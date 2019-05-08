每日星座運勢／金牛很有自己的主見 易有好運降臨

2019-05-08 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-05-8

牡羊座

愛情有新情況出現。

整體運：★★★☆☆

桃花接踵而至，單身者想戀愛還得做出選擇。熱衷於股市投資的人今天不宜急著出手，時機還未成熟。工作中會有不錯的表現機會，可別老待在家裡，機會多來自公司組織的活動。

愛情運：★★★★☆

愛情升溫，多用感性方式和另一半促膝談心，可消除誤會，增進瞭解。

事業運：★★★☆☆

工作中的變化會讓你有些忐忑不安，調整好心態，不要多慮，把握好做事的原則！

財運：★★☆☆☆

財運不太好，恐有因財與人發生爭執的跡象，最好別與人有金錢往來。

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：17:00-18:00芙蓉晶粉

開運方位：正西方向

金牛座

很有自己的主見，易有好運降臨。

整體運：★★★★★

特別有想法的一天，適合開發智慧。工作上有好的創意可大膽提出來，會得到上司、同事的認可，可望好好表現一番。晚上有機會與崇拜已久的異性約會，交談時別緊張，自然地表現會給對方留下好印象。

愛情運：★★★★☆

今日是談理想、心靈溝通的好日子，說說你的心裡話讓對方知道吧！

事業運：★★★★☆

今日事業運還不錯，會比平時忙碌些，而且疑難雜症也比較多，只要冷靜的應對，相信難不倒你的。

財運：★★★★☆

財運還不錯啦，可是容易產生後遺症，例如：得了錢財惹人眼紅。商務競爭者，後遺症較少。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：22:00-24:00羽絨白

開運方位：正東方向

雙子座

總運很好。

整體運：★★★★☆

今天很懂得與異性溝通，幾段笑話就能把對方逗得很開心，彼此的好感不斷的增進；滿腔的熱情今天在工作上有充分施展的餘地；在朋友的聚會中會獲得很好的投資機會，要好好把握。

愛情運：★★★☆☆

邀請心上人去飽餐一頓，彼此都會有滿足的感覺喔！

事業運：★★★★☆

很有上進心，覺得只有努力工作才能獲得滿足，非常重視專業技能的提高與完善。

財運：★★★★☆

適合完善投資計劃，再根據現實情況作出調整，可提高效率。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：19:00-21:00竹葉青

開運方位：東北方向

巨蟹座

等待亦能成就好運。

整體運：★★★★☆

心情好壞對方一看便知，別把心事藏在心裡，說出來問題才更好解決；與合作夥伴配合再緊密些，財運突破最高點的時機就在眼前喔！把工作暫時先放一放，太重視兼顧反而轉變成兩頭耽誤。

愛情運：★★★★☆

單身者有心儀的對象不妨大膽表白，運勢佳，成功的機率高。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，會扮演配合聽話的角色，依規行事。不妨趁著午間休息去外面繞兩圈，釋放一下壓力吧！

財運：★★★★★

吉星、福星高照的日子，金錢上有錦上添花的機緣，得財不費力，多麼令人羨慕的運氣！還有小小的賭運唷。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：17:00-19:00古銅青

開運方位：正東方向

獅子座

火氣比較大，容易與人起爭端。

整體運：★★☆☆☆

今天不太適合約會，易不歡而散。單身者最好一個人靜靜的看書、聽聽音樂。在工作上有些情緒不穩定，工作進展比較緩慢，得注意調節好情緒。財運較一般，適合謀求智慧財、專業技能財，對樂透等不要心存僥倖。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者對另一半的熱情下降，讓另一半覺得莫名其妙，不知道如何配合你的腳步。

事業運：★★☆☆☆

工作時容易受到心情的干擾，有些灰色思想或是好高騖遠，難以用心投入工作。

財運：★★★☆☆

精打細算的頭腦，今天不易發生吃虧事件。

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：14:00-16:00櫻桃紅

開運方位：西南方向

處女座

行運阻力較大，要注意調節自己的情緒。

整體運：★☆☆☆☆

對自己的生活現狀有些不滿，卻將過失完全歸咎於另一半，這樣只會加劇矛盾哦！偏財得來較順利，不懂得珍惜，就會如同竹籃打水一場空；把情緒帶到工作中會影響運勢的發展，就把今天當作休息日吧！

愛情運：★☆☆☆☆

容易為情傷心落淚的日子，看開點，明天會更好。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，外力干擾多，自身的情緒也不穩定，突發狀況會讓你來不及應變。

