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每日星座運勢／獅子信息掌握很重要 勤勞有助進帳

2019-05-10 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

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2019-05-10

牡羊座

今天要注意察言觀色。

整體運：★★☆☆☆

今天你容易被人利用，但自己還蒙在鼓裡，所以察言觀色很重要哦，有自己的主見，千萬不要人云亦云；戀愛中的人今天易被他爽約，不可表現得太急躁，會使對方很難過哦！今天財運較好，有機會在商場購物時獲得代金幣或是贈品。

愛情運：★☆☆☆☆

任性的一天，還是獨處比較好，省得惹來一身腥。

事業運：★★☆☆☆

做起事來有些漫不經心，小心在工作上出紕漏喔！

財運：★★★☆☆

斤斤計較、交涉應酬中得財。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：05:00-07:00臘梅白

開運方位：東北方向

金牛座

與工作夥伴共同進退。

整體運：★★★★☆

人際關係不錯，通過與他人交流，建立廣闊的人脈；工作上也有遇到最佳拍檔的機會，有問題就開口請求他人協助，共同解決問題增加彼此信任感；今天也是外出的幸運日，戶外活動讓體力迅速恢復。

愛情運：★★★☆☆

找情人去大吃一頓，藉著吃飯抬槓一下吧！

事業運：★★★★☆

好心情的陪伴下會有很好的表現，你的歡樂會感染到周圍同事，輕鬆的環境會讓你出色的完成任務。

財運：★★★☆☆

今天有接觸到錢財的機會，可是大多是過路財神或是別人的錢啦！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：13:00-15:00瑪瑙黑

開運方位：西南方向

雙子座

疑人不用，用人不疑。

整體運：★★★☆☆

工作中你過於小心謹慎，有些不信任他人，這對你的事業會造成很大的阻力；你在與伴侶相處時多運用同理心，讓你很容易揣摩、配合對方的想法，讓他感覺到你對他有多體貼；應把握市場脈動、看清變化趨勢，今天的投資收益很不錯。

愛情運：★★★☆☆

已婚者給對方很多的自由，甚至有些放縱，小心另一半變心喔！

事業運：★★☆☆☆

顯得消沉，不知所措，對不確定的未來產生彷徨，渴望改變卻沒有方向。

財運：★★★★☆

眼光很不錯，可添置居家物品。

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：17:00-18:00萊姆黃

開運方位：東北方向

巨蟹座

差強人意的一天，處事過於感性。

整體運：★★☆☆☆

今天適合參加團體活動，有機會碰到心儀的對象，並留下好印象。投資上先好好自我評估一番，毫無準備的介入只會讓你失望而歸。工作上一切順利，下班後給自己買點小禮物，犒勞一下自己吧。

愛情運：★★★☆☆

單身者易在「我愛的人不愛我，我不愛的人卻來紀纏我」的痛苦中掙扎，應理性對待才好。

事業運：★★★☆☆

若能將自己的心扉敞開，將能確保你的人緣不會下滑。

財運：★☆☆☆☆

腦袋瓜有打結的傾向，打理財務恐多感情用事、缺乏冷靜。不宜接觸財務的一天。

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：19:00-20:00淺海藍

開運方位：西北方向

獅子座

信息的掌握對今天很重要。

整體運：★★★★★

愛情運勢大好，你與伴侶如膠似漆的黏在一起，連外人都羨慕不已；工作上的出色表現會讓你得到一筆不錯的嘉獎，人脈的暢通也能讓你獲得更多新近的市場信息，拿捏得好就能賺取一筆不小的收益。

愛情運：★★★★★

熱情如火、又感性的一天，把你滿滿的熱情讓對方知道吧，他會很感動的。

事業運：★★★★☆

事業運佳，適合在今日做點創意設計、文書計算型的工作，只要積極點，你的想法容易被採納。

財運：★★★★☆

財運平順，特別有利於服務、業務、創意設計相關領域工作者；勞心勤勞點，對於金錢進帳有幫助。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：06:00-08:00琉璃銀

開運方位：正東方向

處女座

細節決定成敗。

整體運：★★★☆☆

今天有朋友聚會千萬不可錯過，易遇到不錯的對象；邀請者頗有些揮霍，你的錢包也會有縮水的危險。工作運普通，易忽視工作方法的運用，造成時間的浪費，且給人一種做無用功的感覺。

愛情運：★★☆☆☆

情緒不穩定的一天，容易因芝麻蒜皮的小事而起爭執。

事業運：★★★☆☆

太過繁瑣的工作難免會讓你出現小錯誤，如果同事間相互檢查，出錯的機率會減小。

財運：★★☆☆☆

今日付出多到少，容易感慨薪水太少，得失心頗重。

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：08:00-10:00和闐玉白

開運方位：正北方向

天秤座

控制現金流量。

整體運：★★★★☆

尋求愛情者能遇到氣質不凡的異性，主動出擊，獲得對方青睞的機會很大；應酬多，花費大，需合理規劃錢財；工作者思維敏銳，不但將自己的工作安排得合理有效，還能幫助同伴解決困擾。

