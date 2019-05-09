親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

每日星座運勢／雙魚熱情高漲有活力 旺旺的愛情運

2019-05-09 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

圖／ingimage
圖／ingimage
分享

2019-05-9

牡羊座

保持平和的心態可提升運氣。

整體運：★★★★☆

學生族由於太急躁而作業馬虎的情況較多，會給老師留下不好的印象，凡事過猶不及，耐心些才好。今天財運普通，太招搖會破財，要留意手上的提包。抽些時間打掃房間，可讓你的運氣提升。

愛情運：★★★★☆

談情說愛的好日子，有心上人嗎？趁今日勇敢示愛吧！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，動力不太足夠，有點怕壓力，做事情呢會有點迷糊呢。

財運：★★★☆☆

適合保守理財的一天，採取簡單的理財方式，降低瑣碎複雜的程序反而能夠管理好當日的金錢。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：17:00-19:00遠洋藍

開運方位：西南方向

金牛座

情緒比較壓抑。

整體運：★★★☆☆

心情感到壓抑，和戀人間缺乏溝通，但能得到對方的體恤；謹慎的投資，能讓你避開市場帶來的風險；工作上很難得到正常的發揮，緊張或煩躁的時候做做深呼吸，更能讓你靜下心好好工作。

愛情運：★★★☆☆

夫妻、戀人間感情相對平穩，沒有什麼大的問題產生；單身者異性緣佳，戀愛時機未成熟。

事業運：★★☆☆☆

判斷力較弱，易受他人意見左右，應自我主觀意識，以免受他人影響而錯失機遇。

財運：★★★★☆

金錢支出較頻繁，不過貴人助力強，資金不足可向親友求助，多能如願。

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：15:00-17:00櫻桃紅

開運方位：東北方向

雙子座

內心的感覺要適時表露。

整體運：★★☆☆☆

壓抑已久的情緒，極欲爆發，找個時間向對方說明，讓他瞭解你的心情；財運平平，有好的東西盡量與大家分享；易得到貴人指引；工作上，平日的經驗積累，讓你今天受益非淺。

愛情運：★☆☆☆☆

撲朔迷離的一天，主觀性會讓對方的好意盡失，多點包容可以化解莫名其妙的誤會。

事業運：★★★☆☆

上午較平淡，下午將要面臨大的挑戰，要與不同類型的人溝通、周旋，會有點累！

財運：★★★☆☆

得財順心、守財難之運。

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：09:00-11:00水鑽藍

開運方位：東南方向

巨蟹座

今天容易與人起爭執。

整體運：★☆☆☆☆

單身者愛情難有突破，欲速則不達，過於心急反而容易誤入愛情雷區。應酬頗多，且難以推諉，經濟較吃力。懂得吃苦的工作精神易博得同事們的好感，在工作中會有不錯的表現機遇。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者與另一半相處的時間較少，別只顧著拚命工作，抽些時間陪陪另一半吧！

事業運：★★☆☆☆

工作較忙碌，過度勞累時容易感慨薪水太少。把得失看淡點，保持穩定的情緒可遠離麻煩。

財運：★☆☆☆☆

財運不穩定，使用支票、信用卡、簽約時要特別小心，稍有不慎後續麻煩會跟著來！

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：08:00-09:00苔蘚綠

開運方位：西南方向

獅子座

善於發現生活的亮點。

整體運：★★★☆☆

憑著敏銳的頭腦，能夠發掘到不少商機，充分加以利用可以招財進寶。對愛情充滿著期待，只要鼓起勇氣向心愛的人坦白，就有希望得到對方的認可。好心情要與大家一起分享，讓快樂感染周圍的人。

愛情運：★★★☆☆

戀人、夫妻整天黏在一起，感情衝突較多；採取若即若離的相處方式，可化解矛盾。

事業運：★★☆☆☆

遇事三思而後行，不能被表面現象所迷惑，多向年長人士請教，他們的經驗助你突破職場混沌不明的狀況，更易於打開新局面。

財運：★★★★☆

偏財運不錯，可以買兩注彩券試試手氣！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：15:00-16:00冷泉藍

開運方位：東北方向

處女座

心情愉快，做起事來幹勁十足。

整體運：★★★★☆

今天工作起來覺得比較愉快，效率增加了很多，也不會感覺太累。愛情方面需要潤滑，不要讓情感在平淡中疏遠。財運方面今天不是太穩定，還是不要急於做決定，先進行合理的分析才能做出正確的判斷。