財運：★★☆☆☆

切莫打腫臉充胖子，宜量入為出。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：15:00-16:00桐花白

開運方位：正西方向

天秤座

得失心很重。

整體運：★★☆☆☆

戀愛中的人會有被疏離的感覺，不安全感越來越重，不如攤開告訴他你的想法；工作中同事的一個不明眼神、上司的一句稍重點的話都讓你想得較嚴重，神情沮喪；投資方面進展不明顯，需耐心等待。

愛情運：★☆☆☆☆

多說多錯的一天，被情人潑冷水的滋味不太好受，可別動怒囉！

事業運：★★☆☆☆

事業運低迷，工作忙碌但不討好，別什麼事情都獨攬責任。

財運：★★★☆☆

做事不專心又投機取巧，那無疑是使不穩定的財運雪上加霜。

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：21:00-23:00墨玉綠

開運方位：正北方向

天蠍座

言行舉止要得體。

整體運：★★★☆☆

容易因為小事而引起客戶的不滿，在談生意或處理客戶投訴時一定要注意自己的言行舉止。財運普通，太過相信直覺而大筆投資小心損失慘重。夫妻之間交流較少，難以碰撞出激情。

愛情運：★★★☆☆

單身者與異性接觸機會多，雖多為工作往來，但在相互接觸中萌生好感。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，日子過得很忙碌，可是愈急愈容易出錯呢！

財運：★★★☆☆

恐有曇花一現的財運波動。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：15:00-16:00玳瑁棕

開運方位：正西方向

射手座

珍惜眼前的機遇。

整體運：★★★☆☆

愛情非常平淡且缺乏浪漫元素，加上夫妻雙方觀念上的差異易起衝突。學生族對小錢也要有所控制，以免因小失大。對工作中的難題顯得很從容，加上虛心請教可很好地克服困難。

愛情運：★★☆☆☆

雙方價值觀的差異會讓溝通失敗，少說兩句會更好。

事業運：★★★★☆

在工作上會遇到一些小困難，但多因貴人相助而獲得圓滿解決。

財運：★★★☆☆

外出身上少帶現金，以免控制不住花錢的慾望。

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：06:00-08:00珠貝白

開運方位：正西方向

摩羯座

努力維持好人際關係。

整體運：★★★☆☆

不要一時口快傷害了他人的自尊心，犯了錯誤要勇於道歉，容易得到他人的諒解。為了增強友誼而花費一部分錢財，沒有必要心疼。別人把隱私告訴你，只要當好一個傾聽著就好，不要胡亂出餿主意，也不可宣揚出去。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人想有個溫暖的家，結婚的念頭愈加強烈，但現在不是最好時機，還需耐心等待！

事業運：★★☆☆☆

求職者要拿出很有信心的氣勢來，面試時不妨將以前好成績或表揚有針對性的重點描述，會為自己的整體形象加不少分。

財運：★★★☆☆

應理性購物，貴的東西不一定是最好的。

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：16:00-18:00深海藍

開運方位：東北方向

水瓶座

今天頭腦敏銳，做事條理性較強。

整體運：★★★★☆

愛情平淡而和睦，雙方都能保持一種平靜的心態相處，比較融洽。工作表現比較出色，敏銳的直覺讓你輕易做出新的突破，得到上級的肯定與讚賞。晚上有機會與專業人士共同討論生財之道。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運平平，沒什特殊變化，兩性間可以平和相處！

事業運：★★★★☆

事業運佳，適合在今日做點創意設計、文書計算型的工作，只要積極點，你的想法容易被採納。

財運：★★★☆☆

財運普通，多運用智慧來理財，拿出計算機算算近日的收支狀況吧！

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：07:00-08:00大理石灰

開運方位：東北方向

雙魚座

善用分析能力，才能事半功倍。

整體運：★★☆☆☆

有的工作需要變通，一味走老路，既浪費時間又很費精神，走走捷徑又何妨？桃花運不錯，有機會收到愛慕你的人發來的電波，若無意就別拖泥帶水哦。與人有約就要提早出門，以免遲到。

愛情運：★★★☆☆

已婚者感情進展平順，還應多營造浪漫氣氛；單身者戀愛機會較少，適合獨處。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運背背的，似乎陷入施展不開的困境，當腦筋一片渾沌時就先放著明天再來解決吧！

財運：★★☆☆☆

財運不穩定，生財力道有限。

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：06:00-07:00象牙白

開運方位：東南方向





