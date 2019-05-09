每日星座運勢／雙魚熱情高漲有活力 旺旺的愛情運

2019-05-09 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-05-9

牡羊座

保持平和的心態可提升運氣。

整體運：★★★★☆

學生族由於太急躁而作業馬虎的情況較多，會給老師留下不好的印象，凡事過猶不及，耐心些才好。今天財運普通，太招搖會破財，要留意手上的提包。抽些時間打掃房間，可讓你的運氣提升。

愛情運：★★★★☆

談情說愛的好日子，有心上人嗎？趁今日勇敢示愛吧！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，動力不太足夠，有點怕壓力，做事情呢會有點迷糊呢。

財運：★★★☆☆

適合保守理財的一天，採取簡單的理財方式，降低瑣碎複雜的程序反而能夠管理好當日的金錢。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：17:00-19:00遠洋藍

開運方位：西南方向

金牛座

情緒比較壓抑。

整體運：★★★☆☆

心情感到壓抑，和戀人間缺乏溝通，但能得到對方的體恤；謹慎的投資，能讓你避開市場帶來的風險；工作上很難得到正常的發揮，緊張或煩躁的時候做做深呼吸，更能讓你靜下心好好工作。

愛情運：★★★☆☆

夫妻、戀人間感情相對平穩，沒有什麼大的問題產生；單身者異性緣佳，戀愛時機未成熟。

事業運：★★☆☆☆

判斷力較弱，易受他人意見左右，應自我主觀意識，以免受他人影響而錯失機遇。

財運：★★★★☆

金錢支出較頻繁，不過貴人助力強，資金不足可向親友求助，多能如願。

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：15:00-17:00櫻桃紅

開運方位：東北方向

雙子座

內心的感覺要適時表露。

整體運：★★☆☆☆

壓抑已久的情緒，極欲爆發，找個時間向對方說明，讓他瞭解你的心情；財運平平，有好的東西盡量與大家分享；易得到貴人指引；工作上，平日的經驗積累，讓你今天受益非淺。

愛情運：★☆☆☆☆

撲朔迷離的一天，主觀性會讓對方的好意盡失，多點包容可以化解莫名其妙的誤會。

事業運：★★★☆☆

上午較平淡，下午將要面臨大的挑戰，要與不同類型的人溝通、周旋，會有點累！

財運：★★★☆☆

得財順心、守財難之運。

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：09:00-11:00水鑽藍

開運方位：東南方向

巨蟹座

今天容易與人起爭執。

整體運：★☆☆☆☆

單身者愛情難有突破，欲速則不達，過於心急反而容易誤入愛情雷區。應酬頗多，且難以推諉，經濟較吃力。懂得吃苦的工作精神易博得同事們的好感，在工作中會有不錯的表現機遇。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者與另一半相處的時間較少，別只顧著拚命工作，抽些時間陪陪另一半吧！

事業運：★★☆☆☆

工作較忙碌，過度勞累時容易感慨薪水太少。把得失看淡點，保持穩定的情緒可遠離麻煩。

財運：★☆☆☆☆

財運不穩定，使用支票、信用卡、簽約時要特別小心，稍有不慎後續麻煩會跟著來！

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：08:00-09:00苔蘚綠

開運方位：西南方向

獅子座

善於發現生活的亮點。

整體運：★★★☆☆

憑著敏銳的頭腦，能夠發掘到不少商機，充分加以利用可以招財進寶。對愛情充滿著期待，只要鼓起勇氣向心愛的人坦白，就有希望得到對方的認可。好心情要與大家一起分享，讓快樂感染周圍的人。

愛情運：★★★☆☆

戀人、夫妻整天黏在一起，感情衝突較多；採取若即若離的相處方式，可化解矛盾。

事業運：★★☆☆☆

遇事三思而後行，不能被表面現象所迷惑，多向年長人士請教，他們的經驗助你突破職場混沌不明的狀況，更易於打開新局面。

財運：★★★★☆

偏財運不錯，可以買兩注彩券試試手氣！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：15:00-16:00冷泉藍

開運方位：東北方向

處女座

心情愉快，做起事來幹勁十足。

整體運：★★★★☆

今天工作起來覺得比較愉快，效率增加了很多，也不會感覺太累。愛情方面需要潤滑，不要讓情感在平淡中疏遠。財運方面今天不是太穩定，還是不要急於做決定，先進行合理的分析才能做出正確的判斷。

