成人群中巨星

2019-05-10 13:16 聯合新聞網 安妞‧星座



圖／stocksnap 分享 facebook 愛情方面還是沒有好的結果嗎？是否還是一個人孤單覺得冷，上半年沒有得到好的緣分不用失落，下半年還是會有機會可以讓你翻轉人生好好享受戀愛的幸福，到底哪幾個星座可以走向戀愛的大道，得到愛神邱比特的祝福，讓我們來看看愛情最旺排行榜前五名！

第五名：射手座

射手座的朋友愛好自由熱情奔放，但是身邊的爛桃花總是特別多，要選擇一個好好相處的對象真的不容易，射手座也是一個愛交朋友的星座，真性情的個性都會讓人非常欣賞，不過到了下半年，射手座的戀愛機會來了，射手座可以遇到一個跟自己合適的好對象，對方可以給你滿滿的安全感，也會給你很大的自由空間，所以射手座可以多留意身邊互動良好的人，說不定桃花就在你身邊唷，愛情排行榜第五名。

第四名：雙魚座

雙魚座的朋友，在感情方面非常豐富，但是要找到一個適合的人真的不容易，因為雙魚座就是一個多情的星座，在感情道路上也是跌跌撞撞非常艱辛，不過到了今年下半年，雙魚座的感情運將會大幅提升，不適合你的人將會離你而去，你可以得到痛苦的解脫並且遇到屬於你的真愛，如果有好的對象可要好好愛護對方，不用再用多情的心態傷害愛你的人，珍惜緣分你就會走向美好的幸福唷！愛情排行榜第四名。

第三名：天蠍座

天蠍座的朋友，在下半年全身充滿強力的吸引力，你將會吸引更多的異性來到你的身邊，桃花運氣大開，在社交方面天蠍座都是充滿強烈的魅力，但是要被天蠍座愛上可是不容易的，因為天蠍座非常敏感而且不容易隨便與人交往，但是到了下半年，好運的加持，天蠍座將不會繼續孤單，你將可以找到自己的好對象而且心靈非常契合，單身的朋友趕快邀約朋友一起跑趴吧！愛情排行榜排行第三名。

第二名：巨蟹座

巨蟹座的朋友在感情方面一直都有起起伏伏，舉棋不定的情況，上半年的感情運氣阻礙重重，巨蟹座想必一定過得非常艱辛，不過不用擔心，下半年你們的好運即將來到，巨蟹座將會找到屬於自己的好情人，而且爛桃花都將會離你而去，你的人際關係將會大幅提升，周圍的人出現一個比一個好，如果想要長久的幸福一定要好好選擇，把握下半年愛情運，愛神邱比特已經準備為你射箭囉！愛情排行榜第二名！

第一名：獅子座

獅子座的朋友在下半年，你的魅力將會大爆發，你會成為人群中的巨星，閃閃發亮，大家都會注視到你的光彩，你要好好的表現自己，大方的交友不要封閉在自己的圈子裡，你將會遇到適合的對象，單身的人脫單機率超高，所以遇到心儀的對象請努力經營，勇敢向前示愛，你一定可以得到對方的認同，走向完美的幸福，穩定交往中的人也會更加穩定唷，恭喜你在愛情排行榜排行第一名。