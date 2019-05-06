每日星座運勢／摩羯好運不斷有桃花 財富佳勿貪心

2019-05-06 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



圖／ingimage 分享 facebook

2019-05-6

牡羊座

今日的收穫，功歸於你過去的努力。

整體運：★★★★☆

有望與戀人重歸於好，趕快向對方表達你的意願吧；播出去的種子，也要有收回來的這一天了，在資產上有入帳之兆；工作上的努力也將得到老闆的肯定，但不可就此驕傲自滿。

愛情運：★★★☆☆

腦袋空空的一天，他怎說都好。沒事就睡覺去，睡得飽飽心情更好。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，適合運用靈感來提升工作績效，無聊時不妨思考調整一下工作模式，從中可以得到不少樂趣呢！

財運：★★★★★

會有幾筆不錯的收入，很適合與人合作投資興新行業，容易獲利喔！

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：19:00-20:00冷泉藍

開運方位：正南方向

金牛座

車到山前必有路，自信開闢成功之路。

整體運：★★☆☆☆

戀情出乎意料地遭人潑冷水，要保持平和而積極的心態，不受外界干擾便會嘗到甜蜜的味道。斂財遭遇空前的困難，不要著急，先做規劃，積蓄能量。工作任務重更要注意細節，如此才不會因小失大。

愛情運：★★☆☆☆

容易因為一些事引起你對往日戀情的懷念及追悔；單身者可約異性好友出來談談心。

事業運：★★★☆☆

很多事情擺在眼前，應分清事情的輕重緩急，有條理地進行，切勿因為貪圖個人玩樂而耽誤了工作。

財運：★★☆☆☆

少出入高級娛樂場所，若只顧著高興去尋求刺激的話，小心荷包一不留神就見底了喔！

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：13:00-14:00寶石藍

開運方位：正西方向

雙子座

與人合作會讓你收穫良多。

整體運：★★★☆☆

太過敏感，喜歡疑神疑鬼，對戀人的胡亂猜忌，極易引起對方的不滿，小心感情出現裂痕。工作上適合團隊合作，特別是男女的搭配組合，作業完成將很迅速。多與人互動，參加聚會易從中獲取商機。

愛情運：★★☆☆☆

情緒有點不穩定咧，有點相小孩子般的無助，想要被呵護，怎麼辦咧，快裝無辜搏取同情！

事業運：★★★☆☆

會遇到一些困難，但別愁眉苦臉，也別只顧著埋頭苦幹，多運用人際關係會讓問題得到輕鬆的解決。

財運：★★★★☆

打麻將有如神助般的連莊，買公益彩券獲得獎金。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：13:00-15:00辣椒紅

開運方位：正東方向

巨蟹座

易感孤獨，渴望獲得愛情。

整體運：★★☆☆☆

情緒較低落，特別是單身者，很容易感傷，想戀愛的念頭強烈。把自己關在家裡只會讓你錯過好姻緣，多出門走動，接觸人群，才有機會結識有緣人。工作上對他人的依賴性較強，顯得被動。

愛情運：★★☆☆☆

對平淡的愛情生活表現出厭倦的情緒，嚮往外面的世界，應加強自制能力，別出軌了喔！

事業運：★★☆☆☆

顯得慵懶，希望把責任推給別人。趕快行動起來吧，好好證明你的實力。

財運：★★★☆☆

過度依賴機運及運氣不太踏實咧！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：08:00-10:00蕃茄紅

開運方位：東北方向

獅子座

運勢低迷，顯得孤僻，與人互動較少。

整體運：★☆☆☆☆

今天有好多事情堵在心口，有種說不出來的苦悶，喜歡一個人靜靜地思考，不想說話、討厭熱鬧。但這樣冥思苦想卻沒能讓心情平和，反而加重了負面思考，因此會影響感情生活與工作，應找到發洩的途徑才好。

愛情運：★★☆☆☆

會有一點脾氣，容易把工作上的不滿情緒，發在另一半身上，點燃對方的怒火。

事業運：★★☆☆☆

事業運不佳，有點煮熟的鴨子飛了的感覺。放下得失心，工作才會快樂些。

財運：★☆☆☆☆

期望在現實面前變得越來越遠，意外的情況將讓你措手不及。你應加強全局的把握，減少意外狀況的發生。

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：19:00-20:00水晶紫

開運方位：正西方向

處女座

謙虛是重要的職業美德。

整體運：★★★☆☆

今天情緒容易受他人影響，但對方容忍力非同尋常，又能使你漸漸恢復平靜。資金周轉順暢，可嘗試短期投資，成效較顯著。腳踏實地的工作作風令你深得上司賞識，切忌翹起尾巴目中無人哦！