愛情運：★★☆☆☆

問題有點棘手，容易懷疑對方在外面亂放電！

事業運：★★★★★

事業運頗優，外來的助力很強，適合扮演配合輔佐的角色，對外接觸時會有喜訊。

財運：★★★☆☆

想投資應多聽聽親友意見。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：07:00-09:00墨玉綠

開運方位：正北方向

天秤座

做好應急措施才能萬無一失。

整體運：★★★☆☆

單身者有機會在酒吧邂逅愛情，但需要一段時間的考驗才能見真情。工作上有機會接手重要任務，做好事前安排，擬定突發事件的應對策略，才能不負眾望。財運不錯，業務人員有機會簽訂合同、訂單。

愛情運：★★★★☆

適合談情說愛，有暗戀對像者，將平日累積的力量化為信心，勇敢的表達愛意吧！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，有點悶悶不樂的感覺，不太想工作卻偏偏有一堆事情，聽點音樂會許能改善些！

財運：★★★☆☆

置產運氣普普通通，若想藉由投資土地資產來賺取利潤，可要三思而後行囉！

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：07:00-09:00橄欖綠

開運方位：東北方向

天蠍座

精心裝扮一下。

整體運：★★★★☆

初次見面的人將會對你留下深刻印象哦，想盡辦法讓自己成為最耀眼、最受注目的那一個，愛情路上會少了孤獨；有轉換工作軌道的想法，多聽聽朋友的意見會比自己獨斷專行要好；收支上相對平衡，無錢財上的壓力。

愛情運：★★★★☆

約會會很順利的，享受只屬於你們的美好時光吧！

事業運：★★★☆☆

今日事業平平，有好有壞。特別要注意個人的工作態度，太強勢恐有與人寡合的情形，額外要提醒自己。

財運：★★★☆☆

今天在金錢運作上顯得特別大膽有魄力，雖然有遠大的眼光，但是還是要仔細評估後才可以有大動作喔！

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：15:00-17:00睡蓮紫

開運方位：西北方向

射手座

公關不宜出擊，還是靜守為妙。

整體運：★★★☆☆

今天對公關人員來說頗有些不順，有橫生的枝節打破本已不合錯的局面，若是處理不當，情勢可能向下急轉；若有打算在感情方面投資的話，還是盡早打消念頭為好；財運恆通，正財、偏財運都不錯。

愛情運：★★☆☆☆

要表白？台詞背熟了嗎？小心關鍵時刻變結巴。

事業運：★★☆☆☆

情緒起伏不定，總一副耐性不足的樣子，行動力很弱，工作看不到成效。

財運：★★★★☆

財運不錯，有機會獲得不錯的商機，收到紅包、禮物的機會多！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：09:00-11:00白鋼銀

開運方位：正東方向

摩羯座

今天犯小人，與人相處要多長個心眼。

整體運：★★☆☆☆

一些小的失誤會讓別有用心的人加以利用，中傷你和另一半之間的感情，不要任其發展下去，會對你們辛苦建立起來的感情產生很壞的影響。今天多閱讀有關職場策略的書籍，對今後工作大有好處。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情運很低落，一個人獨處比較好，連講電話都省了，免得口角不斷。

事業運：★★★☆☆

缺乏耐性，工作一遇到困難，就煩躁不安，消極以對。

財運：★★☆☆☆

財運變化加劇的運勢。

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：11:00-12:00脆梅青

開運方位：正西方向

水瓶座

站得高看得遠。

整體運：★★☆☆☆

情人對你說些你並不感興趣的事情，也要耐住性子傾聽才好，莫掃了他的興；莫計較眼下的得失，把目光放長遠點，對投資發展更為有利；適時向需要幫助的同時伸出援手，立即能建立起革命友情。

愛情運：★★★☆☆

單身者有心儀的對象，不妨大膽表白，即使對方拒絕，你的內心也有了定數。

事業運：★★☆☆☆

凡事喜歡一個人靜靜的處理，若是在雜亂的環境下工作會感覺特別的煩，無心做好任何一件事。

財運：★★★☆☆

得財額外管道不多，宜憑技術、實力、勤勞來取得。

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：19:00-21:00桐花白

開運方位：正東方向

雙魚座

熱情高漲，充滿活力的一天。

整體運：★★★★★

信心滿滿，因沒有壓力而感到異常輕鬆，能享受到工作的快樂。有機會因工作關係而與能力優秀的異性結緣，感情進展順利。今天有時間還可以到牛市轉轉，採取短線投資會有不錯的回報。

