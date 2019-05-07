每日星座運勢／牡羊與人接觸有好運 展現個人魅力

2019-05-07 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-05-7

牡羊座

今天有機會展現個人魅力，為他人排解紛爭。

整體運：★★★★★

多與人群接觸會有好運降臨。如果有機會參加聚會別放過，在與他人的交往中會有意想不到的收穫。今天很能為他人著想，有機會扮演調解員的角色，有效化解紛爭，令人欽佩不已。

愛情運：★★★★☆

今日對於熱戀充滿了憧憬，有機會接觸到帥哥美女喔！

事業運：★★★★★

今天是事業忙碌的一天，這會讓你感到辛苦喔！可是辛苦中能得到快樂的成就感。

財運：★★★★☆

鈔票收入口袋的時刻，有錢入帳時快快存起來，可別讓他人發現了，免得惹來瓜分者。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：18:00-20:00芙蓉晶粉

開運方位：正西方向

金牛座

應注意生活中的小細節。

整體運：★☆☆☆☆

財運低迷，把資金集中投向某種理財產品，投資風險係數很大；如果他下班後不想說話，你可別不停地問發生了什麼，也許他只是累了想自己呆會；工作出現問題，你對他人求全責備，很容易使別人反感。

愛情運：★★☆☆☆

正確處理好感情的問題，接下來的愛情發展將會更甜美喔！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，今日的你像一匹野馬，討厭被人駕馭，更不喜歡聽命行事，要注意自己與人應對的態度，不要任意發脾氣喔！

財運：★☆☆☆☆

最好降低購物的慾望，否則恐亂買一通，買到虛有其表的商品。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：17:00-19:00琉璃銀

開運方位：東南方向

雙子座

心情不錯，注意出外安全。

整體運：★★★★☆

今天戀情有上升趨勢，逛逛玉石市場，買對情侶吊墜能令彼此你儂我儂。財運方面表現比較平穩，投資上不會出現什麼變動，收入穩定。工作方面比較順遂，與同事配合相當默契，易取得突破性成果。

愛情運：★★★★☆

桃花盛開，單身者有機會與成熟型異性結緣，對方細心關懷讓你很感動。

事業運：★★★★☆

是你體現不凡見識的絕好時機，你針對管理提出的新穎理念有被公司高層接受的機會。

財運：★★★☆☆

死守著錢會很痛苦喔！不如開開心心的去吃一頓，買點喜歡的小東西來犒賞自己。

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：07:00-08:00遠洋藍

開運方位：西南方向

巨蟹座

對金錢的敏銳度較高，把握得好會有不錯的進帳。

整體運：★★★☆☆

工作需要多與他人合作才能更順利，單打獨鬥會讓你四處碰壁。財運佳，出門在外多留意路邊的廣告、招貼，易在不經意間獲得商機。愛情方面，單身者有機會因親友介紹，結識不錯的異性朋友。

愛情運：★★★☆☆

與朋友聚會的同時，也別冷落了另一半，把他介紹給重要的朋友認識吧！

事業運：★★☆☆☆

顯得焦慮重重，老擔心自己做得不夠好，不在意眼前得失才能減輕心理負擔。

財運：★★★★☆

只要你今天的表現夠討喜，夠惹人喜歡，暗財運就特別旺。

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：21:00-23:00臘梅白

開運方位：東南方向

獅子座

身體狀況不佳，學習、工作受到影響。

整體運：★★★☆☆

感覺到身體不適別硬撐著，及時就醫，身體健康最重要。工作上可以請同事幫忙，大家都會很樂意幫助你。愛情方面，有伴侶的人易獲得對方的照顧，讓你感覺舒心；單身者異性緣不錯，有機會結識新朋友。

愛情運：★★★☆☆

顯得溫和親切，笑容燦爛，讓周圍的異性忍不住多看你兩眼，有機會遇到奇緣。

事業運：★★☆☆☆

事業運不佳，職場上面臨多重變化，甚至自己的行程也被改來改去的，難免會產生不爽的心態。

財運：★★★☆☆

省小錢花大錢，財富的成敗禍福都在你的一念之間。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：18:00-20:00寶石藍

開運方位：西北方向

處女座

防患於未然

整體運：★★★★☆

今天的財運和事業運都比較不錯，手頭上正在洽談的大單生意在作足準備和鋪墊後成功的機率很高；和他去老年人活動多的公園、廣場走走吧，看著那些老年夫妻攜手走過，「執子之手，與子偕老」的情感會在兩人心頭膨脹。

愛情運：★★★★★

舊情人重逢的日子，今日的你容易回舊情人，也有可能遇見舊情人喔！鬧分手的情侶今日容易復合。

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平，很適合多用腦筋來企劃，工作上遇到困難瓶頸時，換個方式試試看，或許能有不錯的效果！