愛情運：★★★★☆

戀情急速加溫，也引來了許多羨慕者。已婚者多讚美另一半，可讓你獲得更多的關愛。

事業運：★★★★☆

事情看似不多，但比較的煩瑣，這需要你耐心處理。

財運：★★★☆☆

適合理財，有餘錢請做好定存。

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：19:00-21:00玉髓紅

開運方位：東南方向

天蠍座

運勢較低的一天，各方面都不太順意。

整體運：★★☆☆☆

今天各種事務比較繁忙，沒有什麼時間與對方聚在一起。理財方面今天的花費不小，讓你覺得有點捉襟見肘的感覺，多考慮錢財的使用，不要盲目消費。工作帶來的負荷過重，會讓你有點心緒不寧，要注意調整。

愛情運：★★★☆☆

曖昧不清的關係令你著急、不知所措，不妨試著冷靜下來重新審視眼前的人。

事業運：★★☆☆☆

缺乏堅持不懈的決心，一旦遇到了挫折就會放棄原有計劃，這樣只會讓你達成不了目標。

財運：★★☆☆☆

無事少外出，以免亂花錢。

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：21:00-23:00蘭花紫

開運方位：西南方向

射手座

有些不安情緒。

整體運：★★★☆☆

戀愛的人在見不到他時會有強烈的見面慾望，似乎會覺得有些心慌，但又找不出原因；你與合作夥伴意見的不統一會使談判不歡而散，調整好自己的心情和態度，與他商量共同想一個更好的解決方案；筋骨容易拉傷、損傷，要多活動，別整天坐著或躺著。

愛情運：★★★☆☆

適合多與戀人約會，特別是今天，多在戀人面前展現你的魅力，可增進感情喔！

事業運：★★★☆☆

精力充沛，學習慾望強烈，可以多研究專業方面的書籍，對你的工作很有幫助。

財運：★★★☆☆

金錢會在無形中流失，要勤奮一點賺。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：14:00-15:00深茄紫

開運方位：正南方向

摩羯座

想到也能做到。

整體運：★★★★☆

太遠的幸福觸碰不到，還是眼前的快樂最為真實，身邊有人正在默默為你付出哦！賺錢雖然不輕鬆，但並不影響獲得勞動成果時的喜悅；今天會得到千里馬遇伯樂的幸運，工作實力得到較大程度的彰顯，且得到同事們的認同。

愛情運：★★★☆☆

異性緣很不錯的一天，但是不要玩過頭囉！用欣賞的角度看待異性是一種享受，粘花惹草可就不好！

事業運：★★★★★

事業運旺旺，是個充滿希望的一天，個人要秉持服務的熱忱，今日就會是充滿收穫的一天。

財運：★★★☆☆

財運普通，又注意金錢有大量流通的跡象，花錢上也有海派的衝動性，控制不佳時會有亂花錢的徵兆。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：19:00-20:00辣椒紅

開運方位：西南方向

水瓶座

對愛情過於嚴苛，反而會失去它。

整體運：★☆☆☆☆

不要一味地要求對方，越想掌控對方，他就越想逃，換成是你也會不想被別人左右思想吧。小心，工作上一個不細心，就會導致全面返工的狀況發生。受到委屈千萬別借酒澆愁，不但於事無補，還有損健康，找朋友陪陪可驅散你的鬱悶。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情運進入颱風日，有亂刮一通的跡象，還是保持距離比較妥當。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，往往麻煩來自於粗心大意或是說錯話，所以今日宜謹言慎行。

財運：★★☆☆☆

凡事小心吧！此乃破財之運，破財往往是無預警的喔！

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：07:00-08:00墨玉綠

開運方位：西南方向

雙魚座

工作時思想應集中，受干擾會讓失誤不斷。

整體運：★★★☆☆

今天情感上比較主動，一些甜蜜的事情讓你有點樂不思蜀。不過在工作中回想卻造成做事效率低，進度可能無法按預期時間完成，千萬不要因私忘公哦。投資者手上的金融類投資可繼續持有。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人關係發展平順；單身者在家人的有心撮合下，有機會與不錯的異性結識！

事業運：★★☆☆☆

面對客戶或參加面試時會出現考驗專業能力的情形，會面前要事先準備預想對方可能問到的專業問題並想好解答方法。

財運：★★★☆☆

今天你金錢的流失，大多是受最親密的伴侶或家人所牽連的。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：17:00-19:00秋葵綠

開運方位：西南方向



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