愛情運：★★★★★

旺旺的愛情運，適合在熱鬧的場景中來互動，訴說真心話。單身者不妨多參加團隊活動，可以提升愛情運唷！

事業運：★★★★☆

今日事業運還不差，可是辛苦難免，工作上宜憑實力取勝，倘若過度貪心，亂用小計謀恐會引來負面的力量。

財運：★★★★☆

財神爺光顧囉！可是財富不會無故的從天而降，必須靠自己積極的開發才會發現財神爺！很適合在今日討債呢！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：20:00-22:00乳酪白

開運方位：正西方向



更多命理分析，請前往 科技紫微網

星座運勢

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

心酸誰人知？哪些生肖總是賺錢給別人花

2019-05-07 18:30

媽媽辛苦了！獻給偉大母親的幸福提點

2019-05-07 11:33

5月塔羅生命靈數運勢：止與生只住在隔壁 輕輕敲牆就能跨越極限

2019-05-06 08:39

唐綺陽星座運勢週報：天秤單身者桃花多 雙魚身價上漲

2019-05-06 08:00

殺破狼周運勢／白羊適合談加薪 獅子感情易有第三者

2019-05-05 00:00

小孟塔羅：冥冥之中保佑我的是誰？

2019-05-03 08:59

「稅月」不饒人？這些星座最能因稅省下錢！

2019-05-03 08:30

母親節必看！各星座媽媽心心念念的慶祝方式？

2019-05-02 16:14

【圖片心測】選一樣甜點，看你適不適合斜槓人生？

2019-05-02 13:27

5大星座2019下半年財運超旺！天秤有高人指點、海外財運強

2019-05-02 09:20

好姻緣在哪裡？從夢境裡找線索

2019-05-01 10:33

先苦後甘？錢途茫茫？揭露12生肖人生主財運

2019-04-30 15:30

5月星座塔羅運勢：牡羊整體運勢弱 金牛出現情投意合對象

2019-04-29 10:01

不是雞蛋裡挑骨頭！這5大星座只是眼光有點高

2019-04-26 16:18

天秤需要神救援、金牛抽絲剝繭！12星座面對報稅時的反應

2019-04-26 09:23

小孟塔羅：我有哪種不為人知的憂鬱因子？

2019-04-26 09:23

常說「我無所謂」內心卻在鬧彆扭的5星座

2019-04-25 14:06

越愛你越喜歡折磨你的星座TOP 4 處女超愛嘮叨、雙子愛吃醋卻裝不在意

2019-04-23 21:56

【塔羅】壞運退散！你最近需要避開哪種麻煩事？

2019-04-23 08:50

殺破狼周運勢／天秤金錢、偏財運佳 巨蟹職場志得意滿

2019-04-21 00:00

自殺式單身的TOP 5星座公開 雙子永遠像個謎、天蠍常讓人誤會

2019-04-20 12:00

哪些生肖談感情 會被第一印象深深影響？

2019-04-19 23:00

【圖片心測】夢想中的花園 透視你在愛情裡有多固執？

2019-04-19 15:40

小孟塔羅：要怎麼做才能像韓國瑜一樣旺？

2019-04-19 09:03

心靈空巢期降臨？這五種人中年後易陷入孤獨

2019-04-18 16:36

好想走進他的心！透視12星座的心門有多厚？

2019-04-18 10:00

老謀深算的幕後推手 雙星組合 - 天同天梁

2019-04-18 09:02

【塔羅】你的生活裡 將迎來特別的好運？

2019-04-18 08:46

不願被操心！總是故作堅強的5大星座

2019-04-17 10:37

快把握！越愛你越深的3個星座 摩羯喜歡慢慢來、金牛會死心踏地

2019-04-16 22:15

小孟塔羅：2019會被哪種人暗戀？

2019-04-13 15:34

什麼樣的夢境 是在提醒你慎防「飛來橫禍」？

2019-04-13 10:00

桃花運明明很旺 婚姻卻不順的5面相

2019-04-12 16:24

射手超快放棄、金牛虎頭蛇尾 12星座三分鐘熱度指數公開

2019-04-12 16:14

超級「不愛接手機、回訊息」的4個星座！水瓶只愛面對面、射手不愛被控制

2019-04-11 23:43

先破財才能守財的5大生肖揭曉！鼠易陷入錢財騙局

2019-04-11 16:00

財源滾滾！大富大貴的6種星座血型組合

2019-04-11 09:40