財運：★★★★☆

財運不錯，可以購買相中已久的物品。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：08:00-09:00珊瑚橙

開運方位：西南方向

天秤座

積極主動一些才有機會扭轉運勢。

整體運：★★☆☆☆

開銷很大，有些不必要買的東西就省省，以免會讓自己過得很狼狽。工作時時常會走神，小心無法完成工作任務。晚上有機會與朋友、同學聯絡，單身者有機會結識有緣人。

愛情運：★★★☆☆

單身者異性緣較弱，想戀愛還得主動爭取；戀愛中的人易發生爭執，彼此都應少說兩句。

事業運：★★☆☆☆

壓力漸增，但對你來說也許是件好事，有壓力才有動力，相信你會有好的表現。

財運：★★☆☆☆

購物前做好預算，以免透支。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：06:00-07:00芥末黃

開運方位：正北方向

天蠍座

獨自胡思亂想容易把自己逼到思想的死角。

整體運：★★★☆☆

不明確他的想法，心中有恍惚的感覺，對未來的把握不大，與他好好的溝通交流一下，把彼此的想法和顧慮攤出來才容易解決；今天的財運很糟糕，破財機率大，在投資、理財、保管方面都要有所防患；到安靜的地方去走走，有利於舒緩鬱悶的心情。

愛情運：★★★☆☆

春風滿面，桃花不請自來叫人眼紅，不過，也容易因此被朋友冠上重色輕友的頭銜唷！

事業運：★★★☆☆

有自己的意見還是先保留為好，不適合擅做主張，宜循序漸進的奉命行事。

財運：★★☆☆☆

意外開支多，錢財難留守。

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：09:00-11:00水鑽藍

開運方位：正南方向

射手座

敏感、多愁，容易受到驚嚇的一天。

整體運：★★☆☆☆

想法頗多，會有不安全感，對身邊的人、事、物感覺敏銳，稍有風吹草動你都會有所察覺，工作也易受到影響。做好自己的事情就好，別想得太複雜。有什麼心事、壓力可以與父母長輩或另一半交流，會讓你很快釋然。

愛情運：★★☆☆☆

有機會遇到心儀的對象，別急於表白，先想想如何給對方留下好印象吧。

事業運：★★☆☆☆

容易動怒，會為一點小事而與他人發生爭執，也因此良好形象受到損害。

財運：★★★☆☆

貨比三家不吃虧，能買到自認物美價廉的商品。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：15:00-16:00乳酪白

開運方位：正南方向

摩羯座

保持高度緊張的精神。

整體運：★★★★☆

太晚就不要一個人回家，有被小偷惦記的可能；上班一族工作熱情高，能高品質、高速度完成工作；單人有望尋找新戀情，而已婚者則易在燈紅酒綠中遭遇桃色事件，需審慎。

愛情運：★★★☆☆

適合與情人吃喝玩樂的一天，把自己好好裝扮一下，在情人面前展現你的魅力吧！

事業運：★★★★☆

在本職工作上做到堅守崗位，會有新契機出現。

財運：★★★☆☆

適合存錢的日子，有閒錢就拿去儲蓄吧！金錢運作上適合只進不出。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：18:00-20:00乳酪白

開運方位：正東方向

水瓶座

只要不粗心大意，就能順利完成任務。

整體運：★★★☆☆

一個細小的錯誤都能影響工作進度，只有多點耐性才能避免出現此類情況。花錢請客的機率高，只要能改善人際關係，對今後的工作有所幫助，也是物有所值。不要因為忙碌而冷落了情人，適當的關心很有必要。

愛情運：★★★☆☆

心情不太好，容易把情緒發洩到伴侶身上，小心因此而硝煙瀰漫。

事業運：★★☆☆☆

瑣碎事多，可能有突如其來的任務交付與你，因此而打破原有工作進度，多尋求同仁幫助，才不至於讓自己手忙腳亂。

財運：★★★☆☆

不宜採取錢滾錢的理財方式，容易判斷失誤！

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：19:00-21:00朝霞紅

開運方位：正西方向

雙魚座

略顯拘謹反而會失去機會。

整體運：★★☆☆☆

今天似乎有些一反常態的拘束，和異性交談適時表現自己幽默的一面，緩和氣氛；購物不能由自己的性子來，否則會讓個人財政陷入困境；因為太多人牽制的關係，使得事業向前發展的步調變緩。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人不妨多安排到充滿浪漫情調的餐廳約會，可加快增進彼此的感情。

事業運：★★☆☆☆

情緒低落，會有激動的行為，需及時調整心態，安心做事，你會受到更好的待遇。

財運：★☆☆☆☆

破財日，千萬別在今日做出重大財務決策，假若捅出大蔞子要善後就吃力了。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：20:00-22:00蘋果綠

開運方位：正東方向