愛情運：★★☆☆☆

問題有點棘手，容易懷疑對方在外面亂放電！

事業運：★★★★★

事業運頗優，外來的助力很強，適合扮演配合輔佐的角色，對外接觸時會有喜訊。

財運：★★★☆☆

想投資應多聽聽親友意見。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：07:00-09:00墨玉綠

開運方位：正北方向

天秤座

做好應急措施才能萬無一失。

整體運：★★★☆☆

單身者有機會在酒吧邂逅愛情，但需要一段時間的考驗才能見真情。工作上有機會接手重要任務，做好事前安排，擬定突發事件的應對策略，才能不負眾望。財運不錯，業務人員有機會簽訂合同、訂單。

愛情運：★★★★☆

適合談情說愛，有暗戀對像者，將平日累積的力量化為信心，勇敢的表達愛意吧！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，有點悶悶不樂的感覺，不太想工作卻偏偏有一堆事情，聽點音樂會許能改善些！

財運：★★★☆☆

置產運氣普普通通，若想藉由投資土地資產來賺取利潤，可要三思而後行囉！

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：07:00-09:00橄欖綠

開運方位：東北方向

天蠍座

精心裝扮一下。

整體運：★★★★☆

初次見面的人將會對你留下深刻印象哦，想盡辦法讓自己成為最耀眼、最受注目的那一個，愛情路上會少了孤獨；有轉換工作軌道的想法，多聽聽朋友的意見會比自己獨斷專行要好；收支上相對平衡，無錢財上的壓力。

愛情運：★★★★☆

約會會很順利的，享受只屬於你們的美好時光吧！

事業運：★★★☆☆

今日事業平平，有好有壞。特別要注意個人的工作態度，太強勢恐有與人寡合的情形，額外要提醒自己。

財運：★★★☆☆

今天在金錢運作上顯得特別大膽有魄力，雖然有遠大的眼光，但是還是要仔細評估後才可以有大動作喔！

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：15:00-17:00睡蓮紫

開運方位：西北方向

射手座

公關不宜出擊，還是靜守為妙。

整體運：★★★☆☆

今天對公關人員來說頗有些不順，有橫生的枝節打破本已不合錯的局面，若是處理不當，情勢可能向下急轉；若有打算在感情方面投資的話，還是盡早打消念頭為好；財運恆通，正財、偏財運都不錯。

愛情運：★★☆☆☆

要表白？台詞背熟了嗎？小心關鍵時刻變結巴。

事業運：★★☆☆☆

情緒起伏不定，總一副耐性不足的樣子，行動力很弱，工作看不到成效。

財運：★★★★☆

財運不錯，有機會獲得不錯的商機，收到紅包、禮物的機會多！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：09:00-11:00白鋼銀

開運方位：正東方向

摩羯座

今天犯小人，與人相處要多長個心眼。

整體運：★★☆☆☆

一些小的失誤會讓別有用心的人加以利用，中傷你和另一半之間的感情，不要任其發展下去，會對你們辛苦建立起來的感情產生很壞的影響。今天多閱讀有關職場策略的書籍，對今後工作大有好處。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情運很低落，一個人獨處比較好，連講電話都省了，免得口角不斷。

事業運：★★★☆☆

缺乏耐性，工作一遇到困難，就煩躁不安，消極以對。

財運：★★☆☆☆

財運變化加劇的運勢。

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：11:00-12:00脆梅青

開運方位：正西方向

水瓶座

站得高看得遠。

整體運：★★☆☆☆

情人對你說些你並不感興趣的事情，也要耐住性子傾聽才好，莫掃了他的興；莫計較眼下的得失，把目光放長遠點，對投資發展更為有利；適時向需要幫助的同時伸出援手，立即能建立起革命友情。

愛情運：★★★☆☆

單身者有心儀的對象，不妨大膽表白，即使對方拒絕，你的內心也有了定數。

事業運：★★☆☆☆

凡事喜歡一個人靜靜的處理，若是在雜亂的環境下工作會感覺特別的煩，無心做好任何一件事。

財運：★★★☆☆

得財額外管道不多，宜憑技術、實力、勤勞來取得。

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：19:00-21:00桐花白

開運方位：正東方向

雙魚座

熱情高漲，充滿活力的一天。

整體運：★★★★★

信心滿滿，因沒有壓力而感到異常輕鬆，能享受到工作的快樂。有機會因工作關係而與能力優秀的異性結緣，感情進展順利。今天有時間還可以到牛市轉轉，採取短線投資會有不錯的回報。

愛情運：★★★★★

旺旺的愛情運，適合在熱鬧的場景中來互動，訴說真心話。單身者不妨多參加團隊活動，可以提升愛情運唷！

事業運：★★★★☆

今日事業運還不差，可是辛苦難免，工作上宜憑實力取勝，倘若過度貪心，亂用小計謀恐會引來負面的力量。

財運：★★★★☆

財神爺光顧囉！可是財富不會無故的從天而降，必須靠自己積極的開發才會發現財神爺！很適合在今日討債呢！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：20:00-22:00乳酪白

開運方位：正西方向