誰是萬人迷？誰有公主病？ 星期幾出生決定你的戀愛觀

2019-04-09 11:01

別被他的天真騙了！最會裝傻星座TOP 5 巨蟹愛裝懶、冠軍默默爬上位

2019-04-08 22:01
看更多

熱門文章

不會死的癌症 這病讓許多人提早離開職場

2019-05-08 10:07

普悠瑪太魯閣站票開賣三天 17列次慘「掛蛋」

2019-05-08 09:52

南迴藍皮火車人氣夯保留呼聲高 鐵路局：不會走入歷史

2019-05-08 07:52

鋒面一波波 明天氣又不穩定

2019-05-08 08:29

華泰名品城開幕亮點！排隊吃合點壽司、八景島水族館外觀曝光

2019-05-08 18:30

這家航空公司有意在台扎根 先祭百萬張0元機票吸客

2019-05-08 12:21

五大電信災防訊息測試 下午4時登場

2019-05-08 13:35

雙熱帶性低氣壓 吳德榮：是否成颱待觀察

2019-05-08 07:14

今起搶票！長榮飛大阪4299元、飛沖繩2999元

2019-05-08 15:34

恆春玉荷包創歷史天價 2顆就可買個便當

2019-05-08 16:12

華泰名品城開幕獨家精品入店逛 Burberry排隊人潮從早到打烊不間斷！

2019-05-08 16:18

IG網友搶喝！限量「阿華田摩卡咖啡」只有這些超商賣

2019-05-08 10:18

香草航空邁入歷史！大阪線最後一飛 網友紛表白「最喜歡香草！」

2019-05-08 14:16

穿外套帶傘！今低溫19至22度 中部以北有雨

2019-05-08 05:23

戴資穎變身潮模自po「炫腹公仔」 粉絲大呼：可愛想買！

2019-05-08 15:55

高鐵端午連假加開105班次 周五零時開放搶票

2019-05-08 10:39

Uber司機的五大地雷 小心變成失格乘客

2019-05-08 22:03

31歲女被公司資遣 一直陷入低潮問該怎麼辦？

2019-05-08 14:58

燒酒螺風「孔雀香酥脆」IG開箱 只有這家超商賣

2019-05-08 12:05

今彩539三注同店開出 台彩證實2400萬1人獨得送愛心

2019-05-08 15:46

臍帶打2個死結父母仍不放棄 醫師：讓我相信有奇蹟

2019-05-08 17:51

70歲阿嬤不菸不酒沒吃檳榔 卻因假牙罹患口腔癌

2019-05-08 12:57

限量1千張 這張卡可暢遊中台灣13景點

2019-05-08 17:13

今雨勢緩 周四五鋒面再南下影響

2019-05-08 07:19

大自然是最好解藥！每天親近自然20分鐘壓力會大幅降低

2019-05-08 08:54

「捕鼠也牽涉動保？」捕鼠夾不能用引爭議

2019-05-08 10:08

政大附中爆群聚感染沒停課 8人染B流

2019-05-08 12:26

有人天生吃不胖有人呼吸都會胖 原因竟是腸內菌影響

2019-05-08 14:01

屏東雙流夜間生態大爆發 「森夜食堂」帶你實地走一回

2019-05-08 07:53

獨／他用一張草莓圖 解釋那隻鞋子是什麼顏色

2019-05-08 16:04

影／等了7天…南安小熊野放畫面終於曝光

2019-05-08 10:56

魚界混血兒？台灣網友釣雙色海魚超奇異 專家曝有2個原因！

2019-05-08 14:49

端午節假期台灣高鐵加開105班 5月10日起開放購票

2019-05-08 11:07

越捷航空推出120萬張0元起促銷機票 預購行李五折優惠

2019-05-08 12:46

引誘老鼠吃藥 當年環南市場滅鼠加了這一味

2019-05-08 11:22

母親節北車快閃 癌友高唱「好膽你就來」向乳癌下戰帖

2019-05-08 16:35

根本25歲！日本超模梨花46歲凍齡秘訣　化妝靠3大神器

2019-05-08 15:46

上班族薪情仍差 45%想兼差、34%想當網紅

2019-05-08 14:31

搞怪男星的「多眼」妝 全靠33歲華裔人氣彩妝師花5小時打造

2019-05-08 08:54

免費送200顆蛋撻！冰鎮奶茶始祖「太興茶餐廳」10日登台　特搜叉燒必點

2019-05-08 16:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top