愛情運：★★☆☆☆

今日適合獨處，一個人靜靜的幻想、回憶過去都好，不適合去約會唷！

事業運：★★★★☆

求職者多表現自己的專業能力，太過謙虛反而會有負面影響。

財運：★★★☆☆

錢包要收好，簽單時細心一些。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-12:00苔蘚綠

開運方位：正西方向

天秤座

積極行動總會收穫的。

整體運：★★★★☆

給他準備一份精美的禮物吧，小小的驚喜也能讓感情升溫；今天求職者的運氣還不錯，多到人才市場或職業介紹所去看看吧；財運頗好，業務工作者因積極拓展而有機會獲得超出預計的收益。

愛情運：★★★☆☆

務實的一天，還是想想該怎樣賺錢比較好。

事業運：★★★★☆

很多事情都要你來處理，有些手忙腳亂，但多能堅持、積極應對。

財運：★★★☆☆

財運平平的一天，對財富也不太關心，在今日倒是很適合出門玩樂，花錢娛樂一番！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：19:00-21:00玫瑰紅

開運方位：正北方向

天蠍座

節省一點，消費要注意合理性。

整體運：★★★☆☆

感情非常穩定，另一半在你的建議下工作會有不錯的進展，愛情有了相知的昇華。財運欠佳，容易動輒得咎，還是休息一下為妙。工作流於平淡，有點提不起精神，難有變化。

愛情運：★★★★☆

愛情運頗佳，單身者有機會遇到不錯的對象，戀愛的感覺濃烈。

事業運：★★★☆☆

運勢普通，工作上讓你有種難以向前的感覺。先別急著往前衝，調整步伐多思考。

財運：★★☆☆☆

金錢上有小麻煩，例如：殺價不成功，進帳延遲等等！但不至於有大礙。

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：07:00-08:00羽絨白

開運方位：正北方向

射手座

上進心旺盛，積極追求自己感興趣的事物，從中獲得樂趣。

整體運：★★★★☆

有心要讓另一半開心，不妨和對方一起外出，看對方需要什麼，滿足他的願望。對已投資的項目不如靜觀其變，等待時機成熟再做下一步的打算。工作中與同事的配合默契，做起事情來也十分順手。

愛情運：★★★★☆

今天對方往往充當感情的主導者，而你心甘情願做感情的響應者。一唱一和倒也溫馨甜蜜，你不感到委屈，對方也不感到張揚。

事業運：★★★★☆

與同事間的關係處理得很不錯，工作中遇到麻煩總能得到同事的幫助，讓你順利通過各項任務，受人恩惠懂得回報，好運將更長久。

財運：★★★☆☆

財運好壞參半，得財時宜見好就收，尤其是股票族不宜貪心。

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：12:00-13:00湖水綠

開運方位：西北方向

摩羯座

好運不斷，做事顯得得心應手。

整體運：★★★★★

千萬不要拒絕朋友的邀請，不然會錯過桃花哦！工作熱情高漲，朋友同事對你懷有較強的信任感，要好好維繫這種信任。有獲得一筆小財的機會，不要太貪心，不然有得不償失的危險。

愛情運：★★★★★

詩情畫意的一天，約著心上人去森林、湖畔或郊區的咖啡廳坐坐吧！

事業運：★★★★☆

今日是個忙碌的工作天，想辦法讓自己忙一點才不會心虛，可是做事情要用對方法，才會達到良好的功效。

財運：★★★★☆

財富回收的時刻，有金錢入帳的機會，而且得財比預期中的多一點。

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：16:00-18:00深海藍

開運方位：西南方向

水瓶座

今天溝通力的表現顯得尤為重要。

整體運：★★☆☆☆

事業運欠佳，容易犯粗心的毛病，對於文字、數據的處理應特別小心。向朋友傾訴工作中的不愉快，會得到他們的安慰與鼓勵，讓你自信不少。愛情發展順利，你小小的付出都會讓對方得到滿足。

愛情運：★★★☆☆

單身者多到熱鬧的場所，可增加桃花運；已婚者多安排與另一半約會，增加甜蜜度。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，面臨抉擇時特別容易彰顯優柔寡斷的一面，而且很怕壓力加上太敏感，心情上恐有忐忑不安的感覺。

財運：★★☆☆☆

花錢慾望強烈，注意控制！

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：19:00-20:00琥珀橙

開運方位：西南方向

雙魚座

把最好的展現出來，不好的地方慢慢改正。

整體運：★★★☆☆

愛情運很好，適宜約會，縱然出現一些煩人的小事，也會很快被拋諸腦後。最好不要去買一些打折商品，這不僅會讓你荷包空空，還不實用。工作運對你有些不利，特別是體力勞動中要特別留心意外。

愛情運：★★★★☆

初戀者可以多約會，在玩樂中增進彼此的瞭解，兩人的戀情進展會很迅速喔！

事業運：★★☆☆☆

職場中要面臨困擾或突發狀況，主管階層開始認知到自我調整和團隊群策力的重要性，開始重新省思並整合週遭的資源。

財運：★★★☆☆

同情心氾濫，出門在外易上當受騙。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：20:00-22:00乳酪白

開運方位：正南方向





