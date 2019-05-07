每日星座運勢／牡羊與人接觸有好運 展現個人魅力
2019-05-7
牡羊座
今天有機會展現個人魅力，為他人排解紛爭。
整體運：★★★★★
多與人群接觸會有好運降臨。如果有機會參加聚會別放過，在與他人的交往中會有意想不到的收穫。今天很能為他人著想，有機會扮演調解員的角色，有效化解紛爭，令人欽佩不已。
愛情運：★★★★☆
今日對於熱戀充滿了憧憬，有機會接觸到帥哥美女喔！
事業運：★★★★★
今天是事業忙碌的一天，這會讓你感到辛苦喔！可是辛苦中能得到快樂的成就感。
財運：★★★★☆
鈔票收入口袋的時刻，有錢入帳時快快存起來，可別讓他人發現了，免得惹來瓜分者。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：3
吉時吉色：18:00-20:00芙蓉晶粉
開運方位：正西方向
金牛座
應注意生活中的小細節。
整體運：★☆☆☆☆
財運低迷，把資金集中投向某種理財產品，投資風險係數很大；如果他下班後不想說話，你可別不停地問發生了什麼，也許他只是累了想自己呆會；工作出現問題，你對他人求全責備，很容易使別人反感。
愛情運：★★☆☆☆
正確處理好感情的問題，接下來的愛情發展將會更甜美喔！
事業運：★☆☆☆☆
事業運不佳，今日的你像一匹野馬，討厭被人駕馭，更不喜歡聽命行事，要注意自己與人應對的態度，不要任意發脾氣喔！
財運：★☆☆☆☆
最好降低購物的慾望，否則恐亂買一通，買到虛有其表的商品。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：5
吉時吉色：17:00-19:00琉璃銀
開運方位：東南方向
雙子座
心情不錯，注意出外安全。
整體運：★★★★☆
今天戀情有上升趨勢，逛逛玉石市場，買對情侶吊墜能令彼此你儂我儂。財運方面表現比較平穩，投資上不會出現什麼變動，收入穩定。工作方面比較順遂，與同事配合相當默契，易取得突破性成果。
愛情運：★★★★☆
桃花盛開，單身者有機會與成熟型異性結緣，對方細心關懷讓你很感動。
事業運：★★★★☆
是你體現不凡見識的絕好時機，你針對管理提出的新穎理念有被公司高層接受的機會。
財運：★★★☆☆
死守著錢會很痛苦喔！不如開開心心的去吃一頓，買點喜歡的小東西來犒賞自己。
貴人星座：天秤座
幸運數字：9
吉時吉色：07:00-08:00遠洋藍
開運方位：西南方向
巨蟹座
對金錢的敏銳度較高，把握得好會有不錯的進帳。
整體運：★★★☆☆
工作需要多與他人合作才能更順利，單打獨鬥會讓你四處碰壁。財運佳，出門在外多留意路邊的廣告、招貼，易在不經意間獲得商機。愛情方面，單身者有機會因親友介紹，結識不錯的異性朋友。
愛情運：★★★☆☆
與朋友聚會的同時，也別冷落了另一半，把他介紹給重要的朋友認識吧！
事業運：★★☆☆☆
顯得焦慮重重，老擔心自己做得不夠好，不在意眼前得失才能減輕心理負擔。
財運：★★★★☆
只要你今天的表現夠討喜，夠惹人喜歡，暗財運就特別旺。
貴人星座：天秤座
幸運數字：8
吉時吉色：21:00-23:00臘梅白
開運方位：東南方向
獅子座
身體狀況不佳，學習、工作受到影響。
整體運：★★★☆☆
感覺到身體不適別硬撐著，及時就醫，身體健康最重要。工作上可以請同事幫忙，大家都會很樂意幫助你。愛情方面，有伴侶的人易獲得對方的照顧，讓你感覺舒心；單身者異性緣不錯，有機會結識新朋友。
愛情運：★★★☆☆
顯得溫和親切，笑容燦爛，讓周圍的異性忍不住多看你兩眼，有機會遇到奇緣。
事業運：★★☆☆☆
事業運不佳，職場上面臨多重變化，甚至自己的行程也被改來改去的，難免會產生不爽的心態。
財運：★★★☆☆
省小錢花大錢，財富的成敗禍福都在你的一念之間。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：3
吉時吉色：18:00-20:00寶石藍
開運方位：西北方向
處女座
防患於未然
整體運：★★★★☆
今天的財運和事業運都比較不錯，手頭上正在洽談的大單生意在作足準備和鋪墊後成功的機率很高；和他去老年人活動多的公園、廣場走走吧，看著那些老年夫妻攜手走過，「執子之手，與子偕老」的情感會在兩人心頭膨脹。
愛情運：★★★★★
舊情人重逢的日子，今日的你容易回舊情人，也有可能遇見舊情人喔！鬧分手的情侶今日容易復合。
事業運：★★★☆☆
今日事業運平平，很適合多用腦筋來企劃，工作上遇到困難瓶頸時，換個方式試試看，或許能有不錯的效果！
財運：★★★★☆
財運不錯，可以購買相中已久的物品。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：1
吉時吉色：08:00-09:00珊瑚橙
開運方位：西南方向
天秤座
積極主動一些才有機會扭轉運勢。
整體運：★★☆☆☆
開銷很大，有些不必要買的東西就省省，以免會讓自己過得很狼狽。工作時時常會走神，小心無法完成工作任務。晚上有機會與朋友、同學聯絡，單身者有機會結識有緣人。
愛情運：★★★☆☆
單身者異性緣較弱，想戀愛還得主動爭取；戀愛中的人易發生爭執，彼此都應少說兩句。
事業運：★★☆☆☆
壓力漸增，但對你來說也許是件好事，有壓力才有動力，相信你會有好的表現。
財運：★★☆☆☆
購物前做好預算，以免透支。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：2
吉時吉色：06:00-07:00芥末黃
開運方位：正北方向
天蠍座
獨自胡思亂想容易把自己逼到思想的死角。
整體運：★★★☆☆
不明確他的想法，心中有恍惚的感覺，對未來的把握不大，與他好好的溝通交流一下，把彼此的想法和顧慮攤出來才容易解決；今天的財運很糟糕，破財機率大，在投資、理財、保管方面都要有所防患；到安靜的地方去走走，有利於舒緩鬱悶的心情。
愛情運：★★★☆☆
春風滿面，桃花不請自來叫人眼紅，不過，也容易因此被朋友冠上重色輕友的頭銜唷！
事業運：★★★☆☆
有自己的意見還是先保留為好，不適合擅做主張，宜循序漸進的奉命行事。
財運：★★☆☆☆
意外開支多，錢財難留守。
貴人星座：天秤座
幸運數字：1
吉時吉色：09:00-11:00水鑽藍
開運方位：正南方向
射手座
敏感、多愁，容易受到驚嚇的一天。
整體運：★★☆☆☆
想法頗多，會有不安全感，對身邊的人、事、物感覺敏銳，稍有風吹草動你都會有所察覺，工作也易受到影響。做好自己的事情就好，別想得太複雜。有什麼心事、壓力可以與父母長輩或另一半交流，會讓你很快釋然。
愛情運：★★☆☆☆
有機會遇到心儀的對象，別急於表白，先想想如何給對方留下好印象吧。
事業運：★★☆☆☆
容易動怒，會為一點小事而與他人發生爭執，也因此良好形象受到損害。
財運：★★★☆☆
貨比三家不吃虧，能買到自認物美價廉的商品。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：9
吉時吉色：15:00-16:00乳酪白
開運方位：正南方向
摩羯座
保持高度緊張的精神。
整體運：★★★★☆
太晚就不要一個人回家，有被小偷惦記的可能；上班一族工作熱情高，能高品質、高速度完成工作；單人有望尋找新戀情，而已婚者則易在燈紅酒綠中遭遇桃色事件，需審慎。
愛情運：★★★☆☆
適合與情人吃喝玩樂的一天，把自己好好裝扮一下，在情人面前展現你的魅力吧！
事業運：★★★★☆
在本職工作上做到堅守崗位，會有新契機出現。
財運：★★★☆☆
適合存錢的日子，有閒錢就拿去儲蓄吧！金錢運作上適合只進不出。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：6
吉時吉色：18:00-20:00乳酪白
開運方位：正東方向
水瓶座
只要不粗心大意，就能順利完成任務。
整體運：★★★☆☆
一個細小的錯誤都能影響工作進度，只有多點耐性才能避免出現此類情況。花錢請客的機率高，只要能改善人際關係，對今後的工作有所幫助，也是物有所值。不要因為忙碌而冷落了情人，適當的關心很有必要。
愛情運：★★★☆☆
心情不太好，容易把情緒發洩到伴侶身上，小心因此而硝煙瀰漫。
事業運：★★☆☆☆
瑣碎事多，可能有突如其來的任務交付與你，因此而打破原有工作進度，多尋求同仁幫助，才不至於讓自己手忙腳亂。
財運：★★★☆☆
不宜採取錢滾錢的理財方式，容易判斷失誤！
貴人星座：金牛座
幸運數字：3
吉時吉色：19:00-21:00朝霞紅
開運方位：正西方向
雙魚座
略顯拘謹反而會失去機會。
整體運：★★☆☆☆
今天似乎有些一反常態的拘束，和異性交談適時表現自己幽默的一面，緩和氣氛；購物不能由自己的性子來，否則會讓個人財政陷入困境；因為太多人牽制的關係，使得事業向前發展的步調變緩。
愛情運：★★★☆☆
戀愛中的人不妨多安排到充滿浪漫情調的餐廳約會，可加快增進彼此的感情。
事業運：★★☆☆☆
情緒低落，會有激動的行為，需及時調整心態，安心做事，你會受到更好的待遇。
財運：★☆☆☆☆
破財日，千萬別在今日做出重大財務決策，假若捅出大蔞子要善後就吃力了。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：7
吉時吉色：20:00-22:00蘋果綠
開運方位：正東方向